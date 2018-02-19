Пхеньян обвинил США в попытках не допустить улучшения межкорейских отношений

США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане,

Стратегические вооружения США и их многочисленные войска концентрируются на Корейском полуострове, в соседних странах и территориях,