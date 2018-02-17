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Глава Минобороны ФРГ: США - военная мощь НАТО, Европа - мягкая сила
Открывая Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа наступила эпоха глобального упора на милитаризм.
Глава Минобороны ФРГ отметила, что Германия «хорошо понимает, что устав НАТО требует платить в консолидированный бюджет альянса 2% ВВП». И тут же добавила, что и сегодняшние 1,25% ВВП взносов в натовскую казну от официального Берлина – это тридцать с лишним миллиардов долларов.
Фон дер Ляйен напомнила, что Германия активно реализует и невоенные программы в структурах НАТО. Фактически глава МО Германии попыталась напомнить Вашингтону, что НАТО позиционирует себя не как сугубо военный, а как военно-политический блок.
Урсула фон дер Ляйен:
По сути, глава оборонного ведомства Германии дала понять, что НАТО держится отнюдь не только на военной мощи США, и что США в одиночку в этом альянсе вряд ли смогут добиваться серьёзных геополитических успехов. Вот только это никак не отменило требований от Вашингтона к Берлину по поводу доведения расходов на военную сферу до 2% ВВП.
Глава Минобороны ФРГ отметила, что Германия «хорошо понимает, что устав НАТО требует платить в консолидированный бюджет альянса 2% ВВП». И тут же добавила, что и сегодняшние 1,25% ВВП взносов в натовскую казну от официального Берлина – это тридцать с лишним миллиардов долларов.
Фон дер Ляйен напомнила, что Германия активно реализует и невоенные программы в структурах НАТО. Фактически глава МО Германии попыталась напомнить Вашингтону, что НАТО позиционирует себя не как сугубо военный, а как военно-политический блок.
Урсула фон дер Ляйен:
Вообще говоря, у нас двухуровневая среда безопасности. Если США – это в первую очередь оружие и военная сила, то Европа – это мягкая сила для предотвращения будущих конфликтов. Страны НАТО должны обращать внимание на такого рода баланс.
По сути, глава оборонного ведомства Германии дала понять, что НАТО держится отнюдь не только на военной мощи США, и что США в одиночку в этом альянсе вряд ли смогут добиваться серьёзных геополитических успехов. Вот только это никак не отменило требований от Вашингтона к Берлину по поводу доведения расходов на военную сферу до 2% ВВП.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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