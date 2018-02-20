Сеул с подачи Вашингтона решил подёргать Ким Чен Ына "за усы"

Полным ходом идут Олимпийские игры в Пхёнчхане, а министерство обороны Южной Кореи уже объявляет о планах проведения очередных совместных с американцами военных учений на полуострове. Напомним, что ранее Вашингтон и Сеул объявили, что переносят запланированные учения на период времени, который последует за окончанием ОИ-2018 и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Судя по всему, США решили напомнить южнокорейским коллегам об отложенных планах и о том, что «расслабляться нельзя», а потому в министерстве обороны Республики Корея анонсировали начало грядущих учений в апреле 2018 года.Официальное объявление о том, когда именно стартуют очередные американо-южнокорейские военные маневры с привлечением авиации, артиллерии, надводных и подводных кораблей, будет сделано 18 марта.Нужно отметить, что в маневрах планируется задействовать около 300 тысяч силовиков РК и до 17 тысяч военнослужащих армии США.Напомним, что после объявления Сеулом и Вашингтоном о готовности перенести военные учения в КНДР пошли на прямой диалог с Южной Кореей и договорились о совместном выступлении северо- и южнокорейских атлетов на ОИ-2018 (под единым флагом в некоторых видах спорта). Напоминание Сеулом о том, что учения у границ КНДР стартуют уже менее чем через полтора месяца, явно не сделают Корейский полуостров безопаснее. Фактически можно говорить о новой американской провокации на фоне некоторого сближения корейских Севера и Юга.