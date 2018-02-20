00:55 21 февраля

В Литве вновь осквернили советский мемориал

Очередной акт вандализма в отношении советского мемориала произошёл в Литве. Портал BALTNEWS.lt сообщает, что новой атаке вандалов подвергся многострадальный мемориал в Мариямполе. Этот мемориал посвящён памяти убитых так называемыми «лесными братьями» советских военнослужащих и советских активистов в 1946 году. Также в литовском Мариамполе покоятся останки сотен советских бойцов, участвовавших в боях за освобождение Прибалтики от нацизма.

В Литве вновь осквернили советский мемориал


Сегодня последователи нацистской идеологии продолжают сводить счёты с теми, кто в прямом смысле слова не добил нацистских преступников во время (и после) Великой Отечественной войны.


Вандалы изрисовали мемориал изображениями свастики, облили его красной краской и сделали антисемитские надписи на русском языке.

Полиция объявила, что уже начала расследование происшествия. Однако, надо полагать, что и это расследование не завершится ничем, как десятки предыдущих. Основная причина в том, что борьба с собственной историей в Литве давно возведена в ранг государственной политики, как и в ряде соседних стран, включая Латвию и Польшу.

А антисемитские надписи на русском языке на мемориале выглядят явной провокацией в отношении местного русскоязычного населения Литвы.

Использованы фотографии: db.militaryheritage.eu
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Комментарии 26

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  1. taiga2018 Вчера, 13:22
    наверно это не очень хорошо,но иногда я даже рад,что мой дед не дожил до этих дней,ведь он как раз принимал участие в освобождении в том числе и территории Литвы...
    taiga2018
    1. oldseaman1957 Вчера, 13:29
      Цитата: taiga2018
      ...но иногда я даже рад,что мой дед не дожил до этих дней,....
      - Иногда я жалею, что живу не в Израиле, (хоть сам далеко не еврей). Евреи много не трындят. Они тупо начинают испытывать свои ракетные и артиллерийские системы там, где им что-то поперёк. Помогает, однако!
      oldseaman1957
      1. Чёрный Вчера, 13:34
        наверно это не очень хорошо,но иногда я даже рад,что мой дед не дожил до этих дней,ведь он как раз принимал участие в освобождении в том числе и территории Литвы..
        То что твой дед( Царствие Ему Небесное) не дожил - плохо.....Плохо и то, что наши власти реагируют на такие вот фашистские выходки крайне вяло...."осуждаем", " "призываем" бла-бла-бла....
        Чёрный
        1. taiga2018 Вчера, 13:41
          Цитата: Чёрный
          крайне вяло..

          действительно,иногда хочется уж лучше чтоб совсем не реагировали,чем так...
          taiga2018
          1. Татьяна Вчера, 14:30
            борьба с собственной историей в Литве давно возведена в ранг государственной политики, как и в ряде соседних стран, включая Латвию и Польшу.
            Правительству РФ нужно ввести экономические и политические санкции против этих стран, а также персонально против политиков, которые за это там ответственны и это прикрывают! И бояться России тут нечего!
            И главное - это то, что Россия должна обязательно разгласить свой мотив введённых против них своих санкций по всему миру! Народы во всём мире, а также само население этих стран должны знать, за действия каких отморозков и при какой персональной власти в этих странах они социально отвечают перед Россией за ухудшение своего экономического положения !
            Татьяна
        2. ArhipenkoAndrey Вчера, 16:03
          Да есть такая старая мудрость - недорубленное дерево вырастает вновь, фашизм не добили и сейчас пожинаем плоды, это урок всем нам, потому что скоро придётся решать эту проблему и учесть ошибки прошлого не в тюрьмы недобитков а к стенке.
          ArhipenkoAndrey
    2. Чёрный Вчера, 13:30
      Я давно уже считаю, что прах советских солдат, захороненых в странах с откровенно у.б.людочными и фашистскими режимами необходимо перевезти на Родину и перезахоронить здесь. Со всеми почестями.Не должны потомки недобитков глумится над могилами наших воинов....Уж коли наше государство не может их защитить - пусть уж лучше на Родине перезахоронят.
      Чёрный
      1. KonoGon Вчера, 13:42
        Цитата: Чёрный
        с откровенно у.б.людочными и фашистскими режимами необходимо перевезти на Родину и перезахоронить здесь.
        Думаю вы ошибаетесь, ведь с той войны остось достаточно безымянных мест и их вдруг найдут и тоже надругаются. Ведь глумятся не над прахом, глумятся над символом. Должна быть святая обязанность правительств сохранять данные символы и договоры о сём должны быть на государственном уровне с наказаниями и с охранением в законе.
        KonoGon
        1. Чёрный Вчера, 13:49
          Цитата: KonoGon
          Ведь глумятся не над прахом, глумятся над символом.

          Ошибаетесь.... Над символом - это когда памятник сносят , например, " Воинам- освободителям", а здесь идет речь о месте захоронения конкретных людей...
          договоры о сём должны быть на государственном уровне с наказаниями и с охранением в законе.
          Вы верите в договоры и Закон?. Да они попираются на каждом шагу. Всеми. Но больше чем на Западе - этого не происходит нигде.
          Чёрный
          1. KonoGon Вчера, 14:04
            Цитата: Чёрный
            Вы верите в договоры и Закон
            Я верю в указывание на попирания и требования их сохранять. Нельзя оставлять такое на совесть людскую, большей частью она отсутствует в идеологических вопросах.
            Цитата: Чёрный
            Над символом - это когда памятник сносят
            В базе такого действа, присутствует желание (как и у террористов) глумления над символом, и по мне, законом, должно проравниваться к террористической деятельности. Конечно, по договору между странами.
            KonoGon
            1. Чёрный Вчера, 14:32
              KonoGon Да плевать они хотели на соглашения и договоры.Такие договоры ЕСТЬ! и с Прибалтийскими странами,и с Германией, и с Польшей, и с Украиной, и с Чехией и с Австрией....в общем со всеми странами, которые освобождали от фашистов советские войска....И ЧТО?
              Чёрный
              1. KonoGon Вчера, 16:49
                Цитата: Чёрный
                Такие договоры ЕСТЬ!
                Если есть, они мне не знакомы. А если есть, надобно требовать их исполнения, и делать хипеш на эту тему (не привязывая её ни к какой другой) везде и постоянно. Практика современных законов Польши показывает, что время истекает. Израильтянам, например, надобно задуматься, а что будет если завтра поляки решат, вот Освенцим изжил своё, закроют и построют чего нибудь. Американцы, например, в Нормандии получили большие кладбища под своё заведывание, и не разрешают там торговать.
                KonoGon
      2. rocket757 Вчера, 13:44
        А им могилы оккупантов оставить, пущай прославляют, мож зачтётся там, где этим уб- уб- нелюдям самое место!
        rocket757
  2. Humans War Вчера, 13:27
    Черти триклятые, сами же и здохнут от своего безумия.
    Разве за такое наши праотцы сражались?
    Humans War
  3. василий50 Вчера, 13:27
    Десятилетия вранья дают результаты.
    Сегодня прибалты на полном серьёзе и даже неистово костерят своих же дедов-бабок за то что те совершенно искренне требовали присоединения к СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ и искренне праздновали когда присоединение состоялось. Конечно нашлись и недовольные, которые много чего говорили и ещё больше убивали как только появилась возможность безнаказанного грабежа.
    Поменяется ситуация в Прибалтике и будут снова менять *точку зрения* на те события?
    василий50
    1. мыслитель Вчера, 17:14
      Абсолютно правы - обратите внимание на данные по Литве.
      мыслитель
      1. Tropas Вчера, 18:11
        А почему не 1003 "знаток" ? Интересно !
        Tropas
        1. мыслитель Вчера, 18:14
          Читайте, если интересно.
          https://ru.sputniknews.lt/incidents/20180220/5202
          361/lithuania-oskvernenie-pmaytnika-ubitym-kommun
          istam.html
          мыслитель
  4. Комментарий был удален.
    1. BerBer Вчера, 13:42
      Присоединяюсь. Малодушие и злоба. Зла не держим, но помнить будем.
      BerBer
  5. 1536 Вчера, 13:55
    Международная практика показывает, что против страны, ведущей, с точки зрения другой страны, себя не правильно, надо применять санкции. Почему бы такую практику не внедрить по отношению к "прибалтийским тиграм"? Санкции хорошо работают в медийном пространстве, в интернете. Когда лидеры этих государств, члены правительств и парламентов увидят себя в санкционных списках, которые примет наше Федеральное собрание и подпишет Президент, я думаю, что прыти у этих деятелей поубавится.
    Нельзя отношения между государствами мерить одним только чистоганом. В этом отличие нашего подхода от израильского, например.
    1536
  6. Лексус Вчера, 15:32
    Неудивительно, что ранее по нескольку раз "осквернённые" поляками, шведами и немцами, а теперь всеми НАТОвцами на постоянной основе, купленные в своё время Российской империей "с потрохами", биралюкасы (лабусы, если угодно) решили из своей "странёнки" сделать "петушиный угол". Жаль, что за этих "засланцев" пролито так много русской крови, потому что нормальными людьми они так и не стали. И все наши захоронения вывезти, увы, не предоставляется возможным.
    Лексус
    1. Tropas Вчера, 18:08
      Хоть учебник истории прочитай НЕУЧ !
      Tropas
      1. Лексус Вчера, 18:30
        Литовский учебник? Ему в сортире место.
        У И.А.Крылова басня есть про любителей почитать русофобские издания, а потом выдать полученную "информацию" за истину.
        Лексус
  7. Дормидонт Вчера, 15:54
    А надо почаще выражать глубокую озабоченность
    Дормидонт
  8. словак Вчера, 18:34
    На божьем суде всем воздастся по заслугам
    словак
  9. ушкуйник Вчера, 23:40
    Могилы соотечественников тоже нужно защищать. Один поврежденный памятник=одно посещение снаряда, типа, "калибр" из энской морской акватории.
    ушкуйник
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