Порошенко призвал Европу не признавать российские президентские выборы в Крыму

Однако не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад "русского мира", построенного на лжи и насилии,

Неудивительно, что те же люди на этот раз прослеживаются, например, в Сирии, очевидно с их предыдущим боевым опытом в Донбассе и Крыму. Я не тот, кто верит отрицаниям Москвы, что, как они утверждают, "их там нет". Я тот, кто предупреждает об отсутствии границ у Кремля в его скрытой повестке дня,

Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все,

Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть "нет". "Нет" – признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" – восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" – умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. "Нет" – "Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей,