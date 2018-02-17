00:28 18 февраля

Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

Постепенное снятие санкций с России может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским министром иностранных Сергеем Лавровым.

Габриэль заявил, что считает правильной идею президента России Владимира Путина «о вводе «голубых касок» в Донбасс».

Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России



Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций
– сказал немецкий министр, добавив, что в Евросоюзе воспринимают американские санкции «как более чем неоднозначные», так как они «имеют экстерриториальное значение».

По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности.

Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность
— заключил Габриэль.

Кроме того, было отмечено, что Германия может предложить инвестиции для восстановления Донбасса «при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения».

Ранее проблематику санкций на Мюнхенской конференции прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На встрече с представителями деловых кругов России и Германии он заявил, что раскручивание «санкционной спирали» является для США способом продвижения собственных интересов.

Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы прежде всего под видом сдерживания РФ
— сказал он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 17:04
    Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..
    210окв
    1. Geisenberg Вчера, 17:07
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..


      Да что-то сомнительно. Им же не дожать надо, а уничтожить.
      Geisenberg
      1. 210окв Вчера, 17:11
        Уничтожение будет потом.Вдолгую они умеют играть.Уничтожение СССР же помните?
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: 210окв
        Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..


        Да что-то сомнительно. Им же не дожать надо, а уничтожить.
        210окв
        1. Anarchist Вчера, 17:29
          Дмитрий, приветствую!
          Вот и истинные мотивы проглядываются:
          Германия может предложить инвестиции для восстановления Донбасса

          Они хотят заработать в долгосрочной перспективе...
          Бизнес и ничего личного!
          Anarchist
          1. 210окв Вчера, 17:51
            Александр hi Я думаю что у них уже есть некие гарантии.Это мое мнение
            Цитата: Anarchist
            Дмитрий, приветствую!
            Вот и истинные мотивы проглядываются:
            Германия может предложить инвестиции для восстановления Донбасса

            Они хотят заработать в долгосрочной перспективе...
            Бизнес и ничего личного!
            210окв
          2. ПалБор Вчера, 18:40
            А ещё Крым под виллы для ветеранов Вермахта.
            ПалБор
        2. mmk Вчера, 20:07
          СССР уничтожил себя сам, как политработники так и население. Повсюду грабили, с заводов, столовых и т.д. Тащили болты, ключи, кастрюли и прочее прочее.
          mmk
    2. dorz Вчера, 17:08
      Там два варианта - на линии разграничения или полный контроль над российско-украинской границей.
      dorz
      1. Сибирячка Вчера, 17:35
        Там 2 варианта - по линии разграничения для охраны спецмиссии ООН или никуда. Они разводят конфликтующие стороны. На границе РФ и РФ будующего (Донбасса) никто никуда не стреляет, ни один человек не погиб, никаких разрушений нет и никакого конфликта не наблюдается. Нечего там делать. Так же как и нечего делать на территории Донбасса. ООн же там не шляются. Только линия разграничения и таскаться за миссией
        Сибирячка
      2. Silvestr Вчера, 18:12
        Цитата: dorz
        Там два варианта - на линии разграничения или полный контроль над российско-украинской границей.

        1-й вариант-российский, 2-й вариант- украинский
        Silvestr
        1. красноярск Вчера, 19:34
          Цитата: Silvestr
          1-й вариант-российский, 2-й вариант- украинский

          До каких пор немцы будут ставить нам условия? Не пора ли России поставить немцам и французам свои условия - или они заставляют поросенка выполнять минские соглашения, или Россия признает ЛДНР и заключает с ними договора о дружбе и взаимопомощи. И пусть только поросенок хоть раз выстрелит в сторону республик. И никакой войны. Спец. операция по устранению правящей на украине верхушки. Конечно, многие скажут - авантюрист. И, вероятно будут правы. Но другого пути прекратить все это, да еще и малой кровью, я не вижу.
          красноярск
          1. sogdy Вчера, 20:54
            Цитата: красноярск
            До каких пор немцы будут ставить нам условия?

            И шо, таки и правда "условия"? Так, треп в никуда.
            sogdy
    3. Черный_Ватник Вчера, 17:12
      Ввести каски сам Путин предлагал еще очень давно. И что с тех пор поменялось? Не сегодня-завтра порох второй раунд развяжет и всем тогда будет не до "голубых".
      Немецкий министр может говорить все что угодно, вопрос о месте дислокации этих касок решать будет не он. А Путин уже не раз давал понять, что не согласится на ввод касок туда, куда это будет выгодно Киеву.

      Если немцы заговорили о снятии санкций, значит оно им самим необходимо... так что еще посмотрим, кто кого дожмет)
      Черный_Ватник
      1. БАРХАН Вчера, 18:29
        Цитата: Черный_Ватник
        Не сегодня-завтра порох второй раунд развяжет и всем тогда будет не до "голубых".

        Весь и смысл поставить их на границе,чтоб типа препятствовать продвижению РА,пока они будут наступать на ЛДНР.То есть они ,что надеются ,что белорусы и бразильцы в нас стрелять будут и танки жечь?
        Самая большая ошибка была признавать власть бандеровцев,а теперь попытка их замирить.Чем дальше откладывается развязка ,тем больше крови прольётся.
        БАРХАН
    4. предки с Дона Вчера, 17:13
      Немецкие "миротворцы" несущие новый порядок уже были в составе объединенных сил Европы в начале 40-х годов 20 века на Донбассе, вышвырнули в два счета под зад сапогом. Кто это видел в живую немецкую речь до сих пор слышать не могут.
      предки с Дона
      1. 210окв Вчера, 17:19
        В два счета?Ну Вы даёте...
        Цитата: предки с Дона
        Немецкие "миротворцы" несущие новый порядок уже были в составе объединенных сил Европы в начале 40-х годов 20 века на Донбассе, вышвырнули в два счета под зад сапогом.
        210окв
    5. Вкд Двк Вчера, 17:22
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

      И что после этого? Абрамсы у Ростова- на Дону? Ты думай, как на клаву правильно давить.
      Вкд Двк
      1. андрей юрьевич Вчера, 17:34
        Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России
        stop встречное предложение...: "пошливынахер" гут, геноссе?
        андрей юрьевич
        1. куртка бейна Вчера, 18:00
          Цитата: андрей юрьевич
          Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России
          stop встречное предложение...: "пошливынахер" гут, геноссе?

          Вы кого-нибудь кроме себя (я сейчас не вас конкретно имею ввиду, а в целом Россию) слушаете и слышите? Какие проблемы с немецким предложением можете объяснить?
          куртка бейна
          1. Вкд Двк Вчера, 19:22
            Цитата: куртка бейна
            Цитата: андрей юрьевич
            Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России
            stop встречное предложение...: "пошливынахер" гут, геноссе?

            Вы кого-нибудь кроме себя (я сейчас не вас конкретно имею ввиду, а в целом Россию) слушаете и слышите? Какие проблемы с немецким предложением можете объяснить?

            А проблемы в том, что эти слова произносит фактически сателлит США, не имеющий никакого веса в политике. И поэтому эти слова дипломатически обтекаемы. Которые ничего конкретно не означают.
            Эти выходы напоминают выходы из толпы, разделившейся для драки, мелких пацанов, которые зарыпаются и подзуживают старших.
            Хочется отпнуть их в сторону, чтобы не путались под ногами.
            Вкд Двк
            1. куртка бейна Вчера, 20:15
              Цитата: Вкд Двк
              Цитата: куртка бейна
              Цитата: андрей юрьевич
              Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России
              stop встречное предложение...: "пошливынахер" гут, геноссе?

              Вы кого-нибудь кроме себя (я сейчас не вас конкретно имею ввиду, а в целом Россию) слушаете и слышите? Какие проблемы с немецким предложением можете объяснить?

              А проблемы в том, что эти слова произносит фактически сателлит США, не имеющий никакого веса в политике. И поэтому эти слова дипломатически обтекаемы. Которые ничего конкретно не означают.

              Тогда хочу спросить, какого хр..на Лавров туда ездит и с ним встречается? За командировочные?

              Цитата: helmi8
              Цитата: куртка бейна
              Какие проблемы с немецким предложением можете объяснить?

              Проблема одна. Она же основная - им верить нельзя. Они уже давали гарантии в феврале 2014-го...

              Хозяин-барин! Закройте там все посольства и представительства. Чего ездят, встречаются и чего то обсуждают?
              куртка бейна
          2. helmi8 Вчера, 19:58
            Цитата: куртка бейна
            Какие проблемы с немецким предложением можете объяснить?

            Проблема одна. Она же основная - им верить нельзя. Они уже давали гарантии в феврале 2014-го...
            helmi8
      2. 210окв Вчера, 19:33
        Вы мне не тыкайте
        На брудершафт не пили.Одно лишь советую Вам ,раз правильно научились попадать по клаве,значит скоро научитесь размышлять.
        Цитата: Вкд Двк
        Цитата: 210окв
        Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

        И что после этого? Абрамсы у Ростова- на Дону? Ты думай, как на клаву правильно давить.
        210окв
        1. sogdy Вчера, 21:00
          210окв. Полагаю, не у меня одного такое мнение, что Вы уже разучились размышлять.
          Мое личное - и не умели.
          sogdy
    6. Kars Вчера, 17:33
      Введут,а потом отложат отмену санкций до ещё чего нибуть))деловой то.
      Kars
      1. Вкд Двк Вчера, 19:32
        Цитата: Kars
        Введут,а потом отложат отмену санкций до ещё чего нибуть))деловой то.

        Вот именно. А войска, введённые, придётся не бумажкой, а уничтожением выгонять. Примеров тому- куча. И самый свежий- "миротворчество" п и н ... в Сирии.
        Вкд Двк
      2. Angel_and_Demon Вчера, 20:05
        Цитата: Kars
        Введут,а потом отложат отмену санкций до ещё чего нибуть))деловой то.

        значит водить встречно - и не до почек, а до гланд
        Angel_and_Demon
    7. сибиралт Вчера, 17:42
      Во дела! Сами себе ставят условия для снятия санкций с России. belay
      сибиралт
    8. Spartanez300 Вчера, 17:47
      Это уже более менее похоже на диалог , только голубые каски вводить на линию разграничения .
      Spartanez300
      1. Вкд Двк Вчера, 19:37
        Цитата: Spartanez300
        Это уже более менее похоже на диалог , только голубые каски вводить на линию разграничения .

        Хреновину не городи. Минские соглашения. Под ними подписывались не только мы. А и Германия и Франция. Их роль- искать предлоги для невыполнения? И покрывать этого мерзавца, придумывая некоторые варианты? Или их роль в давлении на поросенко?
        Вкд Двк
    9. 30 вис Вчера, 18:16
      Всяким там ....верить себя не уважать ! Снимут они санкции .. bully Главные "партнёры " ввели ,а немцы снимут . no Януковичу обещали ? Горбачёву обещали ? Военная хитрость называется их замануха ...
      30 вис
    10. влад66 Вчера, 18:45
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

      Статья не полная.куда введут на линию разганичения или на границу с Россией what не говорят.Как скажут вот тогда и можно говорить дожали и не дожали. hi
      влад66
    11. Angel_and_Demon Вчера, 19:15
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

      почему дожали? в роли голубых касок рассматриваются - Белорусь, Казахстан, и еще кто-то из латинской америки
      Angel_and_Demon
    12. sgazeev Вчера, 19:32
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

      Всё равно не снимут санкции.Матрасники дожмут еврочуму.
      sgazeev
    13. stalkerwalker Вчера, 19:50
      "Обещать - не значит, что обязательно женится..." - таким образом следует читать фразу шустрого Габриеля. С трудом сколоченная коалиция под командой Меркель никоим образом неспособна изменить свою основополагающую линию внешней политики в отношении России.
      Снятие санкций с РФ может быть начато только другим правительством без всяких условий.
      stalkerwalker
    14. kenig1 Вчера, 20:34
      Прочитайте минские соглашения, вы же не Климкин.
      kenig1
    15. Аскет Вчера, 22:26
      Цитата: 210окв
      Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

      Сами себя они дожали...про Крым уже тактично не вспоминают.а санкции то с Крыма начались. Вот и думайте кто кого дожал
      Аскет
  2. Geisenberg Вчера, 17:06
    Ухи объелся дядя ... Не хочешь санкции снимать так и не очень то хотелось.
    Geisenberg
  3. Сержант71 Вчера, 17:14
    Да не будет никаких касок там. Третий год этот бубнёж идёт на каждой встрече/конференции. Итогов никаких. Никто и никаких санкций снимать не собирается - пора это понять.
    Сержант71
  4. Вкд Двк Вчера, 17:19
    ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР..... Никогда это не повторится. Обещать подумать про снятие санкций.... Которые они не налагали сами. То есть- войти в конфликт с паханом? Они нас за идиотов, что ли, держат?
    Вкд Двк
  5. Rusland Вчера, 17:26
    У Белоруссии одна миротворческая рота, а у нас под Самарой бригада стоит, можно включить ее в состав этой роты, пусть следят за порядком. smile
    Rusland
  6. Геркулесыч Вчера, 17:31
    Им кто то еще верит? Там все давно решено -нам пускают пыль в глаза, и дают укроине унечтожить республики! А сказки про снятие санкций, эта мантра для наших либералов, чтобы они еще сильнее прогнулись под своих хозяев -сша и Европу.
    Геркулесыч
  7. Egorovich Вчера, 17:39
    Шла бы немчура на хрен со своими санкциями. "Голубые" дальше линии разграничения не войдут, если их туда пустят, все уже научены западным вероломством.
    Egorovich
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:01
      Цитата: Egorovich
      все уже научены западным вероломством.

      но сербы же "за" request
      Angel_and_Demon
  8. Alex-a832 Вчера, 17:42
    ЕС и МВФ ничего не добились от Украины в выполнении условий предоставления кредитов, вхождения в ЕС, выполнения "минских" соглашений. У вашингтонского крайкома одобрям на снятие санкций получили? У ЕС только иллюзия, что снятие санкций в их власти, что установление режима прекращения огня в их власти. Даже нормально действенных санкций ввести не способны, т.к. дальше только отрубание , на котором сидит мировая экономика, остальное - детские страшилки. Ну и о чём с такими договариваться?!
    Alex-a832
  9. Комментарий был удален.
  10. КВУ-НСвД Вчера, 17:48
    Постепенное снятие санкций с России может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс,
    Может начаться , а может и не начатся . Чувствуется , что Германия готова ко всему уже для умиротворения Украины , но от них уже давно ничего не зависит...
    КВУ-НСвД
  11. Троль Вчера, 17:48
    Глава министерства иностранных дел германии может говорить многое, но решение о санкциях принимают за океаном. Вассалы ничего не решают.
    Троль
  12. лысова Вчера, 17:51
    Как они "переобуваются" - лисица видит сыр. Да и не только из за СП-2. Голос на полную, пока подавать побаиваются, а потому и условия ставят " детские " (отмаз для штатов). Нормально, за ними и остальные еврики потянутся.
    лысова
  13. Горный стрелок Вчера, 17:58
    Голубые каски введут по линии разграничения, или не введут вовсе. Иначе прекратить обстрелы Донецка и т.д. не прекратить. Там же неадекваты отчетливые, на украинской стороне. И стреляют, и стреляют. И дисциплины там нет никакой. А компромисс совершенно понятный. Как только ВСУ НЕ ДАДУТ стрелять - ой, что начнётся... Горилки не напасёшься...
    Горный стрелок
  14. вакса Вчера, 18:17
    Они что там, глухие: сколько раз нужно повторять: сами наложили, сами разгребайте.
    вакса
  15. anjey Вчера, 18:21
    нельзя идти на уступки запада,тем более на их условиях, это чревато очередным подлым обманом и нарушением всех договоренностей , их миротворцы только спровоцируют украину на резню Донбасса ,оон так же последнее время проповедует двойные стандарты в своей деятельности и тащится за военнополитической машиной сша......
    anjey
  16. Стройбат запаса Вчера, 18:33
    То есть, они предлагают сдать Донбасс нацистам, чтобы они "подумали" о снятии санкций? Не знаю, кто как, но я пока от их "ссанкций" вреда не увидел. Вот польза есть, что радует
    Стройбат запаса
  17. Главный Врач Вчера, 18:37
    Одни идеи
    Голубые
    Главный Врач
  18. stalkerwalker Вчера, 19:51
    Цитата: Kars
    Введут,а потом отложат отмену санкций до ещё чего нибуть

    Всё верно....
    stalkerwalker
  19. Anchonsha Вчера, 20:31
    Запад даже сны видит как надуть Россию и выиграть противостояние на Донбассе в свою пользу. Их совершенно не интересует ( равно как и бандеровцев) население Донбасса. Больше нужен Донбасс именно Германии, чем остальная Украина, на которой ней нет полезных ископаемых.
    Anchonsha
  20. уралец Вчера, 20:39
    Цитата: 210окв
    Габриэль заявил, что считает правильной идею президента России Владимира Путина «о вводе «голубых касок» в Донбасс».

    Цитата: 210окв
    Значит скоро введут.."Голубых"..Дожали Кремль я так думаю..

    Читать надо внимательно Габриэля.. ОН СЧИТАЕТ правильной идею президента РОСИИ В ПУТИНА. А идея ПУТИНА озвучена им же, заключается в том. что голубые каски вводятся на линию разграничения между ВСУ Украины и войсками ЛНР ДНР, для защиты сил ОБСЕ... Туда пусть вводят, разводят воюющие стороны , разводят тяжелые вооружения на оговоренные расстояния и ведут свои переговоры..) Правильно Путин говорит. Пора этот бардак кончать. Проводить выборы в ЛНР ДНР, лигимитизировать эти республики в международном праве. А потом по решению лигитимного выбора создавать лигитимное правительство и лигимное решение об отделении от Украины.. Ну и дальше со всеми вытикающими последствиями...Ход теперь за Куевом.
    уралец
  21. XXXIII Вчера, 21:25
    Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций
    Осуществление придется ждать долго, хряк не пустит миротворцев чужих, ООН тоже не знают откуда их взять, дилемма. Будут ждать пока хряк не откинется, а торговля идет давно, только не на показ....
    Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность
    — заключил Габриэль.
    Возьмем свое с безопасности, не стоит немцам переживать, в этой войне уже некуда будет уходить....
    Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы прежде всего под видом сдерживания РФ
    — сказал он.
    Все понимают, мало кто ответить может.....
    XXXIII
  22. МИХАН Вчера, 22:09
    Немцы нам условия уже ставят ..? soldier Как быстро все забывается, что мы для них сделали..
    Следующий раз этого уже не будет ..Русские не злопамятные , но терпение тоже имеет у нас предел!
    Фюрера вам не хватает опять хе хе
    МИХАН
    1. Аскет Вчера, 22:31
      Цитата: МИХАН
      Немцы нам условия уже ставят ..?

      Не нам, американцам робко намекают,что пора уже завязывать,слишком много бабла теряем...
      Аскет
      1. МИХАН Вчера, 22:44
        Цитата: Аскет
        Цитата: МИХАН
        Немцы нам условия уже ставят ..?

        Не нам, американцам робко намекают,что пора уже завязывать,слишком много бабла теряем...

        Тем более немцы ответят за это..! negative Предателей и подпевал ненавижу.. hi
        Что то про эмигрантов арабов и африканцев все затихло..Привыкли что ли..?
        Эх немцы немцы стыдно за вас ...

        laughing good
        МИХАН
  23. ВладГашек Вчера, 22:35
    Ситуация почти безвыходная. С одной стороны, интернационализация конфликта подвидом согласия с идеей ВВП о миротворцах. Цитата: "Габриэль заявил, что считает правильной идею президента России Владимира Путина «о вводе «голубых касок» в Донбасс»". И полное извращение мысли ВВП - «голубые каски» в Донбассе на всей территории, а не на линии прекращения огня. С другой стороны, усиление давления на бюрократию и олигархию в России с возможной насильственной сменой власти. МРАК.
    ВладГашек
  24. APASUS Вчера, 23:02
    Постепенное снятие санкций с России может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским министром иностранных Сергеем Лавровым.

    О Чудо Чудное!
    И где гарантии что мистер Зигмар Габриэль не передумает ,как это было при подписании договора с Януковичем?
    О , да !
    Конечно ,можно найти сотни мутных оправданий .Но все же в этот раз вопрос достаточно серьезный,кто даст гарантии под этот трепппппппп???
    APASUS
Картина дня