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"Вертолеты России" сообщили о госиспытаниях Ми-28НМ
Модернизированный ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ проходит государственные испытания, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.
В декабре 2017 года в Минобороны России сообщили о заключении контракта на поставку Ми-28НМ.
Согласно госконтракту с "Вертолетами России" на производство установочной партии, первые два Ми-28НМ будут изготовлены до конца 2018 года.
Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году.
У нас в авангарде стоит милевская тематика - Ми-28. Сейчас мы ведем опытно-конструкторскую работу по Ми-28НМ. Мы уже вышли на государственные совместные испытания, наши вертолеты в прошлом году передали- заявил Богинский.
В декабре 2017 года в Минобороны России сообщили о заключении контракта на поставку Ми-28НМ.
Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ- заявил ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов
Согласно госконтракту с "Вертолетами России" на производство установочной партии, первые два Ми-28НМ будут изготовлены до конца 2018 года.
Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях- отметил Борисов.
Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами- сказал замминистра обороны.
Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году.
Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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