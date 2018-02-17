Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций

Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность

Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы прежде всего под видом сдерживания РФ

Постепенное снятие санкций с России может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским министром иностранных Сергеем Лавровым.Габриэль заявил, что считает правильной идею президента России Владимира Путина «о вводе «голубых касок» в Донбасс».– сказал немецкий министр, добавив, что в Евросоюзе воспринимают американские санкции «как более чем неоднозначные», так как они «имеют экстерриториальное значение».По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности.— заключил Габриэль.Кроме того, было отмечено, что Германия может предложить инвестиции для восстановления Донбасса «при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения».Ранее проблематику санкций на Мюнхенской конференции прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На встрече с представителями деловых кругов России и Германии он заявил, что раскручивание «санкционной спирали» является для США способом продвижения собственных интересов.— сказал он.