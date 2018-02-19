00:43 20 февраля

В Севастополе могилу неизвестного солдата сровняли с землей

В Севастополе при строительстве частного дома сровняли с землей могилу неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на председателя совета ветеранов села Дальнее (в черте Севастополя) Надежду Макаренко.

В Севастополе могилу неизвестного солдата сровняли с землей


Макаренко не знает точно, когда могилу сравняли с землей. Раз в несколько лет она высаживала на ней цветы. Последний раз она была здесь в апреле 2015-го.


На днях приехала, чтобы высадить новые цветы, но обнаружила, что место захоронения солдата теперь находится за забором, а рядом с ним уже построен частный дом. Хозяина дома застать не удалось. Зато Макаренко пообщалась с его соседями, которые рассказали, что перед началом строительства участок был выровнен бульдозером.

Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет,
сказала женщина.

Теперь Макаренко готовит обращение в местную администрацию. Под ним планирует собрать подписи местных жителей.

Глава муниципального округа Михаил Хрячков заявил газете, что проверит информацию об уничтожении могилы и разберется в ситуации.

В свою очередь член Общественной палаты Севастополя Григорий Донец сообщил, что в черте города до сих пор остается множество незарегистрированных захоронений.

Официальные и воинские захоронения состоят на учете и регистрируются. Если эта могила нигде не значилась, как ни прискорбно, там уже от этого захоронения никаких следов, скорее всего, не осталось, и доказать что-то будет почти невозможно, сказал он.

Использованы фотографии: ForPost (sevastopol.su) / regnum
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. Rusland Вчера, 15:47
    Пусть делает, что хочет, но там может быть бомба, которая сделает с ним, то на что рассчитана.
    Rusland
    1. Andy Вчера, 15:55
      очень бы этого хотелось /о бомбе/
      Andy
    2. 210окв Вчера, 15:55
      А вот тут уже не дело для бомбы,а для прокуратуры.Хотя и бомба для этих недоумков сгодится.Плохо если документов на это захоронение никаких нет.
      Цитата: Rusland
      Пусть делает, что хочет, но там может быть бомба, которая сделает с ним, то на что рассчитана.
      210окв
      1. Андрей К Вчера, 16:00
        Цитата: 210окв
        ...А вот тут уже не дело для бомбы,а для прокуратуры.Хотя и бомба для этих недоумков сгодится.Плохо если документов на это захоронение никаких нет...

        Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?
        Андрей К
        1. Геркулесыч Вчера, 16:06
          Андрей hi -все дело в жадности чиновников, готовых продать за соответствующую сумму хоть душу дьяволу!
          Геркулесыч
          1. Андрей К Вчера, 16:11
            Цитата: Геркулесыч
            ...все дело в жадности чиновников, готовых продать за соответствующую сумму хоть душу дьяволу!...

            За такие вещи эти душёнки - что чинуши, что частника (чтоб им пусто было) отправить в тайгу, лес лобзиком валить. Предварительно заставив если уж не восстановить, так отнестись к праху со всем уважением и перенести в подобающее место.
            Ведь это - чистейшее надругательство и осквернение могил!
            Андрей К
          2. Pivot Вчера, 22:50
            Я в шоке, каким надо быть уродом, чтоб жить на могиле человека.
            Pivot
        2. vovanpain Вчера, 16:13
          Цитата: Андрей К
          Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?

          Здрав Будь Андрей drinks К администрации ещё и такой вопрос, почему могила была не зарегистрирована ранее или почему не перезахоронили воина на воинское зарегистрированное кладбище, what hi
          vovanpain
          1. Андрей К Вчера, 16:18
            vovanpain
            Приветствую Владимир hi
            ...К администрации ещё и такой вопрос, почему могила была не зарегистрирована ранее или почему не перезахоронили воина на воинское зарегистрированное кладбище...

            Да тут вообще волосы дыбом request
            А где соседи были...
            В статье пишут:
            ..."Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет" - сказала женщина...

            А ПОЛИЦИЮ вызвать, не судьба была???
            Андрей К
            1. vovanpain Вчера, 16:48
              Цитата: Андрей К
              А где соседи были...

              Много вопросов Андрей request полицию бы вызвали бы, так те бы приехали, посмотрели документы, раз частная собственность, развели бы руками и уехали, велев обращаться в администрацию, вот почему раньше не обратились, может и обращались, но могила не зарегистрирована гоните деньги и довольно не малые на перезахоронение, теперь отмазывается этот глава администрации, одни вопросы, эттт денежный мешок купивший то же мог обратиться, но снес ушлепок, что б его дом сгорел. hi
              vovanpain
              1. Андрей К Вчера, 16:55
                Цитата: vovanpain
                ...полицию бы вызвали бы, так те бы приехали, посмотрели документы, раз частная собственность, развели бы руками и уехали, велев обращаться в администрацию, вот почему раньше не обратились, может и обращались, но могила не зарегистрирована гоните деньги и довольно не малые на перезахоронение, теперь отмазывается этот глава администрации, одни вопросы, эттт денежный мешок купивший то же мог обратиться, но снес ушлепок, что б его дом сгорел...

                Добавить нечего request
                Андрей К
                1. Svarog51 Вчера, 19:53
                  Андрей, приветствую hi
                  Добавить нечего

                  Есть чего, раз власть обязанности не хочет выполнять.
                  этот денежный мешок купивший то же мог обратиться, но снес ушлепок, что б его дом сгорел

                  Бутылка КМ - вполне сгодится. У каждого ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ есть ПРАВА и есть ОБЯЗАННОСТИ. Два индивидуума совершенно забыли про второе и сосредоточились на первом. (Чинуша и покупатель). Кое кто к этому равнодушно отнёсся. Рука б не дрогнула, хоть я и обязан с огнём бороться. Иногда огонь очищает. soldier
                  Svarog51
                  1. Андрей К Сегодня, 00:04
                    Цитата: Svarog51
                    ...У каждого ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ есть ПРАВА и есть ОБЯЗАННОСТИ. Два индивидуума совершенно забыли про второе и сосредоточились на первом...
                    ...Рука б не дрогнула, хоть я и обязан с огнём бороться. Иногда огонь очищает...

                    Будь здрав Сергей hi
                    Акценты расставил совершенно верно, я с ними согласен.
                    А вот руки марать об таких не надо, таких огонь уже не очистит.
                    Андрей К
            2. AUL Вчера, 21:49
              Цитата: Андрей К
              Да тут вообще волосы дыбом
              А где соседи были...

              А соседи просто побоялись связываться. Новый хозяин участка, видать, не простой, раз хватила бабла купить землю в Крыму(а цены на землю там конские, да и не каждому продадут еще!). Видимо, побоялись портить отношения с таким соседом.
              AUL
        3. Арон Заави Вчера, 16:17
          Цитата: Андрей К

          Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?

          Скорее врпрос почему эта могила стояла заброшенная в городской черте и почему остатки солдата не были перезахоронены с почестями.
          Арон Заави
          1. Андрей К Вчера, 16:20
            Цитата: Арон Заави
            ...Скорее врпрос почему эта могила стояла заброшенная в городской черте и почему остатки солдата не были перезахоронены с почестями...

            Арон hi
            Да одни почему request
            Андрей К
          2. DMB_95 Вчера, 16:32
            Цитата: Арон Заави

            Скорее врпрос почему эта могила стояла заброшенная в городской черте и почему остатки солдата не были перезахоронены с почестями.

            Каждый год у нас поисковики находят сотни солдат , потом их хоронят с почестями . Только этому СМИ почему-то не уделяют столько внимания , как этому факту сноса могилы какими-то моральными выродками . А факт , какие тут сомнения .
            DMB_95
            1. Piramidon Вчера, 17:40
              Цитата: DMB_95
              Каждый год у нас поисковики находят сотни солдат , потом их хоронят с почестями .

              Поисковики ходят по лесам с миноискателями, а тут могила была у всех на глазах, все видели, что там какое то строительство закручивается, и всем было по-барабану. А когда уже всё свершилось, начали волну поднимать. Мутная какая то история. request
              Может этот "строитель" кому то "на хвост соли насыпал" и ему решили жизнь попортить. Тут нужно досконально разбираться.
              Piramidon
          3. куртка бейна Вчера, 16:40
            Цитата: Арон Заави

            Скорее врпрос почему эта могила стояла заброшенная в городской черте и почему остатки солдата не были перезахоронены с почестями.

            Останки.
            куртка бейна
          4. igor67 Вчера, 17:19
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Андрей К

            Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?

            Скорее врпрос почему эта могила стояла заброшенная в городской черте и почему остатки солдата не были перезахоронены с почестями.

            таких могил безимянных и не зарегестрированых очень много, и скорей всего их ждёт та же участь,у нас во дворе ,во времена ВОВ был лагерь немецкий,там растреляли много советских солдат,есть два обелиска, но в яру был такой же холмик могилка,бабулька ,свидетельница тех событий расказала ,что это могила солдата,Мы за ней ухаживали.Сейчас на 100 процентов уверен,что этот холмик запущен.Так же в лесах и в полях, где шли бои много таких холмиков,иногда ветераны прибирали,но это было так давно
            igor67
            1. Svarog51 Вчера, 20:04
              Игорь, моё почтение hi Как Вы правы. Фильм есть на эту тему - "Неизвестный солдат". Там герой нашёл имя солдата. А сейчас - увы. am
              Svarog51
              1. igor67 Вчера, 20:47
                Цитата: Svarog51
                Игорь, моё почтение hi Как Вы правы. Фильм есть на эту тему - "Неизвестный солдат". Там герой нашёл имя солдата. А сейчас - увы. am

                доброго вевера Сергей,в Принципе и в Советское время сделав Мемориалы славы в которых перезахоронили более менее известные массовые захоронения,на еденичные наверно нехватило сил.Повторюсь в нашем дворе было два яра ,где мы на санках катались с горок,до войны это были карьры по добыче глины,а в войну конслагерь,памятные монументы там поставили,с надписью,что в этом месте растреляно 3000 человек. так вот мы будучи детьми копали непомню зачем яму, два черепа выкопали,кучу волос,и много другово,каску немецкую.штык нож, мы отнесли в музей, им это не надо было.Конец 70х начало 80х
                igor67
                1. igor67 Вчера, 21:10
                  вот нашёл фото, сделанное в 2009, могилка за которой мы ухаживали за старыми клёнами,где березки.вот и описание братская могила мирных граждан
                  Описание памятника 2 могилы, в которых похоронено 2870 человек. Среди них комсомольцы-подпольщики Зубко М.М., Зубко А.М., Кирдан О.Е., Клименко А.И. и связная партизанского отряда "Смерть фашизму" пионерка Глущенко М.П.
                  Состояние памятника приемлемое
                  igor67
                  1. Svarog51 Вчера, 21:20
                    Игорь, как же это мы до такого докатились? Вы и я помним - а те, кто обязан - забили на это. Я не опечатался - именно забИли, а не забЫли. Слова то есть, но они совершенно непечатные. Простите за эмоции. hi
                    Svarog51
                    1. igor67 Вчера, 21:28
                      Цитата: Svarog51
                      Игорь, как же это мы до такого докатились? Вы и я помним - а те, кто обязан - забили на это. Я не опечатался - именно забИли, а не забЫли. Слова то есть, но они совершенно непечатные. Простите за эмоции. hi

                      забили. потому что те кто как бы должен этим заниматься были приспособленцы,красиво умеющие говорить,и отчитаться о "проделанной работе".мой дед пропал безвести где то в Сталинграде,у нас только похоронка,где и когда неизвестно,отец искал в военном архиве Ленинграде.так и не нашёл.Современное поколение интересует только здесь и сейчас.
                      igor67
                      1. Svarog51 Вчера, 21:43
                        те кто как бы должен этим заниматься были приспособленцы,
                        К моему великому сожалению - они и сейчас есть. Случай описанный в статье - тому пример. Пожелаю Вам всё же удачно завершить поиски. hi
                        Svarog51
        4. Не либероид Русский Вчера, 16:23
          наследие окранины, даже жалко, что люстрация только там, в крыму как сидели, так и сидят на своих местах
          Не либероид Русский
          1. Ююка Вчера, 16:38
            Цитата: Не либероид Русский
            наследие окранины, даже жалко, что люстрация только там, в крыму как сидели, так и сидят на своих местах


            вот только не надо местное раздолбайство на "бывших" вешать! Для чиновников теперь это самая лучшая отмазка в Крыму! Это захоронение солдата какой войны?? И да - где все люди живущие рядом? Не возмутились, не подняли бучу, хотя бы в СМИ?
            Ююка
          2. Андрей К Вчера, 16:38
            Цитата: Не либероид Русский
            ...наследие окранины, даже жалко, что люстрация только там, в крыму как сидели, так и сидят на своих местах...

            На дурКаину кивать я бы не стал, это всё таки Севастополь.
            Он и при прежней власти, был исключительно русским. Подавляющее большинство жителей города - русские, да и власть в городе была пророссийская. Плюс не забывайте - этот город был, есть и будет главной базой Черноморского флота России.
            Вот отчего оторопь берёт.
            Вороватость барыг, из сословия чиновничества, деньги любой ценой это и наша болячка.
            А уж торговля могилами павших солдат - это вообще, вне всякого пониманияrequest
            Андрей К
        5. 210окв Вчера, 17:52
          Это первичный вопрос.В итоге все равно в прокуратуру.
          Цитата: Андрей К
          Цитата: 210окв
          ...А вот тут уже не дело для бомбы,а для прокуратуры.Хотя и бомба для этих недоумков сгодится.Плохо если документов на это захоронение никаких нет...

          Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?
          210окв
        6. каштак Вчера, 18:41
          Цитата: Андрей К
          Тут вопросы и к местной администрации, каким образом место захоронения оказалось продано частнику?

          вопрос не только в этом, почему могила была не на кладбище? ведь не на кладбище ему участок продали. и почему по человечески не провели перезахоронение если участок пошёл под застройку? просто вандализм какой то. он что сатанист на костях жить? или с головой туго? странное какое то сообщение. здесь проверка нужна, и серьёзная. есть документы на захоронение или нет. могила всё равно могила.
          каштак
        7. 30 вис Вчера, 19:14
          Севастополь весь стоит на костях погибших солдат и матросов ... Каждый метр полит кровью людской . Не хочешь захоронения на своём участке . Возьми обратись к городской влсти . Помогут с перезахоронением .Знаю ребят ,которые поднимают погибших в ВОЙНЕ . Ходят по местам боёв (официально ) разыскивают и хоронят погибших . Человеком быть этот "хозяин " не захотел ... Таких Иванов не помнящих родства в стране много ...
          30 вис
      2. ланс Вчера, 17:00
        местные жители могут потребовать эксгумацию и тут будет совсем другой коленкор. товарищъ заровнявший могилу обязан был уведомить власти.
        ланс
      3. красноярск Вчера, 18:27
        Цитата: 210окв

        А вот тут уже не дело для бомбы,а для прокуратуры.Хотя и бомба для этих недоумков сгодится.Плохо если документов на это захоронение никаких нет.

        Да, плохо, что захоронение не зарегистрировано, а должно!
        Но еще хуже, что чиновник выдающий документы на участок под застройку, не удосужился осмотреть участок.
        И да, нормальный человек, увидав могилу на своем участке продолжил строительство?
        Это за пределами моего понимания.
        красноярск
    3. Huumi Вчера, 18:09
      очень даже может быть-и Побольше!-ПОБОЛЬШЕ!
      Huumi
  2. Dzmicer Вчера, 15:47
    Вся реальная цена демагогии о "подвиге предков", "дорогих ветеранах" и исторической памяти в РФ одной заметкой. .
    Dzmicer
    1. oldseaman1957 Вчера, 15:52
      Не в "демагогии" дело, а в совести...
      oldseaman1957
    2. Muvka Вчера, 15:55
      Цитата: Dzmicer
      Вся реальная цена демагогии о "подвиге предков", "дорогих ветеранах" и исторической памяти в РФ одной заметкой. .

      Больные люди и вот такие твари есть везде. И считать таких .... за показатель, как минимум странно.
      Muvka
      1. Dzmicer Вчера, 16:05
        Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет

        В РФ это норма, скорее, (к сожалению) в среде нуворишей. От приватизации выиграли теневики и криминал в первую очередь (номенклатура и КГБ во вторую), соответственно и их культура стала в предпринимательской среде доминирующей. А среди воров чести нет.
        Dzmicer
        1. красноярск Вчера, 18:33
          Цитата: Dzmicer
          Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет

          В РФ это норма, скорее, (к сожалению) в среде нуворишей. От приватизации выиграли теневики и криминал в первую очередь (номенклатура и КГБ во вторую), соответственно и их культура стала в предпринимательской среде доминирующей. А среди воров чести нет.

          Не понял, а КГБ то тут при чем?
          красноярск
          1. Dzmicer Вчера, 18:48
            См. "друзья Путина" и "Кооператив "Озеро".
            Dzmicer
    3. сибиралт Вчера, 16:00
      Сравняли с землей не могилу, а холмик. Теперь дело за поисковиками. А захоронение нужно перенести, не сносить же дом. Одно огорчает. Чем занимается севастопольская администрация, если героев помнить не желают?winked
      сибиралт
      1. krops777 Вчера, 16:10
        Чем занимается севастопольская администрация, если героев помнить не желают?winked


        20 летняя хохлятская пропаганда не прошла даром, промыли мозги многим.
        krops777
        1. куртка бейна Вчера, 16:43
          Цитата: krops777
          Чем занимается севастопольская администрация, если героев помнить не желают?winked


          20 летняя хохлятская пропаганда не прошла даром, промыли мозги многим.

          Я с вас реально, в шоке. "Хохлятская пропаганда" почему то на "хохлов" не действовала и при "бандеровцах" могилу не сносили. Снесли её совсем при других. Скрепных.
          куртка бейна
          1. krops777 Вчера, 16:54
            Я с вас реально, в шоке. "Хохлятская пропаганда" почему то на "хохлов" не действовала и при "бандеровцах" могилу не сносили


            От шока отойдите wink Бандеровцам не было дела до маленькой могилы у них на тот момент дела были поважнее, но пропаганда свое дело сделала, подействовала на всех на кого то больше на кого то меньше.
            krops777
            1. Антарес Вчера, 21:30
              Цитата: krops777
              Бандеровцам не было дела до маленькой могилы у них на тот момент дела были поважнее, но пропаганда свое дело сделала, подействовала на всех на кого то больше на кого то меньше.

              все хорошее в РФ(как например в Крыму) от русского духа, все плохое от Украины... даже если Украины уже нет который год--все равно дотянулись...За 3 года пропаганды не было? За 20 лет не трогали тронули сейчас...наверное еще с криком Слава Украины сносил могилу и сравнивал с землей..
              не смешно... во всем всегда видеть не свою вину-а других. Все что плохое в Крыму-это точно Украина виновата... РФ причастна только хорошему.Но при Украине не было-а при РФ --но все равно Украина виновата....
              слушайте -точь-в-точь наши "радикалы"( в любом случае виновата Москва).Даже если сами...
              Антарес
          2. 30 вис Вчера, 19:17
            Ой ли скрепных! Знаете сколько сидит свидомых в Севастополе и Крыму . Фиг лопатой выгонишь! Тихо ненавидят Россию и её историю .
            30 вис
        2. каштак Вчера, 18:59
          если это захоронение погибшего в ВОВ. то вопрос почему после войны не перезахоронили на кладбище. тогда так обычно делали. одно дело когда поисковики находят, и совсем другое ясно видимое захоронение. это случаем не фейк? у автора нет информации за почти три года. если нет то дело за прокуратурой.
          каштак
      2. alstr Вчера, 17:33
        Я думаю,что по документам у них эта могила просто не числится.
        К сожалению, при укрупнении захоронений в 40-х-60-х годах очень часто это проводилось формально. Перенесли памятники, если есть более или менее нормальные, а если как в песне "Под фанерною звездой", то в лучшем случае добавят строчку на памятник. А по факту кости не переносили.
        Точнее все зависело от конкретного места им людей. Были люди нормальные переносили все, что возможно. Нет - документы оформили отчитались и забыли.
        При этом нужно понять, что и других дел в это время на местах хватало (одно разминирование местности много чего стоило).
        Но самое страшное, что в конце 50-х сведения о первичных могилах просто уничтожили "за не надобностью".
        Вот и получается, что по факту значительная часть солдат имеет по факту две могилы: Под памятником, где его останков нет, и в поле без памятника, но останки лежат.

        Вот такая нерадостная у нас картина получается.
        alstr
    4. DMB_95 Вчера, 16:16
      Цитата: Dzmicer
      Вся реальная цена демагогии о "подвиге предков", "дорогих ветеранах" и исторической памяти в РФ одной заметкой. .

      Ну конечно , блин... На примере каких-то уродов вы сделали вывод о "реальной цене нашей исторической памяти" .
      DMB_95
      1. Dzmicer Вчера, 16:33
        Не только поэтому. Вообще громче всего вопиет об отношении россиянского государства и общества к погибшим в той страшной войне то обстоятельство, что до сих пор не установлено точное КОЛИЧЕСТВО погибших, не то что полный поименный список. То ли 27 миллионов, то ли 49 - не интересно.
        Dzmicer
        1. DMB_95 Вчера, 16:43
          "Россиянское государство" - это где такое ? И кто придумал 49 млн. погибших ? А "вопиют" здесь такие , как вы .
          DMB_95
          1. Dzmicer Вчера, 16:57
            "Россиянское государство" - это где такое ?

            Вокруг вас. И именно в кавычках. "Государство", где государственные патриоты много говорят о патриотизме, исторической памяти, противостоянии с "Западом", почтении к ветеранам, но свои счета, семьи, недвижимость держат в странах агрессивного блока НАТО (которому безудержно противостоят денно и нощно), образование детям дают там же, там же видят для них будущее, а для стариков устраивают нищенские пенсии и издевательские подачки на 9 мая.
            Dzmicer
            1. DMB_95 Вчера, 18:36
              Вокруг меня нет людей , которые
              свои счета, семьи, недвижимость держат в странах агрессивного блока НАТО (которому безудержно противостоят денно и нощно), образование детям дают там же, там же видят для них будущее, а для стариков устраивают нищенские пенсии и издевательские подачки на 9 мая.
              Я , к счастью , среди нормальных и порядочных людей живу . В России . По перечисленным вами персонажам не стОит делать однобокие выводы о всех остальных , и о нашей стране в целом .
              DMB_95
              1. Dzmicer Вчера, 18:50
                Лицо государства делают не "пейзане", а его политическая и экономическая элита.
                Dzmicer
                1. DMB_95 Вчера, 20:06
                  Государство - это все , а не только то , что вы называете "элитой" . Плевать на неё , даже если она кому-то кажется лицом .
                  DMB_95
  3. ВЕРЕСК Вчера, 15:47
    Доказать невозможно? Чтож вы творите,народ?Или хохляцкое мозговое не ушло?Не пора чистить Крым?Слишком проблем много возникает.Пора осадить некоторых
    ВЕРЕСК
    1. CentDo Вчера, 15:53
      Да не похоже это на крымчан. Я быстрее поверю в то, что это сотворил кто-то из вновь прибывших денежных мешков. Появилась возможность обзавестись домиком на курорте, а остальное не волнует.
      CentDo
  4. seti Вчера, 15:49
    "Захоронение находится за забором а рядом с ним частный дом" - так уничтожено оно или нет ? Автор определитесь..
    seti
    1. d1m1drol Вчера, 15:56
      Место захоронения за забором, то есть проход к нему закрыт. А так же в статье указано, что была выполнена вертикальная планировка бульдозером, то есть иными словами всё сровняли, холм срезали ковшом, гусеницами перемололи и растащили по всей площади участка. Что не определенного написал автор?
      d1m1drol
      1. seti Вчера, 16:29
        Он написал оно уничтожено. А потом выясняется что просто за забором. Это все слова не относящийся к вандализму. К тому же мы не владеем всей информацией но народ кричит не разобравшись - ату его проклятого. А может хозяин земли обложит могилу плиточкой/ оградой и любому желающему обеспечит проход к могиле ? С ним никто ведь не побеседовал ? Нет не поговорили... И кто ему продал эту землю предупредил что там захоронение ?
        Но он в ваших комментариях уже однозначно сволочь.
        seti
        1. Пользователь Вчера, 17:41
          Стоишь на улице. Участок обнесен забором. Все, что находится на участке, включая бывшее место захоронения, находится за забором относительно человека на улице. Или Вы считаете, что он рядом с домом оставил могилу. Какие тогда были бы вопросы о ее наличии там ранее, пришли бы да посмотрели. fool
          Пользователь
          1. seti Вчера, 18:14
            Я ничего не считаю - я говорю что в статье многого не договаривается. И есть вопросы и к могиле ( почему она все еще была там ), к администрации ( почему продали землю и имели на то право) и лишь затем вопросы к человеку который эту землю приобрел.
            Опять же что случилось с захоронением. Возможно была эксгумация, возможно ее уничтожили, возможно она сохранилась. Из статьи этого ничего непонятно - зато срачь развели в комментариях. Одни эксперты и патриоты некого и камень бросить.
            seti
  5. svp67 Вчера, 15:52
    Теперь Макаренко готовит обращение в местную администрацию.
    А о чем раньше то думали и ПОЧЕМУ захоронение не было зарегистрировано? Ни чего не понимаю, столько работы везде проводят поисковики, МинОбороны проводит работу по поиску таких захоронений и переносу их, а тут Крым и не обследован?
    svp67
  6. Балу Вчера, 15:52
    Дом снести, памятник поставить.
    Балу
  7. helmi8 Вчера, 15:52
    А если оно там было - перезахоронить не судьба? Или совсем свобода глаза затмила?
    helmi8
    1. KondratKo Вчера, 16:08
      Да и с какой совестью, и как можно жить на участке, зная, что на нём было захоронение, кто из нормальных людей на такое будет согласен? Скорее всего это один из ньютолстопузов построил мини-гостиницу для сдачи её в наём.
      Как таких упырей на себе земля наша носит...
      У нас посреди одного поля, где в 1943 году были бои с фашистами стоит одинокая могилка, правда на ней есть сваренный, уже изрядно поржавевший памятник со звёздочкой, скорее всего могила тоже не зарегистрирована , на этом поле постоянно сеют различные культуры и ни у одного человека пока не поднялась рука, чтобы совершить подобное.
      KondratKo
  8. Egorovich Вчера, 15:53
    Теперь этому козлу нужно, что бы он собственноручно снес свой дом, восстановил могилу и отправить лет на пяток на нары, что бы подумал о своем дальнейшем существовании.
    Egorovich
  9. КВУ-НСвД Вчера, 15:55
    Похоже на какой-то вброс , хотя уродов хватает конечно . Если правда , то эха войны ему на участок...
    КВУ-НСвД
    1. starpom Вчера, 16:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      Похоже на какой-то вброс

      Согласен. Ни район города, ни конкретное место не описано. На форуме много севастопольцев. Можно было бы проверить.
      starpom
      1. Silvestr Вчера, 18:38
        Цитата: starpom
        Можно было бы проверить.

        http://sevastopol.su/news/po-mogile-neizvestnogo-
        soldata-v-sevastopole-proshlis-buldozerom
        Silvestr
  10. Blue Fox Вчера, 15:56
    , как это доказать ничего невозможно??? Останки-то из могилы никуда не делись, а что касается хозяина участка, то о таких должна узнать вся страна.
    Blue Fox
  11. oldzek Вчера, 15:57
    в народе правильно говорят:в семье не без урода.может у этого типа во время ВОВ предок воевал на ташкентском фронте в лучшем случае.о другом варианте и думать не хочу....
    oldzek
    1. bsk_una Вчера, 18:33
      Это о власти?
      bsk_una
  12. Горный стрелок Вчера, 16:03
    Зря этот "деляга" такое сотворил. Теперь от него не отстанут, и долго икать будет... А вот перенести захоронение - можно было бы. Почему так сделал, гадать не надо. Видимо, не понял "тренда". Полагаю, будет показательно выпорот...
    Горный стрелок
  13. Alex-a832 Вчера, 16:06
    Прокуратура должна инициировать поисковые работы и перезахоронение останков воина. Собственник явно из породы кастрюлеголовых, для которых ничего не свято, лишь бы кружевные труселя купить!
    Alex-a832
  14. Геркулесыч Вчера, 16:08
    Только один вопрос -почему не был сделан реестр таких захоронений? Денег не было, или природная лень?
    Геркулесыч
    1. Blue Fox Вчера, 16:20
      На самом деле это всероссийская проблема, у нас даже братские могилы отмеченные на топокартах советских времён часто исчезают из последующих редакций карт, особенно после оцифровки, но даже те что есть... Мы с друзьями организовываем походы для поиска таких потерянных могил, но даже имея более или менее точные координаты с привязкой к характерным деталям местности и ориентирам сделать это часто очень сложно ( вот, например, практически идеальный вариант из-за чёткой четырехугольной насыпи, но заметил я её совершенно случайно и благодаря только изменившемуся освещению, а до этого проходили это место дважды) В 2017-м раза 4 ездили искать одну братскую могилу, но так и не нашли, а к району второй просто не смогли пробиться через затопленный ветровал.
      Blue Fox
    2. мыслитель Вчера, 16:39
      «У нас реестр воинских захоронений есть. Но ни в одном из них это место как могила не обозначено», – сказал Хрячков.
      http://sevastopol.su/news/po-mogile-neizvestnogo-
      soldata-v-sevastopole-proshlis-buldozerom
      мыслитель
  15. Прутков Вчера, 16:12
    Кто-то кому-то сказал, что где-то когда-то видел что-то... А волна пошла...
    Прутков
    1. Ююка Вчера, 16:50
      Цитата: Прутков
      Кто-то кому-то сказал, что где-то когда-то видел что-то... А волна пошла...


      ну дак зато есть что обсудить... темная история, тем более перезахоронить-то не проблема, а вот если оставить - проблем выше крыши...
      Ююка
  16. лысова Вчера, 16:19
    По человечески перезахоронить нужно было. Чтоб хозяину по ночам он являлся. Не смешно.
    лысова
  17. jekasimf Вчера, 16:22
    Как человек,немного "в теме".Хочу Вам посоветовать,перестать "глодать кости".В Севастополе работают с десяток отрядов поисковиков.Регулярно находят и перезахороняют останки солдат.И даже если находится могила-не внесенная в реестр.То адекватные хозяева участка вызывают поисковиков.Все выкапывается и с почестями перезахоронивается.
    Поймите.Если не строить на могилах.То и Севастополя бы не было.Весь Севастополь-одна большая братская могила.И не только Русских-Советских воинов.Там любой окоп или блиндаж-захоронения в два этажа.Первый Советские,второй-немецкие солдаты.
    Что до статьи-в Севастополе постоянно идут разборки между "властными структурами".И потому идет постоянный вброс.
    jekasimf
    1. Ююка Вчера, 16:52
      Что до статьи-в Севастополе постоянно идут разборки между "властными структурами".И потому идет постоянный вброс.

      как и везде... потому "не читайте на ночь... газет" hi
      Ююка
  18. hhhhhhh Вчера, 16:24
    Пропаганда фашизма в чистом виде.
    hhhhhhh
  19. Ураган70 Вчера, 16:24
    Чего всполошились то, бомбами сыплете? Когда это судьба могил павших Коммерсант интересовала? Верить Коммерсанту- дело неблагодарное... Так что ройте более уважаемый источник!
    Ураган70
    1. Silvestr Вчера, 18:35
      Цитата: Ураган70
      Верить Коммерсанту- дело неблагодарное...

      не горячитесь.Севастопольцы подтверждают.
      "По могиле неизвестного солдата в Севастополе прошлись бульдозером"
      http://sevastopol.su/news/po-mogile-neizvestnogo-
      soldata-v-sevastopole-proshlis-buldozerom
      Silvestr
  20. ghby Вчера, 16:25
    Если захоронение имело место быть могут и уголовку притянуть ст244УК РФ. Но если могила не была сформирована, отсутствие памятника креста таблички холмика, то никому ничего не будет, а останки должны перезахоронить. Вообще при обнаружении останков в ходе земляных работ надо бы полицию с комитетским следователем пригласить для оформления.
    ghby
  21. abeluk Вчера, 16:27
    В Севастополе каждый метр усеян костями защитников города. Каждый год происходит перезахоронение останков воинов. как говорят в музее 35 батареи - люди приносят кости в пакетах с Дачных участков ,огородов -до сих пор находят ,что бы перезахоронить.
    abeluk
  22. anjey Вчера, 16:31
    бабло и нравственные устои редко идут рядом...
    anjey
  23. мыслитель Вчера, 16:34
    Её и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем

    И почему ни оградки, ни креста, ни пирамидки со звездой? Мало ли холмиков с цветами. Чем занимается этот совет ветеранов села Дальнее?
    мыслитель
  24. словак Вчера, 16:52
    Жить на могиле... Торопится, что ли? Хорошо бы у него не было детей, им- то за что...
    словак
  25. Zubr Вчера, 17:01
    Вот и ещё один, не помнящий родства. Неужели прокуратура, это спустит на тормоза ?
    Zubr
  26. ланс Вчера, 17:09
    в любом случаи надо проводить исследование и эксгумацию. люди плевать будут на дверь хозяину
    ланс
  27. 1536 Вчера, 17:12
    Беда нашей власти в том, что люди в ней сидящие, совершенно не понимают, что с людьми и информацией надо работать точно также, как с бюджетом и подрядами. Причем в таких случаях информация дело первичное, а потом уже все остальное. За семьдесят с лишним лет не могли по-человечески похоронить воина на мемориальном кладбище? Кто там лежит, также выяснить не могли, хотя архивы выполняют такие поисковые функции исправно? Глупость какая-то.
    1536
  28. Квадратный Вчера, 17:48
    Вот те на
    При прогрессивном патриотичном режиме - и такой конфуз
    Квадратный
  29. SCHWERIN Вчера, 18:02
    В начале 60-х я школьник отдыхал летом под Ленинградом в деревне Вартемяки Ленобласти. Деревня находилась севернее Ленинграда. Мой дед отставник с женой снимал там "дачу" Охотник и рыбак, он часто брал меня с собой на рыбалку. Леса там были дремучие ( молдавских лесорубов там еще не было и "бизнесмены" лес не вырубали), в реках водилось много рыбы.
    Перед войной правительство обеспокоенное активностью финских "партнеров" и германских "друзей" построило там мощный 22 УР, который сдержал наступление общечеловеков, но город был блокирован с севера "партнерами". Так что БД там были серьезные. И кстати именно УРы на северных направлениях сдержали финнов и не позволили им развить наступление на Ленинград и естественно героизм РККА, а не нежелание барона Маннергейма бывшего русского генерала не атаковать Ленинград (СПб) где он провел большую часть своей жизни. Но это о истории.
    Так вот. В лесу у озера где мы остановились я нашел могильный холм. На бревенчатом столбе была прибита табличка с именами двух бойцов РККА. Надпись была читаема. Позвал деда. Сняли табличку.
    На следующий день, дед пошел в сельсовет, отнес табличку и сказал, что покажет место могилы. Но никто из местных чиновников не пришел. Потом я спросил деда об этом. Он сказал, что был снова в сельсовете, но они табличку потеряли (выбросили?). Короче идти в лес не захотели. Дед вскоре умер, а я с другом поехали в эти места, но прошло уже много лет и место мы не нашли. Прошло столько лет и я жалею, что в голову не пришло записать данные в тетрадь. Может со временем нашлись бы родные этих людей.
    А Вы говорите Крым, Севастополь, чиновники, хохлы и частный собственник.
    SCHWERIN
  30. HMR333 Вчера, 18:10
    ну если это не фейк то ему стоило всего лишь перезахоронить есть специальные организации а так стоило бы наказать и рублем и провести беседу об человечности!
    HMR333
  31. Silvestr Вчера, 18:27
    Тема не нова. На мысе Фиолент, ставшим братской могилой десятков тысяч матросов, солдат, офицеров, строятся многоэтажки. Местные жители протестовали как могли, но результат отрицательный. Дома строит бывший министр обороны Украины, а разрешение дал бывший губернатор вице-адмирал С.Меняйло.
    И дело не только в этой могиле, если она была там, дело в том, в Севастополе до сих пор остается множество незарегистрированных захоронений-член Общественной палаты Севастополя Григорий Донец.
    Такое отношение к погибших было и в СССР, сохранилось и сейчас. Дело не в"окраине", дело в лицах. забывших о своих предках.
    Есть такой городок -"Мясной Бор" в Новгородской области. Трасса Москва- Ленинград проложена на костях наших солдат, ЛЭП- также на останках воинов.
    Власть вспоминают о погибших и живых на 9 Мая, в концу мая- уже забывала.
    Грустно это все и печально.
    Кто мешал властям зарегистровать могилы, перезахоронить останки? Их, могилы, искать не надо, они рядом и они оказались не нужны. С этого надо начинать воспитание своих детей, а не с кинофильмов про войну.
    Silvestr
  32. bsk_una Вчера, 18:32
    Мало своих проходимцев в России, еще присоединили проходимцев в Крыму. Это является властью.
    bsk_una
  33. Старый военрук Вчера, 18:42
    Чему удивляться? Если усиленно насаждается поклонение золотому тельцу. И, заодно свобода, и я имею право. Об обязанностях говорить не принято где бы то ни было.
    Старый военрук
  34. Дормидонт Вчера, 19:22
    Долго им ещё придётся по капле выдавливать из себя нерабыдло
    Дормидонт
  35. Silvestr Вчера, 19:43
    По данной теме из Севастополя.
    Вкратце:
    1. была могила или нет - данные противоречивы
    2. участок ранее принадлежал частнику и был продан
    3. покупатель готов отгородить землю, если есть могила.
    подробнее-
    http://news.allcrimea.net/news/2018/2/19/v-sevast
    opole-razgorelsya-skandal-s-mogiloi-krasnoarmeits
    a-97970/
    Silvestr
  36. Ecilop Вчера, 19:49
    Ни к чему хорошему строительство дома на костях не приведет.
    Ecilop
  37. Комментарий был удален.
  38. Бэре Вчера, 20:38
    Обязать всех, принятым законом, кто приобретает земельные участки с захоронением воинов ВОВ пожизненно ухаживать за могилами и передавать из поколения в поколение пожизненно, установить строгий контроль. Жестоко наказывать за неисполнение закона.
    Кто стирает свою историю, тот обречён.
    Бэре
  39. Zomanus Сегодня, 00:13
    Что по части чиновников-так Крым до сих пор украинский.
    Те же самые вороватые х.охлы и остались в основном на постам в мелких администрациях.
    Так что там еще не одна чистка впереди...
    Zomanus
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