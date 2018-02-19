Столтенберг: Россия провоцирует «новую ядерную гонку»

Модернизируя ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены,

Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), провоцируя мир на «новую ядерную гонку», передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.сказал глава альянса в интервью изданию Bild.Он призвал Москву соблюдать договор, а также «обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений».По словам генсека, ДРСМД является «краеугольным камнем европейской безопасности», который «на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе».Напомним, договор РСМД был подписан в декабре 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14.Ранее Москва назвала «откровенной подтасовкой» утверждения западных политиков о том, что РФ отказывается от выполнения договора. Как подчеркивал Сергей Лавров, Россия хочет сохранить договор РСМД и готова договариваться с американцами по этому вопросу.