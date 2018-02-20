В Вашингтоне опасаются «российской ловушки», поставленной в Донбассе

Бывшие и действующие официальные лица США утверждают, что Россия не заинтересована в урегулировании на Украине. По их словам, наличие миротворческого контингента может непроизвольно привести к укреплению контроля России над Восточной Украиной, а не к прекращению конфликта,

Скажите, какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где имеет место перманентный раскол?

Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда,