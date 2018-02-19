00:46 20 февраля

Сытин рассказал украинцам о "вариантах для Путина" к 2024 году

Практически постоянный участник политических ток-шоу в эфирах российских телеканалов, небезызвестный политолог с ультралиберальными взглядами Александр Сытин дал интервью украинскому медиаресурсу «Апостроф». Называющий себя специалистом по истории Сытин ответил на вопрос о так называемом «кремлёвском списке», опубликованном в Соединённых Штатах Америки.

Г-н Сытин объяснил украинским журналистам, почему Запад не внёс в кремлёвский список самого Владимира Путина.

Заявление Сытина:
Составители "кремлёвского списка", по всей вероятности, исходили из положения о том, что предупреждение о возможных санкциях в отношении каждого из них каким-то образом сплотит их на "антипутинской платформе", побудив их либо воздействовать на Путина в сторону политических перемен на международной арене, либо добиться через механизм выборов его смены на другого лидера, который окажется более дружественным Западу.


С моей точки зрения, исходный посыл неверен и в значительной мере продиктован излишним доверием Запада, утратившего советологическую (русологическую) школу, к русским либеральным эмигрантам а-ля Каспаров. Во всяком случае именно эту точку зрения я неоднократно слышал на "посиделках" русской эмиграции за рубежом.


Сытин:
Здесь просто не существует реальных политических альтернатив нынешнему лидеру и нынешнему курсу, как не существовало их при Сталине. Можно сколько угодно ворчать по поводу санкций на совместных пьянках на охотничьих делянках и в элитных банях, но сплотиться и произвести какие-либо действия решительно невозможно. Если внести туда Путина, то фактически не с кем будет вести какие-либо переговоры, а на полную изоляцию такой огромной страны, напичканной ядерным оружием, никто, естественно, не пойдёт.


Сытин рассказал украинцам о "вариантах для Путина" к 2024 году


При этом Сытин отметил, что он не видит политической силы в Дмитрии Медведеве, а деятельность Ксении Собчак с её высказываниями по поводу необходимости вернуть Крым Украине назвал «генеральной индульгенцией» от действующей власти.

Систему управления Россией Сытин в интервью «Апострофу» назвал «советом директоров огромной корпорации «Российская Федерация».
«Апостроф»:
Какие варианты возможны для Путина под конец его следующей шестилетней каденции?


Александр Сытин, от которого явно ожидали упаднических прогнозов о «развале РФ», заявил:
С точки зрения его личной судьбы за него можно быть спокойным. Думаю, что за шесть лет он подберет преемника, который продолжит его курс и гарантирует ему спокойную жизнь внутри РФ. Другой вариант – та или иная форма пожизненного правления, какой-нибудь "хозяин земли русской" или что-нибудь в этом роде. В любом случае, думаю, ему лично ничего не угрожает.


Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 39

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  1. Горный стрелок Вчера, 13:34
    Да он (ВВП) и не сильно боится за свою жизнь. Иначе не пахал бы так. Не мальчик уже, такие нагрузки...
    Горный стрелок
    1. 210окв Вчера, 13:38
      Да он как бы и не пашет...Он гребет-сам говорил.
      Цитата: Горный стрелок
      Да он (ВВП) и не сильно боится за свою жизнь. Иначе не пахал бы так. Не мальчик уже, такие нагрузки...
      210окв
    2. изя топ Вчера, 13:41
      Цитата: Горный стрелок
      Да он (ВВП) и не сильно боится за свою жизнь

      изя топ
      1. kot28.ru Вчера, 13:46
        Мне одному видится,что у этого ультралибераста глаза в разные стороны смотрят? lol Они там все такие убогие-косые-покореженные? laughing
        kot28.ru
        1. Мар.Тира Вчера, 13:52
          Не только глаза.У него мозги набекрень.Его и приглашают то на всякие передачи,что бы себя потешить его высказываниями,и физиономией.
          Мар.Тира
          1. oldseaman1957 Вчера, 14:18
            Цитата: Мар.Тира
            Не только глаза.У него мозги набекрень.

            oldseaman1957
        2. gorenina91 Вчера, 15:02
          -Туда ещё и Гозмана в придачу...
          gorenina91
        3. словак Вчера, 17:00
          Цитата: kot28.ru
          Мне одному видится,что у этого ультралибераста глаза в разные стороны смотрят? lol Они там все такие убогие-косые-покореженные? laughing

          Он реально косоглазый. Либералам так легче, не надо смотреть людям в глаза. Природа, однако, позаботилась,чтобы они все называли росой
          словак
        4. старшина запаса Вчера, 17:22
          денег наверное не хватает на операцию
          старшина запаса
    3. Александр 3 Вчера, 13:47
      Да некоторые не понимают какой это тяжёлый труд.
      Александр 3
      1. Zoldat_A Вчера, 15:20
        Цитата: Александр 3
        Да некоторые не понимают какой это тяжёлый труд.

        Пусть ВВП милдронат (мельдоний) принимает - сердце легче нагрузки переносить будет. И пусть его кто-нибудь "дисквалифицировать" попробует.... lol
        Zoldat_A
        1. Александр 3 Вчера, 21:30
          Надо сравнить жизнь народа до Путина и сейчас.Америка нас стала ненавидеть ,а почему?Враг любит только слабого противника.Мы вынуждены тратить деньги не на народ а на оборону.Я не хочу и не буду целовать флаг другого государства .Я хочу что бы все целовали флаг моей Родины.
          Александр 3
    4. куртка бейна Вчера, 13:50
      Цитата: Горный стрелок
      Да он (ВВП) и не сильно боится за свою жизнь.

      Сразу видно, что вы весёлый человек.



      куртка бейна
      1. Galaxy Вчера, 14:13
        Дык это все же Обамовские внебрачные дети, а к Владим Владимирычу вражеский хотел подойти и ядом облить.
        Galaxy
        1. куртка бейна Вчера, 14:30
          Цитата: Galaxy
          Дык это все же Обамовские внебрачные дети, а к Владим Владимирычу вражеский хотел подойти и ядом облить.

          Я что бы не травмировать местных ура-патриотов не стал выкладывать фотки выхода в народ Папы римского, Меркель, Трампа и королевы Англии.
          А то местные "горные стрелки" впадут в истерику. feel
          куртка бейна
          1. Greenwood Вчера, 15:40
            Лучше выложите, для наглядности.
            А мне вот вспомнилось сравнительно видео кортежа Путина и Олланда во Франции сразу после выборов президента в 2012 г.
            Greenwood
            1. куртка бейна Вчера, 15:50
              Цитата: Greenwood
              Лучше выложите, для наглядности.

              Я лучше выложу на мой взгляд интересную статью про "них"
              Визит президента США или как перекрывают дороги для Обамы
              http://autokadabra.ru/shouts/50047

              Как говорится, "Нью-Йорк - город контрастов". recourse
              куртка бейна
              1. rocket757 Вчера, 20:02
                Фэйсом оно не вышло, а так дуРдочка с переулочка ... точь в точь!
                И такое за нашего Отца родного ещё хочет что то говорить, предсказывать?
                Даж не смешно ... впрочем над убогим и смеяться грех.
                Так, для формы уточняю, не сторонник я ВВП, но такое убожество слушать просто противно!
                rocket757
    5. Комментарий был удален.
  2. 210окв Вчера, 13:37
    "Здесь просто не существует реальных политических альтернатив нынешнему лидеру и нынешнему курсу, как не существовало их при Сталине. Можно сколько угодно ворчать по поводу санкций на совместных пьянках на охотничьих делянках и в элитных банях, но сплотиться и произвести какие-либо действия решительно невозможно. Если внести туда Путина, то фактически не с кем будет вести какие-либо переговоры, а на полную изоляцию такой огромной страны, напичканной ядерным оружием, никто, естественно, не пойдёт."Вообще то он прав.
    210окв
  3. DEZINTO Вчера, 13:38
    Воооот настолько интересно мнение этого индивидума, но видимо для "укросми" всякий нахальный сброд самое-то. request И зачем это на "ВО" ? Он что дофига нифиговый эксперт вдруг стал? request
    DEZINTO
    1. Теренин Вчера, 13:59
      Этот истерик назвал себя президентом какого-то цента, хотя в центре он один, и открыто заявляет, что выполнит любое желание сша, чтобы разрешили ему переехать туда на ПМЖ
      Теренин
  4. изя топ Вчера, 13:40
    лучше в гoвнo упасть,чем с "апострофом" связаться negative
    изя топ
    1. Jovanni Вчера, 14:03
      Цитата: изя топ
      лучше в гoвнo упасть,чем с "апострофом" связаться negative

      Ну это вам. А этому господину косоглазому там как дома, - тепло и мягко...
      Jovanni
  5. Опер Вчера, 13:46
    Да какая собственно говоря разница, что он там сказал?! Вы вот никогда не обращали внимание на, что то такое неуловимо противоестественное в облике либеральных деятелей?! Такая нечеловеченка в глазах что ли ... Нет информации ни у кого может они в полнолуние где то собираются?
    Опер
  6. Антарес Вчера, 13:48
    украинскому медиаресурсу «Апостроф»

    ресурс с сильной националистической составляющей.
    Впрочем ничего нового не рассказали. Все это и раньше говорили.
    Путин самый выгодный партнер США в РФ.
    Антарес
    1. Комментарий был удален.
    2. изя топ Вчера, 14:43
      Цитата: Антарес
      украинскому медиаресурсу «Апостроф»

      ресурс с сильной националистической составляющей.
      Впрочем ничего нового не рассказали. Все это и раньше говорили.
      Путин самый выгодный партнер США в РФ.

      слава украине wassat
      изя топ
  7. Симон Вчера, 14:05
    Россия благодаря Путину стояла и будет стоять, на зло всем нашим врагам! Либералов хватит, больше допускать к власти не будем, они точно все сделают, чтоб Россию развалить. Пример - Сабчак.
    Симон
    1. РУСС Вчера, 15:09
      Цитата: Симон
      Россия благодаря Путину стояла и будет стоять, на зло всем нашим врагам! Либералов хватит, больше допускать к власти не будем, они точно все сделают, чтоб Россию развалить. Пример - Сабчак.

      Вы действительно верите в способности Собчак ? Или в ее гипотетическую победу? Собчак это шут,ей выборы нужны ради развлекалова. Сейчас не либералы разворовывают казну и Россию в целом ,а чиновники причем от провластной партии , ну а сколько уходит капитала благодаря олигархам так это и еду понятно.
      РУСС
    2. Greenwood Вчера, 15:43
      Цитата: Симон
      Либералов хватит, больше допускать к власти не будем
      Так а Путин кто?
      Greenwood
  8. Ставр Годинович Вчера, 14:14
    Английский профессор Фултон однозначно доказал что обезьяны произошли от человека. Предлагаю обнести укрожопию большим забором и лет через 20 будем любоваться огромным зоопарком обезьян разных пород!!!
    Ставр Годинович
    1. andrewkor Вчера, 14:41
      Слава британским учёным! Аминь!
      andrewkor
  9. нивасандер Вчера, 14:27
    косой косой подавился ковбасой
    нивасандер
  10. Incvizitor Вчера, 14:49
    Вот так поворот я его уродом и дубом считал а он тут всё по делу рассказал good
    Прям даже чуть чуть уважение к нему появилось хоть и прос.ка зато может мыслить здраво.
    Incvizitor
  11. Alex-a832 Вчера, 14:49
    Прочитал название статьи и, если честно, ожидал очередных слюнявых выпадов в отношении ВВП. Однако всё здраво и в тему. Для возражений нет повода, добавлять тоже нет смысла.
    Alex-a832
  12. Ivan.A Вчера, 16:10
    Да он же косой! Бог шельму метит!
    Ivan.A
  13. Судоплатов Вчера, 16:13
    Гозману и Сытину для самоубийства лучше выдать веревку с малом, с пистолета промахнуться в голову.
    Судоплатов
  14. Ил-18 Вчера, 17:36
    Что-то не так. Этот хмырь правильно мыслит и излагает what
    Ил-18
  15. ustinov.yuri Вчера, 19:57
    Сытин с гозманом кОсенькие от того, что одним глазом гранты пересчитывают, а вторым «наружку» выискивают.
    ustinov.yuri
  16. shans2 Вчера, 20:00
    Сытины и прочие картавые идут на юх). Путин Велик. Воистину)
    shans2
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