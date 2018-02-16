Грибаускайте: Литва извлекает уроки из поведения России

Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе – не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения "Запад-2017" продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики,

Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией,

Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем – четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах – такой аргумент не работает,

В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России,