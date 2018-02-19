Иран ответил Нетаньяху, сравнившему иранское ядерное соглашение с Мюнхенским сговором 1938 года
В СМИ опубликованы подробности выступления израильского премьера Биньямина Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. Основная часть речи Нетаньяху была посвящена Ирану и так называемой «иранской ядерной программе». Наибольший резонанс в речи главы израильского кабмина у собравшихся вызвало заявление о том, что ядерная сделка с Ираном была огромной ошибкой, и вообще соглашение «напоминает Мюнхенский сговор образца 1938 года».
Из заявления Нетаньяху:
По словам израильского премьера, соглашение построено сплошь на недостатках и не имеет корректных ограничений.
Нетаньяху:
В Иране прокомментировали заявление Нетаньяху, назвав его попыткой всё переложить «с больной головы на здоровую». В Тегеране призвали Нетаньяху признать наличие у Израиля ядерного оружия и не искать его в других странах.
Заявление Нетаньяху прокомментировал находящийся в Мюнхене экс-глава Госдепа США Джон Керри. Его цитирует иранское информагентство IRNA:
Из заявления Нетаньяху:
Это неудачный акт умиротворения агрессора. Это то же самое, что было в Европе в 1938 году – Мюнхенский сговор ряда стран с гитлеровской Германией. И теперь сделка с Ираном начала обратный отсчёт до появления у него ядерного арсенала.
По словам израильского премьера, соглашение построено сплошь на недостатках и не имеет корректных ограничений.
Нетаньяху:
Нет ограничений по сопутствующим работам по обогащению урана. Там содержится регламент на недостаточное количество инспекций. В конечном итоге это путь к ядерным возможностям у страны, которая угрожает безопасности всего региона.
В Иране прокомментировали заявление Нетаньяху, назвав его попыткой всё переложить «с больной головы на здоровую». В Тегеране призвали Нетаньяху признать наличие у Израиля ядерного оружия и не искать его в других странах.
Заявление Нетаньяху прокомментировал находящийся в Мюнхене экс-глава Госдепа США Джон Керри. Его цитирует иранское информагентство IRNA:
Мы с (Биньямином) Нетаньяху расходимся по многим вопросам, сегодня он сказал, что через 10 лет Иран начнет создавать ядерный арсенал. Это не точно. Я считаю, что Иран представляет собой угрозу, но, если мы уйдём от сделки, создается очень сложная ситуация. Тогда Иран не будет доверять нашим шагам, и это плохая дипломатия, неразумная стратегия.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com