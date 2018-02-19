00:43 20 февраля

В генштабе рассказали о внедрении опыта, полученного в Сирии

Минобороны обобщает и внедряет опыт, полученный в Сирии, в подготовку органов военного управления, передает РИА Новости сообщение начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.



В настоящее время под руководством ГОУ развернута работа по обобщению опыта боевых действий, полученного в Сирии, и его внедрению в подготовку органов военного управления, войск и сил, а также в образовательный процесс военно-учебных заведений министерства обороны,
написал Рудской в своей статье, посвященной 316 годовщине образования Генерального штаба Вооруженных Сил.


Генерал отметил, что «проведение специальной операции по стабилизации обстановки в Сирии стало серьезной проверкой для Главного оперативного управления и для всех Вооруженных сил РФ». Также генералы и офицеры ГОУ «принимают активное участие в переговорных процессах по урегулированию конфликтов в Сирии, вносят свой вклад в реализацию миротворческих инициатив РФ».

Он добавил, что офицеры ГОУ «составляют ядро группы боевого управления Минобороны РФ, которая занимается анализом обстановки в Сирии и подготовке предложений руководству». По словам Рудского, все вопросы организации, подготовки и ведения боевых действий постоянно находятся под оперативным управлением и контролем ГОУ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. куртка бейна Вчера, 13:25
    Вот Рудской, один из немногих в руководстве МО РФ кто лично мне импонирует. Подтянутый, говорит грамотно в основном не по бумажке и всегда по делу.
    куртка бейна
    1. Комментарий был удален.
  2. bazzbazz Вчера, 13:26
    К сожалению горький, но очень полезный опыт! Жалко, что разворотили страну и теряем наших ребят. Но к сожалению в современном мире без этого никак.
    bazzbazz
    1. okko077 Вчера, 14:50
      Никакого опыта в Сирии нет, есть забытые правила 2-й Мировой, которые пришлось вспомнить.Да наша армия воюет на уровне 60 летней давности и использует современное оружие. Причём плохо использует... А вот уроков Сирии никто видеть не хочет. У нас в армии полностью отсутствуют современные Боевые Информационные Системы, которые позволяют контролировать весь район боевых действий в реальном времени днём и ночью и обеспечивать целеуказание в реальном времени нашему современному оружию....Таких систем у нас нет , позиционные районы мы контролируем с помощью наблюдателей и разведчиков , облётов авиации. Технические средства разведки разрозненны, не входят в системы и выдают информацию с большим опозданием. Это относиться к БПЛА среднего и большого радиуса, которые пишут на носители . Это относится к самолётам ТУ-214Р,которые тоже пишут на носители....Все разведданные в реальном времени передаются голосом людьми с передовой и предполагают возможность их смерти....Таким образом без смертников-корректировщиков и лётчиков, тоже смертников,как оказалось, мы не контролируем реальную не очень быстро меняющуюся обстановку в Сирии в реальном времени.Технических средств, которые кроме контроля ещё должны и обеспечивать целеуказание в реальном времени , без гибели людей у нас нет...Будем укладывать штабелями преданных и наиболее грамотных бойцов, ну прям как во 2-й Мировой....Этих уроков никто замечать не хочет и никто о них не говорит...И нормальных генералов у нас нет. Одни тупые отсталые, но преданные дегенераты...Преданные в данном случае ближе к слову "предатели" для своих солдат и офицеров и народа....
      okko077
      1. okko077 Вчера, 15:09
        Самое главное , что всё для создания БИС у нас есть, и отдельные элементы этих систем можно создать за год...В этом пещерном отставании от реалий современного мира информационных технологий в военной области виновен ГШ , и лично его руководитель, который угробил одну из попыток создания таких систем....Где в Сирии информационные каналы ЕСУ ТЗ "Созвездие_М" и "Андромеды". Если они работают , то почему их нет там?... Вы на форуме ,вообще, такие системы и слова слышали?.... А вы говорите внедрять опыт?! Опыт узкоголовости и тупости?
        okko077
        1. okko077 Вчера, 15:53
          Ни один вражеский разведчик в самом высоком штабе не наносит столько же вреда, сколько тупой генерал...Не внедряя информационные технологии эти убогие стратеги выдумывают "новые" системы,"новые" приёмы ведения войны... Вместо того чтобы развивать возможности разведки на основе информационных систем, они вспоминают о массированных танковых атаках, которых просто не может быть в современной войне с сильным противником... Танки это только мишени и они используются только для полной зачистки во-втором, а точнее в третьем эшелоне...А потом , как объяснить Европе наш оборонительный характер..
          Вместо того, чтобы исключать боевой контакт и потери при ведении боевых действий, они одевают солдат в "Ратники" и заставляют в своих боевых порядках использовать роботы -игрушки. Солдаты не идут в первом эшелоне, все их убирают , а наши как всегда вперёд...
          Ту-160, которые нужны для политической рекламы и которые имеют ограниченные места базирования и сосчитаны и будут уничтожены сразу- превращаются в чудо-оружие... Из носителя ЯО СУ-34 предлагают сделать штурмовик, хотя штурмовки уже нет... У нас нет ударных простых самолётов для локальных конфликтов, а мы гордимся использованием в них "стратегов" и штампуем истребители ...
          Высокоточные калибры запускаются по координатам вычисленных с помощью бинокля...Наши артсрества РСЗО и Коалиции стреляют дальше всех и лучше всех , но не знают куда ? На всех учения они стреляют прямой наводкой из окопа.... Хватит? Парад уродов!... Этот опыт будем внедрять ?
          okko077
          1. rruvim Вчера, 16:17
            Совершенно с Вами согласен! Полное отсутствие БИУС. Какие-то Ноутбуки китайской сборки на раскладных столах наших офицеров - просто смешны. Операторы-наводчики работают с обычной оптикой, иногда даже в тылу врага. Израильские Форпосты - просто подарок врагу. Да за всю трёх летнюю компанию "калибров" потрачено аж 100 штук. Треть от одного дня бомбардировки Ирака в 1991-м. Мост утонул, Пальмиру два раза брали. МИ-28Н разбился от отсутствия данных от военных топографов. Реляция: "В полном объёме восстановленна ПВО САР (Ю. Бондарев)", результат : задели один Израильский F-16. Лётчика Су-25 не спасли... Зато у Рудского в так называемом Центре национальной обороны куча ЖК мониторов Китайского производства, и показывают они... - ВЕСТИ 24 с выборами 2018
            rruvim
          2. Alexey-74 Вчера, 16:25
            Думаю не все так плохо....не поддавайтесь панике. Все гладко только на бумаге бывает. А то что практический опят наши подразделения приобрели, так это однозначно.
            Alexey-74
  3. Тот же ЛЕХА Вчера, 13:28
    развернута работа по обобщению опыта боевых действий


    Интересно что это будет ...методики...учебники...памятка...что нибудь в уставе армии и ВВС России предполагается менять после анализа войны в СИРИИ.
    Тот же ЛЕХА
  4. Egorovich Вчера, 13:40
    Сирия - это бесценный опыт и для Генштаба, и для армии и ВМФ РФ, а особенно великолепный полигон для российского нового оружия. Результаты очень хорошие! good
    Egorovich
Картина дня