00:50 20 февраля

Пхеньян обвинил США в попытках не допустить улучшения межкорейских отношений

Пхеньян предостерег США от возобновления совместных военных учений с Южной Кореей, передает ТАСС.



США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане,
пишет центральная северокорейская газета Rodong.


Издание отметило, что в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность.

Стратегические вооружения США и их многочисленные войска концентрируются на Корейском полуострове, в соседних странах и территориях,
говорится в публикации.

Напомним, в начале 2018 года в отношениях между КНДР и Южной Кореей наметилось потепление. Стороны договорились и согласовали с МОК участие в зимней Олимпиаде северокорейских спортсменов. Параллельно военные ведомства РК и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Затем Сеул посетила представительная делегация КНДР, в состав которой входила родная сестра Ким Чен Ына. В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил приглашение посетить Пхеньян и встретиться с северокорейским лидером.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. IMH Вчера, 16:15
    Не думаю, что это правда. Ын не заинтересован в потеплении между двумя Кореями, т.к это может привести к вопросу об объединении. Любая форма объединения, кроме как под эгидой КНДР (чего не произойдет никогда по понятным причинам), опасны Ынам, как покушение на их абсолют власти. Мы же понимаем, что если.Корея и КНДР объединятся, то КНДР либо упразднится (как когда то ГДР), либо войдет в состав некоей федерации, что подразумевает единое экономическое поле (явно социалистическое) на всей территории федерации, что подразумевает равные права населения на всей территории (как же ГУЛАГи товарища Ына), это подразумевает свободу перемещения населения по всей территории федерации (и кто на территории КНДР останется кроме стариков), и т.д... И это сценарий федерации, а суенарий поглащение югом севера, так вообще подразумевает упразднение властных структур КНДР. Ын не больной на голову, Ыну объединение не надо. Из этого мы делаем вывод, что Ын врет. Зачем?- другой вопрос. Тем более, это написано в северокорейской газете, а значит просто перл на внутреннего потребителя.
    IMH
    1. Anarchist Вчера, 16:18
      в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность.

      Это наблюдается по всему миру! "Напряжённость" - действенный способ ведения дел всей внешней политики США...
      Создают напряжённость, а когда оппонент начинает обороняться, то поднимают вой - на нас с портнёрами собираются напасть.
      Anarchist
      1. IMH Вчера, 16:23
        Но давайте посмотрим фактам в глаза- у злых и плохих американцев получилась Республика Корея, у хороших комми получилось КНДР, у плохих американцев подучилась ФРГ, а хороших комми ГДР. Список можно продолжать, но зачем? Почему то у злых и плохих американцев получаются +/- нормальные страны с человечными режимами, а у комми получается страх, смерть, голод и тирания с репресиями всех не согласных. Совпадение?
        IMH
        1. Misha Честный Вчера, 16:33
          Цитата: IMH
          а у комми получается страх, смерть, голод и тирания с репресиями всех не согласных. Совпадение?

          А еще, как вы выразились "комми", помогли построить государство Израиль...
          Пожалуй, это наша самая главная ошибка. negative
          Misha Честный
          1. IMH Вчера, 16:38
            Комми не делали Израиль, хотя и есть доля их участия, но вот всякие Сирии, Египты и всяких арабских террористов комми вооружали с избытком.
            IMH
            1. Misha Честный Вчера, 16:50
              Цитата: IMH
              Комми не делали Израиль, хотя и есть доля их участия

              Цитата: Misha Честный
              "комми", помогли построить
              fool
              Цитата: IMH
              но вот всякие Сирии, Египты и всяких арабских террористов комми вооружали с избытком.

              Не уверен насчет раньше, но иногда мне жаль, что сейчас никого не вооружаем... Иногда... wink
              Misha Честный
            2. oldseaman1957 Вчера, 16:51
              Цитата: IMH
              ...Из этого мы делаем вывод, что Ын врет...
              - Я вот сам себе иногда не верю, а тут, аж "гигант мысли" за Ына всё решил! А не чересчур ли мыслищи давят?
              oldseaman1957
              1. IMH Вчера, 16:55
                Спасибо за лестный отзыв о моей персоне. Сам себя гигантом мысли не считаю. Просто здравая логика и поменьше эмоций.
                IMH
        2. Anarchist Вчера, 16:34
          Цитата: IMH
          репресиями всех не согласных

          Я про байки о обиженных написал ниже! И я не говорил про хорошие режимы... Россия отошла от подобных экспериментов! А США создавали и создают сателлитов своего режима...
          Anarchist
          1. IMH Вчера, 16:39
            Но заметьте, жить в сателитах США (Республика Корея) немного приятянее и чуть-чуть лучше, чем в бывших сателитах СССР (КНДР). Разве нет?
            IMH
            1. Anarchist Вчера, 16:46
              Не плавал, не знаю. Но в России жить, как спать на груди любимой женщины - словами не выразить! И никакой полосатый дядя не говорит каким боком ко мне, ей (Родине), повернуться...
              Anarchist
            2. Vasya_Piterskiy Вчера, 16:53
              Знаете, по факту сегодняшнего дня - да. Но... Мы не знаем кому бы жилось лучше, если бы СССР существовал и сейчас в таком же виде и с той же идеологией, воспитанием, экономикой и армией. И мы так же пока не можем знать как будут себя чувствовать сателлиты США, если Америка исчезнет. Можно только догадываться... Поэтому считаю этот спор несостоятельным... Мое вам всем почтение.
              Vasya_Piterskiy
              1. IMH Вчера, 16:56
                Именно! Заметьте- СССР сателитов деньгами и оружием шпиговал шпиговал и надорвался... еще и на этом фронте злые американцы победили.
                IMH
                1. Vasya_Piterskiy Вчера, 17:02
                  То же самое сейчас делают США. Если не затеют крупную войну, то тоже надорвутся. А им это сделать не составит труда. Ни чего личного онли бизнес. Жаль русские в этом вопросе не такие... У нас все по совести.
                  Vasya_Piterskiy
              2. IMH Вчера, 17:56
                Да и во времена СССР тз ГДР народу бежало или хотело бежать из ГДР в ФРГ чуть-чуть больше, чем из ФРГ в ГДР.
                IMH
                1. Vasya_Piterskiy Вчера, 18:29
                  А народ всегда куда-то бежит. И из благополучных стран бегут, и из не очень... И из СССР бежали, и в СССР. И из Израиля и в Израиль. Люд всегда ищет перемен... И я считаю - это нормально.
                  Vasya_Piterskiy
            3. Paranoid50 Вчера, 21:21
              Цитата: IMH
              немного приятянее и чуть-чуть лучше,

              Ключевые слова - "немного" и "чуть-чуть". yes Увидев прошлогоднюю первомайскую демонстрацию в ЮК, можно было решить,что это именно КНДР, ага. Там,в ЮК , "всё не так неоднозначно"(с). И те же люди-винтики в механизме капсистемы отнюдь не пребывают в эйфории от собственного бытия. Что,кстати, подтверждается очень сильным профсоюзным движением в ЮК. И, кстати,никто не отменял принцип "одна страна - две системы". Что-то лучшее есть в идеях чучхе,какие-то моменты позитивны у южан. И,уж, точно корейцам не занимать мудрости, как народу с древней самобытной историей. По-любому, компромисс они найдут, если только к ним не будут лезть с советами различные "доброжелатели". А что до "поглощения севера югом"... Ну,хотелки, они - такие. laughing
              Paranoid50
        3. krops777 Вчера, 17:03
          Но давайте посмотрим фактам в глаза- у злых и плохих американцев получилась Республика Корея, у хороших комми получилось КНДР, у плохих американцев подучилась ФРГ, а хороших комми ГДР. Список можно продолжать, но зачем? Почему то у злых и плохих американцев получаются +/- нормальные страны с человечными режимами, а у комми получается страх, смерть, голод и тирания с репресиями всех не согласных. Совпадение?


          Слишком поверхностное рассуждение, США создавало "нормальные" как вы выразились страны, накачивая их деньгами, и технологиями создавая ширму благополучия, печатный станок то у них, а о духовной стороне кто нибудь подумал, не всё благополучие выражается в материальном.
          krops777
          1. IMH Вчера, 17:28
            Вы про скрепы? Знаете, как говорят на Руси- в здоровом теле здоровый дух. Если с экономикой все слава Б-гу, то у народа появляется запрос на духовность, а коль нечего кушать, то уж не до духовности, а моральное падение начинается.
            IMH
        4. Конрад Вчера, 19:25
          Цитата: IMH
          Почему то у злых и плохих американцев получаются +/- нормальные страны с человечными режимами

          Хватит врать-то! Это Южная Корея-то
          Цитата: IMH
          нормальная страна с человечными режимами

          что ли?
          По приколу поищите инфу про Ро Дэ У и прочие "шняжки" в ЮК, а еще особенности Уголовного кодекса в Этой замечательной стране. А факт заключения в тюрьму древнего старика антифашиста Хонекера в Шпандау и доведения его до смерти "человечными" ФРГ на фоне прощения нацистких палачей. И преследование в ФРГ бывших военных и спецслужбистов бГДР? Да и сам факт оккупации США этих стран (и РК, и ФРГ) не надо сбрасывать со счетов. Подумайте головой зачем США не выводят войска с территории этих "независимых государств", от большого доверия?
          Конрад
          1. IMH Вчера, 20:54
            Не зачет. Аргументами все это не насыщено. Не на что ответить.
            IMH
        5. котовский Вчера, 20:58
          Уточнить бы..У плохих американцев получилась РК и КНДР..у плохих американцев получилось ГДР и ФРГ....
          котовский
    2. Геркулесыч Вчера, 16:24
      IMH -вы сейчас просто защищаете сша, которым действительно невыгодно, чтобы Корейцы обьеденившись ушли из под их контроля! Ын реально не желает воевать против своих братьев южан, но с сша невозможно договариватся, они лицемерно срывают все свои договора, им нужна только конфронтация между Кореями. Уйдут из полуострова сша -мир там будет восстановлен очень быстро.
      Геркулесыч
      1. IMH Вчера, 16:33
        Я вам аргументы, вы мне эмоции. На язык аргументов можете перейти?
        IMH
      2. тол100в Вчера, 17:02
        Цитата: Геркулесыч
        но с сша невозможно договариватся, они лицемерно срывают все свои договора,

        Любые мирные договоренности для СГА, как кость в горле! Кому же тогда они будут поставлять свое оружие и технику Б/У?!
        тол100в
    3. ul_vitalii Вчера, 16:25
      Все политики врут, даже когда они говорят правду.
      ul_vitalii
    4. Anarchist Вчера, 16:26
      Цитата: IMH
      Не думаю, что это правда
      Это про всю вашу сказку!
      Цитата: IMH
      как же ГУЛАГи товарища Ына

      Чуть что, так сразу либо холокост, либо ГУЛАГ... Сказки о самом угнетённым народе!
      По себе судить не стоит. Давно ли с соседями мирно жили? Никогда!
      Anarchist
      1. IMH Вчера, 16:41
        Вы можете думать о чем то кроме Израиля? Нет?- понимаю.
        Но вернемся к нашим бара.., т.е Кореям- в каком месте мое мнение о там происходящем сказка?
        IMH
        1. Anarchist Вчера, 16:52
          Возвращаемся к вашим
          Цитата: IMH
          бара..

          Вы пишете сценарий согласно Вашим же мироощущениям! Оттуда взялся и ГУЛАГ... Но, На этом полуострове живёт один, но разделённый народ! И в случае невмешательства третьих, а в данном случае одной исключительной, стран они как-нибудь договорятся.
          Anarchist
          1. IMH Вчера, 16:57
            Выше я написал, почему они никак не договорятся. Приятного прочтения.
            IMH
            1. Anarchist Вчера, 18:00
              Цитата: IMH
              я написал, почему они никак не договорятся.

              Опять же по Вашему прочтению проблемы! Это Ваш сценарий, не более...
              Цитата: IMH
              Приятного прочтения.

              Не, про паралельные миры я лучше у Пратчетта поинтересуюсь! Тонкий философский юмор куда лучше, чем напыщенный сорказм...
              Anarchist
    5. Комментарий был удален.
  2. svp67 Вчера, 16:16
    В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил приглашение посетить Пхеньян и встретиться с северокорейским лидером.
    Если это предложение будет принято и визит состоится... В Вашингтоне, кто то ЛОПНЕТ от злости...
    svp67
  3. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:17
    Кореи помириться хотят, но звезднополосатые упыри из кожи вон лезут, чтоб помешать. Ведь это им не выгодно.
    Генерал Песчаных Карьеров
  4. Лексус Вчера, 16:17
    "Матрасы" только силу понимают.
    Лексус
  5. КВУ-НСвД Вчера, 16:18
    Хотелось бы верить в желание и способность Ю.Кореи договариватся , но США так или иначе наметившееся потепление скорее всего развалят . Мир во всём мире им как серпом по причиндалам .
    КВУ-НСвД
  6. Костадинов Вчера, 17:55
    Цитата: IMH
    Но давайте посмотрим фактам в глаза- у злых и плохих американцев получилась Республика Корея, у хороших комми получилось КНДР, у плохих американцев подучилась ФРГ, а хороших комми ГДР. Список можно продолжать, но зачем?

    Почему нет - продолжим список.
    У комми получилась КНР, а у хороших американцев - Индия, Бангладеш и Пакистан. Ето более два миллиарда человек.
    У комми - СССР, у американцев Россия, Украина, Грузия и так далее - 300 милиона.
    У комми Югославия, у американцев Косово и Босния.
    Когда комми вьиграли гражданскую войну - Виетнам, у когда американци - Афганистан, Ирак и Либия.
    Костадинов
    1. IMH Вчера, 18:16
      Стоп. Вы путаете теплое и мягкое. КНР получилась не у комми (читай СССР), а у китайцев Индия, Бангладеш и Пакистан такая же нищета, как яКнр, кстати. Россия, Украина и Грузия, кстати, прлучились как раз у комми, как результат их раьоты на территори РИ. Вьетнам- да СССР победили, а толку?- нищета там беспросветная, коией не было бы, если бы СССР не выиграл. Югославия, это тоже результат провала комии, которые вылились в этнические конфликты на ошметках той самой Югославии. Афганистан- тут фэил и у СССР, и у американцев- афганцам ничего не поможет:) Ирак и Ливия- в чем пробоема? Американцы им снесли диктаторов в надежде на то, что население этих стран выберет себе белое и пушистое будушее на демократических выборах, но тут у американцев случился фэил- арабы, как выяснилось, немножко не американцы, если у них диктатора забрать, то вместо демократии получается война между кланами/суннитами-шиитами. Ну кто виноват в том, что не иракцы, не ливийцы не могут жить без диктатора? Идея то была не плохой.


      В сухом остатке счет не в пользу "комми".
      IMH
  7. Костадинов Вчера, 18:09
    Цитата: IMH
    Любая форма объединения, кроме как под эгидой КНДР (чего не произойдет никогда по понятным причинам), опасны Ынам, как покушение на их абсолют власти.

    Здесь идет речь о снижения напрежения, но можно и об обединение. В Вьетнаме тоже так говорилиникогда, невозможно а получилось.
    Кроме того конфедерация как форма мирного обьединения вполне устраивает КНДР. Две правительства и общая оборона и внешняя политика.
    Никакая откритая граница КНДР никогда не пугала и не пугает. Из КНДР сбежали менее 30 тисяч человек за всю историю, а прибили из ЮКореи и Японии более 90 тисяч только за период 1959-1984.

    ,
    Костадинов
    1. IMH Вчера, 18:34
      Немного пруфов под свои слова можете добавить?
      IMH
  8. dojjdik Вчера, 19:51
    если евреи не "посадят" к нам в Россию эльцина2 то мы при смене Путина на коммунистов сможем вернуть СССР и тогда все деньги что евреи и бритты кидали на разрушение Союза пойдут прахом; но это в том случае если они не устроят нам "московский майдан"
    dojjdik
  9. gsev Вчера, 21:21
    Корея-древняя культура. Видимо в их истории наступает момент, когда корейцы задумались о сохранении своей государственности, самобытности и независимости от США, КНР и Японии.Поэтому и северяне и южане делают шаги к улучшению. Штатам Корея даже Южная а тем более Северная или еще для них хуже единая как конкурент не нужна. И они сдерживают ее развитие. Наверняка корейцы на примере Германии, Афганистана или Чехии увидели, что коммунисты нормально вписываются в государственную структуру. А преследование госслужащих ГДР это глупость немецких политиков. Да и объединение Германии началось с взаимного признания ГДР и ФРГ. Найдут корейцы приемлимую форму сохранения интересов коммунистов и южан и объединение пойдет полным ходом. Война на корейской земле не нужна только корейцам и в ее предотвращении все умные корейцы заинтересованы в первую очередь.
    gsev
  10. gsev Вчера, 21:34
    Цитата: IMH
    Но заметьте, жить в сателитах США (Республика Корея) немного приятянее и чуть-чуть лучше, чем в бывших сателитах СССР (КНДР). Разве нет?

    Союзники СССР КНР, Индия стали великими державами и в следующем веке будут на равных конкурировать с англосаксами. После американской оккупации и плана Маршала Япония, Германия, Франция, Великобритания уже никогда не достигнут былого величия. Именно союз арабских стран с СССР или советское влияние и сила дала возможность арабам и иранцам национализировать нефтяную промышленность и добиться процветания. Отсутствие сильной России может очень быстро лишить их всего. Пример Ирака, Ливии, Сирии налицо. Американцы поддерживают именно разрушительные силы в этих странах.
    gsev
  11. keeper03 Вчера, 23:49
    Как же всех достали америкашки ! am Предлагаю сменить правительство в Мексике, нашпиговать её Российским оружием, поставить туда Искандеры, Триумфы и прочую прелесть, дабы создать нешуточную напряжённость в том регионе !!! am Вот тогда можно будет более-менее поговорить на равных ! wassat angry soldier
    keeper03
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