Лукашенко рассказал, как украинский конфликт отразился на Беларуси
Конфликт на востоке Украины негативно сказывается на Беларуси, и Минск заинтересован в скорейшем его разрешении, передает РИА Новости заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
Он сообщил, что за время конфликта в Донбассе в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев.
Он добавил, что в страну с территории Украины «хлынул поток оружия, взрывчатки», что потребовало решений по усилению охраны границы.
Кроме того, добавил он, Минск из-за украинского кризиса испытывает «и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие».
Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,сказал президент журналистам в Минске.
Он сообщил, что за время конфликта в Донбассе в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев.
Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду,подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что в страну с территории Украины «хлынул поток оружия, взрывчатки», что потребовало решений по усилению охраны границы.
Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают. Я мог бы это (усиление охраны границы) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать,отметил президент.
Кроме того, добавил он, Минск из-за украинского кризиса испытывает «и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие».
Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?задал он риторический вопрос.
И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу,заключил Лукашенко.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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