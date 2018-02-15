00:19 16 февраля
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"Вертолеты России" сообщили о госиспытаниях Ми-28НМ

Модернизированный ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ проходит государственные испытания, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.

У нас в авангарде стоит милевская тематика - Ми-28. Сейчас мы ведем опытно-конструкторскую работу по Ми-28НМ. Мы уже вышли на государственные совместные испытания, наши вертолеты в прошлом году передали
- заявил Богинский.

"Вертолеты России" сообщили о госиспытаниях Ми-28НМ



В декабре 2017 года в Минобороны России сообщили о заключении контракта на поставку Ми-28НМ.

Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ
- заявил ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов

Согласно госконтракту с "Вертолетами России" на производство установочной партии, первые два Ми-28НМ будут изготовлены до конца 2018 года.

Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях
- отметил Борисов.

Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами
- сказал замминистра обороны.

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году.

Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 29

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  1. Vard Вчера, 12:54
    Всё хорошо... но новейшая разработка... с 2009 года... что то долго запрягаем...
    Vard
    1. Logall Вчера, 12:57
      Цитата: Vard
      что то долго запрягаем...

      Недочётов было "выше крыши"! Теперь много нового внутрь помещают, а о исправлении недочётов молчок. Что со шлемом? Исправили? Его пилоты "убийцей" кличут...
      Logall
      1. bouncyhunter Вчера, 13:00
        Саня , привет ! hi
        Цитата: Logall
        Недочётов было "выше крыши"!

        Это точно . Я очень надеюсь что "детские" болезни успешно вылечены .
        bouncyhunter
        1. Logall Вчера, 13:02
          Привет, Павел!
          Лишь бы
          Цитата: bouncyhunter
          "детские" болезни
          в хронические не переросли!
          Logall
          1. bouncyhunter Вчера, 13:07
            О том и речь веду . Помню сколько копий было сломано по проблеме главного редуктора .
            bouncyhunter
            1. Logall Вчера, 13:10
              Цитата: bouncyhunter
              по проблеме главного редуктора .

              А может проблема в том, что его копьями делают?
              Цитата: bouncyhunter
              Помню сколько копий было сломано

              Где специальные инструменты? tongue laughing laughing laughing bully hi
              Logall
              1. bouncyhunter Вчера, 13:14
                Ценю твою шутку , но помятую о том что с помощью кувалды , напильника и какой-то там матери русские всё могут сделать . tongue lol lol drinks
                bouncyhunter
                1. Logall Вчера, 13:25
                  Цитата: bouncyhunter
                  с помощью кувалды , напильника и какой-то там матери русские всё могут сделать .

                  Заметь, о копьё ни слова!
                  Но всоминается анекдот, где американцы собирали наш самолёт, по нашим же чертежам, а получался танк. И не смекнули, что сию модель нужно было напильником доработать... drinks
                  Американцы - смекнули... О чём это я? what
                  Logall
                  1. bouncyhunter Вчера, 13:34
                    Цитата: Logall
                    Американцы - смекнули... О чём это я?

                    Молодца : сам заметил что ляп получился ! lol А по поводу анекдота : так там была и такая версия , что чертежи матрасы спёрли , а 10 томов доработки - забыли . Оттого и танк получался . wassat
                    bouncyhunter
      2. Алексей 2016 Вчера, 14:04
        Есть информация, правда не подтвержденная официально, что эту проблему перенесли на...чуть попозже.Это если говорить по-простому)
        Алексей 2016
    2. Genry Вчера, 18:02
      Цитата: Vard
      ... но новейшая разработка... с 2009 года... что то долго запрягаем...

      Да, уже век беспилотников наступил, потому надвтулочная РЛС больше не нужна.
      Genry
  2. КВУ-НСвД Вчера, 12:55
    Катапультирование бы ему внедрить , или с точки зрения конструкции совсем никак ?
    КВУ-НСвД
  3. assa67 Вчера, 12:56
    "давайте вертушек,хороших и разных!!"..."вертолеты нам нужны-они все для нас важны"...лозунги в стиле ОСОВИАХИМа....
    assa67
  4. askort154 Вчера, 12:56
    Внешность суровая. Смотрится good
    askort154
  5. НЕКСУС Вчера, 12:57
    Машинка хорошая...только ,думаю,зря КА-50 не пустили в серию.Ведь именно Акулу в связке с Аллигатором предполагалось использовать.А с учетом модернизации,на сегодняшний день,КА-50 был бы не "ударник",а песня.
    НЕКСУС
    1. Лексус Вчера, 13:27
      Ка-50 в Чечне в 2001-м достойно выдержал все испытания, доказав правильность выбранной концепции. С тех пор электроника шагнула на поколение вперёд - появились возможности значительно облегчить работу пилота. Зря отказались от него.
      Лексус
  6. Лексус Вчера, 13:21
    По аналогии с Ка-52 работы много. На соседней ветке уже писал об этом.
    Давно просятся "Гермесы", "Угроза" (аналог APKWS), новые снаряды к пушке. РЛС с антенной на основе усечённого параболоида - анахронизм. И в ОЭС пора бы избавиться от французских составляющих. Надеюсь, "Витебск-25" уже довели до кондиции.

    И, конечно же, ночное видение "вылечить".
    Лексус
  7. Александр War Вчера, 13:44
    и Видео примерно как будет выглядеть БКО
    Александр War
  8. ангел-истребитель Вчера, 13:49
    Особенно порадовало в тексте про модернизацию двигателей.Если мощность увеличили- то тогда СУПЕР! Не хватало "двадцать восьмому" тяговооруженности. Еще бы Ми-38 побыстрее испытывали и запускали в производство. "Восьмерки" и их производные - машины классные, тут без вопросов. Но морально-то устаревает техника. Давно замена нужна.
    ангел-истребитель
  9. Шалтай Вчера, 13:51
    Битлз мне не нравится , никогда не слушаю , хотя почти весь слышал , сосед часто напевал . И молния по уху прошлась в июне 90-го . Но если прислушиваюсь , то вертолет за 25 км слышу . Что-бы такого придумали товарищи конструкторы , чтобы тише работали двигатели .
    Шалтай
    1. Грица Вчера, 14:02
      Но если прислушиваюсь , то вертолет за 25 км слышу .
      Так вас надо в ПВО направить для экономной замены РЛС. С соответствующим окладом и довольствием
      Грица
      1. Piramidon Вчера, 14:45
        Цитата: Грица
        Так вас надо в ПВО направить

        Или гидроакустиком на ПЛ. good
        Piramidon
      2. Шалтай Вчера, 14:45
        Цитата: Грица
        Так вас надо в ПВО направить для экономной замены РЛС.

        Рассмотрел-бы любые предложения wink щютка . Кстати на счет 25 км совсем не шутка . Но вы дорогие россияне , соотечественнеки поставьте в Канте хотя-бы один Тор или Панцирь . От греха подальше .
        Шалтай
  10. Волька Вчера, 16:49
    не успели выпустить теперь все модернизируют, ну хоть бы кто поправил мордочку этому микки-маусу...
    Волька
  11. seregatara1969 Вчера, 19:32
    испытания в сирии выявили кучу недостатков и затянули модернизацию машины
    seregatara1969
  12. 16112014nk Вчера, 19:54
    Ка-50 и Ка-52 всё равно лучше. Но у Ми-28 лоббисты сильнее.
    16112014nk
  13. pexotinec Вчера, 19:57
    Хорошо что в боевых условиях начали испытывать! Вот и выявили ох...й косяк на КА52, когда пушка борт вертолета рвала при очередях!
    pexotinec
  14. Сергей Аверченков Вчера, 21:43
    Цитата: Шалтай
    Битлз мне не нравится , никогда не слушаю , хотя почти весь слышал , сосед часто напевал . И молния по уху прошлась в июне 90-го . Но если прислушиваюсь , то вертолет за 25 км слышу . Что-бы такого придумали товарищи конструкторы , чтобы тише работали двигатели .

    Слышно это когда высоко летит, а когда на бреющем... простите, от неожиданности обгадиться можно.:) Был у наших такой прикол - по просеке, верхушки деревьев на уровне иллюминаторов. :)
    Сергей Аверченков
  15. Стив57 Вчера, 21:56
    Не совсем разумно было принимать машину на вооружение и модернизировать. Ми 35 мог на 60% заменить "храмого охотника" а <Алигатор> на все 120%!
    Много денег и время теряем. Три машины для решения "по сути" одной задачи.
    Стив57
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