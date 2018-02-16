12:30 16 февраля
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Южный военный округ усилят двумя мотострелковыми дивизиями

Минобороны начало реорганизацию главной ударной силы на юге России – 58-й армии. Она будет значительно усилена за счет формирования двух новых мотострелковых дивизий, оснащенных БМП-3 и танками Т-72Б3, сообщают Известия.



Для размещения этих соединений будут расконсервированы существующие и созданы новые военные городки в Моздоке и Владикавказе.


По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, «в конце 2018 года в составе 58-й общевойсковой армии начнется формирование сразу двух новых мотострелковых дивизий, которые будут создаваться на базе существующих в настоящее время 19-й и 136-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) путем добавления дополнительных полков и батальонов».

Важный элемент ведущейся реорганизации – оснащение существующих и вновь создаваемых частей и подразделений новейшей техникой.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, усиление 58-й армии является частью мероприятий по созданию ядра общевойсковых армий в Южном и Западном округах на основе дивизионных структур.

Опыт боевых действий и учений показал, что дивизия – более самодостаточное соединение, чем бригада. Последней обычно требуется усиление средствами боевого и технического обеспечения и огневыми. Дивизия более приспособлена к физико-географическим особенностям европейской части России, где большие пространства и значительная протяженность линий соприкосновения и фронтов,
сказал эксперт.

19-я омсбр была создана в 2009 году в рамках военной реформы на базе 19-й мотострелковой дивизии. Это соединение с богатой и славной историей. Дивизия участвовала во многих крупных операциях Великой Отечественной войны.

136-я бригада – это боевая часть, которая в 1990-е годы сыграла большую роль в защите Дагестана от террористов. В ходе боевых действий в 1999 году ее личный состав проявил мужество и отвагу. При выполнении боевых задач погибло 36 военнослужащих: 5 офицеров, 8 сержантов, 23 солдата.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii Сегодня, 10:53
    Опять Ната в печали и с вопросом: зачем.
    ul_vitalii
    1. Лопатов Сегодня, 10:55
      Ната в радости. МО РФ опять копслеит. И вбухивает деньги в ерунду.
      Лопатов
      1. cariperpaint Сегодня, 11:10
        скорее исправляет ошибки когда их в бригады переделали. давно всем понятно что эти шаги неизбежны сейчас были.
        cariperpaint
        1. Лопатов Сегодня, 11:31
          Цитата: cariperpaint
          скорее исправляет ошибки

          С Владикавказом была не ошибка.
          Вообще, 19 МСД была размещена ну очень глупо. Владикавказ-Моздок. Во Владике для неё не было места, в Моздоке полк находился слишком далеко, чтобы выполнить своё предназначение. Не зря 429 МСП не участвовал в Южной Осетии, они попросту не успели бы добраться.
          Лопатов
  2. rocket757 Сегодня, 10:56
    А какие рубежи нам ещё надо охранять???
    Да считай все!
    Оно мож с юга самая страшная зараза теперь не попрёт, но успокаиваться, не готовиться, эт неразумно.
    Пока есть реальная сила на этих рубежах, у ворога желания, их проверять, будет не много!
    rocket757
  3. assa67 Сегодня, 10:57
    готовимся к отражению укроповского завоевания Ростова и Краснодара))))))))))))ну а по теме- группировку надо усиливать и модернизировать..прикрыть Донбасс при активной акции ВСУ....
    assa67
    1. Лопатов Сегодня, 11:28
      А причём здесь Украина?
      19 МСД изначально была ориентирована на юг, Рокский туннель и Крестовый перевал...
      Дивизия в составе 58 армии есть продукт спешки при выводе войск из Германии. Натащили кучу войск во Владикавказ по очень простой причине- турки на немецкие деньги построили там военный городок, который ко Второй Чеченской был населён преимущественно военными пенсионерами и гражданскими, которым эти военные пенсионеры продали квартиры.
      Короче, проблемы с жильём для офицеров были там всегда. В лучшем случае- общаги в детских садах или в бараках турецких строителей. В худшем- съёмные квартиры или дома в частном секторе. Из которых, бывало, офицеров воровали и в Чечню вывозили для выкупа.

      С размещением личного состава было всё не менее грустно. Нормально было только у 693 полка на Спутнике. Это там, где сейчас размещается 19 ОМСБр. Артполк до парка по тревоге выдвигался около 40 минут, 503 МСП почти час. Пешочком. Через город.

      Спасибо Сердюкову, Владикавказ под его мудрым руководством получил ровно столько войск, сколько смог принять. Одну мотострелковую бригаду.
      Однако некоторый копслеистам, видимо, лишние государственные деньги карман жмут.
      Лопатов
  4. ramzes1776 Сегодня, 11:04
    Спрашивается зачем в 2009 году переводили дивизии в бригады??? Были же до 2009 бригады (например 74 юргинская), что нельзя было проанализировать нужны они нам или нет? Сколько судеб офицерский поломали, сколько техники в утиль отправили ...
    ramzes1776
  5. taiga2018 Сегодня, 11:10
    усиление именно Южного ВО выглядит логично,потому что усиление,к примеру,западного и северо-западного направлений вызвало бы новый приступ истерики на западе,ну а перебросить войска в случае необходимости можно и с юга,тем более что переброска большого числа войск на дальние расстояния отрабатывается,а с другой стороны именно юг России выглядит наиболее уязвимым не в плане даже вторжения извне,а положением дел на территории самой страны,никогда не знаешь в какой северо-кавказской республике может "рвануть..."
    taiga2018
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    Опыт боевых действий и учений показал, что дивизия – более самодостаточное соединение, чем бригада
    Стоило тогда в свое время городить огород с переводом на бригады?
    rotmistr60
  7. Вышибала Сегодня, 11:46
    Бригадная организация это не то
    Нет многих средств усиления как дивизиях (недаром ВДВ сохранили дивизионную организацию даже в те времена).
    То что и мотострелков возвращают к дивизионке - отрадно
    Вышибала
    1. Лопатов Сегодня, 12:01
      Цитата: Вышибала
      Нет многих средств усиления как дивизиях

      Кто Вам такое сказал?
      Просто посмотрите на штат мотострелковой бригады.
      К примеру по артиллерии: на три мотострелковых батальона два самоходных дивизиона, реактивный дивизион и три противотанковых батареи.
      А в полку с дивизионными средствами на три МСБ приходилось два самоходных дивизиона, треть реактивного дивизиона и две противотанковые батареи.
      Лопатов
  8. Ураган70 Сегодня, 12:09
    Очень замечательная новость!
    58-я- это сила!!!
    Ураган70
  9. Геннадий Бережнов Сегодня, 12:14
    Плоды работы Табуреткина исправляют!
    Геннадий Бережнов
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