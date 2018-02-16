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В ОБСЕ зафиксировали продвижение ВСУ в Донбассе
Наблюдатели зафиксировали продвижение ВС Украины в районе Новоалександровки Луганской области, сообщил на брифинге заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.
Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.
По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.
В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности города Горловка. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе и что это может привести к огромному числу жертв.
Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.
Наши наблюдатели установили факты, которые чётко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперёд на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка— цитирует РИА Новости Хуга.
Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.
По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.
В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности города Горловка. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе и что это может привести к огромному числу жертв.
Использованы фотографии: https://knk.media/
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