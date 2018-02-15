00:13 16 февраля
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«Вертолеты России» наладят в Бурятии производство самолетов региональной авиации

Холдинг «Вертолеты России» готов наладить в Улан-Удэ (Бурятия) производство самолетов для региональной авиации, передает Интерфакс-АВН заявление главы компании Андрея Богинского.

«Вертолеты России» наладят в Бурятии производство самолетов региональной авиации


Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС. Тем более что разработчик самолета, СибНИИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации), ранее также высказывал пожелание организовать его выпуск именно в Улан-Удэ,
сказал Богинский.


По его словам, в следующем году на территории У-УАЗ может быть развернуто производство этих самолетов.

С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год,
сообщил гендиректор.

Он отметил также, что эксплуатантом этих самолетов может стать одна из региональных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что новый самолет ТВС-2ДТС должен стать заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолет планируется использовать «для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров».

Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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Комментарии 31

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:50
    Так и ракеты для народного хозяйства начнут выпускать. А движки наверное буржуйские?
    ul_vitalii
    1. кедр Вчера, 13:59
      Хоть и хочется, но не всё сразу...
      кедр
    2. Geisenberg Вчера, 14:04
      Цитата: ul_vitalii
      Так и ракеты для народного хозяйства начнут выпускать. А движки наверное буржуйские?


      А кто против ? В хозяйстве всё сгодится.
      Geisenberg
    3. Андрей К Вчера, 14:05
      Цитата: ul_vitalii
      ...Так и ракеты для народного хозяйства начнут выпускать. А движки наверное буржуйские?...

      ТВС-2ДТС, так же как и ТВС-2МС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. С выходом на серийное производство обещают свои.
      ...Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС...

      Наконец-то разродились.
      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, клятвенно заверяли о начале выпуска этого самолёта, в приснопамятном 2012 году.
      Сколько копий было сломано, даже чехи со своим "Турболётом" Л-410 на рынок успели залезть, наладили сборку в Екатеринбурге.
      Андрей К
      1. ul_vitalii Вчера, 14:09
        Спасибо за информацию hi
        ul_vitalii
      2. Соломон Кейн Вчера, 14:29
        Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, клятвенно заверяли о начале выпуска этого самолёта, в приснопамятном 2012 году.

        Обещанного 3 года ждут, в России - 10 , как минимум....
        Соломон Кейн
        1. assa67 Вчера, 15:09
          Костя hi ...как говорится:медленно запрягаем,потом быстро едем....хочется в это верить...
          assa67
      3. askort154 Вчера, 14:53
        Андрей К.....Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, клятвенно заверяли о начале выпуска этого самолёта, в приснопамятном 2012 году.

        А Шойгу, будучи губернатором Московской обл. собирался наладить мало-сирийный выпуск Ан-2 в области. Ан -2, самолёт для наших необъятных, бездорожных регионов, просто необходим. Прожектов было много, но увы.
        Хочется, чтобы этот в Улан-Уде, стал реальным.
        askort154
        1. Андрей К Вчера, 15:43
          Цитата: askort154
          ...А Шойгу, будучи губернатором Московской обл. собирался наладить мало-сирийный выпуск Ан-2 в области...
          ...Хочется, чтобы этот в Улан-Уде, стал реальным...

          Коллега, всё гораздо скучнее.
          Открою Вам одну не тайну - в советское время документация и права на производство Ан-2, были проданы в Польшу. Всё, что сейчас худо-бедно летает из этой техники - это уже польские самолёты. Сейчас всё, что связано с Ан-2, принадлежит Airbus Military.
          Юрий Слюсарь на эту тему, в 2014 году лопотал следующее:
          ...Что касается Ан-2… Прав (авторских) нет. Понятное дело, что у покойного Антонова они были… Но сейчас их нет не то что у нас, на Украине их нет, даже в Польше нет (там также выпускался Ан-2). Соответственно, существует нормативная проблема в том, чтобы вписаться в те правила, которые сейчас существуют...

          Как-то так hi
          Андрей К
          1. Стропорез Вчера, 16:00
            Цитата: Андрей К
            Всё, что сейчас худо-бедно летает из этой техники - это уже польские самолёты. Сейчас всё, что связано с Ан-2, принадлежит Airbus Military.

            Офигеть, прикольно будет сколько они денег попросят за обратный выкуп.
            Цитата: Андрей К
            Юрий Слюсарь на эту тему, в 2014 году лопотал следующее:

            "Лопотать" в РФ -это самая высоко оплачиваемая работа.
            Стропорез
            1. Андрей К Вчера, 18:44
              Стропорез hi
              ...Офигеть, прикольно будет сколько они денег попросят за обратный выкуп...

              Думаю, что при всём желании никакого обратного выкупа не будет.
              Конкурент никому не нужен. Нишу освобождающуюся от Ан-2, резво заняли чехи с Л-410, австрийцы с различными моделями Diamond, канадцы со своими Bombardier и бразильцы с Embraer.
              Это факты.
              Не уверен, что многолетний "спотыкач" с ТВС-2ДТС, не их рук дело.
              Андрей К
          2. Хорт Вчера, 16:35
            именно поэтому его и обозвали ТВС-2. Чтобы увильнуть от выплаты за авторские
            Хорт
    4. просто экспл Вчера, 15:58
      да , движки Honeywell , но будем надеяться что в течении пары лет может найдут замену .
      кстати , недавно читал что наши сделали свои движки такого же класса , и почему ИХ не возьмут ?
      у меня часто такое ощущение что в правительстве есть кроты которые не дают пройти отечественным разработкам . и делают это умышленно .
      может ФСБ этим заняться ? ну на предмет проверки честности некоторых "решателей" которые принимают решения о применении иностранных изделий игнорируя свои .
      (хотя часто такое решение вынужденное , так как наши или не могут сделать нужное изделие или качество такое что легче у матрасов купить , а нашим руки оторвать) .
      просто экспл
      1. Хорт Вчера, 16:34
        за пару лет вряд ли найдут. Да и движок вполне себе неплохой
        Хорт
    5. Хорт Вчера, 16:33
      Хоневеловский и пропеллер тоже буржуйский, Пратт энд Витней вроде
      Хорт
  2. rocket757 Вчера, 13:53
    Если его ещё и трясти меньше будет. тогда УХ.
    А так с виду симпатюля!
    rocket757
  3. Игорь Вагин Вчера, 13:55
    всю мою сознательную жизнь об этом пишут и говорят, бла-бла-бла
    Игорь Вагин
  4. ангел-истребитель Вчера, 13:55
    Товарищи дорогие! Да сделайте уже в конце-то концов! Ну сколько можно трепаться? "Рысачки", Л-410, "Гжель", "Пилатусы", одни разговоры, а региональных авиасообщений как не было, так и нет.
    ангел-истребитель
  5. AlexVas44 Вчера, 13:56
    С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год,
    сообщил гендиректор.

    Он уважать себя заставил
    И лучше выдумать не мог.
    А.С.Пушкин
    AlexVas44
    1. просто экспл Вчера, 16:17
      золотые слова )))))
      если Вы не против , возьму на "вооружение" .
      а то уже достали обещуны .
      просто экспл
  6. кедр Вчера, 13:57
    Хорошая новость. Если выполнят намеченные планы, можно будет говорить о новой жизни региональной авиации России.
    кедр
  7. КВУ-НСвД Вчера, 13:59
    Самолет планируется использовать «для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров».
    Правильно ! Даёшь кукурузники в массы ! А серьёзно - отличный отработанный и дешёвый самолётик для наших огромных просторов с минимальными затратами на инфраструктуру . Был бы заказ....
    КВУ-НСвД
    1. Хагалаз Вчера, 14:28
      В целом поддерживаю. Но вот что отработан, хрен знает. Почти без изменений старый планер. А движок и начинка всёж другие.
      А ещё не плохо бы назвать его как то по удобоваримей. А то пока произнесёшь, язык сломать можно. Кукурузник это для старшего поколения, у молодых не факт, что приживётся. Да и прозвище это всё ж.....
      Хагалаз
    2. godun Вчера, 16:00
      Замена АН-2 готовилась лет 25-30 тому назад,назывался он АН-3 с двигателем ТВД-20 и данный аппарат, жутко похож на тот АН-3, только малость тюнингованный. Я так понимаю, в АН-3 напихали всяких дисплеев и ГЛОНАССов ,малость облизали, и опля, другой самолет, может быть этому повезет больше и он воплотится в жизнь.
      godun
  8. Геркулесыч Вчера, 14:11
    Только бы цены как на самолет, так и на перевозки на задерали!
    Геркулесыч
  9. ts999 Вчера, 14:35
    Наладить может и наладят, так кто ж им даст...
    ts999
  10. Иеремия Вчера, 14:48
    Скоро сказка сказывется. да не скоро делается......Непозволительно медленно для нынешних времен
    Иеремия
    1. assa67 Вчера, 15:10
      конечно,гораздо легче у хозяев закупить....
      assa67
  11. ArikKhab Вчера, 15:17
    двигатель надо отечественный
    ArikKhab
  12. дед_Костя Вчера, 22:48
    Скорей бы, пока свиньи местного фермера наше взлётное поле не разрыли окончательно!
    дед_Костя
  13. Лексус Вчера, 23:11
    Скорей бы уже! Региональные авиалинии уже заждались замены "кукурузнику".
    Лексус
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