Индонезийские СМИ сообщили некоторые подробности контракта на поставку Су-35
Индонезийская газета Kompas сообщила некоторые подробности контракта на приобретение Индонезией 11 российских истребителей Су-35, подписание которого недавно подтвердили в минобороны страны. Об этом сообщает bmpd.
Контракт на поставку в Индонезию 11-ти истребителей Су-35 подписан 14 февраля, его стоимость составила $ 1,14 млрд.
По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров». О какой части идет речь, не уточняется.
Кроме того, соглашение якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта Су-35, «чтобы истребители больше не понадобилось возить на ремонт в Россию».
Первые два истребителя должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Полностью контракт должен быть выполнен в июле 2020 года.
Сообщается, что «истребители Су-35 приобретаются для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява)».
Индонезия стала вторым иностранным заказчиком истребителей Су-35 после Китая, который заказал 24 самолета (поставки начаты в декабре 2016 года).
Контракт на поставку в Индонезию 11-ти истребителей Су-35 подписан 14 февраля, его стоимость составила $ 1,14 млрд.
По данным газеты, часть этой суммы будет покрыта «встречными поставками индонезийских товаров». О какой части идет речь, не уточняется.
Кроме того, соглашение якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта Су-35, «чтобы истребители больше не понадобилось возить на ремонт в Россию».
Первые два истребителя должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Полностью контракт должен быть выполнен в июле 2020 года.
Сообщается, что «истребители Су-35 приобретаются для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява)».
Индонезия стала вторым иностранным заказчиком истребителей Су-35 после Китая, который заказал 24 самолета (поставки начаты в декабре 2016 года).
Использованы фотографии: Федор Леухин / russianplanes.net
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти