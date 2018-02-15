"Вертолеты России" сообщили о госиспытаниях Ми-28НМ

У нас в авангарде стоит милевская тематика - Ми-28. Сейчас мы ведем опытно-конструкторскую работу по Ми-28НМ. Мы уже вышли на государственные совместные испытания, наши вертолеты в прошлом году передали

Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ

Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях

Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами

Модернизированный ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ проходит государственные испытания, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.- заявил Богинский.В декабре 2017 года в Минобороны России сообщили о заключении контракта на поставку Ми-28НМ.- заявил ранее замминистра обороны РФ Юрий БорисовСогласно госконтракту с "Вертолетами России" на производство установочной партии, первые два Ми-28НМ будут изготовлены до конца 2018 года.- отметил Борисов.- сказал замминистра обороны.Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году.