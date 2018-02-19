Сытин рассказал украинцам о "вариантах для Путина" к 2024 году

Составители "кремлёвского списка", по всей вероятности, исходили из положения о том, что предупреждение о возможных санкциях в отношении каждого из них каким-то образом сплотит их на "антипутинской платформе", побудив их либо воздействовать на Путина в сторону политических перемен на международной арене, либо добиться через механизм выборов его смены на другого лидера, который окажется более дружественным Западу.





С моей точки зрения, исходный посыл неверен и в значительной мере продиктован излишним доверием Запада, утратившего советологическую (русологическую) школу, к русским либеральным эмигрантам а-ля Каспаров. Во всяком случае именно эту точку зрения я неоднократно слышал на "посиделках" русской эмиграции за рубежом.

Здесь просто не существует реальных политических альтернатив нынешнему лидеру и нынешнему курсу, как не существовало их при Сталине. Можно сколько угодно ворчать по поводу санкций на совместных пьянках на охотничьих делянках и в элитных банях, но сплотиться и произвести какие-либо действия решительно невозможно. Если внести туда Путина, то фактически не с кем будет вести какие-либо переговоры, а на полную изоляцию такой огромной страны, напичканной ядерным оружием, никто, естественно, не пойдёт.

Какие варианты возможны для Путина под конец его следующей шестилетней каденции?

С точки зрения его личной судьбы за него можно быть спокойным. Думаю, что за шесть лет он подберет преемника, который продолжит его курс и гарантирует ему спокойную жизнь внутри РФ. Другой вариант – та или иная форма пожизненного правления, какой-нибудь "хозяин земли русской" или что-нибудь в этом роде. В любом случае, думаю, ему лично ничего не угрожает.

Практически постоянный участник политических ток-шоу в эфирах российских телеканалов, небезызвестный политолог с ультралиберальными взглядами Александр Сытин дал интервью украинскому медиаресурсу «Апостроф». Называющий себя специалистом по истории Сытин ответил на вопрос о так называемом «кремлёвском списке», опубликованном в Соединённых Штатах Америки.Г-н Сытин объяснил украинским журналистам, почему Запад не внёс в кремлёвский список самого Владимира Путина.Заявление Сытина:Сытин:При этом Сытин отметил, что он не видит политической силы в Дмитрии Медведеве, а деятельность Ксении Собчак с её высказываниями по поводу необходимости вернуть Крым Украине назвал «генеральной индульгенцией» от действующей власти.Систему управления Россией Сытин в интервью «Апострофу» назвал «советом директоров огромной корпорации «Российская Федерация».Александр Сытин, от которого явно ожидали упаднических прогнозов о «развале РФ», заявил: