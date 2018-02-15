12:14 15 февраля
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В Сирии впервые засветился "Тайфун" К-53949

Новейший российский бронеавтомобиль "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 проходит обкатку в Сирии. Об этом свидетельствует фотография, появившаяся в Сети.

В Сирии впервые засветился "Тайфун" К-53949


Этот броневик стал второй машиной АО "Ремдизель", которую отправили в данную горячую точку. Здесь уже хорошо зарекомендовали себя трехосные К-63968, находящиеся на вооружении военной полиции и других подразделений.


Более легкий К-53949, прозванный еще "Тайфуненком", неоднократно демонстрировался на многочисленных выставках вооружений, где представлялись разведывательная версия, вариант с дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7-мм и медицинский образец.

Двухосный броневездеход обладает мощной броневой защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД.

Очень высокой является защита и от различных мин и фугасов. Сообщалось, что он может успешно пережить взрыв 6 кг тротила под днищем и любым колесом. Мощность двигателя составляет 350 л.с. Максимальная скорость - 105 км/ч. Запас хода до 850 км. Вместимость - 10 человек. Снаряженная масса около 14 т.

Военные эксперты отмечают, что сирийская командировка К-53949 поможет в совершенствовании этой необходимой в войсках бронемашины, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 2

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  1. Сержант71 Сегодня, 12:05
    Правильно, что опробуют в тех местах. Может и косяки какие вылезут и будет что доработать good
    Сержант71
  2. Trevis Сегодня, 12:10
    А тут лица чувачкам не запачкали! tongue
    https://warfiles.ru/new/
    Trevis
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