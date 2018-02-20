12:54 20 февраля

В Вашингтоне опасаются «российской ловушки», поставленной в Донбассе

Ряд официальных лиц в американской администрации выразили неуверенность в том, следует ли Вашингтону продолжать диалог с Москвой относительно размещения на востоке Украины миротворцев, передает ТАСС.



«В течение выходных дней официальные лица США и НАТО обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности предложения, касающиеся миротворцев, с дипломатами, в том числе представителями Украины и России. При этом некоторые американские чиновники в частном порядке призывали к осмотрительности, они выражали обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон движется в направлении ловушки поставленной российской стороной», – пишет газета The Wall Street Journal.


Бывшие и действующие официальные лица США утверждают, что Россия не заинтересована в урегулировании на Украине. По их словам, наличие миротворческого контингента может непроизвольно привести к укреплению контроля России над Восточной Украиной, а не к прекращению конфликта,
говорится в статье.

Газета, в частности, приводит высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. В качестве примера, он сослался на миротворческую операцию на Кипре, которая не привела к ожидаемым результатам.

Скажите, какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где имеет место перманентный раскол?
сказал Макфол.

Схожую точку зрения изложил отставной дипломат Джон Болтон, который при е Джордже Буше - младшем занимал должность заместителя госсекретаря, а затем был постпредом США при ООН.

Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда,
отметил Болтон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    наличие миротворческого контингента может непроизвольно привести к укреплению контроля России над Восточной Украиной
    Поэтому через украинцев и давят на то, чтобы разместить миротворцев по границе с Россией. Но этот вариант не пройдет точно. Придется либо принимать российское предложение, либо эту задумку в корзину. Посмотрим, что предпримут американцы и что ответим мы.
    rotmistr60
    1. starogil Сегодня, 11:39
      Предпримут то, что "голубые" каски будут расквартированы под Белгородом и вдоль
      границы с вновь проложенной железнодорожной веткой в объезд окраины, сие есть, или
      будет результатом проволочек Гарантом-кунктатором.
      starogil
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:48
        Гарантом-кунктатором

        Ну если вы считаете ВВП нерешительным и медлительным, то тогда и говорить не о чем.
        rotmistr60
        1. Anarchist Сегодня, 11:52
          Не, ну где это видано: взяли мой коммент удалили? Ни за что!
          Anarchist
          1. Житель Урала Сегодня, 12:04
            Наверное модераторы не согласны с вашим мнением)...
            Иначе вообще непонятно за что.
            Житель Урала
            1. Anarchist Сегодня, 12:13
              Так не только мой. Спартанец передо мной свой оставил...
              Anarchist
            2. BecmepH Сегодня, 12:33
              Цитата: Житель Урала
              Наверное модераторы не согласны с вашим мнением)...
              Иначе вообще непонятно за что.

              Со мной было подобное. Я просто цитату из обсуждаемой статьи привёл.
              А вот что я ещё заметил! Вернулся к ранее прочитанной статье, где читал комментарий на свой пост и вдруг... заметил, что "+" убавился. Было 2, стал 1
              BecmepH
          2. Hammerlock Сегодня, 12:49
            глаза твои не понравились, вот
            Hammerlock
        2. BecmepH Сегодня, 12:02
          Цитата: rotmistr60
          Гарантом-кунктатором

          Ну если вы считаете ВВП нерешительным и медлительным, то тогда и говорить не о чем.

          А выражение постоянной озабоченности и желание не портить отношений в ответ на постоянные "заподлянки" нельзя считать нерешительностью?
          Вопрос риторический
          BecmepH
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:12
            Вопрос риторический
            Поэтому ответа не требует. Вот только интересно, с какого тогда запад через слово вспоминает этого "нерешительного"?
            rotmistr60
            1. BecmepH Сегодня, 12:27
              Цитата: rotmistr60
              Вопрос риторический
              Поэтому ответа не требует. Вот только интересно, с какого тогда запад через слово вспоминает этого "нерешительного"?

              Не буду с Вами диспутировать. Я Вам сейчас приведу много-много примеров его нерешительности. Вам нечем будет крыть (только ХПП)и Вы перейдёте на личности. А мне этого не хочется.
              ВВП достоин уважения, бесспорно, за сделанное ранее для России. Честь ему и хвала. Вроде уже и о народе подумать бы надо... Ан, нет... Не хватает духу. Или "сдулся" уже?
              Думаю, пора на заслуженный отдых.
              BecmepH
        3. Лелёк Сегодня, 12:29
          Цитата: rotmistr60
          rotmistr60

          hi
          Геннадий, по Фабию Максиму (полководец) кунктатор - опытный, умный шахматист в военной либо политической игре, не принимающий кардинальных решений "скандачка". Так-что узбогойтесь, всё - нормалёк.
          Лелёк
        4. Hammerlock Сегодня, 12:50
          главное словечко эдакое ввернуть и сидеть гордым
          Hammerlock
      2. BecmepH Сегодня, 11:59
        Цитата: starogil
        Предпримут то, что "голубые" каски будут расквартированы под Белгородом и вдоль

        Питер красит губы,
        Джони красит глазки.
        Едут в войсковую часть
        Голубые каски
        BecmepH
    2. LiSiCyn Сегодня, 11:47
      Не будет там, миротворцев no
      Будет война, и очень скоро... Слишком много причин, начать ее... Украм (верхушке), уже намекнули, "никто не забыт, и ничто не забыто"... " Агрессия России", уже не актуально... В Мюнхене, на потрошенко откровенно забили... Да и амерзский заказ, под выборы надо выполнять... В атаку, я думаю, не пойдут... А вот артой лупить будут, куда попало, не разбираясь... С последущими вбросами, про то , как ополченцы сами себя обстреливают...
      LiSiCyn
  3. spiriolla-45 Сегодня, 11:41
    Чего бояться то. Наши Кремлёвские хапнули Крым и сами обделались, от своей наглости, сейчас не знают как ублажить, умастить коллективный запад. Они бы и Крым отдали, да знают, что народ не поймёт. Хошь не хошь, а с голосящим стадом порой приходится считаться.
    spiriolla-45
  4. rocket757 Сегодня, 11:42
    Так не доставайся же ты никому!
    Т.е. если не им следует продолжение .... за жизнь людей и всё такое прочее! Кого эт волнует? Только не полосатых.
    rocket757
  5. Altona Сегодня, 11:42
    Цитата: miliman
    Я работаю в Екб.

    ----------------------------
    У нас по-моему половина Украины в Ёбурге и Нижнем Новгороде. Переезжать надо на ПМЖ и всех делов.
    Altona
  6. Altona Сегодня, 11:45
    Цитата: rotmistr60
    Поэтому через украинцев и давят на то, чтобы разместить миротворцев по границе с Россией.

    ------------------------
    Вообще, американцы понимают, что уже глубоко залезли на русскую территорию и Сталинград им обязательно отвесят. Поэтому придумывают всякие юридические уловки, чтобы закрепиться в этом районе, на наших границах. А мы им только "ассиметрично" отвечаем.
    Altona
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:54
    До полосатоухих жирафов только дошло?Что ВВП их опять "развел"?
    Горный стрелок
  8. Lev Davigadov Сегодня, 11:57
    Чует кошка, где напакостила.
    Lev Davigadov
  9. rotor Сегодня, 11:57
    следует ли Вашингтону продолжать диалог с Москвой относительно размещения на востоке Украины миротворцев


    американцы занервничали, им мир на Донбассе не нужен.
    rotor
  10. taiga2018 Сегодня, 12:04
    "ловушкой" для Вашингтона является всё,что приводит к миру в любой части земного шара,мы видим это и на примере Украины,и на примере Сирии,да и на примере Кореи...
    taiga2018
  11. cniza Сегодня, 12:05

    “Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда,
    отметил Болтон.


    И это правда , нигде проблема не решилась.
    cniza
  12. Bulrumeb Сегодня, 12:09
    Ряд официальных лиц в американской администрации выразили неуверенность в том, следует ли Вашингтону продолжать диалог с Москвой относительно размещения на востоке Украины миротворцев

    Чем грозит ввод натовских миротворцев могут сербы рассказать во всех подробностях
    Bulrumeb
  13. vinni-puk Сегодня, 12:31
    Биндосы вовремя спохватились. Они всё поняли. Их хотят заманить в ловушку и напхать им в прямую кишку.
    vinni-puk
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