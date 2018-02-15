00:21 16 февраля
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Берлускони: Холодная война на самом деле завершилась в 2002 году в Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которые не отказывается от политических амбиций, сегодня заявил о том, что удручён положением дел с международной безопасностью. По словам итальянского политика, он считал, что мир навсегда ушёл от Холодной войны, однако сегодняшняя ситуация говорит об обратном. При этом себя Берлускони называет «одним из архитекторов мира после окончания Холодной войны».

По словам экс-премьера Италии Холодная война закончилась на самом деле не в 1990 году, а 2002. Итальянские СМИ приводят заявление Сильвио Берлускони:
Когда я работал в правительстве – в 2001 году – я тогда публично сказал, что собираюсь положить конец Холодной войне. Она продолжалась около полувека и была на самом деле ужасной. И я добился своего. Мне удалось положить конец Холодной войне, потому что здесь в Риме, в Пратика-ди-Маре в 2002 году я убедил Джорджа Буша (мл.) и Владимира Путина в прекращении конфронтации. Я использовал все имевшиеся у меня на тот момент возможности.


Берлускони: Холодная война на самом деле завершилась в 2002 году в Италии



Из заявления Владимира Путина в Италии от 2002 года на той самой встрече, о которой говорит Берлускони:
Сердечно благодарю наших итальянских друзей и председателя Совета министров Италии господина Сильвио Берлускони за гостеприимство и блестящую организацию встречи.

Я представляю, насколько сложно было в такие короткие сроки сделать то, что было сделано. Значение этой встречи трудно переоценить. Еще совсем недавно подобная встреча руководителей России и стран-членов НАТО, учитывая ее сегодняшний формат и учитывая ее качество, была бы просто немыслима. В наши дни это стало реальностью. Это - реальность, которая стала возможна благодаря напряженному совместному труду и готовности к заинтересованному и абсолютно открытому диалогу.

Мы приняли Декларацию, в которой четко определены принципы взаимодействия, учрежден механизм в виде нового Совета Россия-НАТО, и уже сформулированы первоначальные области приложения совместных усилий. И потому твердо рассчитываем, что римский документ – не заявление о намерениях, а прочная основа для совместной конструктивной работы.

В заключение хотел бы еще раз отметить: новая реальность наших отношений – это прямое отражение нового уровня и качества взаимопонимания. Полагаю, что усилия, совместно затраченные нами в пользу мира, будут продолжены. У нас этому нет никакой альтернативы.


Социологи в Италии полагают, что на ближайших выборах (4 марта) консервативный альянс Сильвио Берлускони «Forza Italia» и Лиги Севера займёт первое место. В НАТО уже объявили, что это может «привести к сближению Италии с Россией».

Использованы фотографии: /www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Tektor Вчера, 16:17
    Нет ни одного документа, в котором бы говорилось о заключении мира по итогам холодной войны. А значит холодная война продолжается. Говорить о завершении холодной войны можно ровно с тем же успехом, как и говорить о соглашении о непродвижении НАТО на восток: раз документа нет, значит -..., какие претензии?
    Tektor
    1. 23424636 Вчера, 16:30
      зимой холодная ,но с приходом весны она превращается более теплую .даже слегка комфортную форму.- реклама тур поездок в Италию
      23424636
    2. влад66 Вчера, 17:46
      Цитата: Tektor
      При этом себя Берлускони называет «одним из архитекторов мира после окончания Холодной войны»

      Он наверное сказочник похлеще Джанни Родари будет.Лучше бы про Чипполино рассказывал. laughing
      влад66
    3. Удав КАА Вчера, 20:43
      Цитата: Tektor
      Нет ни одного документа, в котором бы говорилось о заключении мира по итогам холодной войны.
      Блин! А амы-то об этом и не знают...Они сдуру даже медальку сваяли...и Иуду наградили, позабыв, что он был вроде бы в стане "побежденных"... belay
      -- А вот и нет! Они только своих сотрудников награждали... yes
      Удав КАА
  2. 210окв Вчера, 16:18
    "Зажигалка"решил напомнить о себе..Я грешным делом про него и подзабыл..
    210окв
    1. собаковод Вчера, 16:22
      Там много "зажигалок". Просто одни попали в опалу, другие нет.
      собаковод
    2. Partyzan Вчера, 16:23
      Цитата: 210окв
      Я грешным делом про него и подзабыл..

      такие не тонут, глядишь и в правительство вплывет, но может оно и к лучшему request
      Partyzan
      1. 210окв Вчера, 16:26
        А что ему,хозяину кино и борделей грозит?Ещё одна тюрьма?Ему по моему везде будет хорошо.
        Цитата: Partyzan
        Цитата: 210окв
        Я грешным делом про него и подзабыл..

        такие не тонут, глядишь и в правительство вплывет, но может оно и к лучшему request
        210окв
        1. Zoldat_A Вчера, 16:41
          Дмитрий, hi !
          Цитата: 210окв
          хозяину кино и борделей

          За бордели не спорю - я в Риме пил вино практически с точной копией Софочки Лорен.

          Вспомню - вздрогну..... feel Хорошо, что жена не читает, чего я тут пишу, но, думаю, что если б то была настоящая Софочка - она бы меня поняла и простила.... feel Вино было классное!.... feel Когда-то, 45 лет назад..... Особист angry , слава богу, не пронюхал... А то бы медным тазом накрылись мои погоны и командировки по четырём континентам....
          А кино итальянское умерло лет 40 назад. По крайней мере, мне, поклоннику кино вообще в целом, знающем поимённо всю киноклассику, не приходит в мозг ни одного il regista хотя бы 80-х, не говоря уж о 90-2000-хх... Кто знает - подскажите, скачаю, посмотрю...
          Zoldat_A
    3. Logall Вчера, 16:25
      Сильный и независимый политик. Был когда-то раньше... Таких сейчас в Европе не делают... Толерантность даёт о себе знать.
      Logall
      1. assa67 Вчера, 16:34
        Цитата: Logall
        Был когда-то раньше... Таких сейчас в Европе не делают...

        может и так...но финансовый"толкач" у него имеется...сильву слили из-за симпатии к России,это однозначно......пусть возвращается развратник laughing
        assa67
        1. Logall Вчера, 17:03
          Цитата: assa67
          пусть возвращается развратник

          И министров-порномоделей пущай прихватит... Толку от них мало, но глаз радуют!
          Logall
          1. assa67 Вчера, 17:30
            ну у трамплина хоть на женщину похожа!....не то что у барабамы.....а ведь прогнозируется в презики матрасные belay
            assa67
        2. Paranoid50 Вчера, 21:26
          Цитата: assa67
          сильву слили из-за симпатии к России,это однозначно......пусть возвращается развратник

          Да,чёрт побери. yes Помню его ещё с 80-х. Правда, тогда его знали не как политика,а как очень богатого дядьку, владеющего ФК "Милан",вернее, даже "Миланище" fellow с Гуллитом, Ван Бастеном, Райкардом, Мальдини...
          Paranoid50
  3. viktor. Вчера, 16:21
    Это последний политик гейропы.
    viktor.
  4. Геркулесыч Вчера, 16:23
    Лучше бы он жевал ! fool
    Геркулесыч
  5. Zoldat_A Вчера, 16:24
    Во Второй мировой итальянцы для фрицев были мясом, в холодной войне - совсем никто. Как НИКТО может быть в чём-то победителем? Лавровый венок Цезаря покоя не даёт?
    Тем более, что Холодная война не закончилась. Гитлер отштамповал медали "За взятие Москвы", Америка тоже решила, что война закончилась...
    Ню-ню.....
    Война будет. Горячая. Америка без этого не сможет выжить. Два раза выживала на русских костях - надеется на третий раз.
    К чему я про Америку? В статье ведь про Италию... А к тому, что Италия как с 75 г.н.э. ничего не решала, так и сейчас знАчит ещё меньше.
    Он сам-то не понимает, какой он ха-ха?.......
    Zoldat_A
    1. Удав КАА Вчера, 20:57
      Цитата: Zoldat_A
      Война будет. Горячая. Америка без этого не сможет выжить. Два раза выживала на русских костях - надеется на третий раз.

      Прочитал ваш комент и вдруг вспомнилась детская счеталочка: " На первый раз -- прощается. На второй -- воспрещается. А на третий раз -- НЕ ПРОПУСТИМ ВАС!"
      Боюсь, амы ее тоже знают. Поэтому не попрутся они с голой задницей на ежика наших РВСН...
      Удав КАА
      1. Zoldat_A Вчера, 21:25
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: Zoldat_A
        Война будет. Горячая. Америка без этого не сможет выжить. Два раза выживала на русских костях - надеется на третий раз.

        Прочитал ваш комент и вдруг вспомнилась детская счеталочка: " На первый раз -- прощается. На второй -- воспрещается. А на третий раз -- НЕ ПРОПУСТИМ ВАС!"
        Боюсь, амы ее тоже знают. Поэтому не попрутся они с голой задницей на ежика наших РВСН...

        Всё правильно, Александр. Только человеку с ненормальным восприятием действительности (я бы сказал короче, но админы ОПЯТЬ забанят) НИКОГДА не доажешь, что он ИМЕННО такой. Ему говоришь, что он не виноват, начинаешь что-то говорить про маленьких жучков (хромосомы), которые у него где-то как-то не так сцепились..... А он смотрит на тебя чистыми глазами и говорит, что сам ты такой.....
        Надоело уже Западу доказывать, где они про..бали... Ждём-с, когда РВСН скажет своё слово. Со своей стороны, как простой российский пенсионер, могу предложить Родине себя в качестве командира полка, батальона или любой другой тактической единицы. Меня уже ничем не удивить. .
        Единственное - лишь бы жена не знала. Устала за 20 с лишним календарей и в полтора раза бОльшей выслуги. ..
        В Я её понимаю и боюсь lol Двадцать с лишним лет ждала, а тут....
        Zoldat_A
  6. Separ Вчера, 17:26
    Берлускони придёт - порядок наведёт (итальянцы).
    Separ
    1. Удав КАА Вчера, 21:01
      Цитата: Separ
      Берлускони придёт - порядок наведёт (итальянцы).
      Что-то это мне напоминает, однако...
      Удав КАА
  7. Лексус Вчера, 18:06
    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которые не отказывается от политических амбиций

    Вот что "малолетки животворящие" делают...
    Социологи в Италии полагают, что на ближайших выборах (4 марта) консервативный альянс Сильвио Берлускони «Forza Italia» и Лиги Севера займёт первое место

    Сильвио "непотпляемый"! lol
    Лексус
  8. Alex-a832 Вчера, 20:40
    Берлускони однозначно для Италии не худший вариант, а вот для ЕС, НАТО и США - как кость в горле. Что касается его заявления о его вкладе в окончание холодной войны, то хочется думать, что это не умный самопиар, расчитанный на не особо следящий за историей электорат, а не старческий маразм. Он бы ещё себе личный вклад в окончание ВМВ приписал, да жаль, что чуток молод был тогда lol
    Alex-a832
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