00:42 19 февраля

Лукашенко рассказал, как украинский конфликт отразился на Беларуси

Конфликт на востоке Украины негативно сказывается на Беларуси, и Минск заинтересован в скорейшем его разрешении, передает РИА Новости заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.



Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,
сказал президент журналистам в Минске.


Он сообщил, что за время конфликта в Донбассе в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев.

Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду,
подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в страну с территории Украины «хлынул поток оружия, взрывчатки», что потребовало решений по усилению охраны границы.

Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают. Я мог бы это (усиление охраны границы) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать,
отметил президент.

Кроме того, добавил он, Минск из-за украинского кризиса испытывает «и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие».

Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?
задал он риторический вопрос.

И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу,
заключил Лукашенко.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. 210окв Вчера, 15:19
    Да,все заинтересованы.Только все по разному.В Киеве например время тянут..
    210окв
    1. Spartanez300 Вчера, 15:21
      Для того что бы этот конфликт притушить нужно укроповских заокеанских хозяев приструнить и промыть мозги части украинского населения , думаю эта задача не разрешимая .
      Spartanez300
      1. МИХАН Вчера, 15:32
        Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,

        Притушить, придушить все верно Батька ..Работа ведется на эту тему!

        Эх Питруха попал ты хе хе
        МИХАН
      2. midivan Вчера, 15:38
        Цитата: Spartanez300
        Для того что бы этот конфликт притушить

        Достаточно было объединиться ВВП и Батьке и амеров можно было слать по дальше, а пороху и компании шею свернуть, да видимо да как сказал
        Цитата: 210окв
        Да,все заинтересованы.Только все по разному.
        midivan
      3. LiSiCyn Вчера, 16:17
        Цитата: Spartanez300
        Для того что бы этот конфликт притушить

        Нужно всех бандерлогов ПРИДУШИТЬ... am
        LiSiCyn
        1. Svarog51 Вчера, 20:48
          Стас hi А они не хотят. request Надо звать Удава КАА. "Бандерлоги, вы меня хорошо слышите?" wink
          Svarog51
          1. LiSiCyn Вчера, 22:32
            Приветствую, Сергей hi
            На самом деле, почему должны, кого то звать ?? Почему, народ Б/У за 4-е года (при наличии интер-а), так и не разобрался ? Им может, так проще... Но дальше то , что ?
            У них же предки на этой земле жили... Что у всех в упа состояли?
            Я бы мог понять народ, любой другой республики СССР. Но, это же родные братья.. У нас же, украинские фамилии, через одного...
            LiSiCyn
    2. сибиралт Вчера, 16:03
      Как же Лукашенко заинтересован "затушить это" пожар, если является чуть ли не единственным поставщиком ГСМ для украинской армии, воюющей во время перемирия? То ж очевидное лицемерие! belay
      сибиралт
      1. Piramidon Вчера, 16:17
        Цитата: сибиралт
        Как же Лукашенко заинтересован "затушить это" пожар, если является чуть ли не единственным поставщиком ГСМ для украинской армии, воюющей во время перемирия? То ж очевидное лицемерие! belay

        Не наезжайте на Батьку. Он поставляет свидомым соседям горючку только для такси и "швыдкой допомоги". stop lol
        Piramidon
      2. Sewer Krainiy Вчера, 17:18
        Правильно, первыми являются олигархи России.
        Sewer Krainiy
  2. Комментарий был удален.
  3. ltc35 Вчера, 15:22
    Да у хохлов, в отличие от белорусов, всегда так было - кипишные они от природы. В армии хорошие сержанты и старшины, но не более. Выполняют чужие приказы на отлично. У белорусов больше практичности, поэтому бульбаш подумает наперед трижды, в отличие от украинца.
    ltc35
    1. МИХАН Вчера, 15:38
      Цитата: ltc35
      У белорусов больше практичности, поэтому бульбаш подумает наперед трижды, в отличие от украинца.

      Те еще партизаны , составы немецкие под откос пускали , только шум стоял и вопли Партизанен..!!! Батька схроны уже по всей Белоруссии заложил..Молодец! soldier
      МИХАН
  4. Комментарий был удален.
  5. midivan Вчера, 15:34
    Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду
    Уважуха!
    И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу
    А вот топливо для техники которая братьев убивает спокойно могу продавать recourseЭхх Батькааа.
    Ведем переговоры с Порошенко
    Самая большая ошибка было признавать пороха презиком what ИМХА.
    midivan
    1. Sewer Krainiy Вчера, 17:31
      А вот топливо для техники которая братьев убивает спокойно могу продавать ￼Эхх Батькааа.
      Ну коллеги, братья, ведь сколько раз уже было сказано и на форуме, и в СМИ, что Россия на много больше Беларуссии продает Украине танковой горючки, и торговля порядка 4 млрд России с Украиной. И, если по другому, нельзя что-ли Белоруссии и России Украине дизельюху продавать... там не только бандерлоги и танки... людям сеять, убирать урожай нужно. Там наши люди...
      Sewer Krainiy
      1. XXXIII Вчера, 18:14
        Цитата: Sewer Krainiy
        А вот топливо для техники которая братьев убивает спокойно могу продавать ￼Эхх Батькааа.
        Ну коллеги, братья, ведь сколько раз уже было сказано и на форуме, и в СМИ, что Россия на много больше Беларуссии продает Украине танковой горючки, и торговля порядка 4 млрд России с Украиной. И, если по другому, нельзя что-ли Белоруссии и России Украине дизельюху продавать... там не только бандерлоги и танки... людям сеять, убирать урожай нужно. Там наши люди...
        Спокуха, виноватых нет, они сами просят, как тут русская душа может отказать.... winked Мы ведь сами такие, всем все прощаем и помогаем, лучше пусть свое убивает, чем чужое..... hi
        XXXIII
        1. Svarog51 Вчера, 20:53
          Владимир, приветствую hi
          всем все прощаем и помогаем

          Но могём и прикусить за филейную часть, ага. good
          Svarog51
      2. midivan Вчера, 21:19
        belay Крайний север? С таким то флагом? Оригинально good Под каждым постом есть "кнопки" - Ответить-, -Цитировать- пользуйтесь, не стесняйтесь.
        Цитата: Sewer Krainiy
        Ну коллеги, братья, ведь сколько раз уже было сказано и на форуме, и в СМИ, что Россия на много больше Беларуссии продает Украине танковой горючки

        Для этого случая у меня есть другие слова, но тут их не пропустят и отправят в бан, в моем случае Вечный. Но и согласитесь, если на то пошлО не стоит уподобляться.
        midivan
  6. Балу Вчера, 15:49
    Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,

    Ну да, ну конечно.... а давно ли мы наблюдали в новостях по ТВ:" Ты скажи, что тебе надо. Белоруссия готово все дать Украине..." Прозрел?
    Балу
  7. КВУ-НСвД Вчера, 15:50
    Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,
    К сожалению это зависит совсем не от Минска . А те от кого зависит , были б не прочь и Белоруссию в подобие жовтоблакитной превратить . Так что , батька , у себя в стране держи руку на пульсе и не повторяй ошибки своих южных соседей ... Ну и границу крепи .
    КВУ-НСвД
  8. Керенский Вчера, 16:02
    Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось?

    А надо было выдать АК, пару магазинов и пару гранат всем, способным носить оружие. И вперёд, - освобождать родную хату! Женщин, детей и стариков, конечно приютить. У белорусов военные чай тоже в "отпуск" ходят... Вон Че тоже чужой человек был и ничего...
    Керенский
  9. Геркулесыч Вчера, 16:08
    Лукашенко должен играть большую роль в вопросе вывода укроинской оккупационной армии с территории республик, и прекратить снабжать всу топливом!
    Геркулесыч
  10. Дормидонт Вчера, 16:20
    Ну, ничего, ничего. Он своё на солярке для бандеросни из русской нефти отбил
    Дормидонт
  11. samarin1969 Вчера, 16:36
    Ну, если отменить "контрсанкции", то для Александра Григорьевича это будет действительно "черный день". Вымрут все "белорусские креветки".
    samarin1969
    1. сибиралт Вчера, 16:40
      Только кревтки не трожьте! Для бацки это святоё! belay
      сибиралт
  12. предки с Дона Вчера, 17:00
    Из Лукошенко получился бы не плохой премьер-министр объединенного государства, хозяйствовать он умеет и телефонами не увлекается в рабочее время.
    предки с Дона
  13. СКАД Вчера, 17:40
    Убитого на мудане Жизневского похоронили в Белоруси чуть-ли не с государственными почестями, и это при том ,что сбежал в укропию за уголовку.
    Кроме горючки продает немало Мазов воякам куева,в упор не признает выбор народа в Южной Осетии и Крыму.
    СКАД
  14. Albatroz Вчера, 17:44
    [quote][quote]дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу[/quote[/quote]
    Все правильно
    Albatroz
  15. Чичиков Вчера, 18:01
    Он сообщил, что за время конфликта в Донбассе в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев.
    Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду,
    подчеркнул Лукашенко.
    Не нужно лукавить, Батько! Все 160 000 прибыли из Донбасса? Бред, хотелось громко сказать и не обидеть пАрАшенко! Люди бежали от того режима, который установлен майданной властью уСраины!
    Чичиков
  16. Sewer Krainiy Вчера, 18:13
    Цитата: СКАД
    Убитого на мудане Жизневского похоронили в Белоруси чуть-ли не с государственными почестями, и это при том ,что сбежал в укропию за уголовку.
    Кроме горючки продает немало Мазов воякам куева,в упор не признает выбор народа в Южной Осетии и Крыму.

    Слышал, об убиенном на т.н. майдане на украине свядомом белорусе. О чуть-ли не государственных почестях при его похоронах в Беларуси не слышал. Соболезнование родным, родственникам погибшего. Не нужно играть на смерти... Совесть имейте.
    А что на Украине говорили мне пару-тройку лет назад: обождите, у вас тоже это будет... что было, то было. Мое мнение - не дождутся. Если, конечно, Россия бандерлогам не поможет. Что-то последнее время на форуме бочки катят на нас...Флаги российские, правда, но кто за ними прячется, вот в чем вопрос...
    Sewer Krainiy
    1. dsk Вчера, 21:19
      Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 февраля провёл ряд кадровых чисток в правительстве, освободив от должности сразу двух министров - главу Министерства лесного хозяйства Михаила Амельяновича и главу Минспорта Александра Шамко. Сам Лукашенко в ходе рабочей поездки по Слуцкому району Минской области объяснил отставки чиновников и сделал жёсткое предупреждение всем министрам, пообещав снимать с должности за выявление коррупции. По его словам, в Минлесхозе была выявлена коррупционная схема: осуществлялась незаконная продажа хорошей древесины, которая выдавалась за некондицию и шла на экспорт. Последний коррупционный скандал, поставивший крест на карьере министра, был раскрыт с привлечением КГБ. По сообщению председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, 24 января был взят с поличным один из руководителей лесного хозяйства Витебской области. В результате была раскрыта коррупционная схема по незаконному вывозу из Белоруссии высококачественной древесины, в результате правоохранителями были задержаны два предпринимателя и 12 должностных лиц Минлесхоза.
      Что касается увольнения министра спорта Александра Шамко, то по словам Лукашенко, коррупционные преступления были выявлены в минском Дворце спорта, директор которого Сергей Пранович был задержан 6 февраля за получение взяток от желающих арендовать площади под торговлю. Президент отметил, что задержанный чиновник требовал взятки даже с монашек, которые хотели продать свечи.
      “От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все”, - подытожил Лукашенко, пообещав навести в стране порядок и справедливость.
      В случае возмещения государству нанесенного ущерба в двойном размере с них снимаются обвинения. В пример белорусский политический эксперт Михаил Малаш привел дело директора Белгосцирка Татьяны Бондарчук.
      dsk
  17. друг зверей Вчера, 23:14
    Я бы это назвал, как украинский конфликт отразился на Лукашенко. Тоже пытается усидеть на 2-х стульях, может и не так активно, как делал Януковощ, но выбирать всё равно придётся.
    друг зверей
  18. alexleony Сегодня, 00:32
    Нет там никакого конфликта "брат против брата".Есть защита людей от озверевших полоумных выродков,которым место на суде и эшафоте.Хохол мне не брат,да и никогда им не был.
    alexleony
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