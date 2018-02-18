Лукашенко рассказал, как украинский конфликт отразился на Беларуси

Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось,

Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги – все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду,

Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают. Я мог бы это (усиление охраны границы) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать,

Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?

И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу,