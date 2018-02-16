12:23 16 февраля
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Сирийская головоломка: САА идёт на помощь курдским отрядам в Африн

РИА Новости со ссылкой на (цитата) «осведомлённый источник» сообщает о том, что в ближайшие дни сирийская правительственная армия войдёт в Африн. Напомним, что сейчас на подступах к этому городу на севере САР турецкие войска и протурецкие силы так называемой «свободной армии» ведут бои с отрядами курдского ополчения. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь».

Напомним, что около двух недель назад один из курдских полевых командиров призвал сирийскую правительственную армию оказать помощь курдам в боевых действиях против турецких войск. Примечательно, что ранее те же курдские отряды готовились американскими инструкторами для противодействия именно сирийской правительственной армии.

Сирийская головоломка: САА идёт на помощь курдским отрядам в Африн

Аазаз (Сирия)



Если верить «осведомлённому источнику» РИА Новости, то САА готова войти в Африн после соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.

Пентагон на данную минуту воздерживается от официальных комментариев на этот счёт, при этом продолжая признавать факт поддержки курдских отрядов на севере Сирии. Напомним, что турецкое руководство считает курдские отряды YPG связанными с Рабочей партией Курдистана, которая признана Анкарой террористической организацией.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    По слухам, армия Сирии уже туда вошла! Так что сейчас начнется Сирийско -турецкая война! Вообще, она и должна была начаться -вспомним турецкие бензовозы, с нефтью от игила! Турки действительно, "своих "боевиков из игила и нусры не бросят. А армии Сирии надо брать страну под свой контроль! Вот и первое, и главное неразрешаемое мирным способом противоречие.
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:08
      Смешались в кучу....Похоже нашим ребятам придется там расхлёбывать..
      210окв
      1. Logall Сегодня, 07:16
        США сможет бомбить САА под придлогом членства Турции в НАТО! Но с другой стороны Асад на обезумевшего не похож, наверное провёл какие-то консультации с МО РФ...
        Люблю шахматы, но только когда пешки - это не люди!
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 07:35
          Пентагон на данную минуту воздерживается от официальных комментариев

          Пожалуй, тоже воздержусь ... what
          Shurik70
        2. Scoun Сегодня, 09:06
          Цитата: Logall
          Но с другой стороны Асад на обезумевшего не похож,

          Там вариантов у Асада было от слова совсем НЕТ и остаётся надеяться что это движение имеет под собой договорённости.


          1 Scoun 2
          7 февраля 2018 09:08
          Ситуация в Сирии

          Цитата: Отец солдата
          Без политического решения не обойтись, но слишком разношерстные переговорщики.

          Мне кажется.... Асад в тихую, слегка, должен оказывать помощь курдам, что бы они потом не обвиняли правительство в том что оно оставило их 1 на 1 с вторжением из турции.

          Вот как то так а турки в свою очередь получают обузданных курдов в Сирии.
          Scoun
        3. Sefevi Сегодня, 11:18
          Нужно не знать Эрдогана и настроения турков, чтобы утверждать,что "турки отойдут". Отойдут только в том случае, когда курды гарантированно уйдут из этого сектора. А что касается Асада, то в турецких СМИ его называют не иначе,как " мясник Асад" , и в случае вступление в драку его сил у турков просто развяжутся руки. Турки пока не применяли площадных бомбардировок и ударов по населённым пунктам, работали очень аккуратно, но против асадовцев они применят весь арсенал, не сомневайтесь.
          Sefevi
          1. влад66 Сегодня, 11:26
            Цитата: Sefevi
            против асадовцев они применят весь арсенал, не сомневайтесь.

            Не собираемся сомневаться, но и ты любитель турецких помидоров, помни кто за Асадом стоит, эрдоган себе на уме, но и с Путиным ругаться у него нет желания, анолитег блин.
            влад66
          2. NEOZ Сегодня, 12:10
            Нужно не знать Эрдогана и настроения турков,

            курды гарантированно уйдут
            - Курды никуда не отойдут! это их дом! они там живут! что за странное утверждение?
            не иначе,как " мясник Асад"
            - да все равно как в Турции называют Асада.
            развяжутся руки
            - а сейчас чем связаны руки у Турции?
            но против асадовцев
            - т.е. к курдам (террористам по версии Анкары) применяется не весь арсенал, а против САА применят весь? что за странность такая?
            растолкуйте пожалуйста интересы Турции в Сирии и пути достижения этих целей/задач, будьте так любезны...
            NEOZ
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:16
        Похоже, что Трамп во время звонка эрдогаду через Тиллерсона дал турку команду "фас " , на начало раздела Сирии, сперва, руками турков! Поэтому эрдогад такой самоуверенный -сша как минимум, не будут мешать ему, а при случае побомбят уже и армию Сирии! ПВО им надо срочно восстановить.
        Геркулесыч
      3. лысова Сегодня, 07:20
        Скорее всего, опять встреча с Эрдоганом. А дальше - хрен их поймёшь , какую сторону кто выберет.
        лысова
      4. Alex-a832 Сегодня, 07:25
        Цитата: 210окв
        Смешались в кучу....Похоже нашим ребятам придется там расхлёбывать..


        Если честно, то я не ожидал этого шага так скоро. Всё напоминает игру в одну большую шахматную партию на большой доске, с несколькими игроками. Судя по всему, начинается процесс вытаскивания курдов из-под американцев. Насколько Россия участвует в этой партии, будет видно по реакции турок. Если покричат для виду, но с САА не сцепятся, то наши крепко держат ситуацию. Восток - дело тонкое. Будем посмотреть...
        Alex-a832
        1. zivXP Сегодня, 09:30
          Все нормально. Полагаю курды выведут свои YPG, угроза в Африне для Турции исчезнет. Пора туркам за речку перебираться, через Манбидж.
          zivXP
    2. sib.ataman Сегодня, 07:37
      Не будет войны, но провокаций сколько угодно. Одни против всех арабов? Но не до такой же степени Эрдоган безбашенный. Да и РФ еще не снимала с себя роль посредника.
      sib.ataman
    3. Житель Урала Сегодня, 08:47
      Интересно, а ВКС кого будет поддерживать в этом случае?...
      Неужели против сеньора Помидора пойдем?
      Житель Урала
      1. Scoun Сегодня, 10:07
        Цитата: Житель Урала
        Интересно, а ВКС кого будет поддерживать в этом случае?...
        Неужели против сеньора Помидора пойдем?

        ВКС в данном конфликте не будет участвовать.
        Вот не надо ВКС сюда приплетать. (вот так и рождаются диванные мывсёпросрали и путинзассал)
        ВКС борются с террористами игил и нусра, с опозицией и курдами мы посредники и они у нас не считаются террористами. Россия с народом не воюет.
        Scoun
    4. Маз Сегодня, 08:54
      Как бы не распылить силы. Уже схопотали от амеров . Головокружение от успехов? Будем посмотреть. Израиль-то теперь поостережется в спину ножи втыкать.
      Маз
      1. Scoun Сегодня, 10:31
        Цитата: Маз
        Уже схопотали от амеров .

        1. Что значит схопотали и кто?
        2. А американцы на БВ не схопотали?
        3. На войне потерьнет?
        Scoun
  2. федоров Сегодня, 07:15
    соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами

    Чего -то я недопонимаю. request Ими обоими по отдельности командует кто-то третий ? Путин что-ли smile
    федоров
    1. Stas157 Сегодня, 07:27
      Турки не отдают Идлиб, сбили наш второй самолёт, а наши решили не отдавать туркам Африн. Тем более курды покладистые стали - с сирийцами всяко лучше, чем под турками.
      Stas157
      1. просто экспл Сегодня, 08:01
        второй самолет сбили не турки , а матрасы , уже не одна статья была по этому поводу .
        кроме того туркам сбивать вообще не нужно было. ибо они когда первый сбили на своей шкурке почуяли что сбитый самолет ничего не дает кроме проблем .
        там скорее всего схема - добрый и злой полицейский . добрый это Асад , злой это Эрдоган .
        а шеф полицейского участка это Путин .
        просто экспл
    2. Злой543 Сегодня, 08:39
      после соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.

      Я вот тоже задумался, это что разные люди или просто опечатка? recourse
      Злой543
  3. Алексей N Сегодня, 07:30
    Тоже мне бином Ньютона.
    Заявление политическое, т. е. реальные боестолкновения пока не подразумеваются.
    Потом, османам по соглашениям скорее всего был дан конкретный срок , в который они не уложились , события под Африном вступили в затяжную стадию , что не выгодно ни нам (условно Иран, Сирия, Россия), ни самой Турции, которой важно сохранить морду лица и избежать серьезных потерь.
    Таким образом имеем классический восточный договорняк. Но не без второго дна. Стравить Турцию и Россию (обеспечить участие в столкновениях ВКС РФ) подспудно мечтают все участники конфликта в т. ч. и т. н. "союзники". Потому заявление опять же по - восточному цветасто и- вах - как серьезно.
    Следим за событиями и не фантазируем.
    Алексей N
  4. Vard Сегодня, 07:34
    "которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами." А что между ними есть какие то проблемы?
    Vard
  5. RUS96 Сегодня, 07:34
    "Земля тряслась - как наши груди,
    Смешались в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой..."
    RUS96
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:35
    Имхо, турки в таком раскладе - отойдут. Гамбит будет развиваться по "Российскому" сценарию. Не станет Эрдоган ссориться с Россией - больно будет. И он знает об этом. А курды поняли - Матрасия их "кинет". И решили "пересдать".
    Горный стрелок
    1. Алексей N Сегодня, 07:40
      Так мы так и не дождемся , что авиация коалиции , взлетев с Инджерлика , будет бомбить турецкие войска под Африном ?
      Какая жалость. laughing
      Алексей N
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Сам черт ногу сломит в этой каше. Посмотрим как будут развиваться события дальше. Но можно предполагать, что конфликт разрастется в более масштабный и может стать толчком к МВ.
    rotmistr60
  8. Zubr Сегодня, 07:57
    Интересная позиция сложилась. Тут явно без драки не обойдется. Полосатые отгородились. Курды сдали Африн САА, Или там будет страшная битва с огромным количеством жертв, или прощай матрасные опекуны. Лучше бы обошлось без вмешательства наших.
    Zubr
  9. _TANKIST_ Сегодня, 08:20
    Похоже на обычные сплетни, вброс, если хотите. Теже самые "эксперты" верещат, что сирийцы и курды готовятся к войне по Дэр-из-зором))))
    _TANKIST_
    1. NEOZ Сегодня, 12:23
      ввод сил САА в Африн не противоречит войне под Дейр-из-Зором.
      NEOZ
  10. алекс-сп Сегодня, 08:21
    По мне, так обычная восточная тактика-практика дружить и предать кого угодно и когда угодно для ради своих интересов.
    алекс-сп
  11. dojjdik Сегодня, 08:46
    никакой кучи здесь нет-против Сирии ведут войну- детоубийца нетаньяху трагикомик эрдоган и саудские предатели с 50х годов шейхи; возглавляет эту банду рыжий кукольник трамп(де факто кучка богатых штатовских евреев); некий "игил" уже уходит в небытие так же как впрочем и некие "христьяне" и "мусульмане" в Ливане "моджахеды" и некий "талибан" в афгане якобы "чеченские алавиты" или как их там какието "албанцы" в Югославии бандгруппы в Ливии якобы "украинские" батальоны айдары днепры и прочий сброд-кто им кидает бабло тоже все знают
    dojjdik
    1. Scoun Сегодня, 10:44
      + примерно как то так.
      Scoun
  12. seregatara1969 Сегодня, 09:11
    додавили таки курдов до примирения с турками !
    seregatara1969
  13. oldav Сегодня, 09:17
    Я Вообще ни чего не понимаю..
    oldav
  14. solovald Сегодня, 09:22
    "... между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.." Это как? Кто с кем договорился?
    solovald
  15. Сержант71 Сегодня, 09:30
    Это чтобы турки дальше не пошли вглубь Сирии. Поставят кордон, который будет прикрывать ВСЕХ участников конфликта в Идлибе от Эрдогана. И никто от участников бойни этот кордон трогать не будет, ибо это даже ИГ не выгодно. Интересное и правильное решение.
    Сержант71
  16. Livonetc Сегодня, 09:55
    Просто спланированная игра в доброго и злого полицейского.
    Главная задача Турции недопустить создания курдского государства.
    Livonetc
  17. alexmach Сегодня, 10:06
    после соглашения, которое на днях было достигнуто между официальным Дамаском и командованием сирийскими правительственными отрядами.

    Вот читаю я это предложение и думаю "о чем оно"? Между кем достигнуто соглашение то? Между офицальным Дамаском и ... Привительственными отрядами? Правительственными отрядами офицального Дамаска? Или там какое-то ещё правительство есть? Насколько бестолковыми могут быть журналисты?
    alexmach
  18. voyaka uh Сегодня, 10:56
    Только что весь формум был против курдов ("так им и надо, нефиг....") am
    Разворачиваемся на 180 градусов, дружно, в ногу!
    Теперь все за курдов и их друга Асада. "Долой турецких окуппантов сирийской земли"
    "Да здравствуют курды - убежденные марксисты-ленинцы!" good
    voyaka uh
    1. askort154 Сегодня, 11:29
      voyaka uh.......Разворачиваемся на 180 градусов, дружно, в ногу!...
      Ты за кого ? За белых или за красных ?
      Я дальтоник ... belay
      askort154
  19. Berkut24 Сегодня, 11:13
    Курды пока звиздюлей не наполучают правильные решения принять не могут. Так всю свою историю и огребают ото всех. Это медицинский диагноз.
    Berkut24
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