В Вашингтоне опасаются «российской ловушки», поставленной в Донбассе
Ряд официальных лиц в американской администрации выразили неуверенность в том, следует ли Вашингтону продолжать диалог с Москвой относительно размещения на востоке Украины миротворцев, передает ТАСС.
«В течение выходных дней официальные лица США и НАТО обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности предложения, касающиеся миротворцев, с дипломатами, в том числе представителями Украины и России. При этом некоторые американские чиновники в частном порядке призывали к осмотрительности, они выражали обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон движется в направлении ловушки поставленной российской стороной», – пишет газета The Wall Street Journal.
Газета, в частности, приводит высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. В качестве примера, он сослался на миротворческую операцию на Кипре, которая не привела к ожидаемым результатам.
Схожую точку зрения изложил отставной дипломат Джон Болтон, который при е Джордже Буше - младшем занимал должность заместителя госсекретаря, а затем был постпредом США при ООН.
«В течение выходных дней официальные лица США и НАТО обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности предложения, касающиеся миротворцев, с дипломатами, в том числе представителями Украины и России. При этом некоторые американские чиновники в частном порядке призывали к осмотрительности, они выражали обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон движется в направлении ловушки поставленной российской стороной», – пишет газета The Wall Street Journal.
Бывшие и действующие официальные лица США утверждают, что Россия не заинтересована в урегулировании на Украине. По их словам, наличие миротворческого контингента может непроизвольно привести к укреплению контроля России над Восточной Украиной, а не к прекращению конфликта,говорится в статье.
Газета, в частности, приводит высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. В качестве примера, он сослался на миротворческую операцию на Кипре, которая не привела к ожидаемым результатам.
Скажите, какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где имеет место перманентный раскол?сказал Макфол.
Схожую точку зрения изложил отставной дипломат Джон Болтон, который при е Джордже Буше - младшем занимал должность заместителя госсекретаря, а затем был постпредом США при ООН.
Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда,отметил Болтон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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