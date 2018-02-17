Глава Минобороны ФРГ: США - военная мощь НАТО, Европа - мягкая сила

Вообще говоря, у нас двухуровневая среда безопасности. Если США – это в первую очередь оружие и военная сила, то Европа – это мягкая сила для предотвращения будущих конфликтов. Страны НАТО должны обращать внимание на такого рода баланс.

Открывая Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа наступила эпоха глобального упора на милитаризм.Глава Минобороны ФРГ отметила, что Германия «хорошо понимает, что устав НАТО требует платить в консолидированный бюджет альянса 2% ВВП». И тут же добавила, что и сегодняшние 1,25% ВВП взносов в натовскую казну от официального Берлина – это тридцать с лишним миллиардов долларов.Фон дер Ляйен напомнила, что Германия активно реализует и невоенные программы в структурах НАТО. Фактически глава МО Германии попыталась напомнить Вашингтону, что НАТО позиционирует себя не как сугубо военный, а как военно-политический блок.Урсула фон дер Ляйен:По сути, глава оборонного ведомства Германии дала понять, что НАТО держится отнюдь не только на военной мощи США, и что США в одиночку в этом альянсе вряд ли смогут добиваться серьёзных геополитических успехов. Вот только это никак не отменило требований от Вашингтона к Берлину по поводу доведения расходов на военную сферу до 2% ВВП.