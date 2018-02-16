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Грибаускайте: Литва извлекает уроки из поведения России
Комментируя перспективы российской угрозы для Прибалтийского региона, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что важны не оценки, а то, что происходит у границ республики.
По ее словам, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.
Грибаускайте уверена: это свидетельствует о том, что «вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году». В частности, «на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы "Искандер", и это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц». И это говорит о том, что республике необходимо ещё больше укреплять свою борону.
Она выразила уверенность в том, что её страна «стала объектом определённого вида атаки» со стороны РФ.
Она не верит в утверждения России, что размещение «Искандеров» – это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ.
Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции.
По ее словам, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.
Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе – не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения "Запад-2017" продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики,цитирует литовского президента ИноТВ.
Грибаускайте уверена: это свидетельствует о том, что «вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году». В частности, «на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы "Искандер", и это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц». И это говорит о том, что республике необходимо ещё больше укреплять свою борону.
Она выразила уверенность в том, что её страна «стала объектом определённого вида атаки» со стороны РФ.
Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией,пояснила президент.
Она не верит в утверждения России, что размещение «Искандеров» – это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ.
Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем – четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах – такой аргумент не работает,заявила Грибаускайте.
Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции.
В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России,заключила она.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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