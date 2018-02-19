00:41 20 февраля

Индонезийские СМИ сообщили некоторые подробности контракта на поставку Су-35

Индонезийская газета Kompas сообщила некоторые подробности контракта на приобретение Индонезией 11 российских истребителей Су-35, подписание которого недавно подтвердили в минобороны страны. Об этом сообщает bmpd.



Контракт на поставку в Индонезию 11-ти истребителей Су-35 подписан 14 февраля, его стоимость составила $ 1,14 млрд.


По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров». О какой части идет речь, не уточняется.

Кроме того, соглашение якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта Су-35, «чтобы истребители больше не понадобилось возить на ремонт в Россию».

Первые два истребителя должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Полностью контракт должен быть выполнен в июле 2020 года.

Сообщается, что «истребители Су-35 приобретаются для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява)».

Индонезия стала вторым иностранным заказчиком истребителей Су-35 после Китая, который заказал 24 самолета (поставки начаты в декабре 2016 года).

Использованы фотографии: Федор Леухин / russianplanes.net
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Комментарии 51

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  1. Андрей К Вчера, 14:01
    ...Индонезийские СМИ сообщили некоторые подробности контракта на поставку Су-35...

    Если местные СМИ получили "отмашку", значит контракт действительно "устаканен".
    Поздравления нашим спецам из "Рособоронэкспорта".
    Загрузили заказами нашу промышленность, по пути щёлкнули по носу меринов, чувствующих себя вольготно на оружейном рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона good
    Андрей К
    1. oldseaman1957 Вчера, 14:06
      По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров».
      - Вот только не за пальмовое масло!
      oldseaman1957
      1. ВЕРЕСК Вчера, 14:09
        И бананы! Ещё им технологию ремонта подавай. За папайю чтоль?
        ВЕРЕСК
      2. Тралл Вчера, 14:10
        Индонезия получит право поставить в Россию кофе, каучук, пальмовое масло и другие традиционные для этой страны товары
        Тралл
        1. ВЕРЕСК Вчера, 14:31
          поставить в Россию кофе, каучук, пальмовое масло и другие...Вот заживём! Всех сделали! wassat
          ВЕРЕСК
          1. askort154 Вчера, 14:57
            ВЕРЕСК....поставить в Россию кофе, каучук, пальмовое масло и другие...Вот заживём! Всех сделали! wassat

            В советские времена торговля со странами "соцлагеря" производилась только по бартеру. Особенно , когда построили нефтепровод "Дружба".Мы им нефть, а они нам ширпотреб, в итоге уничтожили свою лёгкую промышленность. Было дело. yes
            askort154
            1. ВЕРЕСК Вчера, 15:26
              Было дело. Не хочется возрождать былое.Деньги.Только деньги!Желательно в золоте.Хотя,я в этом не шарю. drinks no
              ВЕРЕСК
              1. seti Вчера, 21:33
                А что вы будете делать с деньгами ? Дурацкий вопрос не так ли ? Все одна нам нужны эти товары из Индонезии. И пальмовое масло и каучук и все остальное. И много. Так может проще взять это напрямую - наверное так выгоднее для обеих заинтересованных сторон не так ли ?
                seti
          2. Piramidon Вчера, 15:04
            Цитата: ВЕРЕСК
            поставить в Россию кофе, каучук, пальмовое масло и другие...Вот заживём! Всех сделали! wassat

            А вот интересно бы посмотреть эту схемку. "Рособоронэкспорт" откроет в России сеть магазинов по продаже кофе и пальмового масла или с рабочими авиазаводов будут непосредственно натурподуктами рассчитываться, как в 90-х? request fool
            Piramidon
            1. ВЕРЕСК Вчера, 15:28
              "Рособоронэкспорт" откроет в России сеть магазинов по продаже кофе и пальмового масла Откроет?Они там вроде с мозгами дружат.Не знаю до какой степени,ну не до такой-же степени. am
              ВЕРЕСК
              1. Pete Mitchell Вчера, 16:05
                Джентельмены, прекращайте стебаться lol Большинство стран заключая оружейные сделки огаваривает offset deal: вы у нас оружие, а мы у вас... как договорятся, вариантов куча. Можно часть деньгами, чамть товарами, часть технологиями... Зря что ли поляки производят двери для Boeing ов, как пример. Шведы вообще практикуют 100% offset, бизнес и места на рынке мать ее волщебницу
                Pete Mitchell
            2. Николай Грек Вчера, 19:13
              Цитата: Piramidon
              "Рособоронэкспорт" откроет в России сеть магазинов по продаже кофе и пальмового масла или с рабочими авиазаводов будут непосредственно натурподуктами рассчитываться, как в 90-х?

              думаете, такая проблема сбыть полученный товар на рынке??? request fool wassat wassat wassat
              Николай Грек
            3. seti Вчера, 21:34
              Он это все реализует как экспортер в РФ и заработает на этом. То есть все одно получит деньги. Только иностранный торговый посредник останется без навара.
              seti
            4. cariperpaint Вчера, 21:57
              нет там никаких схем. государство даст деньги например беспроцентным кредитом а товары заберет . то если грубо. с учетом того что бартерные сделки всегда идут с небольшим занижением цены тоольше-если товары нужные то бартер всегда выгоднее.
              cariperpaint
              1. Piramidon Вчера, 22:17
                Спасибо. Теперь эта процедура понятна. hi
                Piramidon
      3. 210окв Вчера, 14:16
        А подороже он не хочет?Тоже с пальмовым..Производители совсем офигели.И то что за высокотехнологичную технику покупатель расплачивается обезьянним жиром совсем не красит тех кто эти контракты заключает.
        Цитата: oldseaman1957
        По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров».
        - Вот только не за пальмовое масло!
        210окв
      4. Лексус Вчера, 14:16
        - Вот только не за пальмовое масло!

        "Величайшее" достижение российского оружейного бизнеса - натуральный обмен XXI века. Если, в другой раз, наши что-то вдруг в Таиланд продадут, тайцы могут смело предложить оплату "натурой" (шпили-вили).
        Лексус
        1. Vita VKO Вчера, 14:28
          Цитата: Лексус
          "Величайшее" достижение российского оружейного бизнеса - натуральный обмен XXI века.

          Глупо и преступно заключать контракты в долларах сша или евро, тем самым поддерживая экономику далеко не дружественных нам государств. Но если вы умеете считать, то получается, что стоимость одного истребителя для Индонезии составляет более 100 млн.$. При почти 300% процентной прибили любой бартер оправдан.
          Vita VKO
          1. Лексус Вчера, 14:37
            Глупо и преступно заключать контракты в долларах сша или евро, тем самым поддерживая экономику далеко не дружественных нам государств.

            Ух ты! А природные ресурсы мы за рубли и бананы продаём?
            Но если вы умеете считать, то получается, что стоимость одного истребителя для Индонезии составляет более 100 млн.$

            Там далеко не все "допники" озвучены. Так что стоимость, собственно, самолётов неизвестна.
            Лексус
            1. Vita VKO Вчера, 14:53
              Цитата: Лексус
              А природные ресурсы мы за рубли и бананы продаём?

              Вот именно, что продавать нужно в рублях, собственные ресурсы должны служить экономическим интересам России, а не интересам стран которые ведут против нас экономическую войну.
              Vita VKO
          2. Rostislav Вчера, 15:17
            А стоимость технологий по ремонту, передавая которые Россия теряет возможность зарабатывать впоследствии на обслуживании?
            Rostislav
        2. Андрей К Вчера, 14:33
          Цитата: Лексус
          ..."Величайшее" достижение российского оружейного бизнеса - натуральный обмен XXI века. Если, в другой раз, наши что-то вдруг в Таиланд продадут, тайцы могут смело предложить оплату "натурой" (шпили-вили)...

          Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров.
          Андрей К
      5. Андрей К Вчера, 14:27
        Цитата: oldseaman1957
        ...Вот только не за пальмовое масло!...

        Не поленился полазил по "тырнету":
        ...Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров, однако эта часть контракта не детализируется индонезийскими источниками...

        Про пальмовое масло не говорится, про деньги да - сумма контракта озвучена и оговорено, что часть суммы, индонезийцы погасят поставками товаров.
        Что не так. Свои интересы обеспечили и индонезийцам маленький "профит" организовали.
        Это рынок.
        Я не сомневаюсь в профессиональной пригодности спецов из "Рособоронэкспорта" - повода не давали.
        Андрей К
        1. voyaka uh Вчера, 14:49
          " что часть суммы, индонезийцы погасят поставками товаров."////

          Частью суммы может быть и 90%. Подозрительно, что не говорят, КАКАЯ часть?
          И какими товарами? И на сколько лет поставки?
          voyaka uh
        2. куртка бейна Вчера, 14:52
          Цитата: Андрей К
          Цитата: oldseaman1957
          ...Вот только не за пальмовое масло!...

          Не поленился полазил по "тырнету":
          ...Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров, однако эта часть контракта не детализируется индонезийскими источниками...

          Про пальмовое масло не говорится, про деньги да - сумма контракта озвучена и оговорено, что часть суммы, индонезийцы погасят поставками товаров.
          .

          Уж не знаю где вы лазили по "тырнету" и не знаю какими товарами погасят поставку индонезийцы (наверное, думали, что высокоточными станками), но весь "тырнет" забит подобными сообщениями
          Джакарта оплатит почти половину контракта сырьем, остальная часть суммы будет выплачена деньгами. Какое сырье и в каком объеме будет поставлено в Россию, «пока обсуждается». Известно лишь только, что экспортировано будет товаров на сумму $570 млн. Ранее Лукита говорил, что поставки могут включать пальмовое масло, чай и кофе.
          https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/22
          /730549-su-35

          контракт с высокой степенью вероятности будет подписан до конца года и частично оплачен пальмовым маслом, каучуком и другими индонезийскими товарами. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.
          https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/0
          8/07/728196-indoneziya-istrebiteli

          На здоровье.
          куртка бейна
          1. Андрей К Вчера, 15:04
            куртка бейна
            ...Уж не знаю где вы лазили по "тырнету" и не знаю какими товарами погасят поставку индонезийцы (наверное, думали, что высокоточными станками), но весь "тырнет" забит подобными сообщениями...
            ...контракт с высокой степенью вероятности будет подписан до конца года и частично оплачен пальмовым маслом, каучуком и другими индонезийскими товарами...
            ...На здоровье...

            За здоровье не переживайте, не жалуюсь, слава Богу.
            Вы что хотели мне сказать? Что денег не увидим? Так увидим, сами же и скопипастили из "тырнета" цифирь.
            Про пальмовое масло, каучук и прочее - Вам было бы приятнее слышать про кредит индонезийцам и последующее его списание?
            Мне лично это не нравится.
            Андрей К
            1. куртка бейна Вчера, 15:16
              Цитата: Андрей К

              За здоровье не переживайте, не жалуюсь, слава Богу.

              Рад за вас. Но с таким количеством пальмового масла, китайских и корейских овощей и фруктов, поддельных и контрафактных продовольственных товаров и спиртного, боюсь это долго не продлится. Уж не обижайтесь.
              Вы что хотели мне сказать? Что денег не увидим? Так увидим, сами же и скопипастили из "тырнета" цифирь.

              Увидите обязательно. Только когда и сколько это большая тайна. Недаром "Рособоронэкспорт" воздерживается от комментариев.
              Про пальмовое масло, каучук и прочее - Вам было бы приятнее слышать про кредит индонезийцам и последующее его списание?

              Это ваши деньги. Мне всё равно.
              куртка бейна
              1. Андрей К Вчера, 15:24
                куртка бейна
                ...Рад за вас. Но с таким количеством пальмового масла, китайских и корейских овощей и фруктов, поддельных и контрафактных продовольственных товаров и спиртного, боюсь это долго не продлится. Уж не обижайтесь...

                Вы точно со мной общаетесь? belay
                Что-то понаписали каких-то буковок, да ещё спиртным приправили...
                Вы дохтур?
                Дружище - Всё что Вы перечислили, скорее присуще европейским и американским супермаркетам. Нас этим страшным меню, из Вашего списка, питаться не заставляют.
                ...Это ваши деньги. Мне всё равно...

                Если Вам всё равно - зачем Вы моё время отнимаете?
                Удачи hi
                Андрей К
                1. куртка бейна Вчера, 15:35
                  Цитата: Андрей К
                  куртка бейна
                  ...Рад за вас. Но с таким количеством пальмового масла, китайских и корейских овощей и фруктов, поддельных и контрафактных продовольственных товаров и спиртного, боюсь это долго не продлится. Уж не обижайтесь...

                  Вы точно со мной общаетесь? belay

                  Ну конечно же с вами. Т.к. в "тырнете" вы сразу видно ищете плохо, то могу лично для вас накидать статеек из российских СМИ про :
                  - Количество "сырного продукта" на российских прилавках.
                  - Качество и химических состав овощей и фруктов производимой китайцами и корейцами на арендованных в России землях.
                  - количество контрафакта и откровенной "палёнки" в спиртой отрасли.
                  Ну а вы мне покажете фотки из своего ближайшего супермаркета с ассортиментом и составом товара лежащего на полках. laughing
                  Дружище - Всё что Вы перечислили скорее присуще европейским и американским супермаркетам. Нас этим страшным из Вашего списка, питаться не заставляют.

                  Больше чем уверен, что раз вы пишете такую ахинею, то ни в Европе, ни тем более в Америке вы не были и даже не представляете тамошних супермаркетов, ни говоря уже о маленьких магазинчиках, булочных, пивоварнях и т.д.
                  Если Вам всё равно - зачем Вы моё время отнимаете?

                  Вы мне абсолютно не интересны, как и всякий неуч и враль. Не будете врать - не увидите ни одного моего поста обращённого к вам
                  И вам удачи! hi
                  куртка бейна
                  1. Андрей К Вчера, 15:49
                    куртка бейна
                    ...Вы мне абсолютно не интересны, как и всякий неуч и враль...

                    Классический тролль lol
                    Напросился, накидал навоза на вентилятор и хлопнул дверью laughing
                    Скатертью дорога, опускаться в оскорблениях до Вашего уровня - себя не уважать negative
                    Андрей К
                    1. куртка бейна Вчера, 15:58
                      Цитата: Андрей К
                      куртка бейна
                      ...Вы мне абсолютно не интересны, как и всякий неуч и враль...

                      Классический тролль lol
                      Напросился, накидал навоза на вентилятор и хлопнул дверью laughing
                      Скатертью дорога, опускаться в оскорблениях до Вашего уровня - себя не уважать negative

                      Цитата: Андрей К

                      Бизнес по-американски. Не впарили своё, наставили палок конкурентам. Ничего личного...

                      Цитата: куртка бейна

                      А что американцы хотели "впарить своё" Египту?

                      Цитата: Андрей К

                      "Тырнет" Вам в помощь. На здоровье hi

                      Взрослый вроде человек...
                      куртка бейна
                2. Николай Грек Вчера, 19:18
                  Цитата: Андрей К
                  Если Вам всё равно - зачем Вы моё время отнимаете?

                  тролляка этот куртка!!! wink laughing laughing laughing
                  Николай Грек
                  1. Андрей К Вчера, 19:31
                    Цитата: Николай Грек
                    ...тролляка этот куртка!!!...

                    Николай hi
                    Ясно было изначально laughing laughing laughing
                    Андрей К
                    1. Николай Грек Вчера, 20:21
                      Цитата: Андрей К
                      Цитата: Николай Грек
                      ...тролляка этот куртка!!!...

                      Николай hi
                      Ясно было изначально laughing laughing laughing

                      drinks drinks drinks hi smile он мне в другой теме лапшу на уши вешал про непорочный циФФилизованный запад, где убойно борются с коррупцией, а чиновники с дорогими часами и пользующиеся служебным транспортом в личных целях прям все пачками добровольно уходят в отставку!!! wassat wassat laughing laughing laughing наивная такая эта куртка!!! request lol lol lol
                      Николай Грек
                      1. Андрей К Сегодня, 00:09
                        Цитата: Николай Грек
                        ...он мне в другой теме лапшу на уши вешал про непорочный циФФилизованный запад, где убойно борются с коррупцией, а чиновники с дорогими часами и пользующиеся служебным транспортом в личных целях прям все пачками добровольно уходят в отставку!!!...

                        Николай, ты самое главное верь и поддакивай, а не то оно тебя лгуном объявит, проклятья нашлёт и разговаривать не будет laughing laughing laughing
                        Андрей К
      6. Berkut24 Вчера, 14:56
        - Вот только не за пальмовое масло!

        А вот это пофигу. Пока у нас сельское хозяйство будет использовать дедовские технологии и в стране будет нехватка молока (и высокие цены на него), производители будут покупать пальмовое масло. Не зависимо от того, индонезийское оно или нет. И будут тратить на это доллары. Тогда какая разница для нас - за доллары или за масло мы отдаем самолёты? Масло в стране у нас имеют внутреннего потребителя, производитель без денег не останется. А заказы нашим авиазаводам нужны как воздух.
        Berkut24
    2. Вас Влад Вчера, 14:52
      Цитата: Андрей К
      Поздравления нашим спецам из "Рособоронэкспорта".

      Присоединяюсь к поздравлениям good Молодцы, теперь за Миг- 35 будем волноваться,но по мне зря,он тоже найдёт своих покупателей!
      Вас Влад
  2. DenZ Вчера, 14:16
    После F-5E/F Tiger II садиться на Су- 35 это наверное как после Сопвича первой мировой войны на какой- ни будь Ла-7
    DenZ
  3. Кент0001 Вчера, 14:17
    Они не боятся США и их санкций?
    Кент0001
  4. Симон Вчера, 14:18
    Цитата: oldseaman1957
    По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров».
    - Вот только не за пальмовое масло!

    Конечно! А как, на то, чтоб там выделили место для Российской военной базы! wink
    Симон
    1. Sergej1972 Вчера, 16:02
      Индонезия не собирается никому предоставлять место для иностранных баз. Региональная держава, народу на 115 млн. больше, чем в РФ.
      Sergej1972
  5. нивасандер Вчера, 14:22
    с Ф-5 на СУ-35 это как с ПО-2 на ЯК-3
    нивасандер
  6. Горный стрелок Вчера, 14:31
    Так вот почему америкосы так "возбудились"?
    Горный стрелок
  7. andrewkor Вчера, 14:36
    Эх,помню как китайцы завалили ТАПОиЧ товарами в счёт оплаты за Ил-76 90-е годы.У меня тогда первый цветной телек появился,"Самсунг",между прочим.А как наварились различные прилипалы в эпоху дифицита!
    andrewkor
  8. мыслитель Вчера, 14:45
    Цитата: ВЕРЕСК
    поставить в Россию кофе, каучук, пальмовое масло и другие...Вот заживём! Всех сделали! wassat

    Понеслась душа по кочкам... а вникнуть лень.
    Оплата маслом и другими товарами не означает, что их физически привезут в Россию, поясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Речь идет, как правило, о биржевых товарах, которые легко реализовать на рынках региона.
    мыслитель
  9. voyaka uh Вчера, 14:46
    Получается - 100 млн долларов штука.
    Даже чуть больше, чем "золотой" Ф-35
    voyaka uh
    1. Николай Грек Вчера, 19:22
      Цитата: voyaka uh
      Получается - 100 млн долларов штука.

      не всё же деньгами платят...вот и издержки индонезийских "капризов"!!! wink tongue tongue wassat wassat wassat
      Николай Грек
  10. Прутков Вчера, 15:11
    Цитата: voyaka uh
    Получается - 100 млн долларов штука.
    Даже чуть больше, чем "золотой" Ф-35

    Не только евреи умеют торговаться.
    Прутков
  11. Тестов Вчера, 18:46
    Вполне нормальный контракт. Давайте чуточку пофантазируем
    Тестов
  12. Тестов Вчера, 18:54
    Что-то комп мой захворал, похоже. Никто ведь не читал контракта полный текст. Что-то там есть о продолжении сотрудничества, если 11 первых самолётов понравятся лётчикам Индонезии? А про обучение лётчиков и техников на первые 11 машин? А про ТЗ, МЗ, АПА, УПГ и прочую технику для обслуживания 11 самолётов? А про продолжение полётов Ту-95, хотя бы раз в квартал или полугодие? А про заходы кораблей и судов вспомогательного флота ВМФ РФ в порты суверенного государства Индонезия?...Только предположения и гадание на кофейной гуще при поставках индонезийского кофе...Авиастроители наши будут загружены работой - а это не может не радовать.
    Тестов
  13. Radikal Вчера, 21:59
    Индонезийская газета Kompas сообщила некоторые подробности контракта на приобретение Индонезией 11 российских истребителей Су-35
    А вот любопытно - сколько Су-35 в наших ВКС?! А то только и слышишь - те купили, эти заключили контракт...! sad
    Radikal
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