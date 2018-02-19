00:46 20 февраля

Индийские силовики активизировали использование "французских Хаммеров" в Кашмире

Индийская национальная полиция решила расширить использование французских бронированных автомобилей Renault Sherpa Light Scout. Этот бронеавтомобиль часто называют «французским Хаммером». Речь об армейском бронеавтомобиле с клиренсом в 600 мм, способностью въезжать в гору под углом до 45 градусов. Renault Sherpa Light Scout преодолевает брод глубиной до 750 мм.

Индийские силовики активизировали использование "французских Хаммеров" в Кашмире


Индийское издание Indian Express сообщает, что французские бронеавтомобили будут активнее задействованы при патрулировании в штате Джамму и Кашмир, который, по сути, является спорной территорией с соседним Пакистаном. В последнее время ситуация в этом регионе резко ухудшилась. В частности, проявили себя перестрелки между пакистанскими и индийскими пограничниками. Индия обвиняет Исламабад в задействовании боевиков в пограничном конфликте.


Ранее индийская полиция уже использовала французские бронеавтомобили в Кашмире. Командование полицейскими силами отмечает защищённость автомобиля от пуль стрелкового оружия калибром до 12,7 мм. Также заявлено, что полицейские удовлетворены уровнем противоминной защиты и наличием нескольких камер для кругового обзора.

Производитель сообщает, что бронемашина Renault Sherpa Light Scout рассчитана на 4-5 человек, однако индийская полиция отмечает, что в Джамму и Кашмире использует автомобиль для перевозки 6-7 человек, причём как минимум один человек может вести огонь из салона Renault Sherpa.

Использованы фотографии: en.wikipedia.org
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Комментарии 15

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  1. Romka47 Вчера, 14:17
    Защита от пуль калибром до 12,7 , ну вот не верю я что "утес" не разберет эту калымагу, "БЭХУ" то разбирает.
    Romka47
    1. IMH Вчера, 14:19
      Я думаю, что ключевое слово ДО 12.7 wink Да и не указано с какой дальности стреляют этим 12.7 smile
      IMH
    2. oldseaman1957 Вчера, 14:21
      Речь об армейском бронеавтомобиле с клиренсом в 600 мм, способностью въезжать в гору под углом до 45 градусов.
      - А если при 45 градусах, да при таком клиренсе, да с горки кувырком? Это ж вниз такую борозду напашет...
      oldseaman1957
    3. КВУ-НСвД Вчера, 14:33
      Защита от пуль калибром до 12,7 , ну вот не верю я что "утес" не разберет эту калымагу, "БЭХУ" то разбирает.
      Возможно держит одиночные в некоторых проекциях и не бронебойными . А Утёс очередями её конечно "разберёт" smile
      КВУ-НСвД
      1. Maksus Вчера, 22:10
        Утёс, утёс... Утёс - это отстой полный, вся сила в КПВ и его варианте КПВТ, 14,5 мм и нет ни Шерпы, ни БТР, ни БМП.
        Maksus
  2. IMH Вчера, 14:18
    Ни о чем. Только для полиции и сгодится. Сильно сомневаюсь в ее противоминных возможностях.
    IMH
    1. Тралл Вчера, 14:28


      Египетский полицейский Renault Sherpa Light SW на Синае, 12 июля 2013 г.
      Тралл
      1. 210окв Вчера, 14:41
        Да и то что они впихнут семерых в эту тачанку..Сильно сомневаюсь.И еще будут вести огонь..
        Цитата: Тралл


        Египетский полицейский Renault Sherpa Light SW на Синае, 12 июля 2013 г.
        210окв
      2. oldseaman1957 Вчера, 14:46
        Цитата: Тралл
        Египетский полицейский Renault Sherpa Light SW на Синае, 12 июля 2013 г.

        - Можно было заместо многих латинских буквов в названии, написать одну большую русскую "Г".
        oldseaman1957
    2. КВУ-НСвД Вчера, 14:35
      Сильно сомневаюсь в ее противоминных возможностях.
      Так это смотря какая мина и смотря что иметь в виду под словом "держит" laughing
      КВУ-НСвД
  3. нивасандер Вчера, 14:20
    я тоже такую же хочу
    нивасандер
    1. КВУ-НСвД Вчера, 14:37
      я тоже такую же хочу
      зачем ? laughing На рыбалку ездить ? На горючке разоритесь.. winked
      КВУ-НСвД
  4. san4es Вчера, 14:47
    Существуют как бронированные, так и не бронированные варианты. Renault Sherpa оснащена 4,8-литровым турбодизельным мотором Renault DXi5 мощностью 215 л.с. Гораздо сильнее впечатляет показатель максимального крутящего момента - 800 Нм при всего 1200-1700 об/мин. Оптимально реализовать столь громадную тягу помогает 6-диапазонная автоматическая коробка передач Allison. 3,8-тонный внедорожник может развивать скорость до 120-140 км/ч (в зависимости от типа кузова), а запас хода на одном баке (190 литров) достигает 850-900 км.

    san4es
  5. ВольдемарЪ Вчера, 16:32
    броневик на картинке в статье похож на наш "тигр"
    ВольдемарЪ
  6. TIT Вчера, 18:57
    ....................
    TIT
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