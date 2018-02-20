В ОБСЕ подтвердили факты нападений на здание Россотрудничества в Киеве

Они разбили три окна и повредили фасад. По наблюдениям СММ, передняя часть здания центра была ограждена полицейскими. Примерно в 16:30 наблюдатели отметили, что все активисты разошлись, а возле здания находились около 200 спецназовцев. СММ продолжает следить за ситуацией,

Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине отразила в своих отчетах случаи нападения националистов на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, передает РИА Новости В субботу наблюдатели организации видели «на стенах внутри здания надписи на украинском языке (например, "Смерть России"), сделанные из баллончика незадолго до этого». Члены патруля СММ также обнаружили «разбросанные стулья и мебель, разбитые информационные стенды, а также разорванный российский флаг».На следующий день сотрудники ОБСЕ заметили группу из примерно 70-ти мужчин, на лицах некоторых были маски. Они шли от площади Независимости в направлении центра.По дороге агрессивно настроенная толпа разбила камнями окна отделения Сбербанка, затем «примерно шесть человек стали бросать яйца в сторону здания Россотрудничества».говорится в отчете миссии.Напомним, в субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. На следующий день радикалы забросали здание российского представительства камнями и яйцами, облили краской, разбили окна. Возле него дежурили полицейские, но они не препятствовали погрому.По этому вопросу в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский. В ведомстве подчеркнули, что нападения происходили «с подачи киевских властей».