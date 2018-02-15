В Сирии впервые засветился "Тайфун" К-53949

Новейший российский бронеавтомобиль "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 проходит обкатку в Сирии. Об этом свидетельствует фотография, появившаяся в Сети.Этот броневик стал второй машиной АО "Ремдизель", которую отправили в данную горячую точку. Здесь уже хорошо зарекомендовали себя трехосные К-63968, находящиеся на вооружении военной полиции и других подразделений.Более легкий К-53949, прозванный еще "Тайфуненком", неоднократно демонстрировался на многочисленных выставках вооружений, где представлялись разведывательная версия, вариант с дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7-мм и медицинский образец.Двухосный броневездеход обладает мощной броневой защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД.Очень высокой является защита и от различных мин и фугасов. Сообщалось, что он может успешно пережить взрыв 6 кг тротила под днищем и любым колесом. Мощность двигателя составляет 350 л.с. Максимальная скорость - 105 км/ч. Запас хода до 850 км. Вместимость - 10 человек. Снаряженная масса около 14 т.Военные эксперты отмечают, что сирийская командировка К-53949 поможет в совершенствовании этой необходимой в войсках бронемашины, передает "РГ-Сила"