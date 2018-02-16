00:26 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В ОБСЕ зафиксировали продвижение ВСУ в Донбассе

Наблюдатели зафиксировали продвижение ВС Украины в районе Новоалександровки Луганской области, сообщил на брифинге заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.

В ОБСЕ зафиксировали продвижение ВСУ в Донбассе



Наши наблюдатели установили факты, которые чётко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперёд на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка
— цитирует РИА Новости Хуга.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.

По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.

В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности города Горловка. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе и что это может привести к огромному числу жертв.

Использованы фотографии: https://knk.media/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. poquello Вчера, 15:46
    Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.

    и ? и ничего, ну видел и видел
    poquello
    1. предки с Дона Вчера, 15:52
      надо же "слепые" представители ОБСЕ что-то увидели, но оказались глухонемыми и никому не сказали.
      предки с Дона
      1. poquello Вчера, 16:02
        Цитата: предки с Дона
        надо же "слепые" представители ОБСЕ что-то увидели, но оказались глухонемыми и никому не сказали.

        да нет, увидели и сказали, а толку то? конечно прогресс что увидели, по ходу импотенция европравительств проявляется явным образом
        poquello
    2. МИХАН Вчера, 15:57
      Мерзнут свидомые и голодают , мородерничать продвигаются потихоньку вперед..
      МИХАН
    3. Злой543 Вчера, 16:20
      А где санкции к Украине? Где списки?
      Злой543
      1. poquello Вчера, 16:37
        Цитата: Злой543
        А где санкции к Украине? Где списки?

        там где и должны быть, поскольку Россия не даёт укропам выполнять минские соглашения - укропы нарушают договорённости и занимают серую зону, тч виновата Россия, а список чего Россия не даёт у буржуев всегда есть )
        poquello
    4. резервист Вчера, 18:11
      Контора пишет...
      резервист
      1. poquello Вчера, 18:18
        Цитата: резервист
        Контора пишет...

        наша то пишет, но пока "по-международному" проблему разруливает группа стран - нифига укропов не ловит, а если ловит то не ест, нафига коты такие?
        poquello
    5. влад66 Вчера, 18:26
      Ну увидели и что?Контора пишет,укропы продолжают мародерить и прыгать жабьими прыжками. yes
      влад66
      1. Siegen Вчера, 23:04


        И галушки кушать yes
        Siegen
  2. Владыка Ситх Вчера, 15:46
    А еще американский БПЛА летает.
    Владыка Ситх
    1. КВУ-НСвД Вчера, 15:49
      Владыка Сит
      А Вам не кажется , что наблюдатели последнее время чаще прозревают ? К чему бы это ?
      КВУ-НСвД
      1. Владыка Ситх Вчера, 16:58
        Кажется, команда тех, кто зарплату платит. А платит им Европа. Сливают Украину.
        Владыка Ситх
        1. КВУ-НСвД Вчера, 17:02
          Сливают Украину.
          Давно пора . Чистить придётся много , но дело нужное
          КВУ-НСвД
        2. avt Вчера, 18:14
          Цитата: Владыка Ситх
          Сливают Украину.

          request Так время подходит сливать токсичные активы . Беда в том что сливать то будут на ЛДНР.Вопрос конечно не на мою зарплату, однако как то посоветовал бы озаботиться не знамёнами Хмельницкого , а вполне себе подготовить нормативную базу на правоприемственность ЛДНР Донецко - Криворожской республики .....пусть и под названием Новороссия . bully Пора бы вспомнить , что ДКР Ленин присоединил к Радяньской Украине на правах федеральной республики и с двуязычием .Судя по тогму как на другом конце ляхи копытом бьют , а угры уже наклонили с законом о языке и вообще объявили 200тысяч закарпатцев венграми с паспортами, раздел Руины реально не за горизонтом - свет забрезжил . Руинцы думают - свет в конце туннеля, однако цэ паровоз навстречу.И хотелось бы , чтобы это был бронепоезд ЛДНР с запасного пути bully
          По военной дороге Шёл в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год. Были сборы недолги, От Кубани до Волги Мы коней поднимали в поход.
          avt
        3. Антарес Вчера, 20:53
          Цитата: Владыка Ситх
          Кажется, команда тех, кто зарплату платит. А платит им Европа. Сливают Украину.

          если читать отчеты ОБСЕ, а не статьи на ВО и прочих, то можно заметить многое. Наблюдатели весьма точно пишут о нарушениях двух сторон. А каждая сторона читает лишь о нарушениях противника.
          ОБСЕ в этой войне никому не нравиться, но их отчеты лучше читать, чем читать две стороны, обвиняющих друг друга.
          Антарес
  3. ul_vitalii Вчера, 15:47
    Что-то глаза стали у этого чудика открываться, опять порох какое-нибудь поручение завалил и разочаровал хозяина.
    ul_vitalii
  4. рюрикович Вчера, 15:50
    Кроты прозрели??? belay Странно... what
    Вопрос только в том, изменится ли хоть что нибудь с этими прозрениями или нет? request
    рюрикович
  5. Геркулесыч Вчера, 15:54
    В состав ОБСЕ взяли для разнообразия пяток одноглазых -те и заметили, пустым местом, где был глаз, что то не то wassat ....
    Геркулесыч
  6. taiga2018 Вчера, 16:45
    значит не заметить было совсем уж нельзя,как те танки,кажется в Авдеевке, возле которых сфотографировали машины ОБСЕ...
    taiga2018
  7. сталевар Вчера, 20:30
    Почему гаранты позволяют нарушать договорённости? Потому что это выгодно всем! Приднестровье уже 25 лет живёт так. СССР не позволял чихнуть у своих границ, а здесь - Украина, Афганистан, КНДР, любая республика может полыхнуть в любой момент. Всё это говорит о слабости власти или о продажности.
    сталевар
Картина дня