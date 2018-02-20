00:58 21 февраля

Сдачу ледокола «Арктика» могут отложить из-за несвоевременной поставки турбины

Техническая доработка второго главного турбогенератора (ГТГ), создаваемого Кировским заводом (КЗ) для атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», может привести к очередной задержке строительства судна, сообщает Коммерсантъ.



Балтийский завод приостановил монтажные работы в машинном отделении атомохода до момента поставки агрегата, находящегося сегодня на испытательном стенде КЗ. Согласно графика работ, судно должно быть полностью готово летом следующего года. Вместе с тем источники газеты утверждают, что «на объединение ГТГ с обеспечивающими системами ледокола уйдет около полутора лет».


Поставщиком обоих агрегатов общей стоимостью 2,7 млрд рублей является «Киров-Энергомаш» (КЭМ), входящий в структуру петербургского Кировского завода.

«В ходе испытаний цилиндра низкого давления (ЦНД, один из узлов турбогенератора) выявлен ряд технических отклонений. На КЭМ приостановили испытания и вызвали представителей субподрядчика (Уральский турбинный завод, входит в группу "Ренова") для устранения отклонений», – рассказали представители КЭМ.

Сообщается, что «Киров-Энергомаш» планирует сдать ГТГ к началу марта. Однако к этим срокам скептически относятся собеседники издания на Балтийском заводе.

Они там волшебники? Хорошо бы получить агрегат к концу марта. Дело даже не в количестве технических проблем, а в их "качестве",
сказал один из источников.

В Минпромторге утверждают, что вопрос изготовления ГТГ находится на постоянном контроле федерального министерства и ГК «Росатом». В самом же «Росатоме» отказались комментировать сложности в строительстве ледокола.

Использованы фотографии: http://watafak.ru
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Комментарии 33

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  1. ВЕРЕСК Вчера, 14:35
    Не удивляет,почему-то.Сроки сдвинуты.Но,лучше испытать,а не ставить сырое.Доведут.Будут у нас новые ледоколы.Не сомневаюсь.Не надо торопиться.
    ВЕРЕСК
    1. Тикси-3 Вчера, 14:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не удивляет

      все что с ВМФ уже давно не удивляет....
      Тикси-3
      1. ВЕРЕСК Вчера, 14:41
        Когда-то я был в Тикси! Речь о ледоколах РОСАТОМФЛОТА.
        ВЕРЕСК
        1. Тикси-3 Вчера, 14:52
          Цитата: ВЕРЕСК
          Когда-то я был в Тикси! Речь о ледоколах РОСАТОМФЛОТА.

          в интересах ВМФ...я жил в Тикси -3!
          Тикси-3
    2. сибиралт Вчера, 14:48
      Если "Росатом" отказался комментировать, значит ему пока сказать нечего. winked
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Вчера, 14:53
        Главно-реакторы готовы.Остальное,надеюсь,дотянут.Хотя-кошка скребёт... recourse
        ВЕРЕСК
        1. Svarog51 Вчера, 19:03
          Димыч hi Не грусти. Правильно ты говоришь - пусть до ума доведённый агрегат ставят. А кошку - командира СКР, мне пришли. Коты скучают, марта ждут. wink
          Svarog51
      2. ver_ Вчера, 15:26
        ..идёт рабочий процесс..
        ver_
    3. БВС Вчера, 15:10
      Разве речь идет о первом изделии серии, что бы его доводить? Речь идет о "ряд технических отклонений" серийного агрегата. О каком испытании Вы пишите? Это просто заводской брак.
      БВС
      1. НЕКСУС Вчера, 22:35
        Цитата: БВС
        Это просто заводской брак.

        По всей видимости так и я думаю,кто-то по шапке огребет не слабо. Видимо это не конструктивная проблема на уровне проектирования,а тупо заводская халатность.
        НЕКСУС
  2. Горный стрелок Вчера, 14:36
    Однако, рабочий момент. Сплошь и рядом случается. И не только у нас. В чем сенсация?
    американцы вон авианосец уже скоро год сдать не могут... wassat
    Горный стрелок
    1. Лексус Вчера, 14:49
      У нас, к сожалению, уже повсеместно вошло в привычку. От слова "везде". hi
      Лексус
    2. 3officer Вчера, 14:50
      Цитата: Горный стрелок
      В чем сенсация?
      wassat

      К сожалению нивчём sad Синдром "Ивана Грена",успели бы сдать до сроков окончания эксплуатации советских ледокольных проектов (первый на утилизацию планировался "Советский Союз")а то как бы совсем без больших ледоколов остаться на неопределенный срок.
      3officer
    3. БВС Вчера, 15:11
      Они (американцы) что от графика отстают? Или по графику сдают?
      БВС
  3. san4es Вчера, 15:00

    Ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220) оснащены единой главной энергетической установкой (ГЭУ), которая обеспечивает электроэнергией как гребные двигатели атомохода, так и всю судовую электроэнергетическую сеть. Создание единой ГЭУ определило чрезвычайно жесткие требования к системе регулирования, управления и защиты двух главных 36-мегаватных турбогенераторов, входящих в состав ПТУ-72.
    Так при движении ледокола во льдах (а это около 60 реверсов гребных винтов в час) паротурбинная установка должна удерживать частоту вращения турбогенераторов с точностью, требуемой для поддержания в судовой сети частоты 50Гц.
    …Таких требований к системам управления главными турбинами на всех ранее построенных советских атомоходах не предьявлялось: там были установлены автономные турбогенераторы, работающие только на судовую сеть.


    Техническое задание, принятое ЗАО «ПКБ «Автоматика» к исполнению потребовало радикальным образом изменить подходы к обеспечению быстродействия и надежности системы управления турбогенераторами ПТУ-72. При ее разработке было на порядок, по сравнению с энергоустановками советских ледоколов увеличено давление рабочего масла в гидроаппаратуре и гидроприводах паровых клапанов: 170 атмосфер вместо 15.
    soldier
    san4es
    1. БВС Вчера, 15:15
      А этот текст какое отношение имеет к статье? в ней говориться о заводском браке ВТОРОГО главного турбогенератора, а не об уникальной системе регулирования, управления и защиты энергетической установкой состоящей из ДВУХ генераторов.
      БВС
      1. 79807420129 Вчера, 15:25
        Цитата: БВС
        этот текст какое отношение имеет к статье? в

        Если аам не интересно, пройдите мимо и не читайте, а что писать или не писать, вам же никто не указывает. hi
        79807420129
      2. ВЕРЕСК Вчера, 15:25
        Где Вы слово "брак" увидели?
        ВЕРЕСК
        1. БВС Вчера, 15:37
          Цитата "В ходе испытаний цилиндра низкого давления (ЦНД, один из узлов турбогенератора) выявлен ряд технических отклонений"
          А что это, ведь изделие не уникальное - серийное (уже второе для данного судна).
          Это и есть заводской брак.
          БВС
          1. ВЕРЕСК Вчера, 17:19
            Ню-ню! Не серийное.Проблемы не в движке,а в автоматике.За пару дней сделают,если уже не устранили.Программа слетела.Вот и ку-ку.Причина-не узнаем.
            ВЕРЕСК
      3. san4es Вчера, 15:31
        Цитата: БВС
        А этот текст какое отношение имеет к статье?.

        am ...Ты не поймёшь
        san4es
        1. БВС Вчера, 15:35
          Мы уже на "Ты"? Странно как-то.
          БВС
          1. san4es Вчера, 15:39
            Мы уже на "Ты"?

            ...Какая разница?
            You -- (англ.) Ты, Вы.
            san4es
            1. БВС Вчера, 16:14
              Мы ЗДЕСЬ общаемся на русском языке, в котором есть разница между "Вы" и Ты". Но бог с ними языками. В каждого свой подход.
              БВС
              1. Svarog51 Вчера, 19:14
                Виктор hi Технические неполадки и заводской брак - вещи разные. Технические отклонения поддаются регулировке в процессе монтажа и наладки. Брак тоже разным бывает, иногда есть возможность исправить на месте.
                Р.С. Ну а английский Вам из-за флага принадлежности напомнили. Если Вы зашли с чужого сервера - просто дайте знать форумчанам об это событии.
                Svarog51
                1. БВС Вчера, 19:39
                  В нашей стране (бывшей социалистической советской из состава СССР) доступ к сайту ВО заблокирован. Я советский офицер в отставке. Первое воинское звание инженер-лейтенант.
                  БВС
                  1. Svarog51 Вчера, 19:43
                    У вас есть возможность через настройки сменить флажок? В некоторых случаях это происходит. Тогда негатива на Вас столько не польётся. Попробуйте сменить.
                    Svarog51
                    1. БВС Вчера, 19:50
                      Служили мы не ради флага (да и флаг уже другой), служили за страну (да и страна уже другая). Поэтому нет смысла менять атрибутику ради удобства других. Главное мысли, а не карточка на профиле.
                      БВС
                      1. Svarog51 Вчера, 20:07
                        Служили мы не ради флага

                        Тогда скажите, какому флагу Вы служили? И если не забыли присягу - то не изменяйте ей.
                        Поэтому нет смысла менять атрибутику ради удобства других.

                        Не ради других, а ради себя. Флаг обозначает Вашу принадлежность. Я не замполит, но сами понимаете - вашу принадлежнось по другому не определить.
                        Главное мысли, а не карточка на профиле.

                        Учётная карточка - профиль на сайте, порой очень много говорят о человеке. Я вот очень редко завожу разговор, с теми, у кого нет имени в профиле. Значит человек что то скрывает. В Вашем случае имя указано, поэтому я и пытаюсь Вам помочь адаптироваться на сайте. Если Вас кто то обидел, так вспомните армию. Там тоже авторитет надо было своими руками добывать. На ВО в основном люди военные - потому и такое отношение, как в армии. Ваши мысли Вы доносите в своих комментариях, вот через них форумчане и выстраивают отношения с Вами. Мысли читать никто не умеет. request
                        Svarog51
          2. Игорь В Вчера, 16:46
            Цитата: БВС
            Мы уже на "Ты"? Странно как-то.

            Умный не скажет, д'урак не заметит... winked
            Игорь В
  4. БВС Вчера, 20:22
    Svarog51,
    Служил я Советской Армии (ее уже нет), затем в армии нового государства (одной бывшей советской социалистической республике). В этой армии нас (бывших офицеров СА) не заставили принимать новую присягу новой стране (не в пример Украине). Я так что у меня была и есть одна присяга, правда уже не существующему государству.
    Моя принадлежность - пенсионер одной из стран СНГ. Не могу понять, что Вам дает мое гражданство на данный момент. Мысли людей не коррелируются с цветом паспорта.
    Помогать мне адаптироваться на сайте не нужно. Я не из молодых и глупых.
    За стремление помочь спасибо.
    Мои мысли теперь - в моих словах.
    БВС
    1. Svarog51 Вчера, 20:30
      Помогать мне адаптироваться на сайте не нужно. Я не из молодых и глупых.

      Как скажете. Я тоже присягу СССР давал и не менял её на другую. Российской Федерации я тоже не присягал, хоть и служил до выхода на пенсию. Настаивать на помощи не буду. Честь имею.
      Svarog51
      1. БВС Вчера, 21:11
        Честь имею.
        БВС
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