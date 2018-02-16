МИД назвал условия, при которых обсудит продление Договора о СНВ

Мы будем готовы обсудить этот вопрос с американской стороной после урегулирования проблем исключения ею из засчета по Договору средств СНВ, которые США объявляют "переоборудованными

Россия будет готова обсудить вопрос о продлении с США Договора о СНВ на пять лет после урегулирования американской стороной ряда проблем, следует из материалов МИД РФ.— говорится в материалах МИД РФ, переданных для обсуждения в комитет ГД по международным делам, в ответ на вопрос о готовности продлить договор о СНВ еще на пять лет.В материалах сообщается, что российская сторона отмечает превышение по одной из трех установленных договором категорий СНВ – "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики".По двум остальным категориям (развернутые носители и боезаряды) США в предельные уровни вписались. Имеет место серьезная аномалия, которую необходимо устранить. В противном случае может возникнуть угроза для жизнеспособности договора — говорится в материалах МИД РФ, в ответе на вопрос, означает ли то, что РФ не подтверждает американские данные по количеству СНВ то, что США не выполнили договор.США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ, передает РИА Новости