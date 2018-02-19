Иран ответил Нетаньяху, сравнившему иранское ядерное соглашение с Мюнхенским сговором 1938 года

Это неудачный акт умиротворения агрессора. Это то же самое, что было в Европе в 1938 году – Мюнхенский сговор ряда стран с гитлеровской Германией. И теперь сделка с Ираном начала обратный отсчёт до появления у него ядерного арсенала.

Нет ограничений по сопутствующим работам по обогащению урана. Там содержится регламент на недостаточное количество инспекций. В конечном итоге это путь к ядерным возможностям у страны, которая угрожает безопасности всего региона.

Мы с (Биньямином) Нетаньяху расходимся по многим вопросам, сегодня он сказал, что через 10 лет Иран начнет создавать ядерный арсенал. Это не точно. Я считаю, что Иран представляет собой угрозу, но, если мы уйдём от сделки, создается очень сложная ситуация. Тогда Иран не будет доверять нашим шагам, и это плохая дипломатия, неразумная стратегия.