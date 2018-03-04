Замки Перигора, один за другим… (часть вторая)

Когда мессиры из замка Кастельно задумали враждовать с баронами из замка Бейнак, они, разумеется, и подумать не могли о том, что случится 800 лет спустя, а мечтали только об одном: как бы приобрести побольше сторонников и, навалившись всей силой, одолеть своих противников.Вид на замок Бейнак и замок Фейрак. На фото он в левом углу.Причем противников в самом прямом смысле этого слова – ведь замок Бейнак стоял прямо напротив замка Кастельно. Напротив, однако не так уж чтобы и близко. И вот тогда владельцы Кастельно решили сами подойти к неприятелю, насколько это позволяли границы их феодальных владений, и этим самым упрочить свое положение. Сказано – сделано! На самой границе, прямо на полпути между Бейнаком и Кастельно в том же XIII веке они возводят сторожевой замок, сохранившийся и поныне, хотя от прошлого в нем остались разве что подвалы с готическими сводами да круглая башня.Замок Фейрак. С этого ракурса его обычно все и фотографируют, потому что ближе подойти мешает табличка с предупредительной надписью.Вот эта табличка.В XIV веке замок назывался «башнями Фейрака». Видимо там был гарнизон во главе с сенешалем, денно и нощно наблюдавшим за тем, что творится в замке Бейнак. Но в 1342 году Рауль де Камон, брат Бертрана де Камон, отдал его в качестве приданого своей дочери, которую он отдал в жены какому-то мелкопоместному рыцарю. И тот в один миг сделался замковладельцем и уж служил тестю не за страх, а за совесть. Во время Столетней войны «башни Файрака» все так же служили форпостом замка Кастельно, что было очень важно. Ведь его сеньоры поддерживали короля Англии, тогда как сеньоры замка Бейнак стояли за короля Франции. И, разумеется, никакого отношения к катарам он не имел. С ними в этих местах покончили задолго до того, как в его основание положили первый камень.Мост через реку Дордонь и замок Фейрак.Дорога к замку.В 1459 году замок перешел к Леонару де Проухету. Просто граф Перигора, желая вознаградить своего соратника за доблесть, наделил его «даром земель Treille d'Affeyrac», а чтобы все было законно, женил на опять-таки очередной наследнице замка, дабы она не скучала без хозяина и мужа. Тогда же к замку пристроили вход с подъемным мостом, ведущим во внутренний двор.Со всех сторон замок окружает лес.Хочешь посмотреть на замок с высоты птичьего полета? Садись в гондолу воздушного шара и лети. В воздухе пока что частная собственность не предусмотрена.В документах 1529 года можно найти свидетельства о том, что Раймонд де Проухет, барон Файрака, украсил внутренние покои замка и добавил к нему дом в стиле, напоминающем архитектуру итальянского Возрождения.Приближаемся к замку и видим, что внутри он очень даже благоустроен, а неподалеку имеется большой теннисный корт.Вот он какой – с высоты. У ворот сразу четыре авто. Хозяева куда-то ездят или это ездят к хозяевам… Кто знает?И вновь очередная наследница замка выходит замуж за некоего Джина де Бланье, или Бланчера, советника парламента, который как-то раз проезжал через замок, да и загостился в нем. В этом браке родились двое сыновей, Жан де Бланчер, барон Файрак, и Пьер, которые сделали карьеру в магистратуре и были советниками в парламенте Бордо. Причем все случилось так же, как об этом написал бессмертный Дюма-отец в своем романе «Три мушкетера» (то место, где Д’Артаньян беседует с Мушкетоном у постели раненого Портоса): Жан сделался протестантом, а Пьер остался католиком. Во время «войн за веру» Файрак принадлежал протестантам наряду с замками Кастельно, Бейнаком, Домом, Миландом, Сен-Сиприеном, Серром, Кампьяном, Слиньяком, Палуэлем, Гарригом и Монфортом. Жану повезло, и он остался жив, хотя и был гугенотом, а вот Пьера убили «в ночь на субботу шестнадцатого сентября 1580 года» в соответствии с летописью канона Сиройль. Вскоре после этого Жан де Бланчер женился на Симоне де Виван, дочери Жоффруа де Вивана «Воинственного» (того самого, о котором шла речь в первой части этого материала), капитана замка Кастельно. После взятия Домма Жоффруа де Виван поручил охрану города своему зятю.Как видите, замок хорошо укреплен: между стенами ров, а в старинную его часть ведет подъемный мост. Пятиэтажная башня с окнами – самое новое строение, хотя и ему уже лет немало. Позади крыши видна квадратная башня, так вот на ней – приглядитесь, видны сразу две спутниковые тарелки. То есть хозяева замка прогресса отнюдь не чуждаются. И очевидно, что в их распоряжении есть и телевидение, и Интернет!В 1789 году тогдашние владельцы замка эмигрировали, а сам был объявлен государственной собственностью и продан с молотка. Купил его адвокат из Сарлата по имени Гейро, который восстановил замок, что потребовало от него солидных расходов. Затем замок принадлежал композитору Фернанду де ла Томбель, который продолжил работы по его восстановлению. Как исторический памятник замок был зарегистрирован 31 марта 1928 года. В годы германской оккупации в нем периодически жили макизары. Ну, а в настоящее время, как и его знаменитые соседи, Бейнак, Кастельно, Миланд и Маркессак, он превратился в часть туристического комплекса, известного как «долина шести замков».Вон он какой – замок Фейрак. Неплохо бы такой прикупить себе во владение, тем более, что в ближайших деревушках «все есть». Есть магазин деликатесов, есть ювелирный магазин, три ресторана французской кухни, а чего еще может быть нужно людям, живущим вот в таком замке? Развлечения ради можно открыть «Ресторан русской кухни» и кормить заезжих туристов борщом и пельменями, а также блинами с красной и черной икрой и солеными груздями под водку. Но это уж кому как нравится, можно и просто лежать себе на башне, поплевывать вниз на траву и просто загорать, попивая бургундское…Вот только если вам вздумается в нем побывать, то вас постигнет неудача. Потому что, хотя этот замок и является историческим памятником, принадлежит он, а также земли вокруг него частному лицу, то есть владельцу замка. И оно, это самое лицо в отличие от множества других владельцев замков, что с радостью водят по ним туристов, исполняя обязанности гидов, не хочет в свой дом никого пускать. Так что любоваться на него можно разве что только издали, в местном музее (макет) или из корзины воздушного шара.В местном музее можно увидеть макет этого замка…В том числе и с той стороны, откуда его никогда не снимают.Здесь же неподалеку находится и Шато де Миланд – красивый замок… не замок, но, одним словом, нечто на него похожее. О нем известно, что построен он был в стиле Ренессанса в 1489 году, когда Клод де Кардальяк попросила своего мужа, барона Кастельно, построить для нее нечто не столько уж большое и «средневековое», каковым являлось их фамильное гнездо – замок Кастельно.Шато де Миланд.И «замок» был построен и до 1535 года являлся их главной резиденцией семейства, а затем и вовсе стал их вторым домом, даже когда они стали проводить все больше и больше времени в Версале. Во время революции замок был конфискован и периодически менял владельцев, пока в 1870 году его не приобрел богатый промышленник Клавье. Он разбил при замке прекрасный французский сад, а к самому строению добавил зачем-то квадратную башню. Потом замок был опять продан, но зато в 1947 году его купила не кто-нибудь, а сама Жозефин Бейкер, популярная чернокожая танцовщица и звезда парижской сцены, американка по своему происхождению и одна из самых ярких женщин ХХ века.«Банановая юбка» Жозефин Бейкер.А это она сама – «черная жемчужина парижских варьете». (Фото 1926 года)Сегодня замок открыт для посещения и в нем открыт ее музей, в котором представлена коллекция ее нарядов для выступлений, включая и знаменитую юбку из бананов, ставшую ее фирменным костюмом на многие годы. Туристов здесь ко всему прочему ожидает шоу с соколиной охотой. А еще здесь растут столетние магнолии и открывается один из самых красивых видов на долину реки Дордонь.Продолжение следует…