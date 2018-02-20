12:57 20 февраля

"Сражаются, пока их не убьют..."

Память о практически полностью погибшей в боях лета 1941 года регулярной, довоенной РККА не должна быть осквернена злонамеренной клеветой и дилетантскими спекуляциями

"Сражаются, пока их не убьют..."


Прекрасно представляю - сколько собак на меня сейчас будет спущено. И, тем не менее, в канун векового юбилея РККА, считаю необходимым внести полную ясность в тему так называемых «катастрофических поражений» нашей армии летом 1941 года.


В том смысле, что Вооруженные Силы СССР, существовавшие на 22 июня того года, к причинам этих поражений СОВЕРШЕННО НЕПРИЧАСТНЫ. И наоборот – сделали максимум того, что могли, чтобы поглотить и рассеять энергию первого, самого сильного удара врага.

К числу наиболее распространенных заблуждений можно отнести следующие интерпретации основных причин наших военных неудач 1941 года:

1. Предвоенные сталинские репрессии против командного состава РККА

2. Незавершенность перевооружения и боевого развертывания Красной армии

3. Низкий морально-политический уровень личного состава, якобы не желавшего воевать за коммунистическую Россию

4. Предательство высшего командного состава РККА, в первую очередь Западного особого военного округа

5. Неготовность СССР к оборонительной войне, якобы связанная с его сугубо наступательными планами по разгрому Германии и завоеванию Европы

Все это есть, ни что иное, как злонамеренные политические спекуляции, призванные, в разное время и по разным причинам, перевести стрелки ответственности на армию и сделать ее бойцов и командиров главными виновниками случившегося.

В нижеследующем тексте, я попытаюсь, хотя бы тезисно и в самых общих чертах, иначе пришлось бы писать многотомник, обрисовать - почему это не так. В чем мне поможет «Военный дневник» тогдашнего начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Франца Гальдера, основная ценность которого заключается именно в свободной от последующих политических наслоений оценке происходивших событий в реальном режиме времени.

Итак, начнем прямо с 22 июня 1941года – первого дня войны. Вот, что пишет Гальдер:


«Общая картина первого дня наступления представляется следующей:
«Наступление германских войск застало противника врасплох. Боевые порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне; Его войска в пограничной полосе были разбросаны на обширной территории и привязаны к районам своего расквартирования. Охрана самой границы была в общем слабой.
... В пользу вывода о том, что значительная часть сил противника находится гораздо глубже в тылу, чем мы считали, и теперь частично отводится еще дальше, говорят следующие факты: наши войска за первый день наступления продвинулись с боями на глубину до 20 км, далее — отсутствие большого количества пленных, крайне незначительное количество артиллерии, действовавшей на стороне противника», HTTP://MILITERA.LIB.RU/DB/HALDER/1941_06.HTML

Для опытного военного, каким, безусловно, был начальник немецкого генштаба, общая картина событий стала очевидной практически сразу. И Гальдер – профессиональный служака, которому, в общем-то, не было никакого дела до болтовни Гитлера насчет превентивной войны против «уже готового к нападению СССР», сразу и однозначно этот нацистский миф полностью опроверг. Отмеченные им факты «разбросанности советских войск по огромной территории и привязанности к районам своего расквартирования», а также прямое указание на то, что «значительная часть сил противника находится гораздо глубже в тылу, чем мы считали», четко и однозначно указывают на то, что никаких стратегических ударных группировок вблизи госграницы, накануне 22 июня, Красная армия не создавала и, следовательно, к агрессии не готовилась.

Таким образом, уже на данном этапе нашего рассуждения можно смело ставить жирный крест на всей пропаганде о неминуемой в то время советской агрессии, якобы толкнувшей Гитлера на войну, а заодно и на всех апологетах этой лживой теории - от Геббельса до предателя Резуна.

Не могла армия, якобы изготовившаяся к «освободительному походу в Европу» спокойно сидеть на «зимних квартирах», разбросанных на огромной территории европейской части СССР. Стратегические ударные группировки выглядят немного иначе.
И если бы они действительно нависали над восточной границей Третьего рейха в полной готовности к стремительному броску на Запад, то тогда Гальдер вряд ли имел бы возможность написать о слабом сопротивлении противника в приграничной полосе.
Более того, в случае реального существования таких полностью отмобилизованных ударных группировок вблизи границы, а это миллионы солдат и офицеров, картина военных действий была бы совершенно иной, нежели та, которая имела место в реальной истории. Удар советской армии вторжения, если бы даже не стал нокаутирующим для Германии, наверняка сломал бы все планы гитлеровского командования. И вермахту пришлось бы, вместо победного марша на Москву, втягиваться в крупномасштабные встречные сражения с рвущимися вперед танковыми клиньями РККА. И еще не факт, что немцам удалось бы сдержать этот порыв.

Потому что у Красной армии к тому времени было вполне достаточно сил и средств для реализации самой решительной наступательной стратегии - огромное количество боевой техники, в том числе и самой лучшей в мире, тщательно обученный в предвоенный период и прекрасно мотивированный кадровый личный состав, а также полководцы новой волны, получившие реальный боевой опыт и сделавшие выводы из всех ошибок локальных конфликтов конца 30-х - начала 40 –х годов.
Кстати, сам Гитлер уже накануне своей гибели в 1945 году сожалел, что не провел в своей армии нечто подобное сталинской чистке командного состава накануне войны.

Таким образом, пропагандистская версия об упреждающем ударе немцев против якобы изготовившейся к броску РККА, нами отвергается как абсолютно беспочвенная и никак не стыкующаяся с фактами реальной действительности.
Теперь о еще более популярном в последние годы мифе про «низкий моральный дух» красноармейцев, которые дескать не хотели воевать за «кровавый сталинский режим» и поэтому миллионами и при первой возможности сдавались немцам в плен.
Категорически утверждаю, что подобные обвинения являются стопроцентной клеветой на регулярную Красную армию, которые абсолютно не соответствуют историческим фактам.

Вновь обратимся к Францу Гальдеру, который не занимался сочинением политически окрашенных небылиц и писал только о том, что было отражено в официальных штабных донесениях.

23 июня 1941 года
Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен.

26 июня 1941 года
Вечерние итоговые сводки за 25.6 и утренние донесения от 26.6 сообщают:
Группа армий «Юг» медленно продвигается вперед, к сожалению неся значительные потери. У противника, действующего против группы армий «Юг», отмечается твердое и энергичное руководство.
На всех участках фронта характерно небольшое число пленных, наряду с очень большим количеством трофейного имущества (в том числе горючего).

Про трофейное имущество вопросов нет – отступающие войска вынужденно оставляли, чаще всего приводя в негодное состояние, тяжелое вооружение из-за того, что закончились боеприпасы или горючее. О состоянии этих трофеев можно судить по тому факту, что через целую неделю боевых действий Гальдер жалуется, что у немцев нет возможности изучить новый русский танк Т-34, потому что пока не удалось захватить ни одной целой машины. Но читаем дальше:

28 июня 1941 года
Генерал Бранд: Отчет о боях за Брест-Литовск (31-я пехотная дивизия). …..сопротивление превосходящих по численности и фанатически сражающихся войск противника было очень сильным, что вызвало большие потери в составе 31-й пехотной дивизии.
… Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в плен…. Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т. п. в плен сдаются лишь немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян.
…. Генерал-инспектор пехоты Отт доложил о своих впечатлениях о бое в районе Гродно. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов; теперь это уже недопустимо.

2 июля 1941 года

17-я армия, продолжает преследование отходящего противника. Это «преследование» все время задерживается упорным сопротивлением со стороны противника, отдельные группы которого беспрерывно переходят в контратаки, большей частью во фланг наступающим войскам и, как правило, при поддержке танков.

4 июля 1941 года
Бои с русскими носят исключительно упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество пленных.

5 июля 1941 года
Обстановка на фронте к вечеру: на юге наши войска из-за плохого состояния дорог и упорного сопротивления противника продвигаются вперед медленно. Из частей сообщают, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами

11 июля 1941 года
Полковник Окснер доложил о своей поездке в танковые группы Гудериана и Гота. Следует отметить:
… б. Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатически.
в. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали.


Перечень подобных предельно красноречивых цитат из дневниковых записей одного из главных генералов вермахта можно продолжать до бесконечности. Но думаю, что даже вышеприведенных отрывков более чем достаточно, чтобы констатировать – ни о каком массовом бегстве нашей кадровой армии и, тем более, о её «нежелании воевать», не было даже речи. И это упорное сопротивление было не эпизодическим, а именно - общей нормой поведения воинов Красной армии, которую в качестве абсолютно бесспорного факта зафиксировал Франц Гальдер.
Регулярная армия СССР дралась именно так, как её научили – до последнего патрона и последней возможности сопротивляться, с полным презрением к смерти и ненавистью к врагу. «Нет пленных», «мало пленных», «русские дерутся, пока их не убьют» - бесконечным рефреном звучат со страниц «Военного дневника» эти признания врага.

Таким образом, у нас есть все основания с гневом и возмущением отвергнуть и эту клевету на РККА – о её мнимой психологической неготовности к войне и якобы массовом антисоветском настрое её личного состава. Не было этого - от слова совсем!
И, наконец, о так называемом «предательстве генералов». Обычно в этой связи наши начитавшиеся популярных книжек в ярких обложках «знатоки истории» упоминают Западный фронт и его командующего генерала армии Дмитрия Павлова.
Послушать таких «экспертов», так этот Павлов только и был озабочен накануне войны тем, как бы получше подготовиться к сдаче вверенного ему фронта немцам.

Даже если у генерала армии Советского Союза действительно были такие странные намерения, я вынужден констатировать, что вышло это у него из рук вон плохо. Поскольку Западный фронт, на который, кстати, пришелся главный удар немцев, врагу отнюдь не сдался. И опять же – от слова совсем!

Подтверждением чему - дневники того же Гальдера. Немцы поначалу, пользуясь внезапностью нападения и прорехами в обороне русских, бросили свои танковые группы вперед с целью окружения основных сил Западного фронта. И как будто добились своего – в кольцо действительно попала значительная часть войск этого стратегического направления.
Но дальше для самих немцев началось форменное кишкомотание. Окруженные советские войска даже не подумали аккуратно сложить оружие по примеру своих европейских коллег. И у Франца Гальдера возникла новая причина для хронической головной боли.

26 июня 1941 года
Значительные, находящиеся в окружении группы противника, в том числе и в нашем глубоком тылу, задерживают продвижение наших пехотных дивизий.

28 июня 1941 года
На фронте группы армий «Центр» в результате отчаянных попыток противника выйти из окружения в районах Волковыска и Новогрудка обстановка на ряде участков серьезно обострилась.

30 июня 1941 года
В центре полосы группы армий «Центр» наши совершенно перемешавшиеся дивизии прилагают все усилия, чтобы не выпустить из внутреннего кольца окружения противника, отчаянно пробивающегося на всех направлениях.

Не правда ли – несколько странное поведение для армии, про которую нам рассказывают, что она только то и делала, что без оглядки бежала от врага, или наоборот - массово просилась в немецкий плен. И только 2 июля 1941 года, то есть на десятый день войны, в дневнике Гальдера появляется следующая запись:

2 июля 1941 года
Противник, находящийся в районе Новогрудка, понес большие потери. Все части, которым удалось уйти в район Новогрудка, фактически разбиты; кроме того, они не имеют боеприпасов и продовольствия. Отсюда и пассивность противника. Однако нельзя совершенно исключить возможность просачивания отдельных мелких групп противника на юго-восток.

Как видим, только через неделю боев в окружении, активность находящихся в кольце советских сил пошла на убыль. И то лишь потому, что к этому времени у окруженцев наверняка закончились боеприпасы и продовольствие.

И только к 5 июля окруженные западнее Минска части РККА, сражавшиеся практически до последнего патрона, прекратили организованное сопротивление. В плен попало по данным «Военного дневника» свыше 50 тысяч наших военных. Однако, судя по оценкам того же Гальдера, это была лишь небольшая часть тех сил, которые оказались в белостокско-новогрудском котле. Все остальные фактически погибли в бою.

5 июля 1941 года
В общем, после того как противник, окруженный в районе Новогрудка, уже не совершает больше попыток прорваться из окружения, можно с уверенностью сказать, что от группировки противника, находившейся в белостокском выступе (численность которой, согласно показаниям одного пленного командира корпуса, составляла 15-20 дивизий), сохранились жалкие остатки. Из числа дивизий противника, действовавших перед фронтом группы армий «Север», 12-15 дивизий следует считать полностью уничтоженными.

На военном языке «полностью уничтоженная дивизия» - это воинская часть, которая дралась с врагом до последнего человека и целиком погибла в бою.
В сущности, это все, что нужно знать о так называемом «предательстве генералов» Западного особого военного округа, которые якобы подготовили свои войска к бесславной сдаче врагу. Не было никакой сдачи. А было на самом деле абсолютно героическое, ожесточенное и кровопролитное для врага сопротивление наших дивизий, во главе которых стояли те самые генералы, которые якобы предали Родину.
А что же тогда было, спросите вы. Ведь были в дальнейшем же и тяжелейшие окружения и бесконечные колонны пленных и отступление до самой Москвы.

Да, все это было. Но уже после того, как основные силы регулярной РККА были уничтожены в приграничном сражении. Впоследствии наспех набранные и брошенные в бой дивизии резервистов и ополченцев еще должны были научиться по-настоящему воевать. И эти, фактически гражданские люди, научились. Но для этого потребовалось еще почти полгода и линия фронта у самой Москвы.

,А кадровые войска полностью выполнили свою боевую задачу. И почти целиком погибли в бою. Но не по причине какой-то мифической военной неподготовленности, или, тем более, крупномасштабного предательства, но исключительно в силу логики военных действий. Которая, в свою очередь, стала результатом принятых руководством страны накануне войны политических решений. Главной сутью которых было любой ценой отсрочить начало войны с Германией, а в идеале и вовсе её избежать.

Сталину нечего было делить с Гитлером в Европе. Советский Союз вернул себе практически все бывшие российские территории, на которые претендовал. И на этом программа внешнего расширения государства для Иосифа Сталина, полностью ориентированного на внутреннее саморазвитие СССР и построение социализма в одной, отдельно взятой стране, была полностью исчерпана.

Именно для того, чтобы избежать даже малейшего намека на подготовку к войне, Сталин отказался от сосредоточения ударных группировок войск на границе с Германией и приказал рассредоточить их по огромной территории страны. Именно это его решение стало роковым для кадровой Красной армии образца 22 июня 1941 года. Бывшая могущественной военной силой, но разбросанная по необозримым пространствам, фактически приговоренная к утрате военной инициативы, она была лишена физической возможности быстро собрать свои силы в нужном месте. И, вследствие этого, обречена на разгром по частям полностью сконцентрированным для максимально сильного удара вермахтом, мобилизовавшим военные ресурсы всей Европы.

При желании можно, конечно, поставить это фатальное решение в вину Сталину. Но лично мне трудно представить, что оказавшись на его месте, я бы рискнул принять другое решение. Потому что этим другим решением могла быть только немедленная война с Германией. А, фактически - со всем западным миром, включая США и Великобританию. Которые, в этом случае, наверняка встали бы на сторону «подвергшейся советской агрессии» Европы.

Та самая война, которой Сталин не столько боялся (у меня нет данных, что он был трусом) сколько элементарно не хотел. Просто потому, что не считал её необходимой для СССР. И в этом смысле у него вариантов не было. В итоге - наша страна сделала все, что от неё зависело, чтобы такой, в сущности, бессмысленной войны не случилось. Но не всё в этом мире зависит только от нас.

Что же касается Красной армии, то она, даже в этих, самых неблагоприятных условиях, полностью выполнила свой воинский долг. И в год своего столетия имеет полное право по–прежнему оставаться в истории непобедимой и легендарной.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 70

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
    На военном языке «полностью уничтоженная дивизия» - это воинская часть, которая дралась с врагом до последнего человека и целиком погибла в бою.


    Мясной бор...Волховский фронт...Демьянск...Ржевск...Невский пятачок...потери рядового и офицерского состава там коллосальные...смотришь кадры из раскопок в тех местах чего и кого только там не находят...никакой Голливуд не сможет воссоздать картину гибели тысяч и тысяч людей...еще раз убеждаюсь как хрупка и эффемерна человеческая жизнь на войне.
    Тяжело иногда читать воспоминания очевидцев тех лет как немцев так и наших ветеранов...кровь ,нечеловеческие страдания,жестокость и цинизм войны ...все в одном флаконе.
    Преклоняюсь перед бойцами первого года войны...это просто надо пережить внутри себя чтобы понять через что они прошли в 1941 году войны.
    Тот же ЛЕХА
    1. Венд Сегодня, 10:40
      Статье +. По поводу
      в общем-то, не было никакого дела до болтовни Гитлера насчет превентивной войны против «уже готового к нападению СССР»
      Думаю это почти так. Гитлер прекрасно осознавал мощь СССР и развитие в военном направлении. И это был действительно упреждающий удар, но не из-за готовящегося нападения, а чтобы остановить военное развитие СССР.
      Венд
  2. василий50 Сегодня, 07:01
    Спасибо автору.
    Слишком уж много чего стали писать и *предполагать* всякое разное.
    То что КРАСНАЯ АРМИЯ до конца выполнила свой воинский долг, ни у кого сомнения не вызывает. Как не было сомнений и в 1941 году.
    Павлова судили вовсе не за предательство, а за неисполнение приказов, за неподготовленность к отражению агрессии.
    То что появляются подозрения в измене так это правомерно, слишком уж страшные были потери и не все потери можно объяснить *внезапным нападением*. Вопросов много, и не на все есть ответы.
    василий50
    1. lwimu1976 Сегодня, 08:10
      То что появляются подозрения в измене так это правомерно, слишком уж страшные были потери и не все потери можно объяснить *внезапным нападением*. Вопросов много, и не на все есть ответы.
      Шумилин А.И.(13.11.1941г.)
      — У нас здесь не курят!
      — Что за учреждение? И почему здесь нельзя курить?
      — Здесь военный трибунал, а не учреждение! И вам, пока вы здесь сидите, курить не полагается!
      — Как! — вылетело у меня от неожиданности.
      Дверь во внутреннее помещёние открылась, и меня пригласили войти. Я, ничего не думая, спокойно сажусь на заднюю лавку у стены. Капитан подходит ко мне и обходительно просит пересесть на переднюю лавку.
      — А мне сюда зачем? — спрашиваю я. Мне сзади смотреть удобней.
      — Вы, лейтенант, уже не свидетель.
      — Кто же я такой?
      — Вы, как и они, подследственный и участник.
      — Какой участник? В чем я участвовал и где?
      — Давайте помолчим! До вас очередь дойдет, суд во всем разберется.
      Подошла очередь Татаринова. Он почему-то подкашливал и вытирал ладонью пот с лица.
      — Вы прибыли в роту, в ту ночь, когда батальон заблудился в лесу?
      — Да! — ответил он не подымая головы.
      Сегодня 13-ое ноября определил я подсчетом. Шестой день с того дня, когда нам в траншее выдали водку. Кто-то подтолкнул меня сзади в плечо. Я быстро обернулся. Капитан показал мне пальцем в направлении красного стола. Я сразу понял, что теперь меня требуют к ответу.
      После целого ряда вопросов, где я родился, кто я, и другие, меня спросили:
      — Вы были на берегу Волги, когда батальон занимал там оборону?
      — Да, был, — ответил я.
      — Когда вы оставили линию обороны и отошли от берега Волги?
      — Я берег Волги не оборонял. У меня приказа на оборону берега Волги не было. Мы лежали, на берегу и ждали, когда наш командир роты старший лейтенант Архипов вернется о того берега. Я отошел от берега Волги, когда началась бомбежка. Сначала отошел батальон, потом обнаружив, что мы остались одни, мы отошли за батальоном.
      — Я думаю достаточно, — сказал кто-то сидящий за столом.
      — Больше вопросов нет, — сказал мне тот, что меня допрашивал.
      После некоторой паузы, сидевшие за столом удалились на совещание. Они вернулись, нас попросили встать. И суд объявил свое решение.
      Комбат получил восемь лет лишения свободы, а нам с Татариновым по статье 193-21«Б» УК РСФСР условно дали по пять лет.
      Когда нам по очереди дали последнее слово, то я задыхаясь от несправедливости сказал, что всех перечисленных деревень о которых здесь идет речь, и которые полк оставил без боя, я в глаза никогда не видел и о них не слыхал.
      — Покажите приказ, или пусть подтвердят отдавшие его люди, что и оставленные во время переправы через Волгу солдаты обязаны были оборонять одну на указанных здесь деревень. Я с солдатами на берегу остался случайно. Я приказа на оборону берега не имел.
      — Мой командир роты Архипов с тремя взводами переправился на тот берег реки и приказал мне на следующем пароме следовать за ним. Саперы у нас на глазах взорвали паром и сбежали в тыл. Я остался на берегу без всякой связи и без знания обстановки. Где и куда пропала наша рота, никто не знает. Мне здесь ставят в вину сдачу целого района деревень: Избрижье, Заборье, Стружня, Галыхино, Тухминь и Степанково. Район на десятки километров для взвода в тридцать человек солдат не слишком ли много? Его должна оборонять по крайней мере дивизия. Если здесь вершится правосудие, то почему мне в вину ставиться невозможное и такая несправедливость?
      Меня тут же прервали и разъяснили, что я должен говорить только по существу и добавили:
      — Виноват полк. В полку осталось три офицера. Эти трое — вы! В решении суда всё учтено!
      — Если всё установлено, то вам хорошо известно, что немцы и техника переправлялись у пристани Избрижье. А я находился в то время от Избрижья в пятнадцати километрах, если идти по берегу вверх по течению реки. Где же тут логика?
      — Ты, лейтенант, не кипятись! — услышал я голос капитана у себя за спиной.
      — Чего ты лезешь на рожон? У тебя всё условно! Ты должен быть рад, что так легко отделался? Вернёшься в роту! Сейчас револьвер свой получишь! Вот у комбата дела обстоят гораздо хуже!
      Слова капитана сбили меня с хода мысли и я, как бы заткнувшись, опустился на скамью.
      Да, подумал я. Березин выгородил себя, отдав под суд трех младших офицеров. Самое главное было сделано. Нас судили потому, что мы остались в живых и судить больше было некого. В течение одной ночи Березин потерял полк, который вместе с Ипатовым попал в плен. Березин потерял десяток деревень и территорию пятнадцать на двадцать километров |по фронту и в глубину|.
      Действительно, какая разница для лейтенанта, будет он через неделю валяться убитым с судимостью или без неё!
      Что-то будет дальше? — подумал я, выходя на крыльцо. Я осмотрелся кругом, белый снег слепил глаза. Я достал махорку, свернул папироску и закурил.
      — Вот ваш револьвер, возьмите! — услышал я голос капитана.
      lwimu1976
    2. lwimu1976 Сегодня, 09:23
      Павлова судили вовсе не за предательство, а за неисполнение приказов, за неподготовленность к отражению агрессии.
      Рокоссовский.
      Но о чем думали те, кто составлял подобные директивы, вкладывая их в оперативные пакеты и сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения были явно нереальными. Зная об этом, они все же их отдавали, преследуя, уверен, цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для «решительных» действий таким-то войскам (соединениям) ими был отдан. Их не беспокоило, что такой приказ — посылка мехкорпусов на истребление. Погибали в неравном бою хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль пехоты.

      Даже тогда, когда совершенно ясно были установлены направления главных ударов, наносимых германскими войсками, а также их группировка и силы, командование округа оказалось неспособным взять на себя ответственность и принять кардинальное решение для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую часть войск, оттянув их в старый укрепленный район.

      Уж если этого не сделал своевременно Генеральный штаб, то командование округа обязано было это сделать, находясь непосредственно там, где развертывались эти трагические события.

      Роль командования округа свелась к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и не соответствующие сложившейся на фронте и быстро менявшейся обстановке директивы Генерального штаба и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответственно, а главное, без пользы пыталось наложить на бреши от ударов главной группировки врага непрочные «пластыри», то есть неподготовленные соединения и части. Между тем заранее знало, что такими «пластырями» остановить противника нельзя: не позволяли ни время, ни обстановка, ни собственные возможности. Организацию подобных мероприятий можно было наладить где то в глубине территории, собрав соответствующие для проведения этих мероприятий силы. А такими силами округ обладал, но они вводились в действие и истреблялись по частям.

      Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим фронтом М.П. Кирпоносом в моем присутствии и которые сводились к тому, что под удары [55] организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две дивизии. К чему это приводило? Ответ может быть один — к истреблению наших сил по частям, что было на руку только противнику.
      lwimu1976
  3. амурец Сегодня, 07:24
    Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен.
    Вот воспоминания одного из защитников границы в 1941 году, командира гарнизона ДОТ под Перемышлем. лейтенанта Ивана Кривоногова, одного из членов экипажа самолёта М.Девятаева, угнавших самолёт Не-111 с острова Узедом в 1945году.
    Книга "Родина зовёт" 1960 года "Командир отдельной пульроты Березин получил приказ - принять опорный пункт укрепленного района. Вместе с командиром роты поехал и я.
    Опорный пункт нашей роты - это несколько долговременных огневых точек, расположенных вдоль реки Сан. За один день мы вместе с Березиным объездили все доты. Здесь полным ходом шло строительство. Рыли котлованы, бетонировали металлические каркасы, бурили артезианские колодцы. На передней линии уже засыпали готовые сооружения, маскировали их дерном, устанавливали вооружение, оборудовали жилые помещения. От дота к доту тянулся противотанковый ров, он был совсем закончен. Таким образом, передняя линия дотов была уже боеспособна. [9].....Первая атака была отбита. Лощина опустела. Только убитые, очень много убитых осталось на ней.
    Снова обрушилась на дот вражеская артиллерия всех калибров, но сооружение выдержало и на этот раз. Противник с еще большими силами двинулся на переднюю линию укрепленного района. Немцы шли напролом, но под пулеметным и пушечным огнем они падали, поворачивались и, сшибая друг друга, бежали назад. А потом снова группировались и лезли на штурм дота, мешавшего их продвижению вперед… От беспрерывной стрельбы, пороховых газов, раскаленных стволов пушки и пулеметов стучало в висках.
    …Наступила ночь. Первая военная ночь в осажденном доте. Мы не ложились спать. Каждый оставался на своем посту, готовый в любую минуту вступить в бой. Я заменил первые номера наводчиков другими курсантами, на высотке возле дота выставил наблюдателя с ручным пулеметом, расставил дежурных. Свечи, зажженные в боевых казематах и командирской рубке, бросали неясный свет на усталые, посуровевшие лица бойцов. В углах лежали зловещие тени. Никто не разговаривал. Все мы думали, наверное, об одном: «Подойдут ли наши? Хватит ли сил сдержать врага?» [20]" И так 13-суток. "Вот и граница, река Сан, мост, который несколько дней тому назад был нейтральным. Немцы долго не могли овладеть им. Здесь стояли насмерть пограничники, а мы из своих дотов десятками и сотнями уничтожали [39] врагов. Теперь враги свободно проезжают по мосту, а мы едем пленными в немецких машинах.
    Дорога идет по немецкой территории, вдоль границы. Нам хорошо видна вся передняя линия нашего опорного пункта. Развороченные глыбы бетона, всхолмленная земля. Сколько наших товарищей погребено под тяжелыми бетонными плитами! Вот с выбитыми амбразурами дот, который защищал Володя Молотков. Я ищу глазами то место, где был мой дот и вижу его останки: груда серого камня. Соседний дот Феди Скрипниченко. «Милый, веселый, резвый Федя. Кто и когда узнает о твоем подвиге?» - думаю я.
    - Смотрите, как разорили, гады, - показывая на доты, говорит незнакомый боец. - Видно, тут наши дрались до последнего."
    амурец
    1. lwimu1976 Сегодня, 09:10
      но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами
      Рассказ очевидца.Ивановское на р.Луга.Лето 1941г.
      На село наступают три КВ.На башнях скобы(КВ-2).Один танк проехал через избу.Следущая наша.
      Мы заметались, выбежали,забежали обратно. Танкисты увидели,избу объехали,на дороге заглохли.
      Двинулись,заглохли.Потом из танка дым пошёл.Башня отлетела к нам в огород.Обстрела танков не было.
      lwimu1976
  4. parusnik Сегодня, 08:03
    о еще более популярном в последние годы мифе про «низкий моральный дух» красноармейцев, которые дескать не хотели воевать за «кровавый сталинский режим» и поэтому миллионами и при первой возможности сдавались немцам в плен.
    ...Бойцы армии с низким моральным духом, не будут оставлять такие надписи:"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41г.","Умираем не срамя","Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 г. - 3.15 ч. Умрем, но не уйдем"..и таких надписей много...
    parusnik
    1. Гопник Сегодня, 12:41
      Так у тех кто оставлял не было низкого морального духа. А те у кого он был и кто сдавался, таких надписей и не оставлял
      Гопник
  5. Комментарий был удален.
  6. Ящеръ-философъ Сегодня, 08:45
    Память о практически полностью погибшей в боях лета 1941 года регулярной, довоенной РККА

    Если ​всѣ​ погибли въ бояхъ, то откуда взялось 2 милліона плѣнныхъ за первый годъ войны?
    Все это есть, ни что иное, как злонамеренные политические спекуляции, призванные, в разное время и по разным причинам, перевести стрелки ответственности на армию и сделать ее бойцов и командиров главными виновниками случившегося.

    Какъ разъ армія здѣсь совсѣмъ не при ​чёмъ​. ​Всѣ​ вопросы къ усатому грузинскому сверхразуму.
    Ящеръ-философъ
    1. Paul Zewike Сегодня, 09:13
      Способ написания Вашего комментария выдает Вашу некоторую незрелость и экзальтированность. И почему-то такой психотип характерен для либералочек. Ведь Вы либералочка? Ну как походя не пнуть И.В. Сталина.
      Paul Zewike
      1. Ящеръ-философъ Сегодня, 09:21
        О, любезный, я отнюдь не либералъ. И даже не близко.
        Джугашвили же считаю необходимымъ судить за тѣ преступленія, что онъ совершилъ противъ русскаго народа. Какъ и всю его банду. Ибо у геноцида срока давности нѣтъ.
        Ящеръ-философъ
        1. Ниточкин Сегодня, 11:29
          Не по адресу претензии. По геноциду все вопросы к Троцкому и его "банде".
          Ниточкин
          1. lwimu1976 Сегодня, 12:01
            Троцкому и его "банде".
            Банда:СНК Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР. Ленин?.
            Политбюро ЦК РКП(б).?
            Троцкий состоял и активно участвовал в обеих!
            lwimu1976
        2. vlad_vlad Сегодня, 12:39
          Цитата: Ящеръ-философъ
          О, любезный, я отнюдь не либералъ. И даже не близко.
          Джугашвили же считаю необходимымъ судить за тѣ преступленія, что онъ совершилъ противъ русскаго народа. Какъ и всю его банду. Ибо у геноцида срока давности нѣтъ.


          а вы рисковый ящер...
          на етом сайте принято любить усатого гениалисимуса. И еще тут принято что Россия и етот гениалисимус неразделимы, т.е. "враг Сталина" = "враг России". Вариант "Враг сталина" = "друг России" отсутствует в обсуждении.
          готовьтесь, щас вас из ящера в змею растопчут wink
          vlad_vlad
          1. Ящеръ-философъ Сегодня, 12:54
            готовьтесь, щас вас из ящера в змею растопчут

            Мнѣ не страшно, я уже вымеръ. wink
            Ящеръ-философъ
      2. avva2012 Сегодня, 10:11
        выдает Вашу некоторую незрелость и экзальтированность.
        Это Карго-культ. Примерно те же самые проблемы с мышлением, но взгляд с боку.
        avva2012
    2. Alexey RA Сегодня, 11:01
      Цитата: Ящеръ-философъ
      Какъ разъ армія здѣсь совсѣмъ не при ​чёмъ​. ​Всѣ​ вопросы къ усатому грузинскому сверхразуму.

      Да ладно. Неужто это лично ИВС бегал по частям, и как увидит солдата, чистящего винтовку - так тут же ссылает его на Колыму? А как увидит командира, изучающего Устав - так тут же подписывает ему ВМСЗ?
      Я не говорю о тех провалах РККА, которые были вызваны нехваткой техники, вооружения и призывников с образованием 7-9 классов. Но 30% ржавых винтовок в дивизии за 4 месяца не Сталин сделал! А Устав в головы командиров вдалбливать пришлось приказами фронтового/армейского уровня и крепким словом аж до 1943 года. Дело дошло до того, что в отчёте 1942 года о действиях тбр в 1941 было особо отмечено, что бригада Катукова достигла успехов по причине следования Уставу и наставлениям.
      Alexey RA
      1. Ратуш Сегодня, 11:12
        Цитата: Alexey RA
        Неужто это лично ИВС бегал по частям, и как увидит солдата, чистящего винтовку - так тут же ссылает его на Колыму?




        А кто выстраивал систему при которой такое отношение к делу стало возможным?...солдаты не умели чистить ружья..а маршалам и командармам и в 1943 лично преподавал в приказах азбучные истины ,которые они должны были знать еще с школы младших командиров
        Ратуш
        1. Alexey RA Сегодня, 11:30
          Цитата: Ратуш
          А кто выстраивал систему при которой такое отношение к делу стало возможным?

          Неужто ИВС лично писал приказы "не спрашивать с командиров за подготовку их подчинённых"? wink
          Систему тотальной безнаказанности в РККА начали ломать во второй половине 30-х - вместе с культом Гражданской войны и принципом "сознательность вместо ответственности". Тот же Дисциплинарный Устав в РККА удалось пробить только к 1940 году.
          Цитата: Ратуш
          а маршалам и командармам и в 1943 лично преподавал в приказах азбучные истины ,которые они должны были знать еще с школы младших командиров

          Посмотрите статистику образования курсантов начала 30-х - более 90% имеют начальное образование или не имеют его вообще.
          Alexey RA
      2. Ящеръ-философъ Сегодня, 11:34
        Я не говорю о тех провалах РККА, которые были вызваны нехваткой техники, вооружения и призывников с образованием 7-9 классов. Но 30% ржавых винтовок в дивизии за 4 месяца не Сталин сделал!

        Простите великодушно, не затруднитъ ли Васъ напомнить, сколько ​лѣтъ​ возглавлялъ Іосифъ Виссаріоновичъ Джугашвили совѣтское государство на 1941 годъ? И развѣ власть этого человѣка не была абсолютна? А разъ она была абсолютна, то такова и отвѣтственность, въ томъ числѣ и за ​ржавыя​ винтовки, нехватку техники, вооруженія, нижнихъ чиновъ и ​повыбивавшія​ офицерскій корпусъ репрессіи.
        Ящеръ-философъ
        1. Alexey RA Сегодня, 12:41
          Цитата: Ящеръ-философъ
          Простите великодушно, не затруднитъ ли Васъ напомнить, сколько ​лѣтъ​ возглавлялъ Іосифъ Виссаріоновичъ Джугашвили совѣтское государство на 1941 годъ?

          А Вас интересует формальный срок или фактический? Фактически - около 10 лет (даже меньше - если считать за точку отсчёта "Съезд победителей"). А до начала 30-х в руководстве большевиков шла та самая многократно преданная анафеме фракционная борьба, в ходе которой возникали и распадались самые причудливые союзы... на руководство же страной у борцов времени практически не оставалось. Это бурлящее болото более-менее пришло в себя только после "Военной тревоги 1927", когда внезапно выяснилось, что пока наверху делили посты и подсиживали друг друга, промышленность и армия деградировали настолько, что самым страшным противником для СССР стала уже Польша.
          Цитата: Ящеръ-философъ
          И развѣ власть этого человѣка не была абсолютна?

          Нет. Формально встав во главе страны, на практике ИВС был вынужден поддерживать систему сдержек и противовесов.
          Именно поэтому, например, известный бракодел и очковтиратель Исаак Моисеевич Зальцман дорос аж до поста наркома - несмотря на то, что по результатам работы на ЛКЗ комиссии Мехлиса в 1940 году Зальцману светила долгая беседа в известном здании "Госужаса".
          Alexey RA
  7. lwimu1976 Сегодня, 09:33
    б. Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатически.

    Остаток ночи я провел в штабе фронта, а утром представился командующему фронтом генерал-полковнику М.П. Кирпоносу. Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность. Заметив, видимо, мое удивление, он пытался напустить на себя спокойствие, но это ему не удалось. Мою сжатую информацию об обстановке на участке 5-й армии и корпуса он то рассеянно слушал, то часто прерывал, подбегая к окну с возгласами: «Что же делает ПВО?.. Самолеты летают, и никто их не сбивает... Безобразие!» Тут же приказывал дать распоряжение об усилении активности ПВО и о вызове к нему ее начальника. Да, это была растерянность, поскольку в сложившейся на то время обстановке другому командующему фронтом, на мой взгляд, было бы не до ПВО.

    Правда, он пытался решать и более важные вопросы. Так, несколько раз по телефону отдавал распоряжения штабу о передаче приказаний кому-то о решительных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно. Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интересовался, могут ли названные соединения контратаковатъ, не объяснял конкретной цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет ее знать.

    В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку столь объемные, сложные и ответственные обязанности, и горе войскам, ему вверенным. С [51] таким настроением я покинул штаб Юго-Западного фронта направляясь в Москву. Предварительно узнал о том, что на Западном фронте сложилась тоже весьма тяжелая обстановка: немцы подходят к Смоленску. Зная командующего Западным фронтом генерала Д.Г. Павлова еще задолго до начала войны (в 1930 г. он был командиром полка в дивизии которой я командовал), мог заранее сделать вывод, что он пара Кирпоносу, если даже не слабее его.
    lwimu1976
  8. х917нт Сегодня, 09:34
    Это сейчас и нам понятно, что РККА не собиралась летом 1941-го нападать на Германию. Советское руководство лишь хотело поиграть мускулами перед своим "другом" и показать на всякий пожарный случай,что Советский Союз силен и готов к любому развитию событий, для чего и было стянуло к западным границам огромное количество войск. Пусть сосед посмотрит на эту мощь и отбросит подальше свои возможные планы, слухи о которых стали доходить до руководства СССР. Но вот германское командование, анализируя данные своей разведки, это не поняло. Точнее поняло совсем не так. И узрело в этой массе советских войск на западных границах СССР угрозу безопасности Рейху на востоке. Именно это и послужило причиной гитлеровской агрессии, целью которого согласно плану "Барбаросса" было уничтожение РККА. И именно такое развитие событий стало неожиданным для советского руководства. А дальше произошло то, что произошло. И что уже 1000 раз сказано и пересказано.
    х917нт
    1. vvvjak Сегодня, 10:39
      По штату на 01.01.1941 года в составе РККА должно было проходить службу примерно 3 200 000 человек. Согласно донесениям абвера Гитлеру (оригинал был выложен на сайте МО) на начало 41 разведка насчитала меньше 200 дивизий. И это на всю территорию СССР. Зная такую "мощь" СССР, Гитлер в панике должен был сразу расформировать Вермахт с союзниками (около 7,5 мил. человек)? Ни один высокопоставленный военный мира, в то время, не считал РККА серьезной силой (особенно после финской войны). Гитлер прямо заявлял о "колоссе на глиняных ногах". Так что никто СССР не боялся,а Вермахт решил по быстрому устроить Францию № 2, да пупок надорвали. Пересказываю 1001 раз.
      vvvjak
    2. Ye Hua Сегодня, 12:47
      Сам придумал? Или кто подсказал? Советские войска в то время были стянуты к Китаю, чтобы защитить Китай от япошек.
      Ye Hua
  9. lwimu1976 Сегодня, 09:40
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    На военном языке «полностью уничтоженная дивизия» - это воинская часть, которая дралась с врагом до последнего человека и целиком погибла в бою.


    Мясной бор...Волховский фронт...Демьянск...Ржевск...Невский пятачок...потери рядового и офицерского состава там коллосальные...смотришь кадры из раскопок в тех местах чего и кого только там не находят...никакой Голливуд не сможет воссоздать картину гибели тысяч и тысяч людей...еще раз убеждаюсь как хрупка и эффемерна человеческая жизнь на войне.
    Тяжело иногда читать воспоминания очевидцев тех лет как немцев так и наших ветеранов...кровь ,нечеловеческие страдания,жестокость и цинизм войны ...все в одном флаконе.
    Преклоняюсь перед бойцами первого года войны...это просто надо пережить внутри себя чтобы понять через что они прошли в 1941 году войны.

    Ржевск.
    Я Убит Подо Ржевом
    lwimu1976
  10. lwimu1976 Сегодня, 09:55
    Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян
    А зачем переоделись маршал СССР Кулик,генерал Карбышев.И попытка выхода в одиночку.
    Рокоссовский.
    А накануне в районе той же Клевани мы собрали много горе-воинов, среди которых оказалось немало и офицеров. Большинство этих людей не имели оружия. К нашему стыду, все они, в том числе и офицеры, спороли знаки различия.

    В одной из таких групп мое внимание привлек сидящий под сосной пожилой человек, по своему виду и манере держаться никак не похожий на солдата. С ним рядом сидела молоденькая санитарка. Обратившись к сидящим, а была их не менее сотни человек, я приказал офицерам подойти ко мне. Никто не двинулся. Повысив голос, я повторил приказ во второй, третий раз. Снова в ответ молчание и неподвижность. Тогда, подойдя к пожилому «окруженцу», велел ему встать. Затем, назвав командиром, спросил, в каком он звании. Слово «полковник» он выдавил из себя настолько равнодушно и вместе с тем с таким наглых вызовом, что его вид и тон буквально взорвали меня. Выхватив пистолет, я был готов пристрелить его тут же, на месте. Апатия и бравада вмиг схлынули с полковника. Поняв, чем это может кончиться, он упал на колени и стол просить пощады, клянясь в том, что искупит свой позор кровью. Конечно, сцена не из приятных, но так уж вышло.

    Полковнику было поручено к утру собрать всех ему подобных, сформировать из них команду и доложить лично мне утром 26 июня. Приказание было выполнено. В собранной команде оказалось свыше 500 человек. Все они были использованы для пополнения убыли в моторизованных частях корпуса.
    lwimu1976
    1. BAI Сегодня, 11:24
      Это все у Симонова в "Живые и мертвые" описано.
      BAI
  11. Huumi Сегодня, 10:08
    Как уже достали эти статьи про "упорство" и "трупаминезавалили" про "нежелающих" сражаться.И еще раз! Немцы протопали до Москвы за 4 месяца!!! пройдя-это не по прямой под 2 тысячи километров!!!! обратно их "давили аж более чем 2 с половиной года!!!! При освобождении окк.территорий повторно!!!!! Было набрано в войска РККА более миллиона человек-оставшихся после захвата территорий в оккупированной зоне.Не пленные,раненные - просто те кто остались по тем или иным причинам .В 2005 году Германия передала дел на военнопленных-с отпечатками пальцев и фото на 5 миллионов человек-и говорят это еще не все!!!! Оставьте эти бредни для 10 летних школьников .Как сказал один ветеран на вопрос-как немцы воевали-"Это были крайне воинственные агрессивные ребята"...По декабрь 41 взято в плен более 3 миллионов человек-это только в плен!-Не считая пропавших без вести, раненных и конечно павших на поле боя-потери чудовищные ,страшные, горькие-колоссальные.Организация народного ополчения тому пример-Не было уже кадровой армии в таком количестве!-Пришлось гражданских собирать с городов-это из одних прямых доказательств полного поражения РККА 41 года...
    Huumi
    1. Авенич Сегодня, 10:35
      Цитата: Huumi
      Немцы протопали до Москвы за 4 месяца!!! пройдя-это не по прямой под 2 тысячи километров!!!! обратно их "давили аж более чем 2 с половиной года!!!! .

      Ах, какая милая география! Что от Москвы до Бреста, что от Москвы до Берлина, одинаково. Тут есть, правде ещё одна мелочь, так, конечно, для либералов незаметненькая, но вермахт до 43 года проводил наступательные операции.
      Цитата: Huumi
      По декабрь 41 взято в плен более 3 миллионов человек-это только в плен!-Не считая пропавших без вести, раненных и конечно павших на поле боя-потери чудовищные ,страшные, горькие-колоссальные.

      А по май 45 сколько было взято в плен, разгромленный вы наш. Чудовищные потери. Однако списки жертв в Дрездене, с отпечатками пальцев, до сих пор не переданы никому. А знаете почему, жар от пожара был настолько велик, что люди сгорали до пепла. Не с чего было дактиласкопию делать. Союзнички наши добивали гражданских, вот прямое доказательство полного поражения вермахта 45 года...
      Авенич
      1. Huumi Сегодня, 10:41
        Да мне нас...ть сколько немцев в плен было взято,сколько чего там в Дрездене-кстати в папуа новой гвинее тоже пленных много-не колышет ни разу!-Мне по боку до какого вермахт тама что то проводил-есть цифры-даты-километры.Остальное-бла бла бла.И от Бреста до Москвы немцы не по прямой бежали кстати...Про 4 месяца тоже отмазон найдете?-про 3 с лишним миллиона пленных по январь сорок второго тоже?-Это спешу заверить еще принижено-были тех масса людей которых даже не учитывали-расстреливали на месте....Либерал блин-есть такое понятие Schwachkopf... это навсегда.Только когда все повторится-не надо будет с кривой рожи на зеркало пенять да виноватых искать
        Huumi
        1. Авенич Сегодня, 11:10
          Цитата: Huumi
          Остальное-бла бла бла.И от Бреста до Москвы немцы не по прямой бежали кстати...Про 4 месяца тоже отмазон найдете?-про 3 с лишним миллиона пленных по январь сорок второго тоже?

          Вы что же батенька теперь по фене ботать будете? Ах, оставьте, это таки вам совсем не с руки. И не надо нервничать, так сильно, вы очень завышаете мою самооцеку, так среагировать на всего два сложносочиненных предложения.
          Цитата: Huumi
          Только когда все повторится-не надо будет с кривой рожи на зеркало пенять да виноватых искать

          Только когда всё повториться вы найдёте эти записи и будете с ними бегать...ну не знаю где... и кричать "я же ...ать говорил, я же ...мать... предупреждал.
          Авенич
          1. Huumi Сегодня, 11:17
            Вы по существу пишите...Не трате ни мое ни свое время
            Huumi
            1. Авенич Сегодня, 12:07
              Цитата: Huumi
              Вы по существу пишите...Не трате ни мое ни свое время

              Э нет, уважаемый. Вы по существу мне не ответили, да собственно, я этого и не требовал. Так, сделал замечание. Ну ещё раз напишу, потери на войне неизбежны, пленные, угнанные насильно, жертвы среди местного населения к сожалению, имеют место быть. Да и на папуа новой гвинее то же. И больше их у тех, кто на данный момент проигрывает. Давайте абстрагируемся от РККА, Сталина, Гитлера... рассмотрим трезво и взвешенно. Да на первоначальном этапе вермахт был сильнее, но и бойцы красной армии боролись по мере своих сил и возможностей. В противном случае не было бы победы. Да в плен попало много воинов, которые в войнами то не были. Да гибли, и нелепо гибли, помните, про мешок с концентратом, из "на войне, как на войне". И ещё раз повторюсь, сколько было пленных немцев и прочих к концу войны, когда РККА побеждала? А направление удара расписано в плане "Бабаросса", удар по наикратчайшему пути до Москвы. План этот реализован не был, далее едет чистейшая импровизация. Кто же помешал раелизовать этот план, "разбитая наголову Красная Армия"?, а вы говорите бла... бла... бла. И выжимали немца от Москвы до границ Советского Союза... сами смотрите, короче.
              Авенич
    2. Alexey RA Сегодня, 11:07
      Цитата: Huumi
      Немцы протопали до Москвы за 4 месяца!!! пройдя-это не по прямой под 2 тысячи километров!!!!

      Немцы, вообще-то, за полтора месяца разгромили армию-победительницу в ПМВ. Причём перед этим дав противнику 8 месяцев на мобилизацию и развёртывание.
      Цитата: Huumi
      обратно их "давили аж более чем 2 с половиной года!!!!

      Париж был сдан в 1940. И освобождён только в 1944. А к Берлину Союзники подошли ноздря в ноздрю. Это к вопросу о сроках обратного пути.
      Alexey RA
      1. Huumi Сегодня, 11:14
        Послушайте-мне едино до Франции там и т.д-не о них речь.Кстати скорость продвижения немцев по России была выше чем по Франции...Как сказал один участник ВОВ-территории огромные в России-было куда драпать...Вот вам и приказ 227-ни шагу назад-почему?-Драп надо было остановить...
        Huumi
        1. Alexey RA Сегодня, 11:47
          Цитата: Huumi
          Послушайте-мне едино до Франции там и т.д-не о них речь

          Речь идёт о силе врага, навалившегося на СССР. И это не агитпроповские цепи пьяных автоматчиков с закатанными рукавами, идущие в полный рост на пулемёты. На нас напала лучшая армия Европы, до этого победившая тех, кто разбил её в прошлой войне. Ограбившая для "Барбароссы" всю захваченную Европу (см. стенания немцев на зоопарк в транспортных частях). И намеревавшаяся закончить полномасштабные боевые действия в СССР, разбив приграничные части за 1-2 месяца, а дальше - победный марш на Восток с уничтожением между делом разрозненных резервов внутренних и ДВ округов.
          Alexey RA
          1. Гопник Сегодня, 12:45
            А почему "лучшей армией в Европе" была германская, а не РККА?
            Гопник
        2. Авенич Сегодня, 12:50
          Цитата: Huumi
          .Вот вам и приказ 227-ни шагу назад-почему?-Драп надо было остановить...

          Ответ прост. У Вермахта был аналогичный. Правда, он раньше появился.
          Авенич
      2. Гопник Сегодня, 12:47
        Ну за 1,5 месяца к Парижу это все же, получается, медленнее двигались, чем за 4 месяца до Москвы.
        На мобилизацию и развертывания у РККА, получается, еще больше времени было. Не было политической воли
        Гопник
  12. шурави Сегодня, 10:26
    Любители посыпать олову пеплом, вернее чужие головы, забывают о нескольких моментах:
    1. Дело далеко не в слабости РККА, а в том что вермахт был весьма мощной военной машиной катком прошедшемся по Европе и подмявшей под себя все трофеи с ресурсами. Еи французы ни англичане противостоять не смогли.
    2. Стратегическая инициатива. Увы, но она на стороне нападающего. Ибо он выбирает самое удобное время и место, что даёт громадное преимущество.
    3. Советскому командованию сообщили о точной дате нападения. Это не так. Сообщали очень много разных дат, в числе которых было и 22 июня. Но вот какая беда, заглядывать в будущее никому не дано и точной датой упомянутое число стало уже после факта нападения.
    Впрочем, приведи СССР свои войска в полную готовность, могло быть только хуже. Противник мог запросто изменить дату нападения, дождаться пока после пустого ожидания уставшие войска отправят на отдых и ударить.
    А если у кого иное мнение, то чего он здесь сидит? Ведь в киосках продают помимо всего и выигрышные билеты "русского лото", пусть идут, выбирают верные и становятся миллионерами.
    4. Огромное число пленных в первые месяцы. Да было. Но кто попадал? В основном военнослужащие маршевых подразделений. То есть, вчерашние рабочие и колхозники, ИТР, студенты, которых призвали, переодели и отправили к месту дислокации своих частей. Где они должны были получить оружие, войти в состав подразделений, экипажей.
    5. Многие диванные эксперты начитавшись Резуна поднимают истерику по поводу оборонительных линий, которые "злой" Сталин запретил строить.
    Оно конечно для дилетанта сплошная стена дотов ощетинившаяся стволами пушек и пулемётов выглядит грозно.
    Но вопрос в том, - А сколько надо вооружений, личного состава на километр такого фронта? Да много, ведь надо насыщать указанными силами с учётом того, что противник будет создавать концентрацию своих сил на участке прорыва. Ведь войска в УРах статичны, помочь соседям не могут. Вот и получается, что с учётом протяжённости западной границ, направь СССР весь производимый бетон, металл и всё боеспособное население на строительство и насыщение УРов, не хватило бы.
    Тем более, что недавняя зимняя война с финнами показала. УРы как стратегия провальные даже в условиях пересечённой местности.
    Потому в СССР разрабатывалась и внедрялась и ныне действующая стратегия активной обороны.
    6. СССР превосходил вермахт по танкам и самолётам. Здесь особое лукавство. Ибо "счетоводы" берут все танки и самолёты находящиеся в РККА по штату и то, что вермахт сосредоточил для первого удара. "Забывая" при этом о реальном числе танков и самолётов в распоряжении Германии, как своих так и трофейных.
    Кроме того, оценивая силы РККА также "забывают" о таких понятиях как процент исправных, боеготовых, уровень подготовки экипажей.
    Да и манипуляция абсолютными цифрами некорректна. Ибо, к примеру, 20 истребителей против 60 звучит грозно, но если окажется что первые, это Bf.109F, а вторые И-15 без радиосвязи, то картина совсем иная.
    шурави
    1. Huumi Сегодня, 10:31
      А какая теперь разница вопроса-Почему?-Статья то про что-ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!-!!!! Авопросы отчего почему...это уже из другой главы..Понятно что попадали в плен солдаты и кадровики и маршевики .И понятно что не все там "бежали" были и те кто собирал группы и уходив на запад более не возвращались...Не о том щас речь-надо вырезать такие статьи чтоб моталось на ус дабы не повторять ошибок залитых кровью и страданиями-готовится и знать что враг" Хитер и Коварен"-и пощады нам не будет!
      Huumi
    2. басмач Сегодня, 11:08
      Из 1300 новых самолётов, поставленных в войска к июню 41, боеготовых было около 400, экипажей же меньше 200 и те подготовлены для полётов в ПМУ( в авиации 4 уровня-простые метеоусловия (ПМУ) днем, сложные погодные условия (СМУ) днем, ПМУ ночью, СМУ ночью), танковых экипажей новых Т-34 было ещё меньше (подготовка экипажа танка- процесс долгий.а из тракториста мехвод сразу никакой) Высокий уровень низкой грамотности- большое количество сержанского состава не умели пользоваться картой и компасом, не говоря уж о рядовом составе.
      басмач
    3. Alexey RA Сегодня, 11:14
      Цитата: шурави
      Кроме того, оценивая силы РККА также "забывают" о таких понятиях как процент исправных, боеготовых, уровень подготовки экипажей.

      Особым шиком является сравнить число боеготовых танков панцерваффе (причём только из состава танковых батальонов танковых полков) с общим числом числящихся в РККА танков, от Владивостока до Ленинграда. smile
      Цитата: шурави
      Ибо, к примеру, 20 истребителей против 60 звучит грозно, но если окажется что первые, это Bf.109F, а вторые И-15 без радиосвязи, то картина совсем иная.

      В приграничных округах была ещё более занимательная картина: 60 истребителей могли быть и новыми, но для них могло иметься всего 5-6 подготовленных экипажей (причём подготовленных к полётам только днём и в ПМУ). Ибо план перевооружения и переподготовки авиачастей был рассчитан до лета 1942 года.
      Не зря в таблице численности ВВС ввели ещё одну графу: число машин, способных одновременно подняться в воздух, в зависимости от наличия техники и подготовленных экипажей. И цифра в этой графе обычно раза в полтора меньше, чем общее количество экипажей в округе (про самолёты я и не говорю).
      Alexey RA
    4. амурец Сегодня, 11:42
      Цитата: шурави
      Многие диванные эксперты начитавшись Резуна поднимают истерику по поводу оборонительных линий, которые "злой" Сталин запретил строить.

      Да были, строили такие линии и много можно найти, если захотеть, как строили: Вот слова немецкого сапера лейтенанта Бема, взятого в плен под Оршей:
      "... Наша рота имела задачу блокировать бетонные укрепления на линии старой границы Советской России и их подрыв... Мы имели очень хорошую подготовку и готовились действовать в составе подвижных групп с танковыми войсками... Но мы не смогли выполнить свою задачу, так как вместо мощных линий укреплений, которые мы ожидали встретить... мы находили только разрозненные заброшенные бетонные сооружения, в некоторых местах недостроенные... Те огневые точки, которые встречали нас пулеметным огнем, мы легко обходили, используя неровности местности... Мы долго не могли поверить, что это та самая неприступная линия старой границы ..." [Свирин, 3]."
      Или на ВО: https://topwar.ru/1978-zachem-stalin-unichtozhil-
      liniyu-stalina.html
      амурец
    5. vvvjak Сегодня, 12:31
      "2. Стратегическая инициатива. Увы, но она на стороне нападающего. Ибо он выбирает самое удобное время и место, что даёт громадное преимущество". Пример это подтверждающий можно найти в истории русско-шведской войны. Карл 12 имел около 36 тыс. человек войск вторжения, опытных и хорошо обученных в битвах в Европе (аналогия напрашивается сама собой). Петр 1 около 150 тыс. войск обороняющих. Не зная направления удара шведов, Петр расположил войска так: 50 закрыли Москву, 50 Питер и 50 между ними для быстрой переброски в то или иное направление(чем не прародитель мех.корпусов). Такое построение вынудило Карла уходить по рекам в сторону Украины (отбиваясь от ночных нападений), где он еще и "подпитался" пополнением в 50 тыс. сабель Мазепы. У СССР не было 4-х кратного примущества ни в войсках ни в технике. Прикрыть 2500 км. западной границы сплошной стационарной линией обороны это просто не реально (да и любая линия обороны прорывалась рано или поздно). Выход только в создании мобильных частей, которые можно оперативно перебрасывать к участкам прорыва, нанося удары под основание наступающего "клина". Но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". На практике отсутствие опыта применения, взаимодействия подразделений, связи, тылового обеспечения, ресурса техники (можно перечислить массу причин), даже само построение подразделений (куча танков при недостатке пехоты) привело к катастрофе в 1941, когда ударные части свою задачу не выполнили. Но тем не мение РККА в 1941 методично уничтожала квалифицированные военные кадры Вермахта (как говорил историк Исаев чистили как картошку - слой за слоем).
      vvvjak
    6. Сергей Садчиков Сегодня, 12:50
      Мне кажется этим людям трудно что-то объяснить, они любители уничтожать русских солдат миллионами , а в плен брать миллиардами .У них даже когнитивного диссонанса не возникает , когда они тут рассказывают по 3-5 мил.только пленных , при численности РККА на тот момент примерно в 5 мил., а ведь еще сколько убитых и раненых , так и хочется спросить ребята ау !!! а кто дальше то воевал ? ополченцы ?Начитаются мемуаров вдрызг проигравших , которые сочиняют сказки из серии про Храброго портняжку"Силачом слыву недаром , семерых одним ударом".Вот и всплывают отпечатки 5 млн.военнопленных , а как говорится дьявол кроется в деталях .Очень и очень часто немцы на оккупированных территориях к военнопленным относили всех мужчин призывного возраста и неважно воевал он или нет , а учитывая что только в первый год войны была захвачена территория с населением в 70 млн.человек , то как говорится выводы делайте сами. Про то как немцы за 4 месяца прошагали до Москвы тоже якобы говорит о слабости РККА , ни о какой слабости это не говорит , это говорит о том , что немцы ставку сделали именно на первый удар колоссальной мощи и сконцентрировали на направлениях главных ударов многократно превышающие по силе ударные группировки , отсюда и котлы и пленные , а дальше другая сторона вопроса , танковые группы конечно хорошо вперед продвигались , подрезали фланги и организовывали котлы , но зачищала эти котлы именно пехота , а тут она кровью умылась , вот и хватило вермахта всего на 4 месяца, доковыляли до Москвы, и пришлось тотальную войну объявлять , хотя напоминаю цель Барбароссы это линия Архангельск -Астрахань , так что не надо рассказывать что целью войны была Москва , а то получается вот немного немцам не повезло ,Москву не взяли , а взяли бы все и закончилось , ничего бы не закончилось .И потерях немцев за эти 4 месяца Гальдер тот еще сказочник в своих дневниках написал про 362 тыс .безвозвратных потерь и 800 тыс. раненных , а например американские наблюдатели отмечают бывшие тогда на Восточном фронте и вроде бы не очень ангажированные дают другую картину 800 тыс . безвозвратных потерь , и 1,5 млн. раненых , но тут как говорится кто кому верит , но если верить амерам , то мне например становится ясно почему немцы Москву не взяли.Так что будьте критичны ко всем цифрам которые описываете .Так что ситуацию с неудержимым вермахтом за 4 месяца добежавшим до Москвы , можно сравнить с забегом спринтера на стайерской дистанции , конечно вначале он бежит далеко впереди всех , однако в финале бега . он оказывается последним.Как у Высоцкого "Я рванул на 10 000 как на 500 , и спекся".
      Сергей Садчиков
  13. Alexey RA Сегодня, 10:49
    Потому что у Красной армии к тому времени было вполне достаточно сил и средств для реализации самой решительной наступательной стратегии - огромное количество боевой техники, в том числе и самой лучшей в мире, тщательно обученный в предвоенный период и прекрасно мотивированный кадровый личный состав, а также полководцы новой волны, получившие реальный боевой опыт и сделавшие выводы из всех ошибок локальных конфликтов конца 30-х - начала 40 –х годов.

    В частях 97 сд винтовки изготовления 1940г. ,бывшие на руках не более 4-х месяцев, до 29% приведены до состояния следов ржавчины в канале ствола, пулеметы "ДП" изготовления 1939г до 14% также имеют ухудшение каналов стволов.
    97 сд: Командный состав частей не знает оптического прицела к пулемету "Максима", оптического прицела к снайперской винтовке и остальных видов новых образцов оружия. Часть командиров рот не знает, как снять штык с винтовки обр 1891/30г.г.
    Знания младшего начальствующего состава слабые, но все же вооружение, состоящее в подразделении, знает лучше, чем начальствующий состав.
    Знания рядового курсантского состава низкие.
    Совершенно не знают автоматического оружия и способны лишь носить винтовки и нажимать на спусковой крючёк. Крайне слабые знания матчасти стрелкового оружия и кроме того артиллеристы совершенно не знают названия частей пулемета "ДП" и револьвера .Пулеметчики не знают название частей и правил разборки винтовки. К великому стыду, и огорчению, курсанты полковых школ знания стрелкового оружия имеют ниже знаний красноармейского состава, и все же несмотря на это выпускаются младшими командирами.
    О правилах, чистки оружия, о его осмотре младшими командирами говорить не приходится.
    Такое положение и должно быть, так как командир, не имея знаний стрелкового оружия, не может передать их своим подчиненным и требовать от них знаний когда он сам его не знает.
    © Акт проверки вооружения КОВО за 1940-й год.
    Alexey RA
  14. Alexey RA Сегодня, 10:49
    Но может 97 сд была чёрной овцой в стройных рядах РККА?
    135 сд - Техническое состояние оружия неудовлетворительное, за исключением 791 сп. Стрелковое оружие в дивизии от 13 до 40% требует войскового ремонта. Особенно плохое техническое состояние оружия в 497 сп, 184 гап, 168 обс. Уход и сбережение стрелкового оружия неудовлетворительное во всех частях дивизии. Прирост поражаемости каналов стволов по винтовкам от 10% до 77%... Для осмотра комиссии были представлены винтовки и пулеметы с налетом ржавчины: 497 сп - 8 винтовок и 3 револьвера, 791 сп - 6 винтовок, 1 ДП и 11 револьверов "Наган", 276 ап - 23 револьвера, 119 атб - 28 винтовок и 2 револьвера "Наган".
    К сожалению, еще имеются такие командиры, как мл.лейтенант тов.*** (791 сп), у которого имеется в по разделении всего 6 винтовок, и при осмотре все винтовки оказались ржавыми, также ржавым оказался и его личный револьвер "Наган", в барабане которого находились три стреляных гильзы. Револьвер, по заявлению мл.лейтенанта тов.***, не чистился после стрельбы в течение 3 месяцев.
    © Приказ войскам 5-й армии "О результатах поверки артимущества и в частях 135 сд, 36 лтбр, 330 гап аргк и корпусных частях 27 ск".
    При осмотре оказались с налетом ржавчины в канале ствола, на наружных частях или грязные с налетом под ложей песка, мусора и даже овса и сена: 1019 винтовок, 381 револьвер "Наган", 24 пулемета ДП, 13 пулеметов "Максим", 15 - 50-мм минометов и 4 120-мм миномета
    © Приказ войскам 5-й армии "О результатах поверки артвооружения в 87 сд"
    Но может такой кошмар был только в пехоте, а у тех же танкистов всё было по-другому? Увы... согласно документам 1941 года в БТВ КОВО творился адский ад: 60% рядового состава БТВ имели только начальное образование. А у обучавшего их младшего комсостава только начальное образование имела треть. Кривые учат слепых... sad
    Alexey RA
    1. шурави Сегодня, 11:00
      Цитата: Alexey RA
      © Приказ войскам 5-й армии "О результатах поверки артвооружения в 87 сд"


      Я как служивый в своё время могу сказать, что к подобным актам нужно подходить весьма осторожно. Ибо дело всяких комиссий выдать результат, даже там, где он не всегда и есть.

      Но может такой кошмар был только в пехоте, а у тех же танкистов всё было по-другому? Увы... согласно документам 1941 года в БТВ КОВО творился адский ад: 60% рядового состава БТВ имели только начальное образование. А у обучавшего их младшего комсостава только начальное образование имела треть. Кривые учат слепых...


      Увы, но другого народа не имелось в запасе.
      шурави
      1. Alexey RA Сегодня, 11:50
        Цитата: шурави
        Я как служивый в своё время могу сказать, что к подобным актам нужно подходить весьма осторожно. Ибо дело всяких комиссий выдать результат, даже там, где он не всегда и есть.

        Судя по 97 и 135 сд, наплевательское отношение к чистке оружия было нормой жизни в КОВО.
        К тому же...
        139 сп : Командный состав не решается проводить полной разборки винтовок для удаления грязи и ржавчины, так как бой винтовок изменился.
        Alexey RA
  15. Alexey RA Сегодня, 10:53
    О состоянии этих трофеев можно судить по тому факту, что через целую неделю боевых действий Гальдер жалуется, что у немцев нет возможности изучить новый русский танк Т-34, потому что пока не удалось захватить ни одной целой машины.


    Немиров. Июнь 1941.
    И это не единственные Т-34 в том районе.
    Alexey RA
    1. Шурале Сегодня, 12:31
      Читайте внимательнее, генерал жалуется что не может изучить а не не может захватить Т-34 в качестве трофеев... Изучить видимо не может потому например что не может отправить трофеи в тыл. Много каких причин могло быть. Либо эти фото не того ремень, либо не той территории о которой рассказывает генерал.
      Шурале
  16. BAI Сегодня, 11:02
    Ни на секунду не подвергая сомнению героизм наших солдат ( в том числе по личным мотивам - у меня отец 23 года рождения, призывников этого года в живых осталось 4 - 8 человек из 100, отец так и умер с не извлеченными осколками) есть тем не менее ряд непреложных фактов:
    1.
    Таким образом, пропагандистская версия об упреждающем ударе немцев против якобы изготовившейся к броску РККА, нами отвергается как абсолютно беспочвенная и никак не стыкующаяся с фактами реальной действительности.

    Тогда зачем по планам военного строительства, предполагалось создание к 1943 году нескольких десятков механизированных корпусов, при этом в каждом предполагалось 1200 танков, причем не только Т-26 и БТ-7, а Т-34 и КВ-1?
    К 23 января 1941 года вариант мобилизационного плана был существенно переработан. Предполагался рост численности Красной Армии по военному времени до 10 058 791 человека, стрелковых дивизий — до 209 (рост — 42 дивизии), механизированных корпусов — до девяти (увеличение на один мк), танковых дивизий — до 20, моторизованных дивизий — до 9, авиадивизий — до 79 (рост на 24 ад), авиаполков — до 343 (увеличение на 10 ап), а также существенное увеличение количества боевой техники{21}. И все же вариант плана не получил официального одобрения со стороны военного и политического руководства. Дело, очевидно, в том, что в нем не нашли места новые взгляды участников стратегического сбора руководящего состава Красной Армии. И, в частности, на создание крупных механизированных соединений, способных решать оперативно-тактические задачи, а также танковых и моторизованных дивизий.

    После переработки этого варианта проект нового мобилизационного плана был представлен на рассмотрение правительству и утвержден 12 февраля 1941 года. Планом предусматривалось иметь: численность Красной Армии на военное время — 8 682 827 человек, управлений стрелковых корпусов — 65, управлений механизированных корпусов — 30, дивизий — 304, в том числе 60 танковых и 30 моторизованных.

    Удельный вес сухопутных войск сокращался на 2,3%, конницы — в три раза. Но зато увеличивалось количество мехкорпусов в пять раз, частей ПВО и ВВС — в два раза, танковых войск — в три раза{22}. В порядке призыва на учебные сборы войсковые соединения западных и части внутренних военных округов были усилены личным составом. Численность стрелковых дивизий приграничных округов была доведена: двадцати одной — до 14 тысяч человек, семидесяти двух — до 12 тысяч, шести — до 11 тысяч человек.

    Это для какой обороны?
    2.
    Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен.

    Я сам неоднократно ссылался на Гальдера, на что получил на ВО замечание, что Гальдер - не авторитет. Бог с ним. Но огромное количество пленных в 1941 - тоже неоспоримый факт. С этим как быть?
    BAI
    1. шурави Сегодня, 11:19
      Цитата: BAI

      Тогда зачем по планам военного строительства, предполагалось создание к 1943 году нескольких десятков механизированных корпусов, при этом в каждом предполагалось 1200 танков, причем не только Т-26 и БТ-7, а Т-34 и КВ-1?



      Это для какой обороны?


      Для так называемой активной обороны. В основе которой контрудары. С некоторыми изменениями эта стратегия и сейчас.
      шурави
    2. Alexey RA Сегодня, 11:58
      Цитата: BAI
      Тогда зачем по планам военного строительства, предполагалось создание к 1943 году нескольких десятков механизированных корпусов, при этом в каждом предполагалось 1200 танков, причем не только Т-26 и БТ-7, а Т-34 и КВ-1?

      Скажите спасибо разведке РККА:
      Имея в виду возможность быстрого развертывания танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15-20 заводов), а также увеличение выпуска танков на заводах с налаженным производством их, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18-20 тысяч танков в год.
      При условии использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10.000 танков в год...
      © Начальник Разведывательного управления Генштаба Красной армии генерал-лейтенант Голиков. 11.03.1941.
      Во время наступления на Францию, немцы применяли тяжелые танки вес 32 тонны, вооружение: одна 105-миллиметровая пушка, одна 77-миллиметровая пушка и 4 – 5 пулеметов. Команда 7 человек. Ширина больше 2 метров. Боевая скорость до 18 километров. Всего в наступлении участвовало 10 мотомехдивизий (400 танков), из них только 2-3 имели по 1 полку тяжелых танков (в тяжелой дивизии, 1 полк легких и средних танков – 250 штук и тяжелый полк – 150 танков).
      © сообщение агента "Марс" из Будапешта от 01.03.1941.
      Вот против этих танковых орд и создавались наши МК. ИЧХ, потенциал немецких танковых заводов был оценён верно - с приходом Шпеера немецкий танкопром вышел на эти цифры.
      Alexey RA
    3. Шурале Сегодня, 12:36
      Как быть? Думаю сделать вывод что Сталин хотел напасть на Германию? Неправда ли? Ведь подготовка к защите от противника который только что завоевал контроль над Европой как-то в голову не приходит?
      Шурале
  17. lwimu1976 Сегодня, 11:11
    Цитата: х917нт
    Это сейчас и нам понятно, что РККА не собиралась летом 1941-го нападать на Германию. Советское руководство лишь хотело поиграть мускулами перед своим "другом" и показать на всякий пожарный случай,что Советский Союз силен и готов к любому развитию событий, для чего и было стянуло к западным границам огромное количество войск. Пусть сосед посмотрит на эту мощь и отбросит подальше свои возможные планы, слухи о которых стали доходить до руководства СССР. Но вот германское командование, анализируя данные своей разведки, это не поняло. Точнее поняло совсем не так. И узрело в этой массе советских войск на западных границах СССР угрозу безопасности Рейху на востоке. Именно это и послужило причиной гитлеровской агрессии, целью которого согласно плану "Барбаросса" было уничтожение РККА. И именно такое развитие событий стало неожиданным для советского руководства. А дальше произошло то, что произошло. И что уже 1000 раз сказано и пересказано.

    Это сейчас и нам понятно, что РККА не собиралась летом 1941-го нападать на Германию.
    А мне и сейчас не понятно!3.14 много!Очевидцев нет.Отец служил в Черновцах.Предпологал что война скоро.
    Но 22.06.41г был в отпуске.В Москве.
    Я ему рассказал из Резуна про яловые сапоги.Он мне: "да у нас яловые всё время были".Он свою часть пока искал
    новые хромовые сносил.В Киеве остановили,построили.Спросили:"кто хорошо пишет?" 4кл. цп. "Я."Весь день выписывал "путёвки в окопы".Вечером пошёл на станцию.Зенитки на платформах.Старшина:"товарищь политрук."(С радостью.)
    И бутылка коньяка.(Запасливый старшина.)
    lwimu1976
    1. BAI Сегодня, 11:19
      В акте проверки, проведенной офицерами Генштаба в мае 1941 года, говорится:

      «Перечень частей, не готовых к отмобилизованию: 6 сбап — перевооружается на новую матчасть; 98, 207, 212 дбап — в стадии формирования; 97 дбап — не обеспечен самолетами; 215, 209 сбап — не укомплектованы личным составом; 126, 160, 161, 162, 163 иап — некомплект л/с и матчасти, что составляет по бомбардировочной авиации 38%, а по истребительной авиации 25% от их боевого состава. Пять авиабаз находились в стадии формирования, а три авиабазы не укомплектованы личным составом. Ограниченно годны — 128 сбап, 124 иап, 96 дбап»{23}.
      BAI
    2. х917нт Сегодня, 11:58
      Цитата: lwimu1976
      Предпологал что война скоро.


      Включите сейчас федеральные ТВ каналы. Или зайдите на любой политсайт или форум. И вы тоже узнаете, что скоро будет война.
      х917нт
  18. нивасандер Сегодня, 11:12
    самое трагичное состоит в том ,что Минский котел мог и не состоятся вовсе.23 /06/41 13 мех корпус ген. Ахлюстина встречным ударом по немецкой 86 пд под Сопоцкином и атака группы Болдина на Гродно наглухо присекли попытку замкнуть Белостокский котел только вязкой массой немецкой пехоты.Фишка состоит в том ,что если б внезапно прозревший Павлов(история с польской картой) отдал бы приказ на общее отсутупление на день позже,то Болдин мог сломать оборону 256 пд или нащупать брешь в районе Новый Двур и.... выйти на коммуникации Гота.Ось тогда бы РИ сильно бы изменилась
    нивасандер
  19. Romka47 Сегодня, 11:22
    Отличная статья!!!! АВТОРУ 5+. Имею такую же точку зрения на начало ВОВ, но так разложить все наверное не смог бы.
    Romka47
  20. hhhhhhh Сегодня, 11:41
    Мы готовы умирать и не сдаваться? в 1991г мы уже сдались.((((
    hhhhhhh
  21. шурави Сегодня, 11:43
    Всем любителям ссылаться на Резуна. Учитывайте, признавать его аналитиком, всё равно что называть себя дураком.
    шурави
  22. Лужский Сегодня, 11:57
    С тезисами автора я абсолютно согласен. Причины страшных военных поражений 41-го, конечно, не те, что он обозначил и раскритиковал. Но вот аргументация...
    Автор забыл главное - задача солдата не погибнуть за свою родину, а сделать так, что враг погиб за свою. Первое, в чем автор не прав, это в том, что накануне войны войска были рассредоточены по территории СССР. Они были сосредоточены на западной границе и, попав под первый удар, были дезорганизованы, их снабжение и управление было нарушено, что существенно подорвало их боеспособность. Да, сражались доблестно и упорно, но немцы за месяц прошли 500 км, а те советские войска, что остались у них за спиной, по большей части были уничтожены.
    И причины этого вовсе не в том, что перед началом войны имела место быть неправильная расстановка. Дело в общей технической отсталости нашей страны по сравнению с Германией, дело в неумении управлять войсками, точнее, неумении обеспечить управление, снабжение, недостаток техники, оружия, квалифицированных специалистов как по эксплуатации (в смысле непосредственном использовании в бою) военной техники (сравнительно передовой по тем временам), так и по ее обслуживанию. Повсеместно имела место вопиющая тактическая безграмотность, силы (в первую очередь, артиллерия) распределялись равномерно по фронту обороны, резервы вводились в бой по частям. В целом, немецкие источники отмечают неудовлетворительный уровень командиров младшего и среднего звена в РККА. К сожалению, их оценка подтверждается объективными данными за 41-й год. Были, конечно, и светлые моменты, но общая картина все равно была удручающей. И как вишенка на торте - совершенное отсутствие устойчивой связи между штабами всех уровней. Командиры, начиная с дивизионного уровня, зачастую, просто не знали что у них происходит на линии боевого соприкосновения. Это не связь, когда приказы в ведущее бой подразделение передаются ординарцем или связисты вынуждены зажимать повода телефонной связи зубами.
    Можно еще много чего написать и по конкретным родам войск и в общем, по всей армии и флоту. Например, написать про то, что огневая мощь (грубо говоря, вес залпа) сопоставимых по численности личного состава немецких и советских подразделений отличалась приблизительно в три раза, в пользу немцев, конечно.
    Причина поражений простая - мы просто не умели воевать. На всех уровнях - от Верховного до командиров взводов.
    Лужский
  23. lwimu1976 Сегодня, 12:22
    [quote=шурави]Всем любителям ссылаться на Резуна. Учитывайте, признавать его аналитиком, всё равно что называть себя дураком.[/quote]
    Я средний как и все.За умных будем голосовать!Или они в думе.(И Драпеко учит нас нравственности и другие поучают!)Обоснуйте пожалуйста почему признавать его аналитиком= что называть себя дураком.[/quote]
    Признавать и называть тоже разница!
    lwimu1976
  24. Шурале Сегодня, 12:26
    Огромное спасибо за статью!!!
    Шурале
  25. Гопник Сегодня, 12:51
    Вся статья просто образчик незамутненного политруковского сознания, когда катастрофа на лицо, но никто не виноват "само так получилось", но вот это песня просто: "Потому что этим другим решением могла быть только немедленная война с Германией. А, фактически - со всем западным миром, включая США и Великобританию".

    Так и представляю, как Англия мирится с Германией и вместе с ней нападает на СССР.
    Гопник
  26. voyaka uh Сегодня, 12:56
    "наряду с очень большим количеством трофейного имущества (в том числе горючего)." [Гальдер]

    Про трофейное имущество вопросов нет – отступающие войска вынужденно оставляли,
    чаще всего приводя в негодное состояние, тяжелое вооружение из-за того,
    что закончились боеприпасы или горючее.[ Автор]

    Автору надо внимательно анализировать собственные цитаты:
    1) Гальдер пишет, что захвачено "большое количеством трофейного имущества (в том числе ГОРЮЧЕГО)."
    2) Автор пишет, что "что закончились боеприпасы или горючее".
    А почему заканчвалось? -
    см. пункт 1. Потому что боеприпасы и горючее захватили немцы в первые 2-3 дня своего наступления.
    Тогда зададим вопрос: "а почему склады боеприпасов и горючего были у самой границы?"
    И весь концепт стаьти рассыпается в дым...
    voyaka uh
Картина дня