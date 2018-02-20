12:52 20 февраля

В Баку не исключают возобновления активных действий в зоне карабахского конфликта

Военные действия в зоне нагорнокарабахского конфликта могут возобновиться в любой момент, приводит ТАСС заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.



На встрече со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тайво Клааром глава азербайджанского военного ведомства отметил, что переговоры с Арменией по этому вопросу проходят безрезультатно.


Вновь обратив внимание на то, две вооруженные армии (Азербайджана и Армении) стоят друг против друга на линии фронта, министр обороны Закир Гасанов не исключил возобновления войны в любой момент,
комментирует встречу пресс-служба Минобороны республики.

Гасанов также призвал международные организации «приложить все усилия для полного решения конфликта».

В свою очередь спецпредставитель Евросоюза отметил важность «скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в регионе» Южного Кавказа. Он подчеркнул, что ЕС «является сторонником продолжения переговоров».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Комментарий был удален.
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:44
      Бензин все еще разлит азербайджанцы ждут когда америкосы спичку поднесут .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 11:50
        Единственный выход-признавать статус кво..И всем сесть на попе ровно.
        Цитата: Spartanez300
        Бензин все еще разлит азербайджанцы ждут когда америкосы спичку поднесут .
        210окв
        1. роман66 Сегодня, 12:02
          когда в попе свербит, трудно ровно на ней сидеть lol
          роман66
          1. cniza Сегодня, 12:08
            Роман hi это США нас "теплотой и заботой" окутывают со всех сторон.
            cniza
            1. роман66 Сегодня, 12:10
              Виктор! hi не задушили бы в обьятях
              роман66
              1. cniza Сегодня, 12:12
                В том то и дело , скоро начнут Среднюю Азию поджигать.
                cniza
                1. роман66 Сегодня, 12:14
                  ох, как не вспомнить студенческий туалет и надпись в нем
                  " пусть нас-т себе в штаны поджигатели войны!"
                  роман66
      2. Sefevi Сегодня, 11:58
        Правильно говорит Гасанов! Обязательно будет война! Тут без вариантов! И причём тут "америкосы"? (Кстати, есть такая нация?) Не американцы гадят нам, снабжая БЕСПЛАТНЫМ вооружением окккупантов. и давая им "кредиты", которые никогда не будут возвращены от слова абсолютно! Давным давно нам известно, кто наш враг и кто поддерживает наших врагов.
        Sefevi
        1. Шалтай Сегодня, 12:04
          Иногда мне кажется что вам таки не терпится покупать у
          Цитата: Sefevi
          окккупантов

          бензин
          Шалтай
        2. 79807420129 Сегодня, 12:09
          Цитата: Sefevi
          Обязательно будет война! Тут без вариантов

          Ну ну аника воин.сидел бы на попе ровненько,лучше для вас же будет.
          Цитата: Sefevi
          И причём тут "америкосы"? (Кстати, есть такая нация?) Не американцы гадят нам

          хорошо вылизал, laughing
          Цитата: Sefevi
          снабжая БЕСПЛАТНЫМ вооружением окккупантов. и давая им "кредиты", которые никогда не будут возвращены от слова абсолютно!

          Да вы что laughing bully bully Ой ой ой,а если в зеркало взглянуть
          Азербайджан закупает оружие в России с 2000-х годов. Самый крупный пакет контрактов был заключен в начале 2010-х годов и оценивался в $4 млрд. Тогда Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». А также 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники. Также Азербайджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э», 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М. Ранее появилась информация, что Баку задерживает оплату за поставленное вооружение. https://rusarminfo.ru/2016/04/08/skolko-oruzhiya-
          rossiya-prodala-azerbajdzhanu-i-armenii/

          Ну ну. negative
          79807420129
          1. Sefevi Сегодня, 12:14
            "хорошо вылизал"
            Ты по своему опыту судишь? Ну.ну, не все имеют такой опыт. как у тебя. Видать твоё любимое занятие))) Культура у тебя прямо зашкаливает.
            Sefevi
            1. 79807420129 Сегодня, 12:16
              Цитата: Sefevi
              "хорошо вылизал"
              Ты по своему опыту судишь? Ну.ну, не все имеют такой опыт. как у тебя. Видать твоё любимое занятие))) Культура у тебя прямо зашкаливает.

              Сиди на попе ровно воен. good
              79807420129
        3. oldseaman1957 Сегодня, 12:10
          Цитата: Sefevi
          Давным давно нам известно, кто наш враг и кто поддерживает наших врагов.
          - У каждого СВОЯ правда и сам Бог не разберёт, кто прав. Поэтому лучше хреновенький нейтралитет, чем добрая войнушка. Так что не надо пяткой в грудь себя стучать.
          oldseaman1957
          1. роман66 Сегодня, 12:15
            тем более сам-то воевать наверняка не собирается
            роман66
        4. taiga2018 Сегодня, 12:22
          Цитата: Sefevi
          окккупантов.

          что же мешало вам отстоять свои земли 1991-94 годах,ведь вашему "врагу" в то время совершенно не было дела ни до вас,ни до армян...
          taiga2018
        5. ul_vitalii Сегодня, 12:37
          Цитата: Sefevi
          Правильно говорит Гасанов! Обязательно будет война! Тут без вариантов! И причём тут "америкосы"? (Кстати, есть такая нация?) Не американцы гадят нам, снабжая БЕСПЛАТНЫМ вооружением окккупантов. и давая им "кредиты", которые никогда не будут возвращены от слова абсолютно! Давным давно нам известно, кто наш враг и кто поддерживает наших врагов.

          А "Кругом" и "Шагом марш!" Вам знакома такая команда? Тогда уж скажите из какой страны на наших рынках сидят.
          ul_vitalii
    2. 79807420129 Сегодня, 11:49
      министр обороны Закир Гасанов не исключил возобновления войны в любой момент,

      Все просто
      На встрече со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тайво Клааром глава азербайджанского военного ведомства

      Печенек никак получил и вот отрабатывать приходиться. yes
      79807420129
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:56
        Парад в Ереване забрезжил, а тут Кемска волость не взята. smile
        ul_vitalii
        1. роман66 Сегодня, 12:05
          немцы тоже по Москве пройтись мечтали.... иногда мечты сбываются....
          роман66
      2. Охотовед 2 Сегодня, 11:58
        Да что же всех повоевать то тянет??? Видимо забыли люди, что такое Война! Не по телевизору, где-то далеко, а в своей стране - со своими соседями. Уважаемые Азербайджанские и Армянские форумчане, выдержки Вам и благоразумия - Вашим властям!
        Охотовед 2
    3. Чичиков Сегодня, 12:03
      Цитата: ficasto
      о чем тут говорить, у меня маме приходит квартплата больше пенсии!

      Ну, про уСраину, можно было и промолчать... Кто вам виноват? Домайданились!
      Чичиков
  2. ul_vitalii Сегодня, 11:51
    Призвал приложить все усилия для полного решения конфликта в нашу пользу. Я так понял Гасанова.
    ul_vitalii
  3. лом123 Сегодня, 11:52
    Человечество сошло с ума, все хотят войны, такое ощущение что всю землю затопила и жить негде,живите спокойно растите детей....
    лом123
    1. Sefevi Сегодня, 12:02
      "все хотят войны2
      Прикажете смирится с оккупацией наших земель, которые принадлежать нам по праву, и которых ВЕСЬ МИР признаёт как наши?
      Sefevi
      1. роман66 Сегодня, 12:11
        вот только у жителей спросить забыли
        роман66
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:20
        ВЕСЬ МИР признаёт как наши?
        Как я понял, вы под всем миром Турцию подразумеваете?
        rotmistr60
    2. taiga2018 Сегодня, 12:12
      Цитата: лом123
      Человечество сошло с ума, все хотят войны

      сами посудите-между первой и второй мировыми войнами было всего 21 год передышки,а с окончания второй мировой войны прошло "аж" 73 года,вот и свербит у некоторых в одном месте...
      Цитата: лом123
      такое ощущение что всю землю затопила и жить негде,живите спокойно растите детей....

      ну так называемому золотому миллиарду вероятно кажется,что слишком много развелось мелких людишек,вот они и хотят нас малость подсократить...
      taiga2018
      1. ioan-e Сегодня, 12:45
        ну так называемому золотому миллиарду вероятно кажется,что слишком много развелось мелких людишек,вот они и хотят нас малость подсократить...

        Совершенно согласен. Только миллиард этот не понимает, что мир меняется и политика канонерок уже не действует. Загнали в черное море два корыта и думают, что при их виде ЧФ в благоговейный ужас впадает! Но понимают, что у ребят на "Бастионах" давно пальцы чешутся на кнопку нажать! За лужей отсидеться не получится! Может так прилететь, и наверняка прилетит, что сожалеть и выводы из ошибок делать уже некому будет.
        ioan-e
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
    Говорильня ниочём и непонятно с кем
    На встрече со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тайво Клааром
    Гасанов также призвал международные организации «приложить все усилия для полного решения конфликта».
    В свою очередь спецпредставитель Евросоюза отметил важность «скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в регионе» Южного Кавказа. Он подчеркнул, что ЕС «является сторонником продолжения переговоров».
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 12:07
      эстонец, пытающийся рулить Кавказом, ничего кроме жалости вызывать не должен. он будет все время тупо тормозить!
      роман66
  5. максим1987 Сегодня, 11:55
    Ага, давайте, а то уже Украина с Сирией надоели. Нам главное не забыть границу для беженцев закрыть
    максим1987
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:03
      Это Вы о чём? Может запятые не так расставили? fool
      ul_vitalii
    2. роман66 Сегодня, 12:08
      поздно - они уже все здесь!
      роман66
  6. Чичиков Сегодня, 12:08
    Как слаженный духовой оркестр с дирижером! Со всех сторон, вдруг звучат призывы вмешаться в тот или иной замороженный или горячий конфликт. Кто дирижер?
    Чичиков
  7. ioan-e Сегодня, 12:39
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Sefevi
    Давным давно нам известно, кто наш враг и кто поддерживает наших врагов.
    - У каждого СВОЯ правда и сам Бог не разберёт, кто прав. Поэтому лучше хреновенький нейтралитет, чем добрая войнушка. Так что не надо пяткой в грудь себя стучать.

    +1! Сначала ударят, потом получат, а потом, как израильский бенька, к ВВП побегут - "Спаси, отец родной! Образумь этих Армян, а то, не ровен час, Баку возьмут!"
    P.S. Тот кто призывает к войне, твердо знает, что в окопах гнить не будет, ну или очень сильно на это надеется!
    ioan-e
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