12:58 20 февраля

Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы

Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию казахского алфавита на основе латинской графики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.



Поэтапный перевод алфавита на латинскую графику должен завершиться в Казахстане до 2025 года. В октябре 2017-го уже была утверждена первая версия такого алфавита, однако в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих экспертов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.


Обновленный алфавит, как и ранняя версия, содержит 32 буквы, но в нем отсутствуют апострофы и введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

Ранее Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

Напомним, до 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

Предполагается, что в 2021-2023 годах начнут выдавать паспорта, удостоверения личности и другие документы на государственном языке на основе латинской графики.

Поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику должен быть осуществлен в 2024-2025 годах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 107

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лесс Сегодня, 09:49
    Казахстан богатая страна... Переход на латиницу удовольствие не из дешёвых... Мне так кажется.
    Лесс
    1. Тралл Сегодня, 09:52
      Теперь Nursultan Aebishuly NAZARBAEV будет пить вместо кумыса - kumis? smile
      Тралл
      1. Лесс Сегодня, 09:55
        и vodka вместо водки) це европа, ёлки-палки laughing
        Лесс
        1. Кроу Сегодня, 09:56
          Цитата: Лесс
          це европа

          Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!
          Кроу
          1. ochakow703 Сегодня, 10:08
            "це эвропа" понятие не географическое, психиатрическое. Я вот видел баннер с рекламой "Продам евродрова", уже привычно звучит "евроремонт", еще есть "евростандарт". Так что это к психиатру, а не к географу. Можно еще к толковому филологу зайти, чтоб он чисто по русски объяснил, что засе.... , простите, засорять родной язык не красиво. (И вредно!!!)
            ochakow703
            1. Stas157 Сегодня, 10:27
              . Напомним, до 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы

              Напомним, до 1920-х годов государства Казахстан вообще не было. ...Зачем Назарбаеву латиница? Всю свою жизнь выходит Назарбаев мучился, пользуясь киррилицей?
              Недавно Нурсултан Абишевич ездил на поклон к Трампу, вызволять 40% арестованного суверенного фонда американцами. И отношения Казахстана с США , после этого вышли на новый уровень стратегического партнёрства(пообещал на 7,5 млрд.долл. американкой продукции купить, и ещё чего то...). Хотя мы и знаем, что Нурсултан, перейти на латиницу, грозился давно, но может быть именно новое партнёрство помогло поставить в этом вопросе точку?
              Stas157
          2. igor1981 Сегодня, 10:11
            Цитата: Кроу
            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!


            Казахи конечно же не европейцы, если судить по этносу. А вот если рассматривать географически, то у Казахстана имеется немного европейской территории, правый берег реки Урал(Яик), которые им подарили, то ли Ленин, то ли Сталин. Также были отданы и некоторые другие северные и сев-вост. территории нынешнего Казахстана.
            igor1981
            1. oldseaman1957 Сегодня, 10:44
              Цитата: igor1981
              у Казахстана имеется немного европейской территории, правый берег реки Урал(Яик), которые им подарили, то ли Ленин, то ли Сталин.
              - Да Сталин им ВЕСЬ Казахстан подарил. И них вообще ничего не было. Ну не думал никто, что в нашей стране горбачёвы к власти придут!
              oldseaman1957
              1. фигвам Сегодня, 11:19
                А теперь на их земле есть военная биологическая лаборатория сша, не подконтрольная Казахстану. Теперь и они легли под сша.
                фигвам
          3. Лесс Сегодня, 10:12
            Цитата: Кроу
            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!
            Географии я ещё и вас поучить смогу, а вот если у вас проблемы с юмором, то это уж, конечно, не ко мне.
            Лесс
            1. dorz Сегодня, 10:37
              Цитата: Лесс
              Цитата: Кроу
              Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!
              Географии я ещё и вас поучить смогу, а вот если у вас проблемы с юмором, то это уж, конечно, не ко мне.

              Географически 5% Казахстана находится в Европе.
              dorz
          4. Piramidon Сегодня, 10:16
            Цитата: Кроу
            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!

            Исходя из общепринятых понятий "европейскости", казахи более европейцы, чем соседнее с нами свидомое недоразумение.
            Piramidon
          5. Ююка Сегодня, 10:23
            Цитата: Кроу
            Цитата: Лесс
            це европа

            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!


            а тут вопрос разве в географии?? смысл переходить с кириллицы на латиницу? перешли бы на иероглифы сразу... а то это желание войти в "цивилизационную" европу прям до маразма доходит. Буквы-то чем помешали?

            В ходе награждения лауреатов президентской премии «Алтын сапа» («Золотое качество») [8 декабря 2016] казахский лидер заявил: «Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией».

            При этом он подчеркнул, что в отличие от прошлого времени сейчас Астана владеет нефтью, газом, золотом и серебром. «Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь», — заявил Назарбаев.

            Вопрос - что было на территории Казахстана в имперскую пору России и была ли такая страна?
            вот справка

            В 1718 году Казахское ханство под ударами джунгар разделилось на три Жуза (Орды), которыми стали править свои ханы: Старший жуз (южный), Средний жуз (северо-восточный) и Младший жуз (западный).

            В 1710, 1728 и 1729 годах ополчения казахских племен разбили джунгарские армии, но набеги с востока продолжались, превратившись в "великое бедствие". В этих условиях правители стали искать поддержки у России. В начале XIX века российская администрация приступила к внедрению в Казахстане системы прямого управления.

            После смерти ханов Среднего жуза Букея (1815) и Валия (1819) царское правительство ликвидировало ханскую власть. В 1822 году был введен разработанный Сперанским "Устав о сибирских киргизах" (так в России называли казахов), который предусматривал создание восьми "внешних округов", разделенных на волости, а те, в свою очередь, состояли из аулов. В 1824 году последовала ликвидация ханской власти в Младшем жузе, разделенном на три части во главе с султанами-управителями. Таким образом, права феодальной знати и родовых старшин ограничивались.

            С 1860‑х годов территория современного Казахстана была разделена между несколькими административными единицами Российской империи. Северо-западные районы входили в состав Тургайской и Уральской областей (образованы в 1868 году), юго-западные – в состав Закаспийской области (1882), северо-восточные – в состав Степного генерал-губернаторства, состоявшего из Семипалатинской (1854) и Акмолинской (1868) областей.

            В годы Великой Отечественной войны в Казахстан было эвакуировано свыше 400 заводов и фабрик из центра России, на основе которых разрослась местная промышленность. Были построены новые города и села, дороги и мосты.

            В 1960‑1980 годах в республике проводилась мощная индустриализация, в результате которой были построены крупные предприятия в Алма-Ате, Павлодаре, Караганде, Экибастузе и других городах. В эти годы в Казахстан направлялись строительные отряды со всех вузов Советского Союза.

            РИА Новости https://ria.ru/world/20081216/157322848.html

            хорошая пыль осталась в Казахстане...
            Ююка
            1. Братец Лис Сегодня, 10:42
              Цитата: Ююка
              а то это желание войти в "цивилизационную" европу прям до маразма доходит. Буквы-то чем помешали?

              Дело не только в буквах и в Европе. Таким способом разжигаются межнациональная рознь. Мол: Казахстан а-ля Европа, можно теперь голову выше держать.
              Братец Лис
              1. Ююка Сегодня, 11:06
                Цитата: Братец Лис
                Цитата: Ююка
                а то это желание войти в "цивилизационную" европу прям до маразма доходит. Буквы-то чем помешали?

                Дело не только в буквах и в Европе. Таким способом разжигаются межнациональная рознь. Мол: Казахстан а-ля Европа, можно теперь голову выше держать.


                вот тут как раз собака порылась и зарылась... медленно, без резких движений... по-восточному мудро, как и китайцы - молча делают свое дело. Сначала выдавили большинство русских, теперь поднимут нацсамоОсознание. Следующим шагом (как и у великих укров) Золотая Орда и ее влияние на возникновение Российской империи. Как следствие великого пути, например - полеты в космос. И ведь возразить-то нечего - кто у кого арендует Байконур? Пока это только бред... хотя... глядя на Украину, многого начинаешь опасаться - история это такая штука... в зависимости от написавшего меняется вместе с линией власти hi
                Ююка
                1. Василенко Владимир Сегодня, 11:11
                  Цитата: Ююка
                  ледующим шагом (как и у великих укров) Золотая Орда и ее влияние на возникновение Российской империи

                  Почему мы считаем Шынгысхана казахом. Неоспоримые доказательства
                  Василенко Владимир
                2. EvilLion Сегодня, 12:32
                  И нищета с "сортиром" у юрты. Обобряю. Только так и надо нацменство давить, давать ему оскотиниться.
                  EvilLion
          6. avt Сегодня, 10:40
            Цитата: Кроу
            Казахи европейцы?

            Нашальнике , мана. К ,,последнему морю "готовится вести свой народ. bully Вот и готовится, ну чтобы его батыры новых букв не боялись. Ну а если серьёзно - он полюбому резко потеряет уровень образования. Но это их совершенно независимое дело.
            avt
          7. Jovanni Сегодня, 10:48
            Цитата: Кроу
            Цитата: Лесс
            це европа

            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!

            Это у них с географией что...
            Jovanni
          8. Berkut24 Сегодня, 11:16
            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!

            Должен напомнить Вам многочисленные изречения некоторых западных политиков, что в отличии от России - Турция, Азербайджан, Грузия, Чечня являются Европой. Так что Европа там, где у неё есть интересы.
            Berkut24
          9. РУСС Сегодня, 11:17
            Цитата: Кроу
            Цитата: Лесс
            це европа

            Что у Вас с географией? Казахи европейцы? Мдя, двоечник!

            Часть страны в Европе часть в Азии.
            РУСС
        2. spiriolla-45 Сегодня, 11:52
          Цитата: Лесс
          и vodka вместо водки) це европа, ёлки-палки laughing

          НЕ знаю какая там гейропа, но с латиницей казахи поспешили. Нужно было сразу на китайские иероглифы переходить, дешевле и мороки, с переучиванием, меньше.
          spiriolla-45
      2. Глядя Петрович Сегодня, 09:59
        К'ымыз произносится по казахски. Все тюрки рано или поздно переходят на латиницу: Азербайджан, Туркмения и Узбекистан уже в 90-х перешли. Это неизбежный исторический процесс.
        Глядя Петрович
        1. пушкарь Сегодня, 10:20
          Цитата: Глядя Петрович
          Это неизбежный исторический процесс.
          А можно поподробней - почему неизбежный?
          пушкарь
      3. dorz Сегодня, 10:00
        Цитата: Лесс
        Казахстан богатая страна... Переход на латиницу удовольствие не из дешёвых... Мне так кажется.

        Не дороже, чем построить новую столицу в степи.
        dorz
        1. AllXVahhaB Сегодня, 10:22
          Цитата: dorz
          Не дороже, чем построить новую столицу в степи.

          Если бы просто в степи... На солончаках! Там даже метро не построить...
          AllXVahhaB
          1. РУСС Сегодня, 11:17
            Цитата: AllXVahhaB
            Цитата: dorz
            Не дороже, чем построить новую столицу в степи.

            Если бы просто в степи... На солончаках! Там даже метро не построить...

            А оно им надо? Метро? laughing
            РУСС
      4. mkop Сегодня, 10:24
        Зато как долго его будут помнить после этого. Всякие слова говорить о нем... А не утвердил бы, то обычный президент, коих сотни.
        mkop
    2. виктор н Сегодня, 11:43
      Это агрессивный акт в отношении российской культуры. Значит - ВРАГ.
      виктор н
  2. silberwolf88 Сегодня, 09:49
    Ползучая борьба с Россией и российским продолжается ... плоды европеизации не заставят себя ждать ... думаю лет 10 ... и будет полный отрыв культур ... будет воспитано новое поколение ... далёкое от культурного восприятия нас как союзников ...
    silberwolf88
    1. ochakow703 Сегодня, 10:16
      Господи, да что нам до них! Мы сами, со своим маразмом справиться не можем. Вот на кой ляд нужно было милицию в полицию переименовывать, они что, работать лучше стали, или денег у нас больше чем в Казахстане, и еще кучу всяких дурацких англицизмов вводить в наш оборот. Как говорил незабвенный Михаил Задорнов - "Мэр Урюпинска - звучит гордо!". Вот счас сорвусь, напишу две выдающиеся буквы товарища Лаврова, и меня забанят навечно. А просто распирает! А может на латиницу перейти, модераторы сразу не словят...
      ochakow703
      1. Ниточкин Сегодня, 11:16
        Милиция - это что то народное, а полиция - ну что ту сказать, полицаи, они и в Африке полицаи.
        Ниточкин
      2. единокровец Сегодня, 12:49
        Цитата: ochakow703
        Вот на кой ляд нужно было милицию в полицию переименовывать, они что, работать лучше стали, или денег у нас больше чем в Казахстане, и еще кучу всяких дурацких англицизмов вводить в наш оборот.

        Милиция это типа русское слово? wassat
        Если смотреть с точки зрения здравого смысла то переименовали правильно. Полиция это городская стража . Милиция это вооружённый народ , можно сказать ополчение.
        единокровец
  3. электроОлег Сегодня, 09:49
    Бывает же такое. Сами себе палки в колёса суют чтоб медленнее ехать.
    электроОлег
    1. Vita VKO Сегодня, 10:02
      Цитата: электроОлег
      Сами себе палки в колёса суют чтоб медленнее ехать

      Переход на латиницу связан с высоким уровнем цифровизации в Казахстане. Унизительно и неудобно делать наклейки на клавиатуру, да и трансляторы шрифтов вещь не из дешевых.
      Vita VKO
      1. Piramidon Сегодня, 10:19
        Цитата: Vita VKO
        Унизительно и неудобно делать наклейки на клавиатуру

        О, как! А Вы видели как пишутся латиницей некоторые звуки казахского языка? Куча надстрочных знаков и буквосочетаний. Напишите латиницей (без наклеек) слово К'ымыз (кумыс). Я уже много лет (да и вы, судя по посту, тоже) пользуюсь клавой с кириллическими наклейками, и никакого унижения и дискомфорта ни разу не почувствовал. fool
        Piramidon
      2. Василенко Владимир Сегодня, 11:13
        Цитата: Vita VKO
        низительно и неудобно делать наклейки на клавиатуру, да и трансляторы шрифтов вещь не из дешевых.

        fool особенно понравилось про трансляторы
        Василенко Владимир
  4. Teberii Сегодня, 09:49
    Личное дело Казахов как писать, незалежность Назарбаева не пострадает.
    Teberii
    1. AlexVas44 Сегодня, 10:25
      Цитата: Teberii
      Личное дело Казахов как писать, незалежность Назарбаева не пострадает.

      Точно. Нам хоть на кириллице, хоть на латинице читать, все равно один, как говорится, HR___! Ничего не поймем. Казахам надо, пусть они и маются с этим переходом. От перемены этих буковок они не ближе, не дальше ни от кого не станут. Мне кажется , как всегда , возобладает принцип - был бы человек хороший.
      AlexVas44
      1. единокровец Сегодня, 12:58
        Цитата: AlexVas44
        Мне кажется , как всегда , возобладает принцип - был бы человек хороший.

        Нам россиянам без разницы , а вот русским гражданам казахстана разница есть . Если сейчас они уча казахский на кирилице могут прочитать правильное произношение звуков, слов, то теперь это уже не выйдет . То есть разрыв между русскими и казахами будет усугубляться. По сути это скрытое выдавливание русскоязычного населения из страны , конкретно молодёжи . Ну . а когда русских не будет то принцип "был бы человек хороший" будет обычным мемом.
        единокровец
    2. Piramidon Сегодня, 10:35
      Пусть хоть на иероглифы или клинопись переходят. Чего нам то бучу поднимать? Это их суверенные проблемы. Пусть теперь думают, как наши межгосударственные документы оформлять. То, как они собираются писать на латинице некоторые звуки казахского языка, ни один наш чиновник не прочитает.
      Piramidon
      1. Teberii Сегодня, 10:38
        Президент - Мутко послом отправит.
        Teberii
  5. Урантиец Сегодня, 09:51
    Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....
    Урантиец
    1. Летунъ Сегодня, 09:56
      Цитата: Урантиец
      Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....

      Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?
      Летунъ
      1. ioan-e Сегодня, 10:16
        Пора возвращаться к здоровым имперским амбициям! Пшеки не стесняясь про восстановление речи посполитой верещат, а мы чем хуже?
        ioan-e
        1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:18
          Пора возвращаться к здоровым имперским амбициям! Пшеки не стесняясь про восстановление речи посполитой верещат, а мы чем хуже?


          У России нет имперских амбиций и некогда не было... Польша сама виновата, сколько раз они лезли к нам?! Вот и получили... И то потом Сталин им 25% промышленно развитой территории Германии подарил, хотя поляки сами на начальном этапе были союзниками Германии и в 1938 году разорвали Чехословакию начав вместе с немцами и венграми одновременное наступление на нее...
          Ratmir_Ryazan
      2. AllXVahhaB Сегодня, 10:26
        Цитата: Летунъ
        Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?

        И не только украину, всю Страну проспали!
        AllXVahhaB
      3. AlexVas44 Сегодня, 10:33
        Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?[/quote]
        А что? И Украина на латиницу? laughing
        AlexVas44
      4. AlexVas44 Сегодня, 10:36
        Цитата: Летунъ
        Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?

        Что? И Украина на латиницу? lol
        AlexVas44
      5. Piramidon Сегодня, 10:37
        Цитата: Летунъ
        Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?

        Конкретные предложения есть? Что теперь, Назарбаеву руки отрубить, чтобы указ не подписал?
        Piramidon
    2. AllXVahhaB Сегодня, 10:25
      Цитата: Урантиец
      Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....

      Вот поскольку таким как вы было, по жизни, до лампочки, 40% населения казахстана (русские) куда-то подевались... Я вот тоже теперь в Екатеринбурге живу...
      AllXVahhaB
      1. Ююка Сегодня, 10:43
        Цитата: AllXVahhaB
        Цитата: Урантиец
        Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....

        Вот поскольку таким как вы было, по жизни, до лампочки, 40% населения казахстана (русские) куда-то подевались... Я вот тоже теперь в Екатеринбурге живу...


        это страусиная политика "до лампочки" Горбачева и Ельцина привела к тому, что вокруг нас не осталось союзников. Если пожар в многоэтажном доме - "до лампочки" это как? Вряд ли все равно, что там за стенкой творится...
        Много говорят про Украину, про Польшу - о "декоммунизации". Но вот глянул на карту Шымкента - а там все улицы казахские названия носят. Понятно, своя страна, что хотят то и переименовывают, но что-то никто не поднимает "волну". И про русскоговорящих - в Шымкенте в первой половине 20 века было половина русских, по данным на начало 2015 года - около 11%.
        Ююка
        1. Антарес Сегодня, 11:07
          Цитата: Ююка
          про Украину, про

          Вывод Украина это святое.
          На деле никакая страна не похожа на РФ-как Украина. Отличий мало-легко понятны все одинаковые процессы. Поэтому легко отвлекать внимание похожими проблемами за границей.
          Антарес
          1. Ююка Сегодня, 11:11
            Вывод Украина это святое.

            А Казахстан - табу! Тама Байконур... winked
            Ююка
    3. Братец Лис Сегодня, 11:05
      Цитата: Урантиец
      Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....


      В Казахстане не только казахи живут.
      Братец Лис
      1. виктор н Сегодня, 12:58
        Важно для себя понять: Казахстан нам не друг и не союзник.
        виктор н
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:51
    Никак не пойму зачем ему это надо...и надо ли это вообще казахскому народу.
    Не нравится мне Назарбаев в последнее время...красиво стелет о правах русскоязычных...наверняка не спрашивал русских а нужна ли им эта латиница...все своей волей насаждает ...а может и не своей. what
    Тот же ЛЕХА
    1. Балу Сегодня, 09:54
      И что, поможет латиница отбить замороженные счета в США?
      Балу
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:55
        И что, поможет латиница отбить замороженные счета в США?

        Возможно для этого он и ездил на поклон к ТРАМПУ.
        Тот же ЛЕХА
    2. Лопатов Сегодня, 09:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Никак не пойму зачем ему это надо..

      А столицу с нуля зачем строили?
      Хочется чего-нибудь эдакого, выдающегося...


      " ...сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь..." (с) Салтыков-Щедрин
      Лопатов
      1. AllXVahhaB Сегодня, 10:29
        Цитата: Лопатов
        А столицу с нуля зачем строили?

        Это то понятно - перенёс Столицу в земли своего джуза...
        AllXVahhaB
        1. БВС Сегодня, 10:51
          Не угадали, как раз наоборот.
          БВС
      2. ioan-e Сегодня, 10:33
        А столицу с нуля зачем строили?
        Хочется чего-нибудь эдакого, выдающегося...

        Ну могут море копать начать, как некоторые.
        ioan-e
      3. Piramidon Сегодня, 10:40
        Цитата: Лопатов
        Хочется чего-нибудь эдакого, выдающегося...

        Слава Петра I и Сталина покоя не дает. Годы уходят а такой яркой славы, чтобы остаться в истории - нет.
        Piramidon
    3. masterovoy Сегодня, 10:11
      Назарбаеву нужно удержать власть своего клана, вероятность очередной цветной революции в Казахстане постепенно растет, вот он и маневрирует, пытаясь доказать западным "партнерам" свою лояльность. Это может оттянуть на некоторое время нарастающий кризис, но насколько, это вопрос?
      masterovoy
      1. AllXVahhaB Сегодня, 10:31
        Цитата: masterovoy
        Назарбаеву нужно удержать власть своего клана, вероятность очередной цветной революции в Казахстане постепенно растет, вот он и маневрирует, пытаясь доказать западным "партнерам" свою лояльность. Это может оттянуть на некоторое время нарастающий кризис, но насколько, это вопрос?

        Не вопрос - Назарбаев не вечный, преемственности власти никакой! Как только его не станет (по любым причинам) - Украина покажется цветочками...
        AllXVahhaB
    4. AllXVahhaB Сегодня, 10:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      наверняка не спрашивал русских а нужна ли им эта латиница...

      Она и казахам не нужна. Вся казахская литература - на кириллице. Кто её переиздавать будет? Никто!
      AllXVahhaB
      1. Василенко Владимир Сегодня, 11:17
        Цитата: AllXVahhaB
        Кто её переиздавать будет? Никто!

        это вы зря еще и передерутся за право переиздания, там такое бабло
        Василенко Владимир
        1. EvilLion Сегодня, 12:30
          За госсчет переиздают только то, что никто добровольно читать не будет.
          EvilLion
          1. Василенко Владимир Сегодня, 12:37
            Цитата: EvilLion
            никто добровольно читать не будет.

            а это и не нужно, главное переиздать и бабки получить
            Василенко Владимир
  7. Дормидонт Сегодня, 09:55
    Надо продумывать ходы хотябы на шаг вперёд, и сразу переходить на иероглифы
    Дормидонт
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:56
    Делать казахам нечего судя по всему.
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:04
    Глубоко в них забита страх и почтение ко всему русскому. Они даже так пытаются избавится от "русскости". А куда они денут тех 6 миллионов русскоязычных, которые там? Из 18 млн.?
    Горный стрелок
    1. AllXVahhaB Сегодня, 10:37
      Цитата: Горный стрелок
      Глубоко в них забита страх и почтение ко всему русскому. Они даже так пытаются избавится от "русскости". А куда они денут тех 6 миллионов русскоязычных, которые там? Из 18 млн.?

      1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2016
      казахи 58,52% 37,84% 30,02% 32,39% 36,02% 39,69% 53,40% 63,07% 66,48%
      русские 20,57% 39,97% 42,69% 42,42% 40,80% 37,82% 29,96% 23,70% 20,61%
      А куда они до этого девались?
      Тенденция на лицо...
      AllXVahhaB
      1. Вздринчер Сегодня, 12:28
        Откуда в казахии 18 миллионов? Учитывая их патологические понты и вранье мильенов думаю 12 не больше И из них русских 2-3 миллиона
        Вздринчер
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 10:05
    Обновленный алфавит, как и ранняя версия, содержит 32 буквы, но в нем отсутствуют апострофы и введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
    Невозможность или затруднённость передачи особенностей звучания в письменной речи ведёт к упрощению и даже утрате уникальности языка . Хотя казахам видней .
    КВУ-НСвД
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    Цитата: Глядя Петрович
    Это неизбежный исторический процесс.
    Если бы был "неизбежный исторический процесс", то тогда бы перешли на арабскую вязь, которая была изначально. 78 лет спокойно существовали с кириллицей, а теперь приспичило. В Европе все равно не поймут, что на кириллице, что на латинице смысл написанного.
    rotmistr60
  12. максим1987 Сегодня, 10:10
    Цитата: Летунъ
    Цитата: Урантиец
    Да хоть на арамейском..., нам до лампочки какой у казахов алфавит....

    Вот такие же "долампочники" проспали в своё время Украину. Хреновая тенденция то. Неужели не понимаете?


    а чего плохого? Создали предпосылки к возврату Новороссии, вернули Крым. Я также не против Южного Урала, северного Прикаспия и Южного Алтая request
    максим1987
    1. Антарес Сегодня, 11:10
      Цитата: максим1987
      а чего плохого? Создали предпосылки к возврату Новороссии, вернули Крым. Я также не против Южного Урала, северного Прикаспия и Южного Алтая

      привели к конфронтации 2 самых больших русскоговорящих стран, испортили отношения/санкции/финансовые потери, имиджевые и др..
      к 2 войнам-еще третью?
      Антарес
  13. ioan-e Сегодня, 10:16
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    И что, поможет латиница отбить замороженные счета в США?

    Возможно для этого он и ездил на поклон к ТРАМПУ.

    Обла-обла-обла-облабызал?
    ioan-e
  14. майор147 Сегодня, 10:20
    Да хоть на основе шумерской клинописи.
    майор147
  15. Егоза Сегодня, 10:30
    Старческий маразм порой начинается очень рано и проявляется самым неожиданным образом.
    Егоза
  16. nemec55 Сегодня, 10:31
    Казахстан станет европейской странной
    Ну теперь нужно идти дальше
    Предьявить России счет за оккупацию Казахстана уничтожение элиты в 20х годах и освобождение северных территорий в плоть до обской губы
    nemec55
  17. Geronimo73 Сегодня, 10:45
    казахи выбрали ориентацию на родственные тюркские страны давно перешедшие на латиницу. и в чем проблема? кто то из комментаторов хорошо владеет казахским, но не знает латинских букв и теперь не сможет читать по казахски?
    Geronimo73
  18. Piramidon Сегодня, 10:51
    Цитата: AllXVahhaB
    Вот поскольку таким как вы было, по жизни, до лампочки, 40% населения казахстана (русские) куда-то подевались... Я вот тоже теперь в Екатеринбурге живу...

    Часто бываю на своей исторической Родине (Курган). Казахстан - соседи, граница - более чем прозрачная. Знакомых на той стороне много. Часто бываем "за границей" - отличная рыбалка, кое какие казахские продукты покупаем (кстати, качество очень нравится). Их представители в Курган приезжают на день, на электричках и продают свою продукцию на привокзальном рынке (утром приехали - расторговались - вечером уехали). Так вот, ни в Северном Казахстане, ни от приезжих оттуда я никогда не слышал о том, что там русских притесняют. Как жили раньше, так и живут и никуда не "подевались".
    Piramidon
    1. naidas Сегодня, 11:44
      Так и на Украине было до 2014г.
      naidas
    2. Василенко Владимир Сегодня, 12:49
      Цитата: Piramidon
      Часто бываю на своей исторической Родине (Курган)...не слышал о том, что там русских притесняют. Как жили раньше, так и живут и никуда не "подевались".

      в Чимкент смотайтесь
      Василенко Владимир
  19. Dimmih Сегодня, 11:03
    Цитата: Ранее Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков». А нам-то какая разница? Кто не знает казахского с кириллицей-тот ничего не потеряет. Хуже всего самим казахам придётся-нам то какая печаль в этом? Хотят себя за попу куснуть-в добрый путь! С точки зрения историчности, правды ради, надо сказать, что логичней бы смотрелся переход на древне-тюркское руническое письмо. В целях возврата к корням и истокам. Ну и параллельно к кочевому образу жизни возвернуться, чтобы вообще стильно выглядеть.
    Dimmih
    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:48
      Цитата: Dimmih
      А нам-то какая разница?

      когда бандерлоги на укрАине хвост поднимали нам то же не было ни какого дела.
      Василенко Владимир
  20. Altona Сегодня, 11:11
    Цитата: Тралл
    Теперь Nursultan Aebishuly NAZARBAEV будет пить вместо кумыса - kumis?

    ----------------------------
    Так! И це гарно! Европа з намы! laughing laughing Нурсултан Абишевич хочет другой культурной матрицы, правда он не знает, что в другой культурной матрице не будет патриотов Казахстана. Будут адепты либо США либо Великого Турана. Почему-то бывшие советские коммунисты-начальники очень плохо понимают причинно-следственные связи. Видимо горбачевщина-это очень заразная болезнь.
    Altona
  21. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:11
    Дело их конечно, только не пойму что им это дает?! Что они так станут ближе к ЕС что ли?! Так слова-то все-равно казахские, а не английские ))) Я бы понял если бы они на исторический какой-то казахский алфавит перешли, раньше в Казахстане вроде по арабски писали, но факт переход на латинский кроме как функции сильнейшего дистанцирования от России больше никакой функции не имеет...

    Но США думаю это одобрили...
    Ratmir_Ryazan
  22. Квадратный Сегодня, 11:14
    И энти туда же
    Квадратный
  23. ver_ Сегодня, 11:21
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: igor1981
    у Казахстана имеется немного европейской территории, правый берег реки Урал(Яик), которые им подарили, то ли Ленин, то ли Сталин.
    - Да Сталин им ВЕСЬ Казахстан подарил. И них вообще ничего не было. Ну не думал никто, что в нашей стране горбачёвы к власти придут!

    ..Ульянов= Бланк знал , что делал..., шибко ненавидел Российскую Империю.., не зря создавал национальные образования..
    ver_
  24. Moskovit Сегодня, 11:27
    Странно, а почему Украина не перешла еще на латиницу. Ведь это сразу дает большой рост экономики, как в Казахстане.
    Moskovit
    1. naidas Сегодня, 11:53
      Вы так не шутите,а то перейдут на иероглифы назло москалям.
      naidas
  25. Locos Сегодня, 11:47
    Самое интересное, что большинство возмущающихся имеют ники на латинице!
    Locos
  26. К-50 Сегодня, 11:51
    Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию казахского алфавита на основе латинской графики

    И одним росчерком пера сделал всех не грамотными. laughing
    Пока народ привыкнет к новой буквице, правилам написания, то будет постоянно ошибаться. Самое не понятное: ЗАЧЕМ???? Какие такие сверхважные причины выбрасывать кучу денег на в принципе совершенно никому не нужное действие? Ведь у Казахстана не было своей письменности, как и у монголов. Монголы вообще китайцев для написания использовали, так как кроме счёта больше не знали ничего. И теперь после сотен лет нахождения в составе России/СССР и независимой страной менять алфавит? Старческий маразм и выпендрёж!!! fool
    Но пин дос ники всё равно прогиб не засчитают. yes laughing
    К-50
    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:46
      Цитата: К-50
      Какие такие сверхважные причины выбрасывать кучу денег на в принципе совершенно никому не нужное действие?

      причина раз, не выбрасывать а переложить деньги из гос кармана в собственный
      причина два, кинуть кость собственным нацикам
      причина три, русские в РК еще больше будут опасаться смены режима
      Василенко Владимир
  27. Прутков Сегодня, 11:57
    Цитата: виктор н
    Это агрессивный акт в отношении российской культуры. Значит - ВРАГ.

    Не стоит так горячиться. Казахский и русский языки слишком далеки друг от друга, чтобы изменение начертания тех или иных букв повлияло на взаимопонимание между русскими и казахами. Да, хоть, клинописью! Вряд ли бы вы поняли смысл текста написанного на немецком или венгерском языках, даже если эти тексты были написаны кириллицей. То что пострадает полиграфическая промышленность - это факт. Старики, привыкшие к кириллице покупать новые книги и журналы на латинице не будут. А молодежь и так вся в интернете. Люди либо хотят друг друга слышать и понимать, либо не хотят. И тогда никакой шрифт не поможет.
    Прутков
    1. EvilLion Сегодня, 12:28
      Просто молодежь утратит способность читать по-русски и оскотинится.
      EvilLion
      1. Прутков Сегодня, 12:46
        Вы пробовали читать казахскую литературу напечатанную кириллицей? Всё понятно написано? Сомневаюсь. Молодёжь будет учить тот язык, на котором выгодно разговаривать или на котором написана научная литература, по которой они получают профессию.
        Прутков
  28. Шалтай Сегодня, 11:59
    Цитата: Geronimo73
    выбрали ориентацию на родственные тюркские страны

    Н-дя . А как так получилось , что это теперь некоторые называют тюркской страной request Да и вообще мне непонятно , почему над этой инициативой никто не ржет .
    Не буква скажем красит человека . У нас на ТЭЦ есть аварийные баки горячей воды . На них сокращенно написано АБГВ . Комиссия депутатская как-то с проверкой шлялась по территории . Депутат уставился на надпись и выдал , а почему это буквы не по алфавиту написаны ?!
    Шалтай
  29. мыслитель Сегодня, 12:13
    Припомнилась фраза - "через тернии к звездам", в добрый путь.
    Как вводить символы с диакритикой на клавиатуре?
    Windows: Для ввода на клавиатуре персонального компьютера используйте Alt-коды. Индикатор на клавише Num Lock должен гореть, зажмите Alt и вводите комбинацию цифр на Numpad – на части клавиатуры с цифрами справа. Также диактрические знаки можно скопировать из таблицы и вставить в текст.
    Á á, Ǵ ǵ, ı, Ń ń, Ó ó, Ú ú, Ý ý

    мыслитель
  30. mavrus Сегодня, 12:14
    Цитата: Лесс
    Казахстан богатая страна... Переход на латиницу удовольствие не из дешёвых... Мне так кажется.

    А какая разница сколько стоит, главное русским насолить. По сравнению со скакуасами, эти небратья, вроде бы, белые и пушистые, но только если сравнивать с трибалтами и с xoxлами... А так ползучее выдавливание русских из Казахстана у них идёт гораздо эффективнее, чем у откровенных русофобов.
    mavrus
  31. zombirusrev Сегодня, 12:19
    Бред конечно. Назарбаев могильщик Казахской культуры. Но по моему это укрепит позиции русского языка в стране Казахиии :)
    zombirusrev
  32. EvilLion Сегодня, 12:27
    Ну шо поделать, им приятнее читать приказы "белого господина".

    Скоро Казахстан будет в одном ряду с Таджикистаном и т. п.
    EvilLion
  33. Вздринчер Сегодня, 12:29
    Любопытно будет понаблюдать как у казахов в очередной раз ни чего не получится smile
    Вздринчер
  34. EvilLion Сегодня, 12:35
    В общем лет через 30, русские, как и положено белым, будут ездить в Казахию на ноусэров охотиться.
    EvilLion
Картина дня