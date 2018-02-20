В Баку не исключают возобновления активных действий в зоне карабахского конфликта

Вновь обратив внимание на то, две вооруженные армии (Азербайджана и Армении) стоят друг против друга на линии фронта, министр обороны Закир Гасанов не исключил возобновления войны в любой момент,

Военные действия в зоне нагорнокарабахского конфликта могут возобновиться в любой момент, приводит ТАСС заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.На встрече со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тайво Клааром глава азербайджанского военного ведомства отметил, что переговоры с Арменией по этому вопросу проходят безрезультатно.комментирует встречу пресс-служба Минобороны республики.Гасанов также призвал международные организации «приложить все усилия для полного решения конфликта».В свою очередь спецпредставитель Евросоюза отметил важность «скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в регионе» Южного Кавказа. Он подчеркнул, что ЕС «является сторонником продолжения переговоров».