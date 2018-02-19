12:44 19 февраля

Иран ответил Нетаньяху, сравнившему иранское ядерное соглашение с Мюнхенским сговором 1938 года

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В СМИ опубликованы подробности выступления израильского премьера Биньямина Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. Основная часть речи Нетаньяху была посвящена Ирану и так называемой «иранской ядерной программе». Наибольший резонанс в речи главы израильского кабмина у собравшихся вызвало заявление о том, что ядерная сделка с Ираном была огромной ошибкой, и вообще соглашение «напоминает Мюнхенский сговор образца 1938 года».

Из заявления Нетаньяху:
Это неудачный акт умиротворения агрессора. Это то же самое, что было в Европе в 1938 году – Мюнхенский сговор ряда стран с гитлеровской Германией. И теперь сделка с Ираном начала обратный отсчёт до появления у него ядерного арсенала.


Иран ответил Нетаньяху, сравнившему иранское ядерное соглашение с Мюнхенским сговором 1938 года



По словам израильского премьера, соглашение построено сплошь на недостатках и не имеет корректных ограничений.

Нетаньяху:
Нет ограничений по сопутствующим работам по обогащению урана. Там содержится регламент на недостаточное количество инспекций. В конечном итоге это путь к ядерным возможностям у страны, которая угрожает безопасности всего региона.


В Иране прокомментировали заявление Нетаньяху, назвав его попыткой всё переложить «с больной головы на здоровую». В Тегеране призвали Нетаньяху признать наличие у Израиля ядерного оружия и не искать его в других странах.

Заявление Нетаньяху прокомментировал находящийся в Мюнхене экс-глава Госдепа США Джон Керри. Его цитирует иранское информагентство IRNA:
Мы с (Биньямином) Нетаньяху расходимся по многим вопросам, сегодня он сказал, что через 10 лет Иран начнет создавать ядерный арсенал. Это не точно. Я считаю, что Иран представляет собой угрозу, но, если мы уйдём от сделки, создается очень сложная ситуация. Тогда Иран не будет доверять нашим шагам, и это плохая дипломатия, неразумная стратегия.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. сибиралт Сегодня, 07:08 Новый
    Оно и понятно. Если Израиль на БВ держит ядро за пазухой против всех, то и противостоять этому кто-то должен. winked
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    сибиралт
    1. Logall Сегодня, 07:12 Новый
      Цитата: сибиралт
      ядро за пазухой против всех, то и противостоять этому кто-то должен.

      Всё и должны... По одиночке рассыпятся.
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      Logall
      1. Hanokem Сегодня, 09:06 Новый
        Обама и есть Чемберлен нашего времени...
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        Hanokem
    2. предки с Дона Сегодня, 07:49 Новый
      Израиль хочет обладать монополией на применение ядерного оружия, оно без сомнения есть у него, пусть тогда допустят международных наблюдателей на свои ядерные объекты...... что-то не спешат negative .
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      предки с Дона
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:55 Новый
        в том то и фокус,в чем разница между ядерным Ираном и ядерным Израэлем,да ни в чем,если не считать что одни хотят иметь ЯО и легализовать его,а другие уже имеют арсенал,только предпочитают чтобы все об этом забыли.
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        Ратник с пулеметом
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:09 Новый
    Первая статья на сегодня об Израиле -сайт с почином! ! wassat А вообще, нетаньяху просто нацелен на войну -так бывает, когда наподаешь на слабых, да еще и заявление нашего Фролова предало сил Беньямину! Теперь за его спиной не только сша, но и некто по фамилии Фролов, сделавший заявление почему то и от имени нашей России, на что его народ не уполномачивал!
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    Геркулесыч
    1. Михаил м Сегодня, 07:15 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      некто по фамилии Фролов

      Он всё ещё работает? Заявление никак не прокомментировано? Значит не отсебятину нёс. Выше надо источник искать.
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      Михаил м
    2. Krasnodar Сегодня, 07:15 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Первая статья на сегодня об Израиле -сайт с почином! ! wassat А вообще, нетаньяху просто нацелен на войну -так бывает, когда наподаешь на слабых, да еще и заявление нашего Фролова предало сил Беньямину! Теперь за его спиной не только сша, но и некто по фамилии Фролов, сделавший заявление почему то и от имени нашей России, на что его народ не уполномачивал!

      При всём уважении к Штатам, военной мощи России, а также господину Фролову лично, "роман" Натаньяги с Ираном начался ещё при начале каденции Обамы, который, собственно, и подписал ядерную сделку с персами. ))) Во многом в пику Биби и амерским республиканцам.
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      Krasnodar
    3. Дормидонт Сегодня, 07:17 Новый
      Чувствуется старая школа андрюшки козырева, когда, прикрываясь тушой бухарика ельцына, Россию грабили березовские - гусинские и прочие
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      Дормидонт
  3. Дормидонт Сегодня, 07:13 Новый
    Неблагодарное это дело вступать с ними в полемику
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    Дормидонт
  4. MadCat Сегодня, 07:14 Новый
    Аятолла Хаменеи как раз лавры фюрера ночью снятся, на завоевания потянуло. Не Израиль же вышел к границам Ирана в самом то деле.
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    MadCat
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:26 Новый
      Странно -по моему израиль в Иране разбомбил АЭС а не наоборот! Иранцы много кричат, но из за санкций их экономика слаба, что исключает в ближайшие десятилетия нападение Ирана на израиль.
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      Геркулесыч
      1. Tiras Сегодня, 07:30 Новый
        Цитата: Геркулесыч
        Странно -по моему израиль в Иране разбомбил АЭС а не наоборот!


        Вы Иран с Ираком попутали ( уничтожения ядерного реактора на территории Ирака).

        Может отсюда и ваши проблемы и такие странные посты? От незнания того, что происходит? wink
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        Tiras
        1. insular Сегодня, 08:27 Новый
          Цитата: Tiras
          Может отсюда и ваши проблемы и такие странные посты? От незнания того, что происходит?

          Да, он ошибся, НО, это меняет смысла. Ниже, международная политическая реакция на операцию "Вавилон" (она же "Опера"):
          Мировое сообщество резко осудило Израиль за военное вторжение. Совет Безопасности ООН осудил действия Израиля в резолюции 487[8]. Действия Израиля были квалифицированы как нарушение устава ООН и норм международного права. Совет Безопасности потребовал от Израиля выплатить Ираку компенсацию и воздержаться от подобных акций в будущем. В самом Израиле многие из членов оппозиции, и во главе их Шимон Перес, критиковали решение правительства. В ответ на бомбардировку Ирака, США временно приостановили поставку вооружений в Израиль

          Именно Израиль регулярно нарушает все мыслимые и не мыслимые положения Устава ООН.
          Израиль агрессор, обладающий ЯО.
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          insular
          1. Krasnodar Сегодня, 08:41 Новый
            До Израиля иракский реактор пытались разбомбить персы, (это было во время ирано-иракской войны), но не получилось. Операция Израиля, скорее всего, была согласована с аятолами, т.к. перед бомбардировкой реактора иранцы подняли свою авиацию по всей линии фронта.
            Насчёт намерений Ирака по атомной энергетике ни у персов, ни у евреев иллюзий не было, т.к. Хусейн использовал против Ирана химическое оружие.
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            Krasnodar
          2. Tiras Сегодня, 08:47 Новый
            И что мы видим? В конечном итоге Израиль был прав нанёся удар.


            Цитата: insular
            Именно Израиль регулярно нарушает все мыслимые и не мыслимые положения Устава ООН.


            Учитывая предвзятость ООН в этом нет ничего удивительного.
            Как будто о предвзятости ООН к России вы не в курсе.
            Боюсь даже представить сколько было бы обвинений и резолюций против России в ООН, если бы она не обладала правом Вето в СБ оон


            Израиль агрессор, обладающий ЯО.


            Фантазии, учитывая, что именно арабским странам не жилось спокойно и Израиль им мешал своим существованием.

            А вот с персами у Израиля были достаточно хорошие отношения, пока исламские фанатики не получили власть в Иране. Теперь Иран помогает террористам вокруг Израиля действовать против Израиля.

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            Tiras
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:59 Новый
          а регулярные авиа удары,по территории других стран еще причем иногда и с территории других стран тоже ошибка,или борзота природная.
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          Ратник с пулеметом
      2. Krasnodar Сегодня, 07:34 Новый
        Цитата: Геркулесыч
        Странно -по моему израиль в Иране разбомбил АЭС а не наоборот! Иранцы много кричат, но из за санкций их экономика слаба, что исключает в ближайшие десятилетия нападение Ирана на израиль.

        There is no kenguru in Austria
        (В Австрии кенгуру не водится).
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        Krasnodar
    2. Kisso4kin Сегодня, 08:28 Новый
      И не говорите...
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      Kisso4kin
    3. ПалБор Сегодня, 08:45 Новый
      Цитата: MadCat
      Аятолла Хаменеи как раз лавры фюрера ночью снятся, на завоевания потянуло. Не Израиль же вышел к границам Ирана в самом то деле.

      Ага,такое ощущение,что израильтяне только и мечтают,чтобы Иран на них напал.Смотрите,не проспите,когда лучшие друзья Сауды с эмирами в спину ударят.
      А то перед второй мировой - вон чё!И вдруг "голодомор"...
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      ПалБор
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:23 Новый
    Тогда Иран не будет доверять нашим шагам, и это плохая дипломатия, неразумная стратегия.

    В данной ситуации, как не странно, но Керри оказался умнее Нетаньяху. Хотя Иран и так не очень доверяет Сша и совсем не доверяет Израилю.
    «напоминает Мюнхенский сговор образца 1938 года».
    А, что напоминает изготовление тихой сапой ЯО Израилем? Договор по Ирану - "Мюнхенский сговор" это надо же было такое сказануть. Не понятно, если Израиль не желает, чтобы Иран вел ядерные разработки, тогда к чему все это. Или нужно было наложить на Иран еще более жесткие санкции и тогда евреям стало бы легче, а иранцы продолжили активные работы?
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    rotmistr60
    1. Tiras Сегодня, 07:56 Новый
      Цитата: rotmistr60
      Или нужно было наложить на Иран еще более жесткие санкции и тогда евреям стало бы легче, а иранцы продолжили активные работы?


      Из-за сильных санкций иранцы возможно скинут с себя режим аятолл. Иранцы это не жители Северной Кореи, у которых окончательно мозги промыты и которые боготворят Ына.
      Жить в санкциях иранцам не очень понравилось, а если ввести ещё более жёсткие санкции, чем те, что были до частичного снятия (США ещё использует санкции хотя и частичные ), то могут и пойти против верхушки Ирана.

      Скоро будет интересно,так как Трамп в январе заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в отношении Тегерана. Поэтому, если это так, то скоро США введут обратно мощные санкции.
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      Tiras
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:01 Новый
        иранцы возможно скинут с себя режим аятолл
        Американцы так же думали о России вводя все новые и новые санкции, которым и конца не видною. И?
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        rotmistr60
        1. Tiras Сегодня, 08:15 Новый
          Цитата: rotmistr60
          Американцы так же думали о России вводя все новые и новые санкции, которым и конца не видною. И?


          Американцы настоящих санкций ещё не вводили, а уже налоговое бремя растет ещё сильнее в 2018 году, цены на бензин последние годы лезут вверх, резервный фонд потрачен, в пенсионном фонде не хватает денег и начали брать из ФНБ. Все больше реальных разговоров о повышении пенсионного возраста.
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          Tiras
          1. Krasnodar Сегодня, 08:23 Новый
            Цитата: Tiras
            Цитата: rotmistr60
            Американцы так же думали о России вводя все новые и новые санкции, которым и конца не видною. И?


            Американцы настоящих санкций ещё не вводили, а уже налоговое бремя растет ещё сильнее в 2018 году, цены на бензин последние годы лезут вверх, резервный фонд потрачен, в пенсионном фонде не хватает денег и начали брать из ФНБ. Все больше реальных разговоров о повышении пенсионного возраста.

            Это, в основном, следствие падения цен на нефть Из санкций было больно только лишение доступа к длинным дешевым деньгам, остальное фигня.
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            Krasnodar
            1. Tiras Сегодня, 08:43 Новый
              Цитата: Krasnodar
              Это, в основном, следствие падения цен на нефть Из санкций было больно только лишение доступа к длинным дешевым деньгам, остальное фигня.


              Из-за этой фигни Сбербанк боится открыться в Крыму из-за санкций ? wink

              Санкции влияют не только концом дешёвых кредитов, но и из-за многих других причин.

              Конечно падение цен на нефть тоже сильный удар по России,даже не меньший наверное, чем санкции, которые в принципе достаточно слабые, но учитывая громадную коррупцию и неспособность тратить деньги сбалансированно - сейчас в России нарастают проблемы.
              Ответить
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              Tiras
              1. Krasnodar Сегодня, 09:52 Новый
                Цитата: Tiras
                Цитата: Krasnodar
                Это, в основном, следствие падения цен на нефть Из санкций было больно только лишение доступа к длинным дешевым деньгам, остальное фигня.


                Из-за этой фигни Сбербанк боится открыться в Крыму из-за санкций ? wink

                Санкции влияют не только концом дешёвых кредитов, но и из-за многих других причин.

                Конечно падение цен на нефть тоже сильный удар по России,даже не меньший наверное, чем санкции, которые в принципе достаточно слабые, но учитывая громадную коррупцию и неспособность тратить деньги сбалансированно - сейчас в России нарастают проблемы.

                Эти проблемы были всегда - нефть была настоящим ударом. По банкам - как из СМП Ротенберга все убежали после попадания в санкционные списки, то все банки прифигели и в Крым не спешат.
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                Krasnodar
    2. KonoGon Сегодня, 11:48 Новый
      Цитата: rotmistr60
      "Мюнхенский сговор"
      ИзраилЬ кажется, ясно выразил свою позицию: "Никогда мне не быть Чехословакией". Надо бомбить? Разбомбят, Надо воевать? Будет война. Надо хипеш? Будет. А иначе Полша в один прекрасный день заявит что: Холокост? а поляки при чём? А, уже заявили? Толи ещё будет. Но вот на Израиль уже варежку не раззевают.
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      KonoGon
  6. Vard Сегодня, 07:29 Новый
    Засуетились... Значит Иран все правильно делает...
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    Vard
  7. Egorovich Сегодня, 07:35 Новый
    Страна, угрожающая безопасности всему БВ, это однозначно хитросделанные, а не Иран. Израиль с начала своего существования агрессор и остается таковым до сих пор.
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    Egorovich
    1. Tiras Сегодня, 07:48 Новый
      Цитата: Egorovich
      Израиль с начала своего существования агрессор и остается таковым до сих пор.


      Такое мнение распространенно среди тех стран, которых Израиль поставил на место, когда те пытались его уничтожить, но получили по полной.


      Обида она такая... Плохой Израиль, плохой, не даёт себя уничтожить crying


      Израиль жуткий агрессор, ведь не дал арабам себя уничтожить, не даёт террористам Ирана осесть около своих границ и устраивать теракты .

      И стоит напомнить, что именно арабские страны не согласились на план ООН по разделу Палестины.
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      Tiras
      1. Krasnodar Сегодня, 07:51 Новый
        Цитата: Tiras
        Цитата: Egorovich
        Израиль с начала своего существования агрессор и остается таковым до сих пор.


        Такое мнение распространенно среди тех стран, которых Израиль поставил на место, когда те пытались его уничтожить, но получили по полной.


        Обида она такая... Плохой Израиль, плохой, не даёт себя уничтожить crying


        Израиль жуткий агрессор, ведь не дал арабам себя уничтожить, не даёт террористам Ирана осесть около своих границ и устраивать теракты .

        И стоит напомнить, что именно арабские страны не согласились на план ООН по разделу Палестины.

        Не только не согласились, но и вторглись на территорию Израиля в день провозглашения его независимости
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        Krasnodar
  8. предки с Дона Сегодня, 07:51 Новый
    Цитата: Геркулесыч
    Первая статья на сегодня об Израиле -сайт с почином! ! wassat А вообще, нетаньяху просто нацелен на войну -так бывает, когда наподаешь на слабых, да еще и заявление нашего Фролова предало сил Беньямину! Теперь за его спиной не только сша, но и некто по фамилии Фролов, сделавший заявление почему то и от имени нашей России, на что его народ не уполномачивал!

    некто Фролов просто обязан быть уволен без выходного пособия, делать такие заявления во взрывоопасном регионе преступление и подстрекание агрессоров.
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    предки с Дона
  9. shans2 Сегодня, 08:01 Новый
    Иран первым никогда не ударит) все это прекрасно знают, его провоцировать бессмысленно) он сроду не воевал с соседями, только от Ирака отбивался.... Так, что можно забыть потуги Нетаньях и прочих воров у власти проеххаться на конфликте и избежать тюряги). Путин выиграл, крепитесь евреи, платите и кайтесь там и хорошего вам настроения, бугога)
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    shans2
    1. Tiras Сегодня, 08:24 Новый
      Цитата: shans2
      Иран первым никогда не ударит) все это прекрасно знают, его провоцировать бессмысленно)


      У него террористов хватает, которые делают работу за него. Около Израиля это террористы Хизбалла, которые напрямую подчиняются Ирану, так же Иран платит террористам Хамас, исламскому джихаду.
      Не говоря о прочих странах, где Иран действует для дестабилизации обстановки.
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      Tiras
  10. Alex-a832 Сегодня, 08:12 Новый
    Израиль занимается шельмованием Ирана. Заранее называет агрессором и сравнивает с гитлеровской Германией.
    Также и США очерняют Россию. Почти слово в слово. Отличие в том, что при очернении России упоминается пакт Молотова- Рибентропа, а в случае с Ираном - Мюнхенский сговор.
    Всё идет к провоцированию военной агрессии со стороны Ирана - и агрессор уже определён...
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    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 08:25 Новый
      Просто страшно им! Перспектива оказаться смытыми в море например их радовать не может.
      До сих пор прокатывало рассорить всех соседей меж собой и гадить всем по отдельности ... никто ведь не забыл такое.
      Иран может Сирию подмять, реально, тогда евреям может стать кисло совсем .... может, но не обязательно, кстати,
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      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:58 Новый
        hi У Израиля, как обычно, заокеанские соплеменники сионисты стоят за спиной под матрасным стягом. На эту крышу расчёт и строится. Если не брать в расчёт союзников всех сторон, то Иран сейчас самое сильное государство в регионе. Это и используют, чтобы Иран в драку полез. К сожалению, может и сработать. Если Иран попытается подмять Сирию, то против него выступят все, в т.ч. с оружием. Этот вариант Израиль, насколько я понимаю, устроит. Итог для Ирана будет ещё более плачевный, чем если он полезет только на евреев. Натуральные шахматные комбинации - Восток, однако...
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        Alex-a832
        1. XXXIII Сегодня, 10:03 Новый
          Цитата: Alex-a832
          hi У Израиля, как обычно, заокеанские соплеменники сионисты стоят за спиной под матрасным стягом. На эту крышу расчёт и строится. Если не брать в расчёт союзников всех сторон, то Иран сейчас самое сильное государство в регионе. Это и используют, чтобы Иран в драку полез. К сожалению, может и сработать. Если Иран попытается подмять Сирию, то против него выступят все, в т.ч. с оружием. Этот вариант Израиль, насколько я понимаю, устроит. Итог для Ирана будет ещё более плачевный, чем если он полезет только на евреев. Натуральные шахматные комбинации - Восток, однако...
          Иран уже везде где может быть на БВ и кстати у него поддержки больше со стороны соседей, турки например с удоволствием разделят сирийский пирог с Ираном, но вот делится Израилем не хотят даже союзники. Вот Израиль и ведет единоличную политику на БВ, опираясь на то что союзники бросятся помогать ему по первому свистку. Союзникам нужна война, а не победа Израиля, победу они себе заберут, а евреем руины оставят. hi
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          XXXIII
        2. rocket757 Сегодня, 11:41 Новый
          Да, полосатые здесь даж не над схваткой, заинтересованные по самое не могу!
          Ирану есть конечно в чём загордиться, только куда эт может завести???
          Я не за Израиль и не против Ирана, просто оченно может случиться замес, в котором нам делать нечего, Иран не за наши общие интересы старается! А формула, что враг моего врага, мой лепший друг, многих и не раз, подводила под очень нехорошее!
          Тщательней надо ребята на события смотреть и уж точно, опрометчивых заявлений не делать!
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          rocket757
  11. Rostislav Сегодня, 08:57 Новый
    В конечном итоге это путь к ядерным возможностям у страны, которая угрожает безопасности всего региона.

    Воистину, с больной головы на здоровую. Иран то ни на кого не нападал, в отличие от Израиля.
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    Rostislav
    1. XXXIII Сегодня, 09:42 Новый
      Цитата: Rostislav
      В конечном итоге это путь к ядерным возможностям у страны, которая угрожает безопасности всего региона.

      Воистину, с больной головы на здоровую. Иран то ни на кого не нападал, в отличие от Израиля.

      Биби стал похож на радикала, каждый день о войне с Ираном, как будто прям просит этой войны. Иран каждый раз отвечает, что не надо лезть и ломать то что не строили евреи, а эти ломают все вокруг, даже у себя под носом все бомбят. Просто каким то фанатиком выглядит Биби, где бы было слышно чтоб Нетаньяху призывал к миру, слышно только отнять, не давать, изолировать, да стреляет иногда из своей деревни..... hi
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      XXXIII
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