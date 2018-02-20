Сдачу ледокола «Арктика» могут отложить из-за несвоевременной поставки турбины

Они там волшебники? Хорошо бы получить агрегат к концу марта. Дело даже не в количестве технических проблем, а в их "качестве",

Техническая доработка второго главного турбогенератора (ГТГ), создаваемого Кировским заводом (КЗ) для атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», может привести к очередной задержке строительства судна, сообщает Коммерсантъ Балтийский завод приостановил монтажные работы в машинном отделении атомохода до момента поставки агрегата, находящегося сегодня на испытательном стенде КЗ. Согласно графика работ, судно должно быть полностью готово летом следующего года. Вместе с тем источники газеты утверждают, что «на объединение ГТГ с обеспечивающими системами ледокола уйдет около полутора лет».Поставщиком обоих агрегатов общей стоимостью 2,7 млрд рублей является «Киров-Энергомаш» (КЭМ), входящий в структуру петербургского Кировского завода.«В ходе испытаний цилиндра низкого давления (ЦНД, один из узлов турбогенератора) выявлен ряд технических отклонений. На КЭМ приостановили испытания и вызвали представителей субподрядчика (Уральский турбинный завод, входит в группу "Ренова") для устранения отклонений», – рассказали представители КЭМ.Сообщается, что «Киров-Энергомаш» планирует сдать ГТГ к началу марта. Однако к этим срокам скептически относятся собеседники издания на Балтийском заводе.сказал один из источников.В Минпромторге утверждают, что вопрос изготовления ГТГ находится на постоянном контроле федерального министерства и ГК «Росатом». В самом же «Росатоме» отказались комментировать сложности в строительстве ледокола.