00:20 16 февраля
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Контртеррористическая операция в Унцукульском районе Дагестана

Национальный антитеррористический комитет сообщает о проведении контртеррористической операции в Республике Дагестан. На сей раз операция была проведена силовиками в Унцукульском района Дагестана. По сообщениям НАК, в ходе КТО ликвидирован один боевик. Его имя не называется. Заявлено, что ранее была выявлена его причастность к террористическому подполью, продолжающему действовать на Северном Кавказе.

Предыдущая контртеррористическая операция в Дагестане проводилась в декабре. Тогда были нейтрализованы трое боевиков.

Республика Дагестан в течение длительного периода времени занимает первое место по уровню террористической активности среди всех субъектов федерации. Такая статистика говорит о том, что местные власти за долгие годы так и не справились с задачей по снижению уровня криминалитета и терроризма.


Контртеррористическая операция в Унцукульском районе Дагестана


Напомним, что в последние недели в Республике Дагестан проводятся перестановки во властных структурах. Многих руководителей из числа правительственных министров республики арестовали и отправили на время проведения следствия в Москву.

Расследование совершения ими преступлений под свой личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Использованы фотографии: nac.gov.ru
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Комментарии 23

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  1. сибиралт Вчера, 16:02
    Кроме Дагестана в России еще полно разных "эмиратов" от Сохалина и до Европы. И все они отстегивают Москве. Так было и так будет. Такая уж у нас система. Главное - вовремя отстегнуть и не крысятничать. Иначе, будут обыскивать и в карманах шмонать, чтобы свое вернутьlol
    сибиралт
    1. Logall Вчера, 16:13
      Республика Дагестан в течение длительного периода времени занимает первое место по уровню террористической активности

      Нет никакой авторитетной власти! Только князьки делящие сферы влияния... Лидеры национальных общин, в Дагестане, не договариваются о сосуществовании, а лишь выясняют какая национальность главнее. Какой клан должен править... Оттуда и полная невнимательность к террористическим проявлениям земляков!
      Logall
      1. влад66 Вчера, 17:34
        Цитата: Logall
        Лидеры национальных общин, в Дагестане, не договариваются о сосуществовании, а лишь выясняют какая национальность главнее. Какой клан должен править... Оттуда и полная невнимательность к террористическим проявлениям земляков!

        Саша ты же сам знаешь,у них свой уклад жизни,туда хоть кого посылай,чрез несколько дней все будет также. drinks
        влад66
      2. Мар.Тира Вчера, 17:44
        Не совсем удачно прошла операция.Враг ждал. В ходе спецоперации по ликвидации боевика в Дагестане погиб сотрудник спецназа, имеются раненые.Он был обнаружен в горно-лесистой местности недалеко от селения Харачи. Бандиту было предложено сдаться властям без боя, однако он открыл стрельбу и в ходе скоротечного боя был уничтожен.http://nac.gov.ru/kontrterroristicheski
        e-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovan-g
        lavar-1.html
        Мар.Тира
    2. куртка бейна Вчера, 16:16
      Цитата: сибиралт
      Кроме Дагестана в России еще полно разных "эмиратов" от Сохалина и до Европы. И все они отстегивают Москве. Так было и так будет. Такая уж у нас система. Главное - вовремя отстегнуть и не крысятничать. Иначе, будут обыскивать и в карманах шмонать, чтобы свое вернутьlol

      Конечно так было и будет, поскольку для большинства людей в России это воспринимается, как само-собой разумеющееся.
      куртка бейна
      1. Николай Грек Сегодня, 00:10
        Цитата: куртка бейна
        Конечно так было и будет, поскольку для большинства людей в России это воспринимается, как само-собой разумеющееся.

        свистеть не надо....и....по себе не судите..хотя ваш флаг не похож на наш!! fool fool negative negative tongue tongue laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. Ныробский Вчера, 22:47
      Цитата: сибиралт
      Кроме Дагестана в России еще полно разных "эмиратов" от Сохалина и до Европы. И все они отстегивают Москве. Так было и так будет. Такая уж у нас система. Главное - вовремя отстегнуть и не крысятничать. Иначе, будут обыскивать и в карманах шмонать, чтобы свое вернутьlol

      Причём тут отстёгивать? Как бы сказать поинтеллигентнее??? - в данной ситуации вы выступаете в качестве "козырной крысы", которая грызёт норки против власти не взирая ни на проколы, ни на заслуги - просто в силу заказанной темы - "Всё плохо".
      Ныробский
      1. сибиралт Вчера, 22:51
        Что такое хорошо и что такое плохо - тема вечная. Но эти понятия в одном корыте неплохо уживаются, если их постоянно перемешивать. Ни дня ни утра. Спошлные сумерки.hi
        сибиралт
  2. 210окв Вчера, 16:03
    Почему люди должны гибнуть в нашей стране из за рвачества,непомерной жадности и гордыни местных элит,князьков недавно узнавших что такое унитаз?Не пора ли ставить это на ее законное место?
    210окв
    1. assa67 Вчера, 16:16
      Дима hi ....возвратились беспредельники конца 90-х...заныканого бабла есть,не посаженные должны отстегнуть...про кавказоидов и говорить не хочется...
      assa67
    2. Scoun Вчера, 16:23
      Цитата: 210окв
      Почему люди должны гибнуть в нашей стране

      Причём в родной стране гибнет в несколько раз больше чем на войне в чужой стране.
      Scoun
    3. godun Вчера, 16:24
      Интересно,и кто может это сделать?Неужели ... САМ?
      Поймите уважаемый,республики ,равно как и другие регионы ,в свое время были отданы нынешней,так называемой элите,на кормление,в обмен на лояльность и то ,что сейчас происходит в регионах,это закономерный результат, ибо царит беззаконие и безнаказанность за содеянное,Вы же понимаете ,эти люди не бабанька,пойманная в супермаркете с куском молочного продукта ,называемом ,,МАСЛОМ,, , это же элита...
      godun
  3. Romka47 Вчера, 16:06
    В чечне же порядок, значит а там может быть! Если кто-то захочет...
    Romka47
    1. сибиралт Вчера, 16:13
      Кадыров свое слово держит. За бабло базара нет, Москва довольна! lol
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 16:21
        Что Москва довольна?Что дань платит?Что покупает лояльность этих бородатых,которые в самый неподходящий момент нож в спину засадят?Эти то довольны.Только титульная нация в своем государстве находится на птичьих правах..quote=сибиралт]Кадыров свое слово держит. За бабло базара нет, Москва довольна! lol[/quote]
        210окв
        1. сибиралт Вчера, 16:24
          Тут всё верно в обоих направлениях. Иначе система не работает. laughing
          сибиралт
        2. Piramidon Вчера, 16:54
          А вы не заметили, что в последние годы Чеченская республика не фигурирует в подобных сообщениях? Ну да, по-вашему лучше не вкладывать туда деньги, что бы там продолжалась бесконечная война?
          Piramidon
          1. 210окв Вчера, 17:30
            Заметил
            Ибо фсбешники краснодарские там днюют и ночуют.А деньги выделяемые должны идти на дело,а не по карману в той же Чечне.Да,строительство они у себя подняли.Для избранных.Остальные поразьехались по просторам необъятной,ибо дома делать нечего.А тут можно и похозяйничать.Например-на Ставрополье.И рука руку моет.Вот и все это вкладывание денег в то что бы они были лояльными.Во времена Батыя это именовалось ясак,дань.
            210окв
          2. Orionvit Вчера, 22:28
            Цитата: Piramidon
            Ну да, по-вашему лучше не вкладывать туда деньги, что бы там продолжалась бесконечная война?

            Вкладывать и платить, это разные вещи. А насчёт бесконечной войны, так тов. Сталин, прекрасно зная кавказские нравы, ещё в 1944г. (когда в стране шла страшная война), навёл в чечне порядок за двое суток. Просто и быстро, без всяких игр в демократию с западными странами.
            Orionvit
        3. Николай Грек Сегодня, 00:15
          Цитата: 210окв
          Что дань платит?Что покупает лояльность этих бородатых,которые в самый неподходящий момент нож в спину засадят?

          what what вы хоть в курсе, сколько у нас дотационных регионов??? fool fool
          Николай Грек
  4. Геркулесыч Вчера, 16:21
    Самое плохое, что мы к таким новостям уже привыкли! То есть, страна привыкла жить с террористами внутри себя, хоть и борется против них.
    Геркулесыч
    1. godun Вчера, 16:42
      Главное - стабильность и не раскачивать лодку(а то их укачивает),стабильный рост цен на все,стабильно проводимые КТО,стабильное обнищание большинства,стабильный рост доходов у остальных,стабильный распил госсредств при супер-пупер мегапроектах типа Сколково,роснано,ОИ,ЧМФ и т.д.,но главное,что бы не было войны.
      godun
  5. МИХАН Вчера, 16:50
    Ну вот все хором заныли...Идет борьба с чертями и неплохо мужики справляются! Что вам опять не так ? angry
    МИХАН
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