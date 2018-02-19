В генштабе рассказали о внедрении опыта, полученного в Сирии

В настоящее время под руководством ГОУ развернута работа по обобщению опыта боевых действий, полученного в Сирии, и его внедрению в подготовку органов военного управления, войск и сил, а также в образовательный процесс военно-учебных заведений министерства обороны,

Минобороны обобщает и внедряет опыт, полученный в Сирии, в подготовку органов военного управления, передает РИА Новости сообщение начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.написал Рудской в своей статье, посвященной 316 годовщине образования Генерального штаба Вооруженных Сил.Генерал отметил, что «проведение специальной операции по стабилизации обстановки в Сирии стало серьезной проверкой для Главного оперативного управления и для всех Вооруженных сил РФ». Также генералы и офицеры ГОУ «принимают активное участие в переговорных процессах по урегулированию конфликтов в Сирии, вносят свой вклад в реализацию миротворческих инициатив РФ».Он добавил, что офицеры ГОУ «составляют ядро группы боевого управления Минобороны РФ, которая занимается анализом обстановки в Сирии и подготовке предложений руководству». По словам Рудского, все вопросы организации, подготовки и ведения боевых действий постоянно находятся под оперативным управлением и контролем ГОУ.