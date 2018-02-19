12:46 19 февраля

Столтенберг: Россия провоцирует «новую ядерную гонку»

Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), провоцируя мир на «новую ядерную гонку», передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Модернизируя ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены,
сказал глава альянса в интервью изданию Bild.


Он призвал Москву соблюдать договор, а также «обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений».

По словам генсека, ДРСМД является «краеугольным камнем европейской безопасности», который «на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе».

Напомним, договор РСМД был подписан в декабре 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14.

Ранее Москва назвала «откровенной подтасовкой» утверждения западных политиков о том, что РФ отказывается от выполнения договора. Как подчеркивал Сергей Лавров, Россия хочет сохранить договор РСМД и готова договариваться с американцами по этому вопросу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Anarchist Сегодня, 10:46
    Все партнеры по НАТО встревожены

    А кто их встревожил? Всё спокойно, не переживайте - мы пока зпрягаем!
    Это долгий процесс...
    Anarchist
    1. предки с Дона Сегодня, 10:51
      Это наверное Россия развязала более 200 военных конфликтов со времени окончания 2-й мировой войны с целью свержения законных властей, это наверное Россия окружила миролюбивый блок НАТО со всех сторон, это наверное Россия притащила к границам США свои системы ПРО, это наверное Россия первой в мире применила ядерное оружие и впредь это узаконило в военной доктрине, мало ли что демократии может помешать....................... если Вы ответили на эти вопросы отрицательно, то Вы адекватный человек. P.S. Кстати гоните папашу Столтенберга из российских ВУЗов он там лекции почитывает.
      предки с Дона
      1. krops777 Сегодня, 11:12
        Модернизируя ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены


        Данный индивид лишь озвучил позицию США (зарплату отрабатывает laughing ), которая сама всеми правдами и не правдами хочет из него выйти если уже де факто не вышла, но ему болезненному невдомек, если это случится, чем это чревато для "продвинутых" европейцев.
        krops777
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:34
        не пределов борзоты,презерватив на свой чан параноидальный пусть натянет,будет все прозрачно и безопасно,уже чуть ли не через границу лезут,а им все покажи да расскажи,может сразу все оружие вплоть до стрелковки сдать,чтобы этот блок контуженный не нервничал stop
        Ратник с пулеметом
      3. yehat Сегодня, 12:22
        не стоит срываться на демагогию
        развязала более 200 военных конфликтов со времени окончания 2-й мировой войны с целью свержения законных властей

        цели были разные
        окружила миролюбивый блок НАТО со всех сторон

        НАТО - не больше одной четвертой границы, но США стараются перерезать все торговые пути, по всем границам и создают непрерывно точки беспокойства по периметру.
        узаконило в военной доктрине

        ядерное оружие США узаконили в доктрине только под одним соусом - принуждение к миру.
        и на это они получили реальный мандат доверия. Но многие механизмы, задуманные как благо, США извращают с целью получения выгоды - это и МВФ, и ООН, и ОБСЕ и многое другое.
        yehat
    2. volodya Сегодня, 10:51
      Вот ведь, умеют когда надо! Всё с ног на голову перевернуть!
      volodya
    3. Зяблицев Сегодня, 10:53
      Ага! Это же мы развертываем военные базы в Пуэрто-Рико Канаде, устанавливаем ПРО на Кубе, наши корабли заходят в Мексиканский залив и разгружаем "Арматы" в Мексике...Так что РСМД нарушает само существование НАТО во главе со своим преступным боссом США!
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 10:55
        По моему сегодня эта статья уже была..
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 10:59
          Иногда ВО, я заметил, повторяется или дублирует новости... - кризис информации, наверное, но в очередной раз подчеркнуть двуличие, лицемерность и лживость западных товарищей, никогда лишним не бывает! Так сказать минутка ненависти, причем справедливой, на отдельно взятом ресурсе! laughing
          Зяблицев
          1. 210окв Сегодня, 11:02
            Согласен.Двуличия им не занимать..А про кризис информации..Ну,ведь всегда найдется какая нибудь лабуда с руины.Что впрочем достала уже.
            210окв
            1. Зяблицев Сегодня, 11:06
              Украина в печенках уже сидит! И в прямом и переносном смысли - оттуда любую инфу нужно выдавать в гомеопатических дозах. Все таки наблюдать деградацию нации, которые безвольно легли под англосаксов, крайне неприятно - все таки братья, как не крути, но только по левый берег Днепра, остальная часть - это большая зловонная клоака, ну Одесса, еще так себе....
              Зяблицев
    4. hydrox Сегодня, 11:07
      Цитата: Anarchist
      А кто их встревожил?

      Новый договор надо подписывать с учётом темпов и общей численности наращивания войсковых частей НАТиков на территориях стран Варшавского Договора (включая собственные ВС этой страны, например, так:: против каждого мотопехотного батальона НАТО, к примеру в Литве, на нашей территории будет развёрнут полк Искандеров, держащий под прицелом все стратегические объекты Литвы - и так в отношении всех членов НАТО - а как мы должны реагировать на батальон канадцев, к примеру в Эстонии?
      Очень просто:: взять под прицел полка Ярсов цели на территории Канады.
      И не держать эти цели в секрете, а как можно шире размещать в СМИ эти сведения - и это будет самая лучшая наша защита и оборона.
      hydrox
  2. svp67 Сегодня, 10:47
    США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности.
    Но все эти данные НА СТОЛЬКО секретны, что предъявить их наличие США не могут, что бы что то там "не спалить"
    Только вот мир уже видел, Ваши "неоспоримые доказательства"
    svp67
  3. Судоплатов Сегодня, 10:47
    Границы России опасно приблизились к ворам и убийцам из НАТО
    Судоплатов
    1. svp67 Сегодня, 10:50
      Цитата: Судоплатов
      Границы России опасно приблизились к ворам и убийцам из НАТО

      Причем НАГЛО приблизились... И этому у НАТОвцев полно доказательств
      svp67
  4. Железякин Сегодня, 10:50
    Любое голословное утверждение в сторону РФ не требует подтверждения для западных демократов, однако является "индульгенцией" и призывом к дествию (а давайте этим зарвавшимся русским покажим, что не стоит восстонавливать свою обороноспособность и что Европе они приятнее в виде бухающего мяса).
    Железякин
  5. BerBer Сегодня, 10:52
    Самое главной как можно громче и чаще кричать, а что это не имеет значение. Вообще, американская оборонка должна нам откаты платить, не было бы "агрессивной России" не было бы заказов.
    BerBer
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Все партнеры по НАТО встревожены,
    Партнеры по своему положению вассалов обязаны быть встревоженными и громко об этом заявлять по взмаху хозяина. Ни чего нового по отношению к России, все в рамках запланированного перманентного давления.
    rotmistr60
  7. Дормидонт Сегодня, 11:00
    Какая фееричная хуцпа
    Дормидонт
  8. К-50 Сегодня, 11:01
    Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), провоцируя мир на «новую ядерную гонку»

    Пытаться что-либо доказать этим упоротым тупикам не возможно, потому как они видят, слышат и додумывают только то, что им нужно. Какие-либо факты, доводы и аргументы их не интересует, потому как "не отвечают их чаяниям и задумкам" А потому можно просто игнорировать все вопли и посылать их лесом.
    К-50
  9. Alex-a832 Сегодня, 11:06
    Пока на хитрую американскую задницу у России найдётся подходящий винт с нужной резьбой англосаксы миллион раз подумают, начинать ли ТМВ. Будут против нас средства ПРО совершенствовать, будем и мы средства их преодоления совершенствовать. Что же первично в этой связке? Если по логике этого натовского брехуна, то сперва следует следствие, а за ним - причина!
    Alex-a832
  10. mkop Сегодня, 11:09
    спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14.

    Во оно как оказывается. И ведь нигде не было у амеров ракет. Ни в Турции, нигде не было. И опять русские размещением своих ракет нарушили тонкий мировой порядок... Ай-ай-ай нехорошие мы какие.
    mkop
  11. citlstar Сегодня, 11:15
    Интересно, а где пресловутое соглашение о не распространении НАТО на восток? О нем все забыли западные ораторы?
    citlstar
  12. taiga2018 Сегодня, 11:15
    что то слишком много сегодня бреда от этого столтенхрена...
    taiga2018
  13. ioan-e Сегодня, 11:25
    Да вышлите уже ему бригаду из психиатрической больницы!
    ioan-e
  14. bitter Сегодня, 11:27
    мне бы жить как наши депутаты и прочии чинуши, а не то что у меня сейчас, нищета безконечная, скоpо блины из тpавы будем есть. Мы с моей семьей живем в Новосибиpске, гоpод немаленький, тем не менее уpовень жизни все ниже и ниже!! ну сколько можно уже пичкать нас сказками о том что худшее уже позади??`Что pост экономики у нас со всех стоpон!? я pаботаю на небольшом заводе инженеpом, имею высшее обpазование и 14 лет стажа, плюс ко всему люблю свою pаботу, но нам не платят заpплату уже полгода!! уже стыдно до невозможности! стыдно пеpед собственными детьми, что не можем дать им того, чего они достойны!! А наше доpогое пpавительство тpатит pесуpсы непонятно на что! Вместо того, чтобы вкладываться в уpовень жизни своих людей!!? Честно говоpя даже не знаю, что тепеpь будет, и как дальше будем жить...
    bitter
    1. hiperstone Сегодня, 11:29
      Я уже давно забросил надежду, сейчас вот в интернете много гайдов как зарабатывать, самый простой способ это арбитраж трафика можете попробывать, я думаю у вас получиться. https://gidbuzz.ru
      hiperstone
  15. Tektor Сегодня, 11:53
    А чего же раньше так не беспокоились, когда продвигали НАТО на восток? Когда вопрос стоит о жизни и смерти, ещё не так раскорячишься. Мы вынуждены совершать ответные действия на угрозу нашей жизни, и в этом вопросе компромисса не существует: либо обеспечивается общая безопасность, либо мы обеспечиваем свою. Пока с территорий Румынии, Польши и Прибалтики не будет выведена инфраструктура НАТО, все сотрясания воздуха будут бесполезны.
    Tektor
  16. Лелёк Сегодня, 11:59
    Модернизируя ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе.

    Что называется - с больной головы на здоровую (Йозеп Геббельс от восторга захлебнулся слюной). Оказывается это противная Россия пичкает своими танками, пушками, самолётами, ракетами и солдатнёй Прибалтику, восточных и южных младоевропейцев и пополняет ядерные арсеналы Британии, Франции, Италии и Германии. Лихо. Вор кричит - "КАРАУЛ!!!". Браво, гер Столтенберг.
    Лелёк
    1. yehat Сегодня, 12:24
      Оказывается это противная Россия пичкает

      все еще хуже - Россия пичкает европу агрессивными невидимками - он комплекса Чебурашка, который уже несколько раз сровнял Донбасс с землей до хакеров, которые могут сломать все, кроме серверов пенсионного форда РФ.
      yehat
      1. Лелёк Сегодня, 12:29
        Цитата: yehat
        до хакеров, которые могут сломать все

        hi
        Особенно противно, что эти хакеры взломали оборону американской хоккейной команды. bully
        Лелёк
  17. Ураган70 Сегодня, 12:34
    Ну да, ну да, именно Россия!
    Чтоб его на гейпараде гейки спровоцировали...
    Ураган70
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