В ОБСЕ зафиксировали продвижение ВСУ в Донбассе

Наши наблюдатели установили факты, которые чётко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперёд на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка

Наблюдатели зафиксировали продвижение ВС Украины в районе Новоалександровки Луганской области, сообщил на брифинге заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.— цитирует РИА Новости Хуга.Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности города Горловка. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе и что это может привести к огромному числу жертв.