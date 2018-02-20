12:59 20 февраля

В ОБСЕ подтвердили факты нападений на здание Россотрудничества в Киеве

Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине отразила в своих отчетах случаи нападения националистов на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, передает РИА Новости.



В субботу наблюдатели организации видели «на стенах внутри здания надписи на украинском языке (например, "Смерть России"), сделанные из баллончика незадолго до этого». Члены патруля СММ также обнаружили «разбросанные стулья и мебель, разбитые информационные стенды, а также разорванный российский флаг».


На следующий день сотрудники ОБСЕ заметили группу из примерно 70-ти мужчин, на лицах некоторых были маски. Они шли от площади Независимости в направлении центра.

По дороге агрессивно настроенная толпа разбила камнями окна отделения Сбербанка, затем «примерно шесть человек стали бросать яйца в сторону здания Россотрудничества».

Они разбили три окна и повредили фасад. По наблюдениям СММ, передняя часть здания центра была ограждена полицейскими. Примерно в 16:30 наблюдатели отметили, что все активисты разошлись, а возле здания находились около 200 спецназовцев. СММ продолжает следить за ситуацией,
говорится в отчете миссии.

Напомним, в субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. На следующий день радикалы забросали здание российского представительства камнями и яйцами, облили краской, разбили окна. Возле него дежурили полицейские, но они не препятствовали погрому.

По этому вопросу в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский. В ведомстве подчеркнули, что нападения происходили «с подачи киевских властей».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:25
    Ну подтвердили факт нападения и дальше что , скорее всего этим все и ограничится , а полиция это те же самые радикалы только переодетые в полицейскую униформу am ОБСЕ это вообще никчемная кантора непонятно для чего там находящаяся negative
    Spartanez300
    1. dik-nsk Сегодня, 08:33
      конечно, они же дети))
      dik-nsk
      1. 210окв Сегодня, 08:35
        И куда с этим подтверждением?В сортир подтереться?
        Цитата: dik-nsk
        конечно, они же дети))
        210окв
        1. dik-nsk Сегодня, 08:38
          можете конечно в Гаагу обратиться, раз такие вопросы возникают)))
          dik-nsk
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:39
          И куда с этим подтверждением?

          По идее ...собираем СОВБЕЗ ООН и требуем принятия резолюции о прекращении бесчинств нацистов в КИЕВЕ...разворачиваем пропагандитскую кампанию в мире о бесчеловечности киевского режима и его нацистких пособников...ставим вопрос перед мировой общественностью о нарушении прав человека на УКРАИНЕ и в частности в КИЕВЕ....
          ауууу МИД РОССИИ...вы где...и т.д.
          Тот же ЛЕХА
          1. Тралл Сегодня, 08:54
            США автоматом заблокируют.
            Пусть нападают, нужно даже еще и провоцировать их на подобные действия - медийная картинка работает на нас.
            Тралл
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:57
              США автоматом заблокируют.


              Шаг номер 2...обвиняем США в злоупотреблении правом вето и пособничестве нацистам УКРАИНЫ...доносим это до внимания мировой общественности.
              Тот же ЛЕХА
              1. Тралл Сегодня, 09:04
                ООН превратилась в Лигу Наций перед 2-й мировой. Взывать к ней бесполезно. Ну и мировая общественность тогда тоже не читала советских газет. Замкнутый круг.
                Тралл
              2. sdc_alex Сегодня, 09:20
                Алексей, я не знаю где Вы были..... но это все и так уже делается, причем не первый год. Именно за "доносы этого до внимания мировой общественности" и щемят RussuaToday и Sputnik по всему миру.... да и СБ ООН собирался по этим вопросам уже не один раз... и резолюции принимались и еще больше не принималось....и ноты протестов летят во все концы почти на регулярной основе и т.д. и т.п.


                Самым простым делом всегда считалось - руководство государством!!!
                sdc_alex
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:24
                  Самым простым делом всегда считалось - руководство государством!!!


                  Ну что вы smile ...я как раз считаю высшая власть подразумевает умения и знания управленца большими массами людей и стратегического понимания ситуации...что рядовому гражданину не всегда под силу.
                  Умение из частного увидеть целое удел немногих людей.
                  Беда в том что на высший пост иногда попадают люди не имеющие таких способностей и это трагическим образом сказывается на будущем РОССИИ.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. sdc_alex Сегодня, 09:32
                    Цитата: Тот же ЛЕХА
                    Беда в том что на высший пост иногда попадают люди не имеющие таких способностей и это трагическим образом сказывается на будущем РОССИИ.

                    тут да - Беда.

                    Беда еще и в том, что на Руси еще ни когда не было хороших руководителей. Всегда, если он хорош для одной половины, то ужасен для другой.
                    sdc_alex
            2. 210окв Сегодня, 10:36
              Медийная картинка работает против нас.Подписи под фотографиями.."Общественность в Украине протестует против агрессии России"Я не скопировал утром фото из испанской газеты..
              Цитата: Тралл
              США автоматом заблокируют.
              Пусть нападают, нужно даже еще и провоцировать их на подобные действия - медийная картинка работает на нас.
              210окв
          2. Ванёк Сегодня, 10:14
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            По идее .


            Вот именно...

            Алексей hi
            Ванёк
        3. Ююка Сегодня, 12:35
          Цитата: 210окв
          И куда с этим подтверждением?В сортир подтереться?
          Цитата: dik-nsk
          конечно, они же дети))


          МИД России неоднократно обращался с просьбами к ОБСЕ доклады предоставлять на более мягкой бумаге и в рулончиках winked
          Ююка
      2. Piramidon Сегодня, 09:39
        Цитата: dik-nsk
        конечно, они же дети))

        Да, просто пошалили.
        Piramidon
    2. Венд Сегодня, 10:42
      Цитата: Spartanez300
      Ну подтвердили факт нападения и дальше что , скорее всего этим все и ограничится , а полиция это те же самые радикалы только переодетые в полицейскую униформу am ОБСЕ это вообще никчемная кантора непонятно для чего там находящаяся negative

      Где осуждения, где санкции и тд.
      Венд
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:31
    Посольства США охраняют морпехи. А наши охраняются, или как ? Понятно, к чему я клоню !?
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 08:37
      Это не посольство.."Россотрудничество".И защиты ждать неоткуда.Ни от наших,ни тем более от местных полицаев.
      Цитата: Uncle Lee
      Посольства США охраняют морпехи. А наши охраняются, или как ? Понятно, к чему я клоню !?
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:46
        Да какая разница ! Это территория России. И ответ должен быть адекватным.
        Uncle Lee
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
          Да какая разница ! Это территория России. И ответ должен быть адекватным.

          Смеетесь...
          в США у нашего МИДа в наглую отжали собственность и нацикам УКРАИНЫ это очень понравилось ...можно и в КИЕВЕ после этого пошалить ...ничего же за это им не будет.
          Тот же ЛЕХА
          1. Uncle Lee Сегодня, 08:53
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Смеетесь...

            Плачу горькими слезами.... crying Точнее: выражаю озабоченность negative
            Uncle Lee
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:54
              Присоединяюсь crying к вашей озабоченности.
              Тот же ЛЕХА
        2. Spartanez300 Сегодня, 08:54
          Вот в том то все дело и есть что отвечать не кому , не умеет или не хочет наше руководство отвечать на хлопки по морде . Укропы уже просто млеют от безнаказанности , начинают от погромов а дальше ...... не дай бог конечно .
          Spartanez300
      2. Northern warrior Сегодня, 08:53
        Вы уверены, что посольство будут защищать до последнего ? Я не уверен. Если бы наверху были люди со стальными яйцами, то при попытке нарушить периметр посольства РФ раздался бы "шепот" ПКМ.

        Почему данный фекалойд не поймал 9 грамм свинца в хлеборезку при попытке сорвать флаг ? У меня эта гадина уже червей бы кормила !
        Northern warrior
        1. sdc_alex Сегодня, 09:23
          "Нашему государю показали фигу - УМРЕМ ВСЕ КАК ОДИН!!!!" (фраза из советского мультика)
          sdc_alex
        2. Лелёк Сегодня, 11:09
          Цитата: Northern warrior
          У меня эта гадина уже червей бы кормила !

          hi
          Волчара скалит зубы, а мы ему газеткой, газеткой.
          Лелёк
    2. Orionvit Сегодня, 08:50
      Погром был не в посольстве.
      Orionvit
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:53
        А до этого и посольство поганили !
        Uncle Lee
        1. Orionvit Сегодня, 09:03
          Да, но в посольство не врывались.
          Orionvit
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:33
            Цитата: Orionvit
            в посольство не врывались.

            Просто цветочки через ограду бросали и клялись в вечной дружбе ! love
            Uncle Lee
    3. С.В.Ю Сегодня, 08:55
      Надо УБИРАТЬ подобные представительства с Украины ! Перед свиньями бисер не мечут !
      С.В.Ю
  3. Vard Сегодня, 08:38
    С гопниками всегда так... ты им культуру в массы... а они тебя face into the table
    Vard
  4. Rostislav Сегодня, 08:39
    Странное название статьи. Если бы ОБСЕ не подтвердил, то можно считать, что ничего и не было? Т.е. если CNN не показало, то этого и не было?
    Rostislav
  5. Northern warrior Сегодня, 08:42
    В жопу ОБСЕ ! Никчемная контора русофобов еще будет играть в капитана очевидность. Пока не будет жесткой ответки на каждый выпад, нацики будут борзеть все сильнее. А надо так: кинули камень или бутылку с огнесмесью - в ответ полетела граната или очередь из АК. Хотят шаровары мясорубки - пусть получат ее ! Нечего жалеть уродов !
    Northern warrior
  6. BAI Сегодня, 08:49
    Члены патруля СММ также обнаружили «разбросанные стулья и мебель, разбитые информационные стенды, а также разорванный российский флаг».

    Ну и что от того что заметили? От этого никому не жарко, не холодно. Как правильно СМИ пишут - "Кремль капитулировал". Как там Трамп писал? "Если оставишь один удар без сдачи, тебя и дальше будут бить и унижать". Абсолютно верно.
    BAI
    1. С.В.Ю Сегодня, 08:59
      Кремлю привычнее , а ГЛАВНОЕ спокойнее , вытереть очередной плевок в лицо ! Ведь у росс.руководителей , за кордоном , счета и детишки ! А вдруг..... !
      С.В.Ю
  7. cniza Сегодня, 08:50
    По дороге агрессивно настроенная толпа разбила камнями окна отделения Сбербанка, затем «примерно шесть человек стали бросать яйца в сторону здания Россотрудничества».


    Они способны только разбивать и разрушать , а созидать и собирать им не дано .
    cniza
  8. С.В.Ю Сегодня, 08:52
    А нахрена хохлам-селюкам наука--культура ? Им главное чтоб корыто вовремя наполнялось ! Ну а руководство России , по-привычке , утрется и выразит очередную озабоченность !
    С.В.Ю
  9. Урантиец Сегодня, 08:54
    Какое к чертям может быть сотрудничество с кастрюлеголовыми ???.., нужно давно уже позакрывать и распродать все подобные заведения..., а что там делает наш сбербанк ?, это садомазахизм какой-то...
    Урантиец
  10. Урантиец Сегодня, 09:05
    И что, от этого подтверждения кому-то полегчало ?..., нужно к кастрюлеголовым применять зеркальный ответ, по другому с ними нельзя....
    Урантиец
  11. Northern warrior Сегодня, 09:10
    Гопоту необходимо безжалостно уничтожать, не взирая на ее пол и возраст. Увидел малолетнюю шлюху, разливающую бензин по пивным бутылкам - бей зажигательным ! Увидел дебила в балаклаве - подстрели его, чтобы ныл и звал на помощь "побратимов"...
    Northern warrior
  12. Selin Andrey Сегодня, 09:20
    1. Вы всё врёти.
    2. Рука Кремля.
    3. На Мосфильме не умеют снимать.
    Selin Andrey
  13. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    ОБСЕ на Украине отразила в своих отчетах ...
    Ох уж это ОБСЕ. В этот раз хоть что-то отразили на бумаге, но толку от этих "отражений", как от козла молока. Т.к. эти представительства охраняются ЧОП, то может заключить договор с каким-нибудь европейской охранной компанией? Когда европейским охраникам настучат по голове нацики, так сразу Европа прозреет. Другое дело, что скорее всего ни одна из охранных фирм не захочет работать на Украине.
    rotmistr60
  14. частное лицо Сегодня, 09:34
    Да пусть разнесут эти радикалы в пух и прах и Сбербанк и "Россотрудничество" коль не понимают у нас в руководстве что украина для России потеряна(пусть и не навсегда) и только жёсткие санкции отрезвят буйны головы хохлов.
    частное лицо
  15. AID.S Сегодня, 10:01
    По этому вопросу в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский

    Был вызван Никто. Зачем? Вообще забыть про него, не упоминать. Пусть сидит в посольстве и наслаждается жизнью в Москве.
    AID.S
  16. Ванёк Сегодня, 10:11
    В ОБСЕ подтвердили факты нападений на здание Россотрудничества в Киеве

    ... и чо?

    Дальнейшие действия?
    Ванёк
  17. Bosch Сегодня, 10:48
    Хохлы кучеряво живут, если яйцами бросаются.
    Bosch
  18. Антарес Сегодня, 11:18
    Отчет
    http://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission
    -to-ukraine/372666
    несолько моментов
    в 12:48 около 50 человек (молодые мужчины 15 –25 лет и 3 женщины 20–25 лет), на лицах большинства из которых были маски, ворвались в здание и начали рисовать на стенах баллончиками с краской и портить имущество. Персонал сообщил, что инцидент произошел во время занятий, когда в здании находились 20 работников центра, 30 детей и около 50 посетителей. По утверждениям сотрудников центра, во время инцидента никто не пострадал.

    дети писали диктант по русскому языку. Сейчас проходят диктанты(РФ, ОРДиЛО, Украина) это чуть ли не главный повод "возбуждения" этих так называемых националистов(не могу называть их даже так, ибо полезного для страны они не делают-только ломают)
    ВОт что интересно
    Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ проинформировало СММ, что Управление полиции охраны в г. Киеве, предоставлявшее услуги охраны помещения центра, сообщило руководителю центра в письме от 17 февраля 2018 года о том, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами они вынуждены с 21.00 ч 17 февраля прекратить охранять помещение центра.

    вот как...полиция у нас может в одностороннем порядке прекратить охранять порядок...
    надо будет поинтересоваться, в случаи убийств и насилия тоже так можно уйти от ответственности?(мол мы прекратили на этом месте охранять)
    По наблюдениям СММ, передняя часть здания центра была ограждена полицейскими. Примерно в 16:30 наблюдатели отметили, что все активисты разошлись, а возле здания находились около 200 спецназначенцев. СММ продолжает следить за ситуацией.

    с одной стороны забавно что Российские представительства охраняют НГ(обычно не церемонятся с "националистами")
    но с другой...низко мы докатились..торжество демократии над законом.Печально.
    Протесты МИДа тут бесполезны.
    Надо что то более весомое, но не против страны-ибо главная цель тут раскол(любое действие РФ вызовет противодействие остальных украинцев)
    Антарес
  19. pravednik Сегодня, 11:47
    Честно говоря,как задолбали с этой Окраиной. Ну не хотят бандеровцы мира,тогда зачем мы навязываемся им? В России своих проблем хватает.Коррупция на каждом шагу.Кумовство что на федеральном уровне,что в регионах. А в Крыму получается вообще нет Российской власти.Там небольшое аксёновское княжество.На указы президента плюют все кому не лень,а он,президент,этого видать не видит.Глаза пеленой закрыты.
    pravednik
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