"Вертолеты России" передали Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1

Холдинг "Вертолеты России" передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области

Минобороны РФ получило партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", на котором были произведены переданные военным машины.- сказали в пресс-службе.В холдинге уточнили, что до конца месяца авиабаза на Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.Напомним, что в рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом "Вертолеты России" запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолётов, в том числе более 30 вертолётов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке