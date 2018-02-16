Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Сирийская головоломка: САА идёт на помощь курдским отрядам в Африн
РИА Новости со ссылкой на (цитата) «осведомлённый источник» сообщает о том, что в ближайшие дни сирийская правительственная армия войдёт в Африн. Напомним, что сейчас на подступах к этому городу на севере САР турецкие войска и протурецкие силы так называемой «свободной армии» ведут бои с отрядами курдского ополчения. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь».
Напомним, что около двух недель назад один из курдских полевых командиров призвал сирийскую правительственную армию оказать помощь курдам в боевых действиях против турецких войск. Примечательно, что ранее те же курдские отряды готовились американскими инструкторами для противодействия именно сирийской правительственной армии.
Если верить «осведомлённому источнику» РИА Новости, то САА готова войти в Африн после соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.
Пентагон на данную минуту воздерживается от официальных комментариев на этот счёт, при этом продолжая признавать факт поддержки курдских отрядов на севере Сирии. Напомним, что турецкое руководство считает курдские отряды YPG связанными с Рабочей партией Курдистана, которая признана Анкарой террористической организацией.
Напомним, что около двух недель назад один из курдских полевых командиров призвал сирийскую правительственную армию оказать помощь курдам в боевых действиях против турецких войск. Примечательно, что ранее те же курдские отряды готовились американскими инструкторами для противодействия именно сирийской правительственной армии.
Аазаз (Сирия)
Если верить «осведомлённому источнику» РИА Новости, то САА готова войти в Африн после соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.
Пентагон на данную минуту воздерживается от официальных комментариев на этот счёт, при этом продолжая признавать факт поддержки курдских отрядов на севере Сирии. Напомним, что турецкое руководство считает курдские отряды YPG связанными с Рабочей партией Курдистана, которая признана Анкарой террористической организацией.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти