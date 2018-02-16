Российские "заблокированные" интернет-сервисы на Украине остаются в числе самых популярных

Аналитическая компания Factum Group приводит данные о наиболее популярных сайтах в интернет-пространстве Украины на январь 2018 года. Первые три места распределились следующим образом: поисковик Google, портал видеороликов YouTube, социальная сеть Facebook. Далее следует самая настоящая «зрада». Дело в том, что в числе наиболее популярных на Украине сайтов оказались запрещённые российские сервисы – Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.Ранее украинские власти приняли решение о блокировке российских интернет-ресурсов, которые, по заявлениям майданных элит, распространяют «антиукраинскую пропаганду». После принятия такого решения по Украине прокатилась волна протестов. Чаще остальных претензии по поводу закона высказывали представители украинской молодёжи, которые активно используют ту же социальную сеть ВКонтакте.Через некоторое время протесты сошли на нет по той простой причине, что сотни тысяч украинских пользователей освоили системы обхода блокировок российских сайтов. Потому, несмотря на блокировку со стороны контролирующих органов украинского государства, российские сайты продолжают оставаться весьма популярными на территории современной Украины.