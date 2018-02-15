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Контртеррористическая операция в Унцукульском районе Дагестана
Национальный антитеррористический комитет сообщает о проведении контртеррористической операции в Республике Дагестан. На сей раз операция была проведена силовиками в Унцукульском района Дагестана. По сообщениям НАК, в ходе КТО ликвидирован один боевик. Его имя не называется. Заявлено, что ранее была выявлена его причастность к террористическому подполью, продолжающему действовать на Северном Кавказе.
Предыдущая контртеррористическая операция в Дагестане проводилась в декабре. Тогда были нейтрализованы трое боевиков.
Республика Дагестан в течение длительного периода времени занимает первое место по уровню террористической активности среди всех субъектов федерации. Такая статистика говорит о том, что местные власти за долгие годы так и не справились с задачей по снижению уровня криминалитета и терроризма.
Напомним, что в последние недели в Республике Дагестан проводятся перестановки во властных структурах. Многих руководителей из числа правительственных министров республики арестовали и отправили на время проведения следствия в Москву.
Расследование совершения ими преступлений под свой личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Предыдущая контртеррористическая операция в Дагестане проводилась в декабре. Тогда были нейтрализованы трое боевиков.
Республика Дагестан в течение длительного периода времени занимает первое место по уровню террористической активности среди всех субъектов федерации. Такая статистика говорит о том, что местные власти за долгие годы так и не справились с задачей по снижению уровня криминалитета и терроризма.
Напомним, что в последние недели в Республике Дагестан проводятся перестановки во властных структурах. Многих руководителей из числа правительственных министров республики арестовали и отправили на время проведения следствия в Москву.
Расследование совершения ими преступлений под свой личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Использованы фотографии: nac.gov.ru
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