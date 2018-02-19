00:50 20 февраля

Порошенко призвал Европу не признавать российские президентские выборы в Крыму

Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия пришла в Крым не для того, чтобы защищать права людей – «они нарушаются везде, где присутствует Россия», говорится в пресс-релизе на сайте украинского президента.



По словам Порошенко, Москва также не заинтересована в возвращении Киеву Донбасса – «то территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины».


Однако не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад "русского мира", построенного на лжи и насилии,
заявил президент.

Он напомнил о «маленьких зеленых человечках» в Крыму: после первых смехотворных возражений, Кремль признался.

Неудивительно, что те же люди на этот раз прослеживаются, например, в Сирии, очевидно с их предыдущим боевым опытом в Донбассе и Крыму. Я не тот, кто верит отрицаниям Москвы, что, как они утверждают, "их там нет". Я тот, кто предупреждает об отсутствии границ у Кремля в его скрытой повестке дня,
сказал Порошенко.

Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все,
продолжил он.

Украинский лидер отметил, что эти ценности являются лучшим оружием против российской угрозы.

Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть "нет". "Нет" – признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" – восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" – умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. "Нет" – "Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей,
заявил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. словак Вчера, 16:49
    Меньше всего кого- то в мире интересует мнение алкоголика Потрошенко. У них своя игра
    словак
    1. maxim947 Вчера, 16:55
      21 век!!! деби.лизм и маразм зашкаливает... и не только у пети, куда катится человечество... капец. За детей страшно.
      maxim947
      1. 210окв Вчера, 17:18
        Так они и без синегала выборов в Крыму не признают.И что?
        Цитата: maxim947
        21 век!!! деби.лизм и маразм зашкаливает... и не только у пети, куда катится человечество... капец. За детей страшно.
        210окв
        1. vovanpain Вчера, 18:07
          Цитата: 210окв
          Так они и без синегала выборов в Крыму не признают.И что?

          Парлпментские выборы не признали в Госдуму и чего, госдуму разогнали что ли laughing как стучала фаберже по стенам, так и продолжает стучать, так и тут петруха может соплями удавиться хоть, но его дело шестерочное. hi
          vovanpain
      2. ustinov.yuri Вчера, 19:46
        Году этак в в 12 (1912), многие подобное думали.
        ustinov.yuri
    2. volodya Вчера, 16:58
      Цитата: словак
      Меньше всего кого- то в мире интересует мнение алкоголика Потрошенко. У них своя игра

      Того и гляди из штанов выпрыгнет! А когда побежит из Украины не к нам ли в Ростов будет просится?
      volodya
      1. andre Вчера, 17:10
        А тем временем ВВП тоже гайки закручивает
        "С 14 февраля вступил в силу запрет Россельхознадзора на ввоз свежих яблок в отношении 31 поставщика Республики Беларусь.Еще 22 предприятия, уточняет Россельхознадзор, не имеют продукции в хранилищах, несмотря на то, что в декабре 2017 - феврале 2018 года продукция с этих предприятий поступала на территорию России"
        Россельхознадзор запретил ввоз в сербских груш на территорию РФ в связи с подозрением на реэкспорт из третьих стран.
        Пшекам, ухраинцам и всей прогрессивной Европе.....
        andre
        1. andj61 Вчера, 17:21
          Цитата: andre
          А тем временем ВВП тоже гайки закручивает

          А причём тут ВВП? what
          Это Россельхознадзор наконец-то, после трехлетнего почесывания, начал исполнять требование указов президента и постановлений правительства о введении контрсанкций - и только! bully hi
          andj61
    3. svp67 Вчера, 17:03
      Цитата: словак
      Меньше всего кого- то в мире интересует мнение алкоголика Потрошенко

      А кто сказал, что это ЕГО мнение? Он озвучивает мнение своих хозяев... И это легко увидеть, так как он из речи в речь говорит одно и тоже...
      svp67
      1. Ил-18 Вчера, 18:01
        Его, хозяев...
        Суть в другом. Во всех обращениях к западу прошенко вещает о единстве. Взывает, правильнее будет. Пытается организоваться по принципу "против кого дружим?"
        Ил-18
        1. svp67 Вчера, 18:41
          Цитата: Ил-18
          Пытается организоваться по принципу "против кого дружим?"

          Скорей уж по этому принципу...
          svp67
          1. rocket757 Вчера, 21:57
            Т верно, только до пана атамана ещё не дошло, коль у тебя бардак и в стране и в головах, кардиналу ты просто не интересен!
            Ну что ж, горилка на крайне ещё не закончилась, так шо пану атаману и горевать как бы не о чем!
            Мож подумать, такому за державу будет обидно? Закрома его полны а на остальное ему нас-нас- всё нипочём!
            rocket757
  2. Горный стрелок Вчера, 16:49
    А его кто-то слушал? Я видел кадры. Он вещал перед практически пустым залом...
    Горный стрелок
    1. Монос Вчера, 17:27
      Цитата: Горный стрелок
      А его кто-то слушал? Я видел кадры. Он вещал перед практически пустым залом...

      Неправда, там сидели Кличко и Климкин. Я сам видел. laughing
      Монос
      1. rocket757 Вчера, 23:41
        Ничего не попишешь, значимые фигуры как есть ... понять бы только, в каком курятнике они значимые?
        На комсомолке сегодня, гость из германии выступал ... специально "гад" указал, кто пана атОмана слушал, его точно на свидомое ТВ и радио не пригласят!
        rocket757
  3. seregatara1969 Вчера, 16:50
    так призвал уже или только призывал ?
    seregatara1969
    1. svp67 Вчера, 17:05
      Цитата: seregatara1969
      так призвал уже или только призывал ?

      Он не как с Россией распрощаться не может, а Вы в такие тонкости лезете...
      svp67
  4. KelWin Вчера, 16:51
    Добрая поллитра творит чудеса, продолжай))
    KelWin
    1. Alexkorzun Вчера, 23:28
      Не надо завидовать
      Alexkorzun
  5. vladimirvn Вчера, 17:06
    С "Северного потока-2", надо было и начинать, а то европейцы потеряют главную нить этой длинной речи. Усе. Халява заканчивается. А вы, теперь их бедные родственники, с голой жопой. В очередь, за бесплатной похлебкой! Становись!
    vladimirvn
  6. Чичиков Вчера, 17:08
    Да уж, от украинской демократии бегут все, у кого есть такая возможность, - ЕС, Белоруссия, Россия!
    Чичиков
  7. Zubr Вчера, 17:12
    Мели ЕМЕЛЯ, ТВОЯ НЕДЕЛЯ, отрабатывает свои тридцать серебрянников.
    Zubr
  8. Геркулесыч Вчера, 17:12
    Все больше убеждаюсь что нужно было нам делить укроину в 2014 году! Нужно было исконно Русские земли возвращать себе!
    Геркулесыч
  9. Bosch Вчера, 17:35
    Бандерлоги! Признаете, не признаете - от этого абсолютно ничего не изменится.
    Bosch
  10. Ураган70 Вчера, 18:00
    А вы все про то, что мы матрасам не отвечаем... Вот этого дятла надо спустить на землю, рычаги то наверняка есть! В качестве тренировки перед другими... Чтобы если говорил о России плохо, так за дело! А наши все в остроумии соревнуются... Как оно бесит это кошерное свиное рыло!
    Ураган70
  11. taiga2018 Вчера, 18:02
    во всём этом словесном поносе конечно главное для Петро и Украины-это Северный поток-2...
    taiga2018
  12. Machete Вчера, 18:25
    Не признаёшь выборы в Крыму - не признаёшь саму Россию. Крым уже давно и очень крепко прописан во всех законах и не признавать его отдельно от России - это только пьяно порошенковская может.
    Machete
  13. Комментарий был удален.
  14. Alex-a832 Вчера, 20:02
    Опять Педро про "маленьких зелёных человечков" плёл. Причем тут Россия? Если только как производитель алкоголя, от избыточного потребления которого оные человечки оккупировали Поросенковский мозг...
    Alex-a832
  15. Metallurg_2 Вчера, 20:17
    Дотрындится Педро когда-нибудь, что признания лишится уже Окраина, как суверенное пока еще государство.
    В любом вопросе рулят бабки. Россия может себе позволить "всех купить", а страна 404 только клянчит.
    Metallurg_2
  16. друг зверей Вчера, 20:17
    Угадайте, признала ли Россия выборы президента Украины в 2014 году?
    друг зверей
  17. sabakina Вчера, 21:04
    Он напомнил о «маленьких зеленых человечках» в Крыму
    Ребят, вы будете смеяться, но, после определённой дозы спиртного я просыпаюсь на полу, хотя ложился в кровать. Но при этом, ни маленьких, ни зелёных я не видел. recourse
    sabakina
    1. rocket757 Вчера, 23:50
      Не тот продукт употреблямс?
      Надо рецепт у пана атОмана узнать и всем деятелям НАТО и прочим озабоченным разослать!!!
      Вот визгу то будет!!! Мож кого и кондратий посетит от испуга то, этож представить страшно, к ним зелёные человечики не только в фантазиях приходить будут!
      rocket757
  18. gsev Вчера, 22:11
    Прежде чем говорить такую глупость, Порошенко бы не мешало поинтересоваться мнением крымчан о выборах. А уже на основе мнения этих людей и делать заявления. Этим заявлением Порошенко напомнил крымчанам, что он их злейший враг. Нужно ли немцам, полякам, англосаксам лишний раз злить русских? Или не плюй в колодец из которого пил.
    gsev
    1. rocket757 Вчера, 23:52
      Эт мы такие странные, подумали шо эт глупость? Эт у него мысль выпрямилась и наружу выскользнула!
      rocket757
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