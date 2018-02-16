Южный военный округ усилят двумя мотострелковыми дивизиями

Опыт боевых действий и учений показал, что дивизия – более самодостаточное соединение, чем бригада. Последней обычно требуется усиление средствами боевого и технического обеспечения и огневыми. Дивизия более приспособлена к физико-географическим особенностям европейской части России, где большие пространства и значительная протяженность линий соприкосновения и фронтов,

Минобороны начало реорганизацию главной ударной силы на юге России – 58-й армии. Она будет значительно усилена за счет формирования двух новых мотострелковых дивизий, оснащенных БМП-3 и танками Т-72Б3, сообщают Известия Для размещения этих соединений будут расконсервированы существующие и созданы новые военные городки в Моздоке и Владикавказе.По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, «в конце 2018 года в составе 58-й общевойсковой армии начнется формирование сразу двух новых мотострелковых дивизий, которые будут создаваться на базе существующих в настоящее время 19-й и 136-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) путем добавления дополнительных полков и батальонов».Важный элемент ведущейся реорганизации – оснащение существующих и вновь создаваемых частей и подразделений новейшей техникой.По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, усиление 58-й армии является частью мероприятий по созданию ядра общевойсковых армий в Южном и Западном округах на основе дивизионных структур.сказал эксперт.19-я омсбр была создана в 2009 году в рамках военной реформы на базе 19-й мотострелковой дивизии. Это соединение с богатой и славной историей. Дивизия участвовала во многих крупных операциях Великой Отечественной войны.136-я бригада – это боевая часть, которая в 1990-е годы сыграла большую роль в защите Дагестана от террористов. В ходе боевых действий в 1999 году ее личный состав проявил мужество и отвагу. При выполнении боевых задач погибло 36 военнослужащих: 5 офицеров, 8 сержантов, 23 солдата.