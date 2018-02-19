Пхеньян обвинил США в попытках не допустить улучшения межкорейских отношений
Пхеньян предостерег США от возобновления совместных военных учений с Южной Кореей, передает ТАСС.
Издание отметило, что в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность.
Напомним, в начале 2018 года в отношениях между КНДР и Южной Кореей наметилось потепление. Стороны договорились и согласовали с МОК участие в зимней Олимпиаде северокорейских спортсменов. Параллельно военные ведомства РК и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.
Затем Сеул посетила представительная делегация КНДР, в состав которой входила родная сестра Ким Чен Ына. В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил приглашение посетить Пхеньян и встретиться с северокорейским лидером.
США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане,пишет центральная северокорейская газета Rodong.
Издание отметило, что в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность.
Стратегические вооружения США и их многочисленные войска концентрируются на Корейском полуострове, в соседних странах и территориях,говорится в публикации.
Напомним, в начале 2018 года в отношениях между КНДР и Южной Кореей наметилось потепление. Стороны договорились и согласовали с МОК участие в зимней Олимпиаде северокорейских спортсменов. Параллельно военные ведомства РК и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.
Затем Сеул посетила представительная делегация КНДР, в состав которой входила родная сестра Ким Чен Ына. В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил приглашение посетить Пхеньян и встретиться с северокорейским лидером.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти