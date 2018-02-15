00:20 16 февраля
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Отставной американский генерал продавил для стран НАТО "военный Шенген"

РИА Новости сообщает о том, что министры обороны государств, входящих в Североатлантический блок, договорились о создании своеобразного военного аналога Шенгена. Такого рода согласование произошло на встрече в штаб-квартире военного блока. Обращает на себя внимание тот факт, что идею подобного рода выдвинул бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, который фактически к структурам НАТО уже не имеет никакого официального отношения.

По словам Ходжеса, в европейских странах НАТО необходимо отказаться от дополнительных согласований по перемещению натовской военной техники и натовского контингента через границы.

Ходжес:
Техника и войска союзников должны перемещать через границы как при обычном миграционном трафике.



Этот вариант назван «военным Шенгеном».

Отставной американский генерал продавил для стран НАТО "военный Шенген"


Заключается сама идея в том, чтобы американские войска, к примеру, из Германии перебрасывались на юг Европы через территории Чехии, Словакии или Венгрии даже без согласования с правительствами этих стран. Или с формальным согласованием. Если правительства транзитных стран вдруг выступят против, то им предъявят натовский договор и сообщат о нарушении со всеми вытекающими для них последствиями.

По мнению американского генерала, это и есть показатель «союзничества».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 13:08
    Техника и войска союзников должны перемещать через границы как при обычном миграционном трафике.
    Действительно , напрасная трата времени - согласовывать передвижение армии гегемона с вассалами глупо
    КВУ-НСвД
    1. влад66 Вчера, 13:16
      Отставной американский генерал продавил для стран НАТО "военный Шенген"

      А кто то сомневался в этом? Повизгивают, пописивают, но перечить не смеют. yes
      влад66
      1. bouncyhunter Вчера, 13:19
        Влад , здрав буде ! hi drinks
        Цитата: влад66
        Повизгивают, пописивают, но перечить не смеют.

        Теперь и повизгивать низзя будет . crying В НАТО все равны , но кое-кто - равнее всех !
        bouncyhunter
  2. Сергей39 Вчера, 13:10
    Это есть показатель окончательного закабаления Восточной Европы
    Сергей39
  3. ul_vitalii Вчера, 13:12
    А день открытых дверей будет? Тогда мы к вам.
    ul_vitalii
    1. rocket757 Вчера, 13:38
      К шенгену подмазываемся? А если будут против отключим газ!
      Вопрос выбора средства вторжен.... перемещения! Я на ШИЛКЕ ... и комфортно, и спокойно, никто дорогу перебегать не будет, а уж подрезать тем более!!!
      rocket757
  4. Homos Вчера, 13:17
    - Эй Европа! Как тебе воздух свободы
    - (кашляет и трет глаза, пытаясь убраться с пути сильно коптящего абрамса)
    - Молчание знак согласия. Happy END
    Homos
  5. faridg7 Вчера, 13:32
    Все по американскому феншую. Вступать или не вступать в нату- зависит только от суверенных государств, а вот после вступления от них уже ничего не зависит- суверенитет вешч нежная и хрупкая
    faridg7
  6. Михаил м Вчера, 14:02
    Как говорит наш мудрый народ, лапка увязла, всей птичке пропасть.

    Михаил м
  7. faterdom Вчера, 14:22
    через территории Чехии, Словакии или Венгрии даже без согласования с правительствами

    А еще эти типа страны, типа НАТО обязаны вдоль путей перемещения главнюковской военной техники и героического личного состава силами своих женщин кричать "Ура!" и в воздух лифчики бросать! А мужикам поодаль снимать головные уборы и наклонив туловище вперед коснуться лбом земли, причем продолжать находиться в таком восторженном положении в течение 10 минут после прохождения последней боевой единицы славных войск НАТО. Иное будет приравниваться к терроризму и пресекаться на месте аргументами диаметром 12,7мм.
    faterdom
  8. agbykov Вчера, 15:09
    Министры не договорились, а восторженно приветствовали и торжественно утвердили, трижды присев и сказав "ку"... :-)
    agbykov
  9. Ураган70 Вчера, 17:09
    Да уж...Европа! За что их предки в ПМВ и ВМВ гибли? А лягушатники то? Это ж Бастилию взять/разрушить, Людовику 8х2 и М.- Антуанетте головы на устройстве гражданина Гильотена отсечь за Свободу, Равенство и Братство, чтобы в 21-м веке на коленях стоять?
    Не дай нам Бог забыть свою Историю и великих предков!
    Ураган70
  10. APASUS Вчера, 19:51
    Вот Вам и ответ ,как будут принимать в НАТО страны с территориальными проблемами ,типа Грузии и Украины.Им просто предложат в ступить в "военный Шенген ",такой эрзац НАТО.Где членам НАТО не надо будет воевать за не членов блока,но они спокойно могут размещаться на территориях стран "военного Шенгена",не спрашивая разрешения этих стран.
    APASUS
  11. Лексус Вчера, 23:39
    Ну всё, европейцы, расслабьте "булки", "матрасный властелин" будет вас от запора лечить "продавливанием".
    Лексус
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