Израиль нанес по сектору Газа очередной авиаудар

В ответ на ракету, которая была ранее пущена по Израилю, истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре на юге сектора Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян. Движение ХАМАС ответственно за все, что происходит в секторе Газа, как на земле, так и под ней,

ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье, передает ТАСС говорится в релизе пресс-службы израильского военного ведомства.За выходные дни Израиль дважды подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О запуске второй ракеты стало известно поздним вечером в воскресенье.«Ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот (находятся в непосредственной близости от сектора Газа)», – сообщили военные.Первая ракета была выпущена в субботу. В этот же день на границе с палестинским анклавом боевиками был подорван фугас, в результате чего четверо военнослужащих были ранены. Израильские ВВС ответили двумя боевыми вылетами (в субботу вечером и воскресенье утром), уничтожив 18 целей на территории Газы.