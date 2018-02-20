В Литве вновь осквернили советский мемориал
Очередной акт вандализма в отношении советского мемориала произошёл в Литве. Портал BALTNEWS.lt сообщает, что новой атаке вандалов подвергся многострадальный мемориал в Мариямполе. Этот мемориал посвящён памяти убитых так называемыми «лесными братьями» советских военнослужащих и советских активистов в 1946 году. Также в литовском Мариамполе покоятся останки сотен советских бойцов, участвовавших в боях за освобождение Прибалтики от нацизма.
Сегодня последователи нацистской идеологии продолжают сводить счёты с теми, кто в прямом смысле слова не добил нацистских преступников во время (и после) Великой Отечественной войны.
Вандалы изрисовали мемориал изображениями свастики, облили его красной краской и сделали антисемитские надписи на русском языке.
Полиция объявила, что уже начала расследование происшествия. Однако, надо полагать, что и это расследование не завершится ничем, как десятки предыдущих. Основная причина в том, что борьба с собственной историей в Литве давно возведена в ранг государственной политики, как и в ряде соседних стран, включая Латвию и Польшу.
А антисемитские надписи на русском языке на мемориале выглядят явной провокацией в отношении местного русскоязычного населения Литвы.
Сегодня последователи нацистской идеологии продолжают сводить счёты с теми, кто в прямом смысле слова не добил нацистских преступников во время (и после) Великой Отечественной войны.
Вандалы изрисовали мемориал изображениями свастики, облили его красной краской и сделали антисемитские надписи на русском языке.
Полиция объявила, что уже начала расследование происшествия. Однако, надо полагать, что и это расследование не завершится ничем, как десятки предыдущих. Основная причина в том, что борьба с собственной историей в Литве давно возведена в ранг государственной политики, как и в ряде соседних стран, включая Латвию и Польшу.
А антисемитские надписи на русском языке на мемориале выглядят явной провокацией в отношении местного русскоязычного населения Литвы.
Использованы фотографии: db.militaryheritage.eu
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