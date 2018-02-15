Экс-глава МО Украины: Россия использовала Олимпиаду в Сочи, чтобы отобрать Крым

Перед аннексией Крыма (а на Украине по-прежнему силятся представить уход Крыма в Россию качестве «аннексии», - прим. «ВО») украинская армия оказалась наводнена предателями. Я тогда получал данные о подготовке ко вторжению в Крым по линии Азово-Черноморского регионального управления.

Бывшие и нынешние украинские чиновники в ходе допросов по делу о "госизмене" Виктора Януковича предпринимают попытки обвинить в своём бездействии кого угодно и снять с себя любую ответственность за события образца 2014 года. Одним из таких чиновников является первым замсекретаря СНБО Украины Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года находился в должности и.о.министра обороны.Пытаясь притянуть за уши собственные доводы о бездействии в отношении Крыма тогдашних украинских элит, занятых самоутверждением во власти после госпереворота в Киеве (среди таких был и нынешний начальник Коваля – г-н Турчинов), экс-и.о.министра обороны заявил:Коваль заявляет, что Россия якобы использовала фактор подготовки к Олимпиаде в Сочи для «усиления военной мощи в Черноморском регионе». При этом, по словам бывшего главы украинского военного ведомства, Россия на фоне того, как все следили за подготовкой к ОИ-2014, «насаждала предателей, который потом быстро перешли на российскую сторону, что и повлияло на итог по Крыму».Вот только не говорит г-н Коваль одного: если у него тогда были такие данные – о «потенциальных предателях» - почему же он не предпринял никаких мер?.. Зато теперь, задним числом, поёт соловьём, пытаясь выгородить своего нынешнего шефа, виновного в целом ряде военных преступлений, включая приказ о начале кровопролития на Донбассе.