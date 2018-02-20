Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы
Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию казахского алфавита на основе латинской графики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.
Поэтапный перевод алфавита на латинскую графику должен завершиться в Казахстане до 2025 года. В октябре 2017-го уже была утверждена первая версия такого алфавита, однако в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих экспертов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.
Обновленный алфавит, как и ранняя версия, содержит 32 буквы, но в нем отсутствуют апострофы и введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
Ранее Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».
Напомним, до 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.
Предполагается, что в 2021-2023 годах начнут выдавать паспорта, удостоверения личности и другие документы на государственном языке на основе латинской графики.
Поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику должен быть осуществлен в 2024-2025 годах.
Поэтапный перевод алфавита на латинскую графику должен завершиться в Казахстане до 2025 года. В октябре 2017-го уже была утверждена первая версия такого алфавита, однако в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих экспертов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.
Обновленный алфавит, как и ранняя версия, содержит 32 буквы, но в нем отсутствуют апострофы и введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
Ранее Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».
Напомним, до 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.
Предполагается, что в 2021-2023 годах начнут выдавать паспорта, удостоверения личности и другие документы на государственном языке на основе латинской графики.
Поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику должен быть осуществлен в 2024-2025 годах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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