00:12 16 февраля
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Экс-глава МО Украины: Россия использовала Олимпиаду в Сочи, чтобы отобрать Крым

Бывшие и нынешние украинские чиновники в ходе допросов по делу о "госизмене" Виктора Януковича предпринимают попытки обвинить в своём бездействии кого угодно и снять с себя любую ответственность за события образца 2014 года. Одним из таких чиновников является первым замсекретаря СНБО Украины Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года находился в должности и.о.министра обороны.

Пытаясь притянуть за уши собственные доводы о бездействии в отношении Крыма тогдашних украинских элит, занятых самоутверждением во власти после госпереворота в Киеве (среди таких был и нынешний начальник Коваля – г-н Турчинов), экс-и.о.министра обороны заявил:
Перед аннексией Крыма (а на Украине по-прежнему силятся представить уход Крыма в Россию качестве «аннексии», - прим. «ВО») украинская армия оказалась наводнена предателями. Я тогда получал данные о подготовке ко вторжению в Крым по линии Азово-Черноморского регионального управления.


Экс-глава МО Украины: Россия использовала Олимпиаду в Сочи, чтобы отобрать Крым



Коваль заявляет, что Россия якобы использовала фактор подготовки к Олимпиаде в Сочи для «усиления военной мощи в Черноморском регионе». При этом, по словам бывшего главы украинского военного ведомства, Россия на фоне того, как все следили за подготовкой к ОИ-2014, «насаждала предателей, который потом быстро перешли на российскую сторону, что и повлияло на итог по Крыму».

Вот только не говорит г-н Коваль одного: если у него тогда были такие данные – о «потенциальных предателях» - почему же он не предпринял никаких мер?.. Зато теперь, задним числом, поёт соловьём, пытаясь выгородить своего нынешнего шефа, виновного в целом ряде военных преступлений, включая приказ о начале кровопролития на Донбассе.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 35

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 15:10
    Я тогда получал данные о подготовке ко вторжению в Крым по линии Азово-Черноморского регионального управления.
    На месте украинских военных я бы лишний раз про эту ситуацию не говорил . Отсутствие сопротивления уже всё сказало за них .
    КВУ-НСвД
    1. Logall Вчера, 15:12
      Биатлонисты взяли Крым? Дык вот кто скрывается под масками "зелёных, вежливых человечков". Теперь понятно почему нашу сборную в южную Корею не пустили - преподнесли бы её Ыну на блюде...
      Logall
      1. 210окв Вчера, 15:16
        Я с нетерпением жду Чемпионата по футболу.. laughing Эй вы там,за кремлевской стеной..Ну вы поняли.. bully
        210окв
      2. Монос Вчера, 15:17
        Цитата: Logall
        Биатлонисты взяли Крым?

        laughing good Теперь понятно почему нас всеми силами пытались не пустить на олимпиаду в Корее. За независимость этого полуострова боялись. smile
        Монос
        1. Logall Вчера, 15:23
          Цитата: Монос
          пытались не пустить на олимпиаду в Корее.

          Три мужика приехали в командировку. А в гостинице остался только номер для новобрачных с одной огромной кроватью. Делать нечего, заселились. Утром тот что спал слева рассказывает.
          - Прикиньте мужики, ночью снилось, что я с Семенович переспал. Так реалистично. Утром проснулся все трусы в слизе.
          Тот, что спал справа.
          - Во блин, а мне снилось что я с Памелой Андерсен в ее лучшие годы. И та же фигня с трусами.
          Тот что посредине.
          - А мне кошмар приснился. Я на Олимпиаде в Корее. Финал лыжной гонки. Я иду к финишу первым с минимальным отрывом. Вот остаётся 100 метров и у меня в руках палки обмякли.
          Logall
        2. assa67 Вчера, 15:54
          Виктор,наше Вам hi .....я по прежнему против участия наших спортсменов в этом фарсе....но укатать все западное ство на ЧМ футбольном-заветное желание,хоть и не болельщик
          assa67
          1. Монос Вчера, 16:46
            Приветствую, Андрей hi
            Цитата: assa67
            но укатать все западное ство на ЧМ футбольном-заветное желание

            А лично мне глубоко фиолетово как там будут бегать, прыгать, пинать мяч или ещё что... Результаты спортсменов и насколько удачно они их конвертируют в дензнаки, это их личное дело.
            Монос
            1. assa67 Вчера, 16:56
              Виктор,мое почтение hi .....на корею и мне наср....смотреть издалека.....но в нашей стране утереть нос злопыхателям западным-это фитиль в дупло(повторяюсь)всей этой шушаре
              assa67
      3. assa67 Вчера, 15:46
        по весне начинается миграция скворцов...чтобы с ними нам прихватить? winked
        assa67
    2. volodya Вчера, 15:14
      Сегодня заходил на сайт родни в Крыму и вот что они выкладывают!
      volodya
      1. Глядя Петрович Вчера, 15:22
        Очередная урапатриотическая брехня. Балиш - национальное блюдо казанских татар. У крымских татар пирог называется кубэтэ.
        Глядя Петрович
        1. volodya Вчера, 15:30
          Не в том дело, что какназывается! Дело в том что на Украине такое невозможно! К стати, родня живет в двадцати километрах от Симферополя,посёлок Прудовое!
          volodya
    3. Rusland Вчера, 15:23
      Стратег. Вперёд орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами.
      Rusland
      1. Дормидонт Вчера, 15:37
        "Наступаем с юго-севера"
        Дормидонт
    4. влад66 Вчера, 17:07
      о «потенциальных предателях» - почему же он не предпринял никаких мер?.

      Потому что он и сам предатель,хрен с ним Януковичем,то еще помело,но он предал своего главковерха. yes
      влад66
  2. Ратник с пулеметом Вчера, 15:11
    всегда поражало,как такие олухи,до таких звезд добираются,хотя в той местности и не такие "чудеса" бывают request
    Ратник с пулеметом
    1. Logall Вчера, 15:18
      Цитата: Ратник с пулеметом
      в той местности и не такие "чудеса" бывают

      Сказочная Русь! (Не путать с Русью)
      Logall
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:03
        хороший был мультик))
        Ратник с пулеметом
  3. Геркулесыч Вчера, 15:12
    Да вся Олимпийская сборная выступала с тяжелым оружием и вооружением на олимпиаде пароллельно! Лыжники на трассу, а танки уже на финише заправленные ждут! !!! wassat fool
    Геркулесыч
  4. ul_vitalii Вчера, 15:13
    Взгляд пронизывающий, вдумчивый, вывод: военной мысли в мозгах ноль. smile
    ul_vitalii
    1. MoJloT Вчера, 16:52
      Да интеллектуал...
      MoJloT
  5. Хаос Вчера, 15:14
    Странный он какой-то, durachok наверно ))
    Хаос
    1. Геркулесыч Вчера, 15:27
      Да не наверное, а точно! !! wassatКонтуженный с рождения! wassat
      Геркулесыч
  6. Egorovich Вчера, 15:19
    Можно сказать совершенно другое: - Укур.ки сделали фашистский переворот на Окраине, зная что Россия занята подготовкой к Олимпиаде.
    Egorovich
  7. demo Вчера, 15:31
    В УК УР есть статья предусматривающая наказание за преступные действия или бездействие?
    Есть.
    Статья 11. Понятие преступления

    1. Преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.

    2. Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинило и ие могла причинить существенного вреда физическому или юридическому лицу, обществу или государству.

    А вот и тот кто заворожил всех украинских военных, которые забыли и про долг, и про присягу.


    Видите какой веселый?

    А вот и наш герой.

    Сарафан в Раду припер и рекламирует.
    demo
    1. MoJloT Вчера, 16:54
      Ага отдает не дорого, за ненадобностью, в придачу билет в АТО (бесплатно!!!).
      MoJloT
  8. astepanov Вчера, 15:36
    Под видом зимней олимпиады с помощью пловцов отжилили украинский флот. Плаванье - летний, а не зимний вид спорта! Это серьезное нарушение, которое должен расследовать МОК!
    astepanov
  9. Дормидонт Вчера, 15:36
    Если цитировать всё мычание свидомых животных, можно и самому подвинуться рассудком
    Дормидонт
  10. viktor. Вчера, 15:55
    Это самый умный Хохловоин!!!! hi good wassat laughing laughing
    viktor.
  11. Tektor Вчера, 16:26
    Ровно с тем же успехом можно констатировать, что штаты отобрали у украинцев всю украину за исключением Крыма и донбасса.
    Tektor
  12. Лексус Вчера, 18:20
    Экс-глава МО Украины: Россия использовала Олимпиаду в Сочи, чтобы отобрать Крым

    "Не виноватая я - он сам от меня ушёл!" lol
    Лексус
  13. gurzuf Вчера, 18:42
    Эта сучара намекает на то, что после ЧМ по футболу, они лишаться еще территорий laughing
    gurzuf
  14. faterdom Вчера, 20:33
    Россия ... «насаждала предателей

    Он прав, как оказалось, уже 100 лет тому как большевики своей насильственной украинизацией, и подарками туда казачьих территорий Донбасса, а потом и Крыма на самом деле насаждала предателей. Предателей Русского мира.
    faterdom
  15. кайман Гена Вчера, 22:16
    Меня это умиляет- не, Крым мы просрали, потому, что клятый Путин олимпиаду затеял, зато я полководэць, крашче натовськых, он яки погоны красыви, в нато такых нэма.
    кайман Гена
  16. злой партизан Вчера, 23:31
    Вообще-то всё было как раз наоборот! Именно Олимпиаду в Сочи использовали для проведения силового перехвата власти вна /Украине. Особенно торопились к окончанию Олимпиады. Только зря они (те, кто замутил вооружённый переворот) надеются сохранить эту постмайданную реальность надолго. Объективную реальность ещё никто не отменял...
    злой партизан
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