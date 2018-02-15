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«Вертолеты России» наладят в Бурятии производство самолетов региональной авиации
Холдинг «Вертолеты России» готов наладить в Улан-Удэ (Бурятия) производство самолетов для региональной авиации, передает Интерфакс-АВН заявление главы компании Андрея Богинского.
По его словам, в следующем году на территории У-УАЗ может быть развернуто производство этих самолетов.
Он отметил также, что эксплуатантом этих самолетов может стать одна из региональных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что новый самолет ТВС-2ДТС должен стать заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолет планируется использовать «для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров».
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС. Тем более что разработчик самолета, СибНИИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации), ранее также высказывал пожелание организовать его выпуск именно в Улан-Удэ,сказал Богинский.
По его словам, в следующем году на территории У-УАЗ может быть развернуто производство этих самолетов.
С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год,сообщил гендиректор.
Он отметил также, что эксплуатантом этих самолетов может стать одна из региональных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что новый самолет ТВС-2ДТС должен стать заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолет планируется использовать «для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров».
Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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