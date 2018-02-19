В Севастополе могилу неизвестного солдата сровняли с землей

Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было – высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет,

В Севастополе при строительстве частного дома сровняли с землей могилу неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на председателя совета ветеранов села Дальнее (в черте Севастополя) Надежду Макаренко.Макаренко не знает точно, когда могилу сравняли с землей. Раз в несколько лет она высаживала на ней цветы. Последний раз она была здесь в апреле 2015-го.На днях приехала, чтобы высадить новые цветы, но обнаружила, что место захоронения солдата теперь находится за забором, а рядом с ним уже построен частный дом. Хозяина дома застать не удалось. Зато Макаренко пообщалась с его соседями, которые рассказали, что перед началом строительства участок был выровнен бульдозером.сказала женщина.Теперь Макаренко готовит обращение в местную администрацию. Под ним планирует собрать подписи местных жителей.Глава муниципального округа Михаил Хрячков заявил газете, что проверит информацию об уничтожении могилы и разберется в ситуации.В свою очередь член Общественной палаты Севастополя Григорий Донец сообщил, что в черте города до сих пор остается множество незарегистрированных захоронений.Официальные и воинские захоронения состоят на учете и регистрируются. Если эта могила нигде не значилась, как ни прискорбно, там уже от этого захоронения никаких следов, скорее всего, не осталось, и доказать что-то будет почти невозможно, сказал он.