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Отставной американский генерал продавил для стран НАТО "военный Шенген"
РИА Новости сообщает о том, что министры обороны государств, входящих в Североатлантический блок, договорились о создании своеобразного военного аналога Шенгена. Такого рода согласование произошло на встрече в штаб-квартире военного блока. Обращает на себя внимание тот факт, что идею подобного рода выдвинул бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, который фактически к структурам НАТО уже не имеет никакого официального отношения.
По словам Ходжеса, в европейских странах НАТО необходимо отказаться от дополнительных согласований по перемещению натовской военной техники и натовского контингента через границы.
Ходжес:
Этот вариант назван «военным Шенгеном».
Заключается сама идея в том, чтобы американские войска, к примеру, из Германии перебрасывались на юг Европы через территории Чехии, Словакии или Венгрии даже без согласования с правительствами этих стран. Или с формальным согласованием. Если правительства транзитных стран вдруг выступят против, то им предъявят натовский договор и сообщат о нарушении со всеми вытекающими для них последствиями.
По мнению американского генерала, это и есть показатель «союзничества».
По словам Ходжеса, в европейских странах НАТО необходимо отказаться от дополнительных согласований по перемещению натовской военной техники и натовского контингента через границы.
Ходжес:
Техника и войска союзников должны перемещать через границы как при обычном миграционном трафике.
Этот вариант назван «военным Шенгеном».
Заключается сама идея в том, чтобы американские войска, к примеру, из Германии перебрасывались на юг Европы через территории Чехии, Словакии или Венгрии даже без согласования с правительствами этих стран. Или с формальным согласованием. Если правительства транзитных стран вдруг выступят против, то им предъявят натовский договор и сообщат о нарушении со всеми вытекающими для них последствиями.
По мнению американского генерала, это и есть показатель «союзничества».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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