12:28 16 февраля
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Грибаускайте: Литва извлекает уроки из поведения России

Комментируя перспективы российской угрозы для Прибалтийского региона, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что важны не оценки, а то, что происходит у границ республики.



По ее словам, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.


Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе – не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения "Запад-2017" продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики,
цитирует литовского президента ИноТВ.

Грибаускайте уверена: это свидетельствует о том, что «вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году». В частности, «на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы "Искандер", и это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц». И это говорит о том, что республике необходимо ещё больше укреплять свою борону.

Она выразила уверенность в том, что её страна «стала объектом определённого вида атаки» со стороны РФ.

Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией,
пояснила президент.

Она не верит в утверждения России, что размещение «Искандеров» – это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ.

Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем – четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах – такой аргумент не работает,
заявила Грибаускайте.

Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции.

В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России,
заключила она.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 11:35
    Однако при учениях , она драпнула в америку ! На всякий случай .
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:39
      Она бы конкретнее обосновала поведение России , а то несет всякую чушь по заученному .
      Spartanez300
      1. BerBer Сегодня, 11:42
        А неё работа такая, заокеанские спичи озвучивать. В принципе ничего нового, только зевоту навевает.
        BerBer
        1. Anarchist Сегодня, 11:54
          Литва извлекает уроки

          "Горбатого могила исправит!"
          По Литве - всё!
          Anarchist
          1. Тралл Сегодня, 12:07
            Литва не выучила уроки
            Тралл
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:24
            нервного параноика к сожалению тоже))
            Ратник с пулеметом
      2. Alekseits Сегодня, 11:45
        А по другому она не умеет, научили только так.
        Alekseits
      3. Хагалаз Сегодня, 11:53
        Грибускайте:
        -Видишь суслика?
        -Нет....
        -И я нет. Но он есть!
        Хагалаз
        1. BerBer Сегодня, 12:04
          Всё по классике.
          BerBer
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:10
        ждать от каждого параноика и шизика обоснований жизни не хватит,тем более от этой безмозглой курицы hi
        Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. Борис Томаров_2 Сегодня, 11:44
    И даже сто латов, или кольчуг, или кирас, или литов, готовы внести в военно промышленный комплекс (хоть он и отсутствует).
    Борис Томаров_2
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону
    Как-то была фотография где ей саблю вручали. Вот, доставай из ножен и вперед защищать свою страну.
    такой аргумент не работает,
    Это вам так кажется, а для нас НАТО на наших границах совершенно ни к чему. Зато на вас (НАТО) отлично сработал аргумент с "Искандерами" и подействовал так, что засуетились как "тараканы за печкой".
    rotmistr60
  5. Lenivets2 Сегодня, 11:48
    "Литва извлекает уроки"
    Тут два совершенно не состыкуемых между собой понятий: "Литва" и "извлекает уроки". hi
    Lenivets2
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:52
      наверное голодранцы решили третий танк для своей "армии" прикупить))
      Ратник с пулеметом
      1. Lenivets2 Сегодня, 11:57
        Как?! belay
        Они решили развернуть на базе третьего танка второй ударный танковый корпус? laughing
        Lenivets2
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:22
          чаще всего эти вопли раздаются для того чтобы про этих мышей церковных совсем не забыли(или забили)))
          Ратник с пулеметом
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:49
    что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации
    Ну чисто по женски winked Теперь верю , что сама речи пишет.. smile
    КВУ-НСвД
  7. shosha Сегодня, 11:52
    Что они все там жрут? Не может нормальный здоровый человек нести такое...
    shosha
  8. zivXP Сегодня, 11:54
    Мы лучше подождем на берегу реки: литва скоро сама вымрет.
    zivXP
  9. Ураган70 Сегодня, 11:58
    При ней её страна извлекла один урок- как ублажить хозяина!!!
    Ураган70
  10. HAM Сегодня, 12:01
    Президент с пониженной социальной ответственностью!
    HAM
    1. Дормидонт Сегодня, 12:05
      Её тоже понять можно - вышла в тираж, никто её не хочет
      Дормидонт
  11. svp67 Сегодня, 12:02
    Даля, Даля....а как же ей иначе грехи родителей и своей молодости перед "демократией" замазать...
    svp67
  12. Дормидонт Сегодня, 12:04
    Не, подруга. В ролевые игры играйте без нас. Кормить вас больше не будем
    Дормидонт
  13. Separ Сегодня, 12:05
    Языком молоть что помелом мести. crying
    Separ
  14. taiga2018 Сегодня, 12:11
    нельзя говорить,что страна извлекает уроки,если на её территории в мирное время находятся иностранные войска...
    taiga2018
  15. Бер Сегодня, 12:15
    Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией,


    Млин вот жеж попалась случайно, а, .., даже будучи обвенённым в чём угодно не могу себе отказать, что бы не по ржать.

    необычную атаку .... называть военной ситуацией .... сильно чувствуем ....


    Психоанализ (от греч. psyche - душа и analysis - решение) - часть психотерапии, врачебный метод исследования, развитый З. Фрейдом для диагностики и излечения истерии. Затем он был переработан Фрейдом в психологическую доктрину, направленную на изучение скрытых связей и основ человеческой душевной жизни.
    Эта доктрина строится на предположении, что известный комплекс патологических представлений, в особенности сексуальных, "вытесняется" из сферы сознания и действует уже из сферы бессознательного (которое мыслится как область господства сексуальных стремлений) и под всякими масками и облачениями проникает в сознание и угрожает духовному единству Я, включенного в окружающий его мир.
    В действии таких вытесненных "комплексов" видели причину забывания, оговорок, грез, ложных поступков, неврозов (истерий), и лечение их пытались проводить таким образом, чтобы при беседе ("анализе") можно было свободно вызывать эти комплексы из глубины бессознательного и устранять их (путем беседы или соответствующих действий), а именно предоставить им возможность отреагировать. Сторонники психоанализа приписывают сексуальному ("либидо") центральную роль, рассматривая человеческую душевную жизнь в целом как сферу господства бессознательных сексуальных стремлений к удовольствию или к неудовольствию.


    Би..ля...ть даже стыдно комментировать, но судя по всему Даля пошла по греховной дорожке Екатерины Второй, наверно надо менять первый круг секьюрети, иначе государственность Литвы в опасности laughing laughing


    За ранее женщины извините, ну не дура, а? такую х......ньююю нести как главе государства...

    В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России, заключила она.


    Литва способна вносить деньги только в формирование партизанского движения по типу Швейцарии, но глубокого тыла, с соответствующими базами, и формированием диверсионных подразделений первого удара.

    Остальное дело кривых_рук геЭнерахов НАТО.

    Дай дураку стеклянный ХХХ он и Х... разобъёт и руки порежет...

    Даже страшно как то, эту парадигму применять, к женщине у власти...

    По этому я за ранее попросил извинения у женщин.

    Даля ХххЭрони таблойдов политиков. Ну очень уж страшный враг России, потомков Варягов.
    Бер
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