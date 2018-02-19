Индийские силовики активизировали использование "французских Хаммеров" в Кашмире
Индийская национальная полиция решила расширить использование французских бронированных автомобилей Renault Sherpa Light Scout. Этот бронеавтомобиль часто называют «французским Хаммером». Речь об армейском бронеавтомобиле с клиренсом в 600 мм, способностью въезжать в гору под углом до 45 градусов. Renault Sherpa Light Scout преодолевает брод глубиной до 750 мм.
Индийское издание Indian Express сообщает, что французские бронеавтомобили будут активнее задействованы при патрулировании в штате Джамму и Кашмир, который, по сути, является спорной территорией с соседним Пакистаном. В последнее время ситуация в этом регионе резко ухудшилась. В частности, проявили себя перестрелки между пакистанскими и индийскими пограничниками. Индия обвиняет Исламабад в задействовании боевиков в пограничном конфликте.
Ранее индийская полиция уже использовала французские бронеавтомобили в Кашмире. Командование полицейскими силами отмечает защищённость автомобиля от пуль стрелкового оружия калибром до 12,7 мм. Также заявлено, что полицейские удовлетворены уровнем противоминной защиты и наличием нескольких камер для кругового обзора.
Производитель сообщает, что бронемашина Renault Sherpa Light Scout рассчитана на 4-5 человек, однако индийская полиция отмечает, что в Джамму и Кашмире использует автомобиль для перевозки 6-7 человек, причём как минимум один человек может вести огонь из салона Renault Sherpa.
Индийское издание Indian Express сообщает, что французские бронеавтомобили будут активнее задействованы при патрулировании в штате Джамму и Кашмир, который, по сути, является спорной территорией с соседним Пакистаном. В последнее время ситуация в этом регионе резко ухудшилась. В частности, проявили себя перестрелки между пакистанскими и индийскими пограничниками. Индия обвиняет Исламабад в задействовании боевиков в пограничном конфликте.
Ранее индийская полиция уже использовала французские бронеавтомобили в Кашмире. Командование полицейскими силами отмечает защищённость автомобиля от пуль стрелкового оружия калибром до 12,7 мм. Также заявлено, что полицейские удовлетворены уровнем противоминной защиты и наличием нескольких камер для кругового обзора.
Производитель сообщает, что бронемашина Renault Sherpa Light Scout рассчитана на 4-5 человек, однако индийская полиция отмечает, что в Джамму и Кашмире использует автомобиль для перевозки 6-7 человек, причём как минимум один человек может вести огонь из салона Renault Sherpa.
Использованы фотографии: en.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти