«Вертолеты России» наладят в Бурятии производство самолетов региональной авиации

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС. Тем более что разработчик самолета, СибНИИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации), ранее также высказывал пожелание организовать его выпуск именно в Улан-Удэ,

С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год,