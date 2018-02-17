00:36 18 февраля

"Вертолеты России" передали Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1

Минобороны РФ получило партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", на котором были произведены переданные военным машины.

"Вертолеты России" передали Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1


Холдинг "Вертолеты России" передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области
- сказали в пресс-службе.


В холдинге уточнили, что до конца месяца авиабаза на Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Напомним, что в рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом "Вертолеты России" запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолётов, в том числе более 30 вертолётов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке

Использованы фотографии: http://aviationnews.ru/
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Комментарии 23

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  1. Охотовед 2 Вчера, 15:09
    Ну наконец новость с приставкой «передали»! soldier good А не планируют, разрабатывают, совершенствуют, заканчивают..... angry
    Охотовед 2
    1. okko077 Вчера, 15:47
      Нет самой главной информации- какие двигатели стоят на этих вертолётах? Судя по всем описаниям украинские -ТВ3-117ВМ. Ну и дальше как, а где наши? Вроде достижение, а вроде не совсем ?
      okko077
      1. Sma11 Вчера, 17:56
        Цитата: okko077
        Нет самой главной информации- какие двигатели стоят на этих вертолётах? Судя по всем описаниям украинские -ТВ3-117В

        В России полностью локализована версия двигателя ВК-2500, разработка которого велась на ОАО «Климов» в 1999—2001 годах. В 2012 году закончены испытания данного двигателя. В 2014 году «Климов» собрал первые 10 двигателей полностью из российских комплектующих. В 2015 году — 30. В 2016 году 60 штук.
        Двигатель ВК-2500 является модификацией повышенной мощности широко известного двигателя ТВ3-117ВМА
        Sma11
        1. шурави Вчера, 22:24
          Цитата: Sma11
          Цитата: okko077
          Нет самой главной информации- какие двигатели стоят на этих вертолётах? Судя по всем описаниям украинские -ТВ3-117В

          В России полностью локализована версия двигателя ВК-2500, разработка которого велась на ОАО «Климов» в 1999—2001 годах. В 2012 году закончены испытания данного двигателя. В 2014 году «Климов» собрал первые 10 двигателей полностью из российских комплектующих. В 2015 году — 30. В 2016 году 60 штук.
          Двигатель ВК-2500 является модификацией повышенной мощности широко известного двигателя ТВ3-117ВМА



          Туфта всё это. В 2017 сделали менее 100, при потребности в 800. Пока семейству рогозиных не дадут пинка под зад, дела не будет.
          шурави
      2. NN52 Вчера, 21:55
        okko077

        Вы опять начинаете своим пессимизмом кидаться направо и налево?
        Не надо...
        NN52
        1. okko077 Вчера, 23:22
          Я ЗАДАЛ НОРМАЛЬНЫЙ ВОПРОС, надо называть вещи своими именами... Либо автор статьи глуп и забыл самую важную деталь, либо лицемерит и специально не указал эту информацию... И в первом и во втором случае это неприемлемо и такая полуновость нам не нужна....А вот причина торможения производства наших движков не ясна и пора подвешивать за одно место тех , кто в этом виноват... Смотрите, нигде нет информации о ходе программы , тихо как в болоте, а ...мы не забыли и подобные вещатели и их друзья "оптимисты" будете огребать по полной..." Надо , Федя,надо..."
          okko077
    2. Тикси-3 Вчера, 16:57
      Цитата: Охотовед 2
      Ну наконец новость с приставкой «передали»! А не планируют, разрабатывают, совершенствуют, заканчивают.....
      Ответить

      Сам рад.....осталось понять партия - это 2 или 22?
      Тикси-3
    3. Каштан Вчера, 17:50
      Охтыж, советский вертолет, нурсы,без противоракетной обороны, в 2018 году, армия России, добро пожаловать в 1970 год. )
      Каштан
      1. влад66 Вчера, 18:08
        Цитата: Каштан
        Охтыж, советский вертолет, нурсы,без противоракетной обороны, в 2018 году, армия России, добро пожаловать в 1970 год. )

        Слышь клоун,то что ты служил в 70-80 годах,еще не значит что ты знаешь Российскую Армию сегодня,так что помолчал бы лучше,может и за умного примут. laughing laughing laughing
        влад66
      2. НасРать Вчера, 21:06
        Обновленный Ми-8МТВ5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тысяч кг и может выполнять различные задачи, в том числе и поисково-спасательные операции. В кабине пилотов есть специальное оборудование ночного видения. Оно позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых высотах, а также приземляться и взлетать с необорудованных площадок. Кроме того, вертолет оборудован современными комплексами связи.
        НасРать
    4. FalconD Вчера, 19:03
      Кстати регулярно передают.., Вы просто этой темой не плотно интересуетесь!
      FalconD
  2. pilot8878 Вчера, 15:10
    как приятно читать про то, что сделано, а не об очередных прожектах.
    pilot8878
  3. Геркулесыч Вчера, 15:11
    Интересно, а в Афганистан мы их больше не будем постовлять? recourse Хорошая, неприхотливая машина! В своем классе конкурентов ей видимо, нету?В смысле, в соотношении "цена -качество "!
    Геркулесыч
    1. 1vlad19 Вчера, 15:19
      В Афганистан шли Ми-17, а платили за них америкосы. Вроде как отказались выделять деньги.
      1vlad19
      1. FalconD Вчера, 19:04
        Ми-17 это тот же Ми-8...с некоторыми отличиями.., не думайте, что это какая-то иная машина!
        FalconD
    2. svp67 Вчера, 15:21
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, а в Афганистан мы их больше не будем постовлять?

      Подождем когда американские там "загнуться", как до этого "Абрамсы"
      svp67
      1. КВУ-НСвД Вчера, 15:35
        Подождем когда американские там "загнуться",
        Блэк Хоук тоже машина надёжная , правда подороже , в тч и в обслуживании . Но тут от афганцев зависит мало...
        КВУ-НСвД
        1. Касым Вчера, 18:06
          Интересно, как он себя в горах Афгана проявит?! Да и афганцам надо его еще освоить. Как я понял они поставят б\у UH-60А, а для себя (США) закажут новую модификациюUH-60М.
          Генералы Пентагона своих летчиков и техников наймут, бюджет увеличат, а потом распилят. laughing Еще и ремонт же надо сделать этих б\у. lol
          А несколько десятков Ми-17 им все равно надо будет ремонтировать со временем. Как понял, 5-6 лет первый ремонт на Ми-35 при "нормальной эксплуатации", а вот когда у Ми-17? Еще интересно то, что штаты могут Ми-17 ... забрать у афганцев. Мне всегда казалось, что этот контракт на Ми-17 был больше политический. Штатникам нужна была поддержка евронатовцев и транзит легче было ч\з РФ прогонять - вот США и задабривали Россию. Ну и за словесную поддержку Кремля по их операции. hi
          Касым
  4. ljoha_d Вчера, 16:12
    И ни на одном вертолёте нет знаменитой защиты "президент"
    ljoha_d
    1. фигвам Вчера, 16:53
      Ну фотография явно не этого года, у нас зима, а на фото осень.
      фигвам
    2. Sma11 Вчера, 17:12
      На фотографии вообще не та модификация похоже request
      Sma11
      1. Alex-a832 Вчера, 17:46
        А также не то время и не то место. Прилепили первое же фото с Ми-8, что в инете откопали laughing
        Alex-a832
      2. FalconD Вчера, 19:15
        Вот это МТВ-5
        FalconD
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