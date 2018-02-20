13:00 20 февраля

Понаблюдать издалека: Токио профинансирует экскурсии для учителей к Южным Курилам

Японское правительство объявило о запуске программы финансирования экскурсионных туров к Южным Курилам для учителей школ Японии. Сообщается, что такие туры помогут школьным учителям «издалека понаблюдать за островами», а затем передать важную информацию о «северных территориях» (так продолжает именовать Курилы официальный Токио) учащимся.

Из материала японского издания Japan Times:
Школьным учителям будет предложена экскурсия на восточное побережье Хоккайдо, откуда при хорошей погоде можно увидеть очертания островов. Там находятся смотровые башни со специальным оптическим оборудованием. Когда учителя вернутся после экскурсии, то расскажут ученикам о территориальной проблеме с Россией. Они будут просвещать молодое поколение.


Многих приглашают на экскурсию вместе со школьниками.


Понаблюдать издалека: Токио профинансирует экскурсии для учителей к Южным Курилам


Интересно, а экскурсии для школьных учителей на американские военные базы с наблюдением за американской деятельностью через «специальное оптическое оборудование» японское правительство когда готовится профинансировать? После таких экскурсий учителя тоже многое могли бы рассказать японской молодёжи, просветив её о реальных проблемах с суверенитетом Японии.

Японская программа с «удалёнными» экскурсиями к Курилам похожа на цирковое представление. Что вообще мешает тем же японским учителям получить официальную российскую визу и отправиться непосредственно на российские Курильские острова для ознакомления с этим архипелагом? Судя по всему, ответ - желание Токио подогревать нездоровый интерес к той проблеме, которая проблемой является для японских властей, никак не готовых смириться с тем, что милитаристская Япония проиграла во Второй мировой войне.

Использованы фотографии: вперёдроссия.рф
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Комментарии 44

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  1. Anarchist Сегодня, 06:35
    Вот пусть любят Курилы из далека! Потому что любить Курилы в близь - смерти подобно!
    Anarchist
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      "Понаблюдать издалека". Токио профинансирует экскурсии для учителей к Южным Курилам
      узкоглазые "учителя-экскурсанты" будут интересоваться исключительно строительством базы ВМФ России на Курилах (наши острова-запрещены в японии)))
      андрей юрьевич
      1. НасРать Сегодня, 10:52
        А ведь сразу после войны японцы с Сахалина и островов не хотели ехать в Японию, писали прошение Сталину оставить их в СССР. Более того, с Японии стали прибывать их родственники на постоянное место жительство...


        на фото Южно-Сахалинск 1 мая
        НасРать
        1. НасРать Сегодня, 11:07
          2 сентября 1945 года на страницах «Правды», главной газеты СССР, появилось «Обращение товарища Сталина к народу» — по сути это была торжественная декларация верховного правителя о дальнейшей судьбе Сахалина и Курил.

          «Поражение русских войск в 1904 году, в период русско-японской войны, — писал Сталин, — оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день наступил.

          Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии".
          НасРать
    2. 210окв Сегодня, 06:47
      Александр,доброе утро.Японцы идут не по "тому"пути...Вот немцы как сделали?Под эгидой неправительственной организации ведут подрывную работу у нас в стране.Вот уже и каяться начало наше подрастающее поколение...Сейчас они и по Кенигу усиленно работают.Если будем сопли жевать подрастут люди которые будут управлять страной лет через тридцать.И что тогда будет-неизвестно.А япы...Ну чушь полная-для ихних учителей-экскурсии.Им надо внутри страны работать..Вообще,что это я советую? what am
      Цитата: Anarchist
      Вот пусть любят Курилы из далека! Потому что любить Курилы в близь - смерти подобно!
      210окв
      1. Zoldat_A Сегодня, 09:27
        Дмитрий, hi !
        Цитата: 210окв
        чушь полная-для ихних учителей-экскурсии.Им надо внутри страны работать..Вообще,что это я советую?

        А я посоветую... Вот куда нужно японских учителей на экскурсию возить - а то 60% молодых японцев считает, что бомбы на Японию СССР сбросил....

        Вон, первые "туристы" уже приехали.... Интересно - соболезнуют, план мемориала утверждают или эпицентр ищут, чтобы знать, в какую точку советского города нужно сбросить бомбу для максимальных разрушений.....
        Zoldat_A
    3. сибиралт Сегодня, 06:55
      Ничего плохого в этом не вижу. Россия сама предлагала японцам сотрудничество в сфере туризма на Курилы. А то, что это будут школьные учители и дети, то пусть знают свою историю, в том числе и события августа 1945 года. Вот для таких туристов и нужно в местах их приёма организовать наглядную агитацию по истории Второй Мировой.
      сибиралт
      1. Охотовед 2 Сегодня, 07:35
        Предлагаю с нашей стороны установить большой банер, с красиво нарисованным Кукишем! Пущай любуются!!! wassat
        Охотовед 2
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:39
    Мечтать не вредно...вопрос принадлежности этих островов закрыт окончательно.
    Любой политик в нашей стране затевающий разговор о передаче этих островов японцам должен немедленно привлекаться к уголовной ответственности как за посягательство на территориальную целостность РОССИИ.
    На планете не так много месторождений редкоземельных металлов ...Курильские острова богаты ими...прекрасные рыбные места...редкая флора и фауна...как все это можно отдавать какому то дяде...нет и еще раз нет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:48
      Уже в тысячный раз пишу: Зря И.В. Сталин отменил десант на Хоккайдо ! Сейчас бы южные соседи свои территории взад выпрашивали...(Если бы Горби уже не отдал!)
      Uncle Lee
      1. Felix99 Сегодня, 07:23
        Сейчас бы совместная команда Республики Япония и Японской Народно-Демократической Республики участвовали в Олимпиаде под нейтральным флагом.
        Felix99
      2. роман66 Сегодня, 07:38
        коллега hi есть халява подзаработать! собираем землю в кульки и втюхиваем узкоглазым под лейблом " северные земли" lol
        роман66
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:52
          hi Нет ! Мы землями не торгуем ! stop stop Пусть издалека любуются!
          Uncle Lee
        2. Svarog51 Сегодня, 07:59
          Рома, приветствую hi
          собираем землю в кульки и втюхиваем узкоглазым

          Svarog51
          1. midivan Сегодня, 08:18
            В самую точку! laughing good Приветствую Сергей!
            midivan
            1. Svarog51 Сегодня, 08:32
              Привет, Иван hi Не бойсь, со своего аэродрома землю продавать не будет. Лётчики его быстро вразумят - им же садиться некуда будет. lol
              Svarog51
              1. midivan Сегодня, 08:42
                Цитата: Svarog51
                Лётчики его быстро вразумят -

                Надеюсь не как нас посадке учили на взлетку(коридор в подразделении), происходило это так- с расставленными в стороны руками в позу раком, запрашиваешь посадку, одобряют с помощью смачного пенделя, "садишься" (на пузо) протянув около метра, главное голову поднять шоб нос не разбить lol lol Правда для меня до сих пор загадка, какое это имело отношение к войскам ВВ laughing
                midivan
                1. Svarog51 Сегодня, 08:48
                  У нас такого не было. Рота Охраны - через день, на ремень. Водилы с Автороты катались на табуретке по "взлётке". Это у них отработка манёвров при полётах называлась. И то ржали аки кони все от духов, до стариков. laughing
                  Svarog51
                  1. midivan Сегодня, 09:02
                    Цитата: Svarog51
                    Рота Охраны - через день, на ремень.

                    РМТО.
                    Цитата: Svarog51
                    И то ржали аки кони все от духов, до стариков.

                    Ну так попробуй не заржать laughing для этого все и происходило.
                    midivan
                    1. Svarog51 Сегодня, 09:13
                      Чижики сами выпрашивали порулить - на "классность" сдавали. Фазаны экзамены принимали. Деды только кино смотрели и не вмешивались. Пупы иногда авиацию изображали. В общем - театр сатиры добровольный.
                      Svarog51
          2. роман66 Сегодня, 09:30
            Серега hi да мало ли у нас г-на всякого - вон, отвалы на шахтах и т.п.
            роман66
            1. Svarog51 Сегодня, 09:59
              Ну ежели так, то я не против. Хотя и это может пригодится для заваливания оврагов и заброшенных карьеров. wink
              Svarog51
        3. midivan Сегодня, 08:15
          Цитата: роман66
          коллега hi есть халява подзаработать! собираем землю в кульки и втюхиваем узкоглазым под лейблом " северные земли" lol

          Ростовчанин? wink
          midivan
          1. роман66 Сегодня, 09:28
            замкадыш, но словечки из других культурных слоев тоже уважаю
            роман66
  3. Korsar4 Сегодня, 06:41
    Если страна сильна, ее мало беспокоят такие визиты и наблюдения.
    Korsar4
  4. Владивосток1969 Сегодня, 06:45
    Вы не поняли главное.Японцы с малых лет ,через учителей и не только ,готовят поколение которое смотрит на север через прицел.А наши дети в это время смотрят аниме.И что будет дальше как думаете? hi
    Владивосток1969
    1. Korsar4 Сегодня, 06:53
      Трудно сказать, что другой человек понял, а что не понял.
      А нам, как в "Сказке о Золотом петушке" в разные стороны смотреть можно. А вот, что детьми необходимо заниматься - это бесспорно.
      Korsar4
      1. Владивосток1969 Сегодня, 08:12
        Это и есть "национальная идея", и патриотическое воспитание.Правящая элита Японии думает на перёд.У нас такого уже нет.
        Владивосток1969
    2. 1vlad19 Сегодня, 07:25
      Да, правильно, но ещё там единственный незамерзающий выход в Тихий океан.
      1vlad19
    3. midivan Сегодня, 08:27
      Цитата: Владивосток1969
      Вы не поняли главное.Японцы с малых лет ,через учителей и не только ,готовят поколение которое смотрит на север через прицел.А наши дети в это время смотрят аниме.И что будет дальше как думаете? hi

      Еще года два назад говорили о потерянном поколении 90х, сейчас мы наблюдаем, как это самое поколение становится Героями не раздумывая отдавая жизни во имя Родины! Так что спокойно, кровь просто так не разбавить водой. hi
      midivan
      1. Владивосток1969 Сегодня, 08:39
        Поколение девяностых в школе обучали педагоги которые учили и меня тоже.Теперь же пришли новые учителя.Герои были ,есть и будут.Вот только их тоже надо воспитывать.
        Владивосток1969
        1. midivan Сегодня, 08:57
          Цитата: Владивосток1969
          Теперь же пришли новые учителя.

          Каждый год слышу минимум два раза, как школьники рискуя жизнью спасают друзей, животных. И вопрос -
          Цитата: midivan
          Еще года два назад говорили о потерянном поколении 90х
          Какая разница кто воспитывал человека. если он потерянный? И дружеский совет вам- не стоит принижать молодежь ибо они подрастут и докажут вам обратное, а вам стыдно станет smile Только не надо приводить в пример гаденыша выступавшего в Германии, такие были в каждом поколении.
          midivan
          1. Владивосток1969 Сегодня, 09:17
            Я и не собирался принижать молодёжь.Мы тоже были молодыми ,и про нас тоже всякое говорили.Но что бы толпа девочек била и унижала одну,я такого не помню.Что бы заживо сжигали котят тоже не помню.И сосиски на вечном огне мы тоже не жарили,а если бы кто-то попробовал по голове получили бы точно.У наших детей (у моих внуков)нет примеров кому можно подражать.Вернее они есть но о них принято говорить и показывать только к случаю.Я как родитель не снимаю ответственности с себя.НО идеология должна даваться .Молодого человека нужно направлять.Иначе он сам выберет себе дорогу и не всегда правильную
            Владивосток1969
    4. An60 Сегодня, 11:03
      Думаю, что будут смотреть китайские мульты на китайских смартофонах .
      An60
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 06:47
    Японская программа с «удалёнными» экскурсиями к Курилам похожа на цирковое представления.
    Именно таковыми и являются , с налётом пропаганды реваншизма среди молодёжи ...
    КВУ-НСвД
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    «издалека понаблюдать за островами»
    Полезно понаблюдать издалека и с грустью вспомнить, что не того поддержали во 2-й МВ. И ученикам рассказать, что издалека Курилы видятся "японской территорией", но это издалека.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Транспоранты с нашей стороны крупные повесить с надписями типа "на чужой каровай рта не раззевай! "
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:26
      Уже развернули... smile
      Тот же ЛЕХА
    2. Владивосток1969 Сегодня, 07:27
      А что нам остаётся делать.Только транспорант.
      Владивосток1969
      1. роман66 Сегодня, 07:42
        можно учения замутить с боевыми стрельбами, чтобы осознали масштаб трагедии
        роман66
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
          можно учения замутить с боевыми стрельбами, чтобы осознали масштаб трагедии

          Это будет жестоко...все побережье на Хоккайдо будет завалено обоср...ными памперсами.
          Тот же ЛЕХА
  8. Rostislav Сегодня, 08:17
    Отличное предложение касательно экскурсии на американские базы. Вот бы нашему МИДу озвучить ее в официальном обращении, донести ее до простых японцев.
    Rostislav
  9. Kisso4kin Сегодня, 08:53
    Через 20 лет появится японский ниционализм и до изжоги руссофобия...Поняли, что острова просто не вернуть...
    Kisso4kin
  10. Metallurg_2 Сегодня, 11:16
    Вот издалека и наблюдайте, а на острова не лезьте.
    Metallurg_2
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