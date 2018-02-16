00:25 17 февраля
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МИД назвал условия, при которых обсудит продление Договора о СНВ

Россия будет готова обсудить вопрос о продлении с США Договора о СНВ на пять лет после урегулирования американской стороной ряда проблем, следует из материалов МИД РФ.

Мы будем готовы обсудить этот вопрос с американской стороной после урегулирования проблем исключения ею из засчета по Договору средств СНВ, которые США объявляют "переоборудованными
— говорится в материалах МИД РФ, переданных для обсуждения в комитет ГД по международным делам, в ответ на вопрос о готовности продлить договор о СНВ еще на пять лет.

МИД назвал условия, при которых обсудит продление Договора о СНВ



В материалах сообщается, что российская сторона отмечает превышение по одной из трех установленных договором категорий СНВ – "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики".

По двум остальным категориям (развернутые носители и боезаряды) США в предельные уровни вписались. Имеет место серьезная аномалия, которую необходимо устранить. В противном случае может возникнуть угроза для жизнеспособности договора — говорится в материалах МИД РФ, в ответе на вопрос, означает ли то, что РФ не подтверждает американские данные по количеству СНВ то, что США не выполнили договор.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ, передает РИА Новости

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 26

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  1. Vard Вчера, 13:41
    За дураков нас держат... Типа это не мы... это само так вышло...
    Vard
    1. влад66 Вчера, 14:03
      С шулером играть, надо самим пять тузов в кармане иметь. yes
      влад66
      1. Anarchist Вчера, 14:07
        Или молоток! Чтобы пальцы в мясо...
        Потом не то что мухлевать не захочется - не сможется!
        Anarchist
    2. сибиралт Вчера, 14:11
      Тут главное, сидеть на горе и смотреть в реку, по которой трупы врагов поплывут. Китайским путем пойдем, товарищи! good
      сибиралт
    3. Esoteric Вчера, 14:16
      Цитата: Vard
      За дураков нас держат... Типа это не мы... это само так вышло...

      Нет, мил человек. Дураками нас нарядили те, кто обязан отстаивать суверенитет России. А США разговаривают с российской властью, как и положено разговаривать с властью-балаболов. На Руси говаривали: "Свистеть - не мешки таскать". Вот и свистят. А вы слушайте мастеров художественного свиста. fool
      Esoteric
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:41
    В общем-то здраво обозначили условия - играть дальше будем , если туза из рукава уберёте .
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Вчера, 13:55
      А не даст ли это повод матрасам в очередной раз показать пальцем на Россию : "Вот видите - они нам условия ставят ! Уйдём из договора !!!" . what
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Вчера, 13:58
        А не даст ли это повод матрасам в очередной раз показать пальцем на Россию : "Вот видите - они нам условия ставят ! Уйдём из договора !!!" . what
        Не даст , им этот договор нужнее , чем нам , в свете их хотелок об обезоруживающем и безнаказанном ударе из под "зонтика" ПРО
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Вчера, 14:02
          Дай-то Бог , коли так . От залужных "друзей" адекватных действий практически не жду ...
          bouncyhunter
          1. КВУ-НСвД Вчера, 14:05
            От залужных "друзей" адекватных действий практически не жду ...
            И правильно . Подлянки от врага не должны быть неожиданными laughing
            КВУ-НСвД
            1. bouncyhunter Вчера, 14:09
              Судя по Вашим словам - думаете в том же что и я ключе . drinks
              bouncyhunter
          2. Esoteric Вчера, 14:23
            Цитата: bouncyhunter
            Дай-то Бог , коли так . От залужных "друзей" адекватных действий практически не жду ...

            А я жду от Кремлёвских друзей адекватных действий. Пора оглянуться на пройденный путь длиною в 33 года (с времени пятнистогоГМС), поднять руку и со словами: "А, вот вам, господа американцы красную, облупленную культяпку", заняться устройством государства российского. Не обращая внимания на западный ор, а слушая только веления души и сердца. Начинать жить, как предки наказывали. И будет нам счастье. yes
            Esoteric
  3. demiurg Вчера, 13:48
    Смысл ограничивать наступательные вооружения, если одна из сторон развивает ПРО?
    demiurg
  4. ul_vitalii Вчера, 13:49
    Повести себя принципиально, заниматься самообманом не стоит.
    ul_vitalii
    1. Esoteric Вчера, 14:26
      Принципиально надо восстанавливать военно-морские базы у берегов США. Куба и Латинская Америка. Это самый принципиальный ответ СШИГИЛу.
      Esoteric
      1. dvina71 Вчера, 14:35
        Цитата: Esoteric
        Принципиально надо восстанавливать военно-морские базы у берегов США.

        Зачем?
        НА Кубе базы вмф отродясь не было.. Камрань...сейчас для чего? ТФ не в том состоянии.
        Единственное ценно,что было на Кубе это РТР и связь с пл..,вроде лет несколько назад их опять запустили в работу..
        dvina71
  5. инженер74 Вчера, 14:09
    А не пора ли включить в договор СНВ Англии, Франции, возможно Пакистана? И не учитывать ли в договоре систему ПРО по теоретической вероятности перехвата? Т.Е. развернули N перехватчиков у нас на N носителей и зарядов больше. wink
    инженер74
  6. Геркулесыч Вчера, 14:11
    Я бы этот договор аннулировал, и больше с сша не содился играть в карты -они у них все крапленые!
    Геркулесыч
    1. Esoteric Вчера, 14:28
      Цитата: Геркулесыч
      Я бы этот договор аннулировал, и больше с сша не садился играть в карты - они у них все крапленые!

      А я и ТТХ вооружения перестал бы выкладывать (которые имеются в ВС РФ).
      Esoteric
  7. askort154 Вчера, 14:17
    Ровнять, так ровнять ! wassat Количество авианосцев тоже 1 к 1. am
    askort154
  8. Прутков Вчера, 14:18
    Наверное, самым главным условием является договороспособность США. Нет ни одного договора, который бы американцы выполнили в полном объёме, без оговорок или не вышли из договора. Как, например, американцы могут сирийцев обвинять в применении химоружия, если своё не уничтожили под разными предлогами.
    Прутков
  9. Молот 75 Вчера, 15:08
    Продлевать договор со страной, которая объявила, что мы для них угроза национальной безопасности, просто глупо! Пакт Риббентропа например: только ускорил нападение на СССР! Да и после всех "мухлежей" со стороны ФША с международным правом, договоры с ними стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой они напечатаны!
    Молот 75
  10. Старый26 Вчера, 16:15
    Цитата: Vard
    За дураков нас держат... Типа это не мы... это само так вышло...

    Вообще-то за дураков наш держит господин Ульянов из МИДа, который эту х.рень озвучивал. Будучи руководителем департамента по нераспространению и контролю над вооружениями понес такую ахинею, что его вынуждены были убрать со своего поста, заменив другим. А заодно и подчистить некоторые документы, особенно в соцсетях.
    Причем при этом господин Ульянов дезавуирует высказывания собственного министра иностранных дел Лаврова, утверждавшего, что американцы выполняют соглашения. Плюс судя по высказываниям господина Ульянова он не только не знал договор, который комментировал, но и по сути говоря обвинил в предательстве (пусть и не в слух) несколько десятков сотрудников определенного ведомства, которые проводили проверки, досконально проверяли все материалы. Целых СЕМЬ лет господин Ульянов благополучно проспал на своем посту. 14600 взаимных уведомлений, 14 обменов данными, 256 проверок, 14 показов, столько же (14) заседаний двухсторонних комиссий - все это благополучно было проигнорировано, а вот напоследок господин Ульянов выдает перл

    Россия свои соответствующие обязательства выполнила. США тоже сделали аналогичное заявление. Россия, в свою очередь, отметила, что объявленный выход на установленные Договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт переоборудования части пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжёлых бомбардировщиков В-52Н, осуществленного таким образом, что российская сторона не может подтвердить его результаты, как того требует Договор, а также за счёт произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт».

    А что, согласно договору переоборудование и тем самым сокращение запрещено? Если из 24 шахт на "Огайо" в 4-х демонтированы, убраны все системы, которые позволяют выбрасывать ракету из шахты, убрана вся эта арматура, а крышки люков заварены - это что, считается "боевой" шахтой??? Да, они пошли в данном случае по такому пути. Не списывать ТРИ лодки, а уменьшить количество ракет на лодках. Это было принято на всех уровнях и до последнего заявления господина Ульянова устраивало всех.

    Тяжелые бомбордировщики. Интересно, что не устроило в их переоборудовании господина Ульянова? То, что часть бомбардировщиков В-52 были переведены в разряд неядерных путем извлечения из бомбоотсека роторной пусковой установки? Или что засчет ЯБП на самолетах ведется 1 самолет - 1 боеголовка, хотя в реальности каждый из них может поднимать значительно большее количество крылатых ракет. так пардон, и на наших ТУ-95 и ТУ-160 идет точно такой же зачет. Каждый из этих наших бомберов несет согласно договору ОДИН БОЕЗАРЯД

    А теперь господин Ульянов, чтобы не особо вредить назначен Постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене. То есть "присутствие" его на всех мероприятиях, завтрах, обедах, заседаниях - теперь его главная задача

    Цитата: demiurg
    Смысл ограничивать наступательные вооружения, если одна из сторон развивает ПРО?

    Ну ПРО в той или иной мере развивают обе стороны. Вопрос в другом, что американское ПРо способно перехватить
    Старый26
  11. APASUS Вчера, 17:20
    Напоминает историю с уничтожением американцами запасов хим оружия.Как бы мы не отказываемся выполнять договор ,но пока не можем ,а вот вы должны
    APASUS
  12. Старый26 Вчера, 20:39
    Цитата: инженер74
    А не пора ли включить в договор СНВ Англии, Франции, возможно Пакистана? И не учитывать ли в договоре систему ПРО по теоретической вероятности перехвата? Т.Е. развернули N перехватчиков у нас на N носителей и зарядов больше. wink

    Ну тогда надо включать еще и Индию, Китай, Северную Корею. А они согласятся на добровольное сокращение своих стратегических ядерных сил? Боюсь что нет

    А в договоре наверняка вероятность работы ПРо наверняка учитывается. Ибо в преамбуле договора есть слова о том, что если ПРО превратится в серьезную проблему, то Россия просто выйдет из договора по СНВ...

    Цитата: Геркулесыч
    Я бы этот договор аннулировал, и больше с сша не содился играть в карты -они у них все крапленые!

    И через полгода бы у наших границ, в паре сотен километров от Ленинграда появились бы американские баллистические ракеты средней дальности. Причем мы проигрываем в скорости производства ракет. Совместные промышленные потенциалы стран НАТО "наштампуют" значительно быстрее, чем мы.

    Цитата: Esoteric
    А я и ТТХ вооружения перестал бы выкладывать (которые имеются в ВС РФ).

    А мы выкладываем? Тогда очень прошу, плз, напишите данные на "Рубеж", на "Баргузин", на "Сармат". Только реальные, а не те, что озвучивают "говорящие головы"

    Цитата: Молот 75
    Продлевать договор со страной, которая объявила, что мы для них угроза национальной безопасности, просто глупо! Пакт Риббентропа например: только ускорил нападение на СССР! Да и после всех "мухлежей" со стороны ФША с международным правом, договоры с ними стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой они напечатаны!

    Мы всегда были противниками №1 друг для друга. И всегда об этом говорили. Что не мешало нам в течение почти 50 лет заключать договора с ними. Так что насчет бумаги - это маше личное и ничем не обоснованное мнение...

    Цитата: APASUS
    Напоминает историю с уничтожением американцами запасов хим оружия.Как бы мы не отказываемся выполнять договор ,но пока не можем ,а вот вы должны

    В данном случае мы оказываемся в худшем состоянии, чем американцы. именно нам сейчас выгодно продление срока договора еще на 5 лет. Мы смогли бы особо не напрягаясь, без особых денежных вливаний выполнить этот договор. Сейчас ситуация примерно следующая.

    У США количество развернутых наземных МБР - 400 ед. (точнее 399). Количество развернутых и не развернутых наземных комплексов - 454. Причем 50 ШПУ официально считаются не развернутыми и относящиеся к горячему резерву, т.е. на перспективу в них можно разместить ракеты, они не демонтированы. Сейчас у них лишними ШПУ для МБР являются ЧЕТЫРЕ ШАХТЫ

    Количество развернутых БРПЛ сейчас 212 (остальные 68 - это ракеты на лодках, находящихся в ремонте, ракеты на других лодках, проходящие ТО). Количество развернутых и не развернутых ШПУ на лодках - 280 (14 лодок по 20 ракет).

    Количество развернутых бомбардировщиков - 11 типа В-2 и 38 В-52. Количество не развернутых - 9 В-2 и 8В-52. Общее количество стратегов 66. если все это суммировать получим - 800, сколько и положено по договору. В лучшем случае им придется деактивировать 4 шахты МБР

    Что имеем мы. 779 развернутых и не развернутых единиц. развернуты- 527. Разница 252. То есть не развернутых 252. А должно быть 100. То есть списывать нам придется 150 единиц. Правда у нас есть резерв наращивания - 173. Но в любом случае нам придется не только наращивать то, что можно, но и уничтожать то, чего излишки. Так что в действительности получается, что американцы в лучшем положении. Все остальные разговоры - исключительно для толпы.
    Старый26
  13. Чарик Вчера, 22:19
    На территории Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова в подмосковсном Жуковском постепенно создаётся военная база НАТО, заявил в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube заслуженный лётчик-испытатель России, герой России Магомед Толбоев.-------- эт что???
    Чарик
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