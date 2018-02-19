12:41 19 февраля

Израиль нанес по сектору Газа очередной авиаудар

ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье, передает ТАСС.



В ответ на ракету, которая была ранее пущена по Израилю, истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре на юге сектора Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян. Движение ХАМАС ответственно за все, что происходит в секторе Газа, как на земле, так и под ней,
говорится в релизе пресс-службы израильского военного ведомства.


За выходные дни Израиль дважды подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О запуске второй ракеты стало известно поздним вечером в воскресенье.

«Ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот (находятся в непосредственной близости от сектора Газа)», – сообщили военные.

Первая ракета была выпущена в субботу. В этот же день на границе с палестинским анклавом боевиками был подорван фугас, в результате чего четверо военнослужащих были ранены. Израильские ВВС ответили двумя боевыми вылетами (в субботу вечером и воскресенье утром), уничтожив 18 целей на территории Газы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Anarchist Сегодня, 08:57
    О Аллах, Мир окутан страшной мглой!
    И война вновь сменяется войной!
    Cтрашный век, век неверия и зла!
    О Аллах, лишь в Джихаде жизнь ясна!
    На земле есть святыня - божий храм,
    О Аллах, дай его увидеть нам.
    Ведь сейчас там собрались силы зла,
    Об одном молим мы теперь Тебя:
    Иерусалим, Иерусалим!
    Иерусалим, Иерусалим!
    О Аллах, мы живем тем самым днем,
    Днем когда к одному Тебе придем!
    Жизни путь пусть закончится для нас
    Лишь тогда, когда будет взят Аль - Акс!
    Этот храм будет взят и зло уйдет,
    Солнца диск на закате вдруг взойдет.
    И огонь вдруг низвергнут небеса,
    Божий храм озарит пророк Иса!
    Мы тебя освободим,
    Богу души отдадим,
    Взор к Аллаху обратим,
    Будет наш Иерусалим!
    Горы пепла и огня,
    В храм войдут Твои войска,
    Ты молитвам их внемли,
    Души в вечность забери!
    Иерусалим, Иерусалим!
    Иерусалим, Иерусалим!
    ....
    Тимур Муцураев - "Иерусалим"

    У всех "правда" своя... Господи, где же истина?!?
    Anarchist
    1. Комментарий был удален.
      1. куртка бейна Сегодня, 09:05
        Цитата: Пытливый
        Не в обиду всем евреям на сайте, но вы заеба...и, и вас скоро угондошат:)

        И скоро рухнет доллар. crying
        куртка бейна
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:03
          Цитата: куртка бейна
          И скоро рухнет доллар.

          скорее бы
          Angel_and_Demon
      2. Комментарий был удален.
        1. Anarchist Сегодня, 09:10
          Дмитрий, дружище, убери цитату... Пока не поздно. Забанят! Тоже карается...
          Anarchist
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
      3. Vadim851 Сегодня, 09:33
        А что, молчать на то что ракеты падают?? Если бы ХАМАС не пулял, ни кто бы не трогал их, не сидится им всё.
        Vadim851
      4. Александр романов Сегодня, 09:46
        Цитата: Пытливый
        Не в обиду всем евреям на сайте

        Цитата: Пытливый
        .и, и вас скоро угондошат:)

        1997 год,выходные в Израиле. Народ семьями едет в Сектор Газа-за покупками,покушать в кафе и ресторанах.Ибо цены там значительно ниже.Арабы с Сектора Газа спокоино ездили в Израиль и работали. Никто не в кого не стреляет,мир .
        Потом появились бараны из Хамас (судя по вашему коменту ваши друзья) . Теперь Газа в изоляции . Живут охрененно ,как глисты в заднице ,благодаря вашим друзьям. Привет баранам из Хамас от меня передаваите.
        Александр романов
        1. мерцание Сегодня, 11:33
          1997 год,выходные в Израиле. Народ семьями едет в Сектор Газа-за покупками,покушать в кафе и ресторанах.Ибо цены там значительно ниже.Арабы с Сектора Газа спокоино ездили в Израиль и работали. Никто не в кого не стреляет,мир . Потом появились...
          Потом появился вот это высказывание :
          Генри Киссинджер и шестнадцать американских спецслужб пришли к выводу, что в ближайшем будущем «Израиль» прекратит своё существование.
          The New York Post цитирует Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет».
          Утверждение Киссинджера прямо и однозначно.
          Он не говорит, что «Израиль» хоть и в опасности, но может быть спасён, если помочь ему триллионами долларов и защитой американских вооружённых сил.

          Он не говорит, что если на выборах победит старый друг Нетаньяху Митт Ромни, «Израиль» может уцелеть.

          Не говорит он и о том, что если начать бомбить Иран, то «Израиль» сможет существовать и дальше.

          Он не предлагает какого-либо выхода.

          Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет.

          Американские разведывательные агентства с этим согласны, хотя и не уверены в точной дате.

          Шестнадцать американских спецслужб с общим бюджетом в 70 миллиардов долларов представили аналитический материал, состоящий из 82-х страниц и носящий название «Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля».
          Если что https://politikus.ru/events/5877-g-kissindzher-ch
          erez-10-let-izrailya-ne-budet.html
          Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет. Отсюда вопрос: как он должен прекратить свое существование, скажет я устал, я ухожу или его вынудят ввязаться в проигрышную войну? Вот вам и Хамас. Нетаньяху сейчас демонстрирует чудеса политической эквилибристики, чтобы спасти Израиль.
          мерцание
    2. Зяблицев Сегодня, 09:02
      А ведь могут договорится, но никто не хочет...Видать не выгодно! А выгода, есть краеугольный камень еврейской цивилизации....Даже, как я уже когда то здесь писал, Христа продали ради прибыли, а потом сделали из него мировой бренд ради еще большей прибыли! laughing
      Зяблицев
      1. dauria Сегодня, 09:26
        А ведь могут договорится, но никто не хочет...Видать не выгодно!


        Как договориться ? Кому отдать ? И кто должен отдавать ? Стеной отгородили, кормят, лечат , охраняют их границы... Статус территории непонятен даже в ООН. Плюнуть на них - евреи получат вариант нашей Ичкерии 95-х Словом, тут евреям завидовать не приходится. Узелок такой, что только рубить. Сам не развяжется.
        Фиговые из вас оккупанты, господа евреи - надо было местное население сразу изгонять. Нет во Флориде индейцев-семинолов , и проблем нет.
        dauria
      2. KonoGon Сегодня, 11:54
        Цитата: Зяблицев
        Христа продали ради прибыли, а потом сделали из него мировой бренд ради еще большей прибыли!
        А разве евреи имеют с этого выгоду или ваши соотечественники, никак не евреи от слова совсем?
        KonoGon
        1. Зяблицев Сегодня, 12:13
          Да Вы что? Разве нет?? laughing hi
          Зяблицев
    3. андрей юрьевич Сегодня, 09:02
      автора надо бы указывать...
      Тимур Муцураев - Иерусалим текст песни
      андрей юрьевич
      1. Anarchist Сегодня, 09:04
        Спасибо за замечание, исправился!
        Anarchist
    4. 210окв Сегодня, 09:03
      Александр hi "Истина где то рядом".."Секретные материалы"...
      Цитата: Anarchist
      О Аллах, Мир окутан страшной мглой!
      И война вновь сменяется войной!
      Cтрашный век, век неверия и зла!
      О Аллах, лишь в Джихаде жизнь ясна!
      На земле есть святыня - божий храм,
      О Аллах, дай его увидеть нам.
      Ведь сейчас там собрались силы зла,
      Об одном молим мы теперь Тебя:
      Иерусалим, Иерусалим!
      Иерусалим, Иерусалим!
      О Аллах, мы живем тем самым днем,
      Днем когда к одному Тебе придем!
      Жизни путь пусть закончится для нас
      Лишь тогда, когда будет взят Аль - Акс!
      Этот храм будет взят и зло уйдет,
      Солнца диск на закате вдруг взойдет.
      И огонь вдруг низвергнут небеса,
      Божий храм озарит пророк Иса!
      Мы тебя освободим,
      Богу души отдадим,
      Взор к Аллаху обратим,
      Будет наш Иерусалим!
      Горы пепла и огня,
      В храм войдут Твои войска,
      Ты молитвам их внемли,
      Души в вечность забери!
      Иерусалим, Иерусалим!
      Иерусалим, Иерусалим!
      ....

      У всех "правда" своя... Господи, где же истина?!?
      210окв
    5. Дормидонт Сегодня, 09:13
      Какие красивые стихи
      Дормидонт
    6. Angel_and_Demon Сегодня, 10:02
      Цитата: Anarchist
      где же истина?!?

      где то рядом request
      Angel_and_Demon
    7. сибиралт Сегодня, 10:29
      Опасная для форума тема, когда про Израиль, или Азербайджан. winked
      сибиралт
  2. IMH Сегодня, 09:05
    ХАМАС повышает градус эскалации, ХАМАС получает по голове; ХАМАС не повышает градус эскалации, ХАМАС не получает по голове. Если российские города завтра обстрелять ракетами из Монголии/Укарины/Прибалтики, то что от Монголии/Украины/Прибалтики останется?
    IMH
    1. BecmepH Сегодня, 11:01
      Цитата: IMH
      Если российские города завтра обстрелять ракетами из Монголии/Укарины/Прибалтики, то что от Монголии/Украины/Прибалтики останется?

      С большой вероятностью выразим озабоченность...
      И ВСЁ!!!
      BecmepH
  3. ПалБор Сегодня, 09:09
    Цитата: Пытливый
    Не в обиду всем евреям на сайте, но вы заеба...и, и вас скоро угондошат:)

    Увы,но скорее небо упадёт в Дунай.
    Пока что.
    ПалБор
    1. Пытливый Сегодня, 09:41
      Цитата: ПалБор
      Цитата: Пытливый
      Не в обиду всем евреям на сайте, но вы заеба...и, и вас скоро угондошат:)

      Увы,но скорее небо упадёт в Дунай.
      Пока что.

      Ну так и мы здесь чтобы сказку сделать былью
      Пытливый
  4. Дормидонт Сегодня, 09:12
    Всего лишь очередное военное преступление
    Дормидонт
    1. IMH Сегодня, 09:21
      Согласен с вами- обстрелы мирных израильских городов ХАМАСом это военное преступление.
      IMH
      1. Пытливый Сегодня, 09:43
        Цитата: IMH
        Согласен с вами- обстрелы мирных израильских городов ХАМАСом это военное преступление.

        А израильские бомбежки Сирии это гуманитарная помощь, евреи должны гореть в Аду после всех своих гадостей
        Пытливый
        1. IMH Сегодня, 09:48
          Израиль в Сирии бомбит военные объекты и инфраструктуру террора, но никак не мирные города. А в аду гореть вашему Асаду за тысячи убиенных сирийцев, папанька его уже горит за Кунейтру и не только.
          IMH
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:08
            Цитата: IMH
            Израиль в Сирии бомбит военные объекты и инфраструктуру террора,

            а, понял, кто против ваших друзей игиловцев - тот террорист, ну тогда и я такой же
            Angel_and_Demon
          2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:21
            Израиль в Сирии бомбит военные объекты и инфраструктуру террора, но никак не мирные города. А в аду гореть вашему Асаду за тысячи убиенных сирийцев, папанька его уже горит за Кунейтру и не только.
            Хм. - набрать в посковике "хуцпа"
            МИМО ПРОХОДИЛ
            1. IMH Сегодня, 10:48
              Нет, наберите в поиске "эмет"
              IMH
            2. KonoGon Сегодня, 11:56
              Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
              набрать в посковике "хуцпа"
              Ищем чья поговорка нахальство второе счастье.
              KonoGon
      2. Химдым Сегодня, 09:50
        а в чем военное то? банальный терроризм с применением самопальных ракет. "Ничего личного, просто бизнес", если не шмальнут/ нападут с ножом, взорвут фугас, то спонсоры отвернутся. Вот тут бы спецслужбам поработать.
        Химдым
        1. IMH Сегодня, 09:55
          Согласен- поле для работы есть.
          IMH
          1. anjey Сегодня, 11:03
            это наивно звучит ,неужели за столько лет спецслужбы израиля даже не чесались по вашему?Существует такое мнение ,что эти самые спецслужбы и организуют и оплачивают эти безобидные обстрелы,что бы просто пилить бабло...,и геноцидить мимоходом уже по взрослому арабов на оккупированных землях....
            anjey
  5. Пленник Сегодня, 09:20
    А чего бы так смело не ударить? У них-то С-200 нет. request
    Пленник
    1. профессор Сегодня, 10:21
      Цитата: Пленник
      А чего бы так смело не ударить? У них-то С-200 нет. request

      И сильно помогли С-200 сирийцам когда им вынесли около 45% их ПВО? Риторический вопрос.

      Относительно Газы.
      1. Нет никакой оккупации. Нет ни одного израильского солдата в Газе, мы не контролируем границу Газы с Египтом.
      2. Война с Хамасом неизбежна так как Хамас не справился с управлением сектора и сектор банкрот. Там всё на грани гуманитарной катастрофы. Ни света, ни лекарств, но воды. Жители начинают задавать вопросы Хамасу и война для Хамаса отличный выход из положения. Виноват будет Израиль.
      3. Война не выгодна Израилю. Только на этой неделе Интель сообщил, что вкладывает в производство в Израиле еще $4.5 млрд. А производство это в пределе досягаемости хамасовских ракет.
      профессор
      1. Химдым Сегодня, 10:30
        Я правильно понимаю, что производство Интел сосредоточено в Герцлии, и от Газы через Тель-Авив достают ракеты? Тут, наверно, не стоит волноваться, а вот за промзону Ашкелона вполне.
        Мне не совсем понятно, как, имея в принципе неплохие отношения с Египтом (куда лучше, чем с Сирией), нельзя договориться о содействии египтян по изоляции Газы от Синая?
        Ну а по Хамасу, наверно, глупо ждать, пока пауки в банке сожрут друг друга...
        Химдым
        1. IMH Сегодня, 10:44
          В Хайфе тоже есть Интел.
          IMH
        2. voyaka uh Сегодня, 11:01
          "что производство Интел сосредоточено в Герцлии"////

          В Хайфе и Герцлии - НИИ, а заводы в городе Кирят-Гат на юге
          Израиля.
          voyaka uh
          1. IMH Сегодня, 11:51
            Ок. Не знал. Кирьят Гат теперь должен превратиться в мерказ ха-олям, коль там мифаль Интел открыли.
            IMH
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Вечный спор - кто виноват? У Израиля виноваты все кто по ту сторону границы, у арабов во всем виноват Израиль. К согласию не придут ни когда пока существуют. Судьба.
    rotmistr60
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