Школьным учителям будет предложена экскурсия на восточное побережье Хоккайдо, откуда при хорошей погоде можно увидеть очертания островов. Там находятся смотровые башни со специальным оптическим оборудованием. Когда учителя вернутся после экскурсии, то расскажут ученикам о территориальной проблеме с Россией. Они будут просвещать молодое поколение.

Японское правительство объявило о запуске программы финансирования экскурсионных туров к Южным Курилам для учителей школ Японии. Сообщается, что такие туры помогут школьным учителям «издалека понаблюдать за островами», а затем передать важную информацию о «северных территориях» (так продолжает именовать Курилы официальный Токио) учащимся.Из материала японского издания Japan Times Многих приглашают на экскурсию вместе со школьниками.Интересно, а экскурсии для школьных учителей на американские военные базы с наблюдением за американской деятельностью через «специальное оптическое оборудование» японское правительство когда готовится профинансировать? После таких экскурсий учителя тоже многое могли бы рассказать японской молодёжи, просветив её о реальных проблемах с суверенитетом Японии.Японская программа с «удалёнными» экскурсиями к Курилам похожа на цирковое представление. Что вообще мешает тем же японским учителям получить официальную российскую визу и отправиться непосредственно на российские Курильские острова для ознакомления с этим архипелагом? Судя по всему, ответ - желание Токио подогревать нездоровый интерес к той проблеме, которая проблемой является для японских властей, никак не готовых смириться с тем, что милитаристская Япония проиграла во Второй мировой войне.