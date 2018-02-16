00:30 17 февраля
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Российские "заблокированные" интернет-сервисы на Украине остаются в числе самых популярных

Аналитическая компания Factum Group приводит данные о наиболее популярных сайтах в интернет-пространстве Украины на январь 2018 года. Первые три места распределились следующим образом: поисковик Google, портал видеороликов YouTube, социальная сеть Facebook. Далее следует самая настоящая «зрада». Дело в том, что в числе наиболее популярных на Украине сайтов оказались запрещённые российские сервисы – Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

Российские "заблокированные" интернет-сервисы на Украине остаются в числе самых популярных


Ранее украинские власти приняли решение о блокировке российских интернет-ресурсов, которые, по заявлениям майданных элит, распространяют «антиукраинскую пропаганду». После принятия такого решения по Украине прокатилась волна протестов. Чаще остальных претензии по поводу закона высказывали представители украинской молодёжи, которые активно используют ту же социальную сеть ВКонтакте.


Через некоторое время протесты сошли на нет по той простой причине, что сотни тысяч украинских пользователей освоили системы обхода блокировок российских сайтов. Потому, несмотря на блокировку со стороны контролирующих органов украинского государства, российские сайты продолжают оставаться весьма популярными на территории современной Украины.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:22
    Чем дольше не дают, тем больше хочется. Думающие люди всегда к правде стремятся.
    ul_vitalii
    1. Angel_and_Demon Вчера, 13:24
      Цитата: ul_vitalii
      Чем дольше не дают, тем больше хочется.

      законы природы не отменят даже великие украинцы request
      Angel_and_Demon
      1. LSA57 Вчера, 13:42
        Цитата: Angel_and_Demon
        законы природы не отменят даже великие украинцы

        но с упорством маньяков пытаются
        LSA57
        1. oldseaman1957 Вчера, 13:51
          Цитата: ul_vitalii
          Чем дольше не дают, тем больше хочется.
          - Славяне - народ упёртый. Чем больше на них давят, тем они дальше посылают!
          oldseaman1957
        2. Angel_and_Demon Вчера, 15:25
          Цитата: LSA57
          но с упорством маньяков пытаются

          ну а как еще черное море можно было капать? только с упорством laughing
          Angel_and_Demon
      2. Ратник с пулеметом Вчера, 14:55
        запретный плод,всегда сладок и привлекателен)))
        Ратник с пулеметом
    2. Spartanez300 Вчера, 13:26
      Ну а что смотреть нормальным украинцам , не нынешнюю же галиматью укроповской пропаганды .
      Spartanez300
      1. LSA57 Вчера, 13:44
        Цитата: Spartanez300
        Ну а что смотреть нормальным украинцам , не нынешнюю же галиматью укроповской пропаганды .

        все кто остались знакомые и друзья вна уркаине вообще ихнее тв не смотрят. так и говорят, через десять минут тошнить начинает
        LSA57
        1. Orionvit Вчера, 16:35
          Цитата: LSA57
          вна уркаине вообще ихнее тв не смотрят. так и говорят, через десять минут тошнить начинает

          Я вот к примеру телевизор отключил уже четыре года назад, и ничего не потерял. Всё равно, тошнотно-убогая укропропаганда льётся со всех сторон. И некоторые свято верят.
          Orionvit
    3. sibiryk Вчера, 13:31
      Цитата: ul_vitalii
      Чем дольше не дают, тем больше хочется

      Ну да, срач то развести (душу излить) негде, только в соцсетях)))
      sibiryk
    4. LSA57 Вчера, 13:42
      Цитата: ul_vitalii
      Чем дольше не дают, тем больше хочется.

      запретный плод сладок
      LSA57
    5. FalconD Вчера, 13:44
      А надо бы стремиться к истине...
      FalconD
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Вчера, 13:32
    Всю страну лишить интернета wassat , телефоны только кнопочные, компьютеры на виндовс 95 wassat планшеты с зашитыми в ПО укроинскими соцсетями, типа "сало ускакало " , или '"укроинец укроинцу укроинка "! wassat
    Геркулесыч
    1. Siegen Вчера, 13:37
      сало ускакало

      - Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
      - Сало


      Siegen
      1. баклан Вчера, 19:02
        Это запрещённый приём!!! Сейчас, все кто увидел ваш пост, ушли к свом холодильникам...
        баклан
      2. резервист Вчера, 23:30


        Трудный выбор no
        резервист
  4. Alex-a832 Вчера, 13:35
    А есть массовые соц. сети на мове, для свидомых?
    Alex-a832
    1. bouncyhunter Вчера, 13:41
      Я не помню названия , но скакуасы что-то такое запускали как альтернативу русским соцсетям . Видать , затея с треском провалилась . lol
      bouncyhunter
    2. LSA57 Вчера, 13:46
      Цитата: Alex-a832
      А есть массовые соц. сети на мове, для свидомых?

      да, что то на замену "Одноклассникам" пытались соорудить, оказалось пшиком
      LSA57
  5. FalconD Вчера, 13:42
    Так и у нас примерно то же самое!
    По российскому законодательству Фэйсбук не должен в стране работать, т.к. данные пользователей хранятся не на территории России...и ничего...
    Ютуб надо блокировать...потому что по нему гуляет сказка "О старике и Рыбке" или "Папа на рыбалке"....
    Но у Роскомнадзора кишка тонковата..Это деньги, а терять их никто не собирается!
    FalconD
    1. dvina71 Вчера, 13:50
      Цитата: FalconD
      т.к. данные пользователей хранятся не на территории России..

      А это у вас откуда инфа?
      dvina71
      1. баклан Вчера, 19:03
        По закону, не более двух недель...
        баклан
  6. мыслитель Вчера, 20:23
    Так ещё mail.ru (11-е место)
    мыслитель
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