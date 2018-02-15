Берлускони: Холодная война на самом деле завершилась в 2002 году в Италии

Когда я работал в правительстве – в 2001 году – я тогда публично сказал, что собираюсь положить конец Холодной войне. Она продолжалась около полувека и была на самом деле ужасной. И я добился своего. Мне удалось положить конец Холодной войне, потому что здесь в Риме, в Пратика-ди-Маре в 2002 году я убедил Джорджа Буша (мл.) и Владимира Путина в прекращении конфронтации. Я использовал все имевшиеся у меня на тот момент возможности.

Сердечно благодарю наших итальянских друзей и председателя Совета министров Италии господина Сильвио Берлускони за гостеприимство и блестящую организацию встречи.



Я представляю, насколько сложно было в такие короткие сроки сделать то, что было сделано. Значение этой встречи трудно переоценить. Еще совсем недавно подобная встреча руководителей России и стран-членов НАТО, учитывая ее сегодняшний формат и учитывая ее качество, была бы просто немыслима. В наши дни это стало реальностью. Это - реальность, которая стала возможна благодаря напряженному совместному труду и готовности к заинтересованному и абсолютно открытому диалогу.



Мы приняли Декларацию, в которой четко определены принципы взаимодействия, учрежден механизм в виде нового Совета Россия-НАТО, и уже сформулированы первоначальные области приложения совместных усилий. И потому твердо рассчитываем, что римский документ – не заявление о намерениях, а прочная основа для совместной конструктивной работы.



В заключение хотел бы еще раз отметить: новая реальность наших отношений – это прямое отражение нового уровня и качества взаимопонимания. Полагаю, что усилия, совместно затраченные нами в пользу мира, будут продолжены. У нас этому нет никакой альтернативы.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которые не отказывается от политических амбиций, сегодня заявил о том, что удручён положением дел с международной безопасностью. По словам итальянского политика, он считал, что мир навсегда ушёл от Холодной войны, однако сегодняшняя ситуация говорит об обратном. При этом себя Берлускони называет «одним из архитекторов мира после окончания Холодной войны».По словам экс-премьера Италии Холодная война закончилась на самом деле не в 1990 году, а 2002. Итальянские СМИ приводят заявление Сильвио Берлускони:Из заявления Владимира Путина в Италии от 2002 года на той самой встрече, о которой говорит Берлускони:Социологи в Италии полагают, что на ближайших выборах (4 марта) консервативный альянс Сильвио Берлускони «Forza Italia» и Лиги Севера займёт первое место. В НАТО уже объявили, что это может «привести к сближению Италии с Россией».