12:35 17 февраля
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Глава Минобороны ФРГ: США - военная мощь НАТО, Европа - мягкая сила

Открывая Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа наступила эпоха глобального упора на милитаризм.

Глава Минобороны ФРГ отметила, что Германия «хорошо понимает, что устав НАТО требует платить в консолидированный бюджет альянса 2% ВВП». И тут же добавила, что и сегодняшние 1,25% ВВП взносов в натовскую казну от официального Берлина – это тридцать с лишним миллиардов долларов.

Глава Минобороны ФРГ: США - военная мощь НАТО, Европа - мягкая сила



Фон дер Ляйен напомнила, что Германия активно реализует и невоенные программы в структурах НАТО. Фактически глава МО Германии попыталась напомнить Вашингтону, что НАТО позиционирует себя не как сугубо военный, а как военно-политический блок.

Урсула фон дер Ляйен:
Вообще говоря, у нас двухуровневая среда безопасности. Если США – это в первую очередь оружие и военная сила, то Европа – это мягкая сила для предотвращения будущих конфликтов. Страны НАТО должны обращать внимание на такого рода баланс.


По сути, глава оборонного ведомства Германии дала понять, что НАТО держится отнюдь не только на военной мощи США, и что США в одиночку в этом альянсе вряд ли смогут добиваться серьёзных геополитических успехов. Вот только это никак не отменило требований от Вашингтона к Берлину по поводу доведения расходов на военную сферу до 2% ВВП.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Rusland Сегодня, 06:19
    Хороший посыл: воюйте в другом месте.
    Rusland
    1. volodya Сегодня, 06:47
      Европа-мягкая ж....а! Что америка скажет, то и сделают!
      volodya
      1. AlexVas44 Сегодня, 06:59
        Цитата: volodya
        Европа-мягкая ж....а! Что америка скажет, то и сделают!

        То есть, повернутся этим мягким местом? love
        AlexVas44
        1. volodya Сегодня, 07:01
          Цитата: AlexVas44
          То есть, повернутся этим мягким местом?

          Так и есть!
          volodya
        2. влад66 Сегодня, 09:40
          Цитата: AlexVas44
          То есть, повернутся этим мягким местом?

          Так она сама по профессии гинеколог,видит человеческие лица только когда из кабинета выходит. yes
          влад66
      2. Dreamboat Сегодня, 08:48
        Скорее, "это мягкий стул НАТО". Иначе сем объяснить постоянные истерики по поводу любого действия России.
        Dreamboat
      3. Аскет Сегодня, 10:15
        Цитата: volodya
        Европа-мягкая ж....а! Что америка скажет, то и сделают!

        Резюмируем
        США это активный гомосексуалист. а Европка пассивный.
        Аскет
    2. сибиралт Сегодня, 06:48
      Ничего хорошего обороне не сулит, если женщины начинают играть в солдатики.
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:51
        И командиры у них толи эти, толи те. smile
        ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:05
    Европа современная не в состоянии защититься от мигрантов! fool Какая там может быть мягкая сила! fool Их арабы скоро насильно исламизируют всех тотально! fool fool
    Геркулесыч
  3. Алексей N Сегодня, 07:16
    А мы ее скоммуниздим

    Вместе с быком
    Алексей N
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    Раздрай, между немчурой и мерикатосами, продолжается. Это хорошо, это нам на-руку.
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
      Европа – это мягкая сила для предотвращения

      Или всё-таки мягкая бумажка для подтирания ? what
      bouncyhunter
  5. МИХАН Сегодня, 08:38
    Пусть болтают конечно, но надеюсь Германия помнит 45-й год !
    А то там Порошенко ляпнул , что Российский флаг нужно запретить уже по всему миру.. wassat
    Ну Петюня дает..хе хе
    МИХАН
  6. Астория Сегодня, 08:40
    Дети, кухня, церковь - а в целом, оно это и к лучшему.
    Астория
  7. prior Сегодня, 10:00
    Урсула. Какая мягкая сила ? В тебе же одни кожа и кости !
    prior
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