00:21 16 февраля
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США потребуют у союзников увеличить спонсирование НАТО

США недовольны темпами повышения союзниками расходов на оборону и намерены на саммите НАТО в июле потребовать от них выделять на эти цели более 2% от ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-политический источник в Брюсселе.

На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году все ее участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до не менее 2% от ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в НАТО. Сейчас данный уровень расходов соблюдают или близки к нему восемь из 29 государств альянса — Великобритания, Греция, Румыния, страны Балтии, Франция и Турция.

США потребуют у союзников увеличить спонсирование НАТО



Согласно той информации, которой я располагаю, США недовольны национальными планами по увеличению военных расходов и на саммите в июле намерены потребовать от союзников повышения взносов в военные бюджеты за пределы 2% от ВВП
— сказал собеседник агентства.

Ситуация с увеличением членами НАТО расходов на оборонные нужды обсудили в среду на встрече в Брюсселе министры обороны государств альянса. Под давлением США члены НАТО обязались составлять ежегодные национальные планы повышения оборонных расходов до 2% от ВВП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что в 2018 году восемь из 29 стран НАТО намерены тратить на оборону не менее 2% от ВВП, а к 2024 году их число должно вырасти до 15. Кроме того, по его словам, к 2024 году 22 страны НАТО намерены направлять не менее 20% от их оборонного бюджета на создание основного потенциала в соответствии с руководящими указаниями НАТО.

Согласно данным Международного института стратегических исследований и Стокгольмского института исследования проблем мира, страны Евросоюза суммарно израсходовали на оборону 206,1 миллиарда евро в 2016 году против 199 миллиардов в 2012 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. rocket757 Вчера, 13:50
    Эт уже не дайте денюшку ибо нам, вам за страшных русских опасаться надо!
    Эт типа ГОНИ МАНИ, а то забодаю-задолбаю, что то типа того!
    Чего с вассал...союзниками церемониться?
    rocket757
    1. Logall Вчера, 13:54
      Оружейники оружие штампуют, а покупают вяло. А некоторые ещё и у РФ...
      Logall
      1. assa67 Вчера, 14:08
        Алесандр,доброго дня hi ....матрасники подсказывают-разоряйтесь скорее,а мы в долг подкинем...экономика!...
        Цитата: ul_vitalii
        беспроигрышный вариант, эти деньги, а американцы им своё оружие втюхивают.
        assa67
      2. Монос Вчера, 14:08
        США недовольны темпами повышения союзниками расходов на оборону и намерены на саммите НАТО в июле потребовать от них выделять на эти цели более 2% от ВВП

        И, скорее всего, своего добьются. Ну, по крайней мере, согласия на увеличение. А там уж как получится... smile
        Александр, моё почтение hi
        Монос
    2. ul_vitalii Вчера, 13:54
      И главное беспроигрышный вариант, эти деньги, а американцы им своё оружие втюхивают.
      ul_vitalii
  2. Logall Вчера, 13:51
    "Сателлиты всех стран, вооружайтесь!"- Русские идут... А вооружаться нужно правильным, демократическим, американским вооружением!
    Ну или с небоскрёба...
    Logall
    1. cniza Вчера, 14:12
      Бизнесмен рулит , он по другому не умеет.
      cniza
  3. НЕКСУС Вчера, 13:52
    Вот полякам и прибалтам теперь будет весело...
    НЕКСУС
    1. Logall Вчера, 13:56
      Цитата: НЕКСУС
      Вот полякам и прибалтам теперь будет весело...

      Аха, будут голымы, но вооружёнными! "С пистолетом на голо!"
      Logall
      1. НЕКСУС Вчера, 14:10
        Цитата: Logall
        Аха, будут голымы, но вооружёнными! "С пистолетом на голо!"

        НЕКСУС
      2. assa67 Вчера, 14:10
        "а на фиг в баню с пистолетом????????а чтобы был апологетом" lol
        assa67
  4. AlexVas44 Вчера, 14:00
    США недовольны темпами повышения союзниками расходов ...

    Читаем - США. а в уме - Трамп. laughing
    AlexVas44
  5. Какой-то Компот Вчера, 14:01
    Как написано в Швейке
    Рядом с нужником лежала кучка интернационального ганя laughing
    Солянка есть солянка
    Какой-то Компот
  6. мерцание Вчера, 14:04
    США потребуют у союзников увеличить спонсирование НАТО
    Законное требование yes
    мерцание
  7. Геркулесыч Вчера, 14:08
    7, нет 10 процентов от ввп должны тратить все с-р-ан-ы, именно с-р-а-н-ы, ибо они уже давно перестали быть государствами -так вот, 10 от ввп на военные цели обязательно должны все натовцы тратить! И пусть быстрее грянет у них коллапс экономики, из за непомерных военных расходов!
    Геркулесыч
  8. MIG00001 Вчера, 14:26
    С кем собрались воевать yблютки или тупо чтоб сначала заставят вносить взнос а после еще и платить за вооружение
    MIG00001
  9. Berkut24 Вчера, 14:57
    США потребуют у союзников увеличить спонсирование НАТО

    Обратите внимание. Спонсирование и финансирование - это несколько разные вещи. Спонсирование подразумевает некую благотворительность. Т.е. американцы сразу намекают, чтобы на какой-то конкретный результат не рассчитывали, это деньги не для "защиты союзников".
    Berkut24
  10. agbykov Вчера, 15:04
    Примечание: не у союзников, а у неоколоний.
    agbykov
  11. Волька Вчера, 16:54
    но тратить 2% ВВП страны на оборону еще не значит быть защищенным, и главное для чего и от кого...
    Волька
  12. anjey Вчера, 17:02
    блока Варшавского Договора нет два десятка лет а нато все жирнеет и ширится, простой распил бабла?
    Конечно не без этого ,но существует и стратегия ослабления и нападения на Россию, так что слабеть и погружатся в распри внутри страны по политическим и национальным мотивам чревато ,не дадим врагам повода для радости -в нашем единстве олигархов и рабочих ,как ни парадоксально и гротескно звучит,сила России...
    anjey
  13. anjey Вчера, 17:13
    Ну хочется иногда быть идеалистом....
    anjey
  14. Лексус Вчера, 22:26
    Это только гусары с женщин денег не берут lol
    Лексус
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