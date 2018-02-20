01:03 21 февраля

Сеул с подачи Вашингтона решил подёргать Ким Чен Ына "за усы"

Полным ходом идут Олимпийские игры в Пхёнчхане, а министерство обороны Южной Кореи уже объявляет о планах проведения очередных совместных с американцами военных учений на полуострове. Напомним, что ранее Вашингтон и Сеул объявили, что переносят запланированные учения на период времени, который последует за окончанием ОИ-2018 и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Судя по всему, США решили напомнить южнокорейским коллегам об отложенных планах и о том, что «расслабляться нельзя», а потому в министерстве обороны Республики Корея анонсировали начало грядущих учений в апреле 2018 года.

Сеул с подачи Вашингтона решил подёргать Ким Чен Ына "за усы"


Официальное объявление о том, когда именно стартуют очередные американо-южнокорейские военные маневры с привлечением авиации, артиллерии, надводных и подводных кораблей, будет сделано 18 марта.


Нужно отметить, что в маневрах планируется задействовать около 300 тысяч силовиков РК и до 17 тысяч военнослужащих армии США.

Напомним, что после объявления Сеулом и Вашингтоном о готовности перенести военные учения в КНДР пошли на прямой диалог с Южной Кореей и договорились о совместном выступлении северо- и южнокорейских атлетов на ОИ-2018 (под единым флагом в некоторых видах спорта). Напоминание Сеулом о том, что учения у границ КНДР стартуют уже менее чем через полтора месяца, явно не сделают Корейский полуостров безопаснее. Фактически можно говорить о новой американской провокации на фоне некоторого сближения корейских Севера и Юга.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Вчера, 14:52
    Даааа...крепко американцы ЮК за причинное место держат. Те вроде как и хотят улучшить отношение с КНДР, но баба яга против...
    Чёрный
    1. MoJloT Вчера, 14:54
      Просто они не прочь, что бы их держали.
      MoJloT
      1. DEZINTO Вчера, 15:00
        Они действительно не прочь быть страной отвёрткой......samsung, все дела
        И шмотки,.....каждый раз читая на рубашке надпись "мэйд ин чайна" - подразумивай Южную Корею.
        Большая часть инвестиций в текстильную отрасль, которые делает Южная Корея, идёт в Китай, кроме того, делаются инвестиции в текстильную отрасль США, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Гватемалы, Гондураса, Бангладеш и Шри-Ланки. Прямые инвестиции в текстильную промышленность других стран в период с 1987 по 2002 год выросли в 110 раз. Количество работников отрасли в период с 1990 по 2001 год уменьшилось на 38,7 % — с 605 тыс. до 371 тыс. Объём добавленной стоимости текстильной промышленности упал с 8,6 трлн вон в 1989 году до 5,5 трлн вон в 2001 году.
        DEZINTO
        1. Anarchist Вчера, 15:03
          Цитата: DEZINTO
          samsung, все дела
          И шмотки,.....

          Авто... Многие в России на их авто ездят... Хорошие, качественные! Неприхотливые и недорогие, что не мало важно...
          Anarchist
        2. MoJloT Вчера, 16:06
          Тут или под Китайскую дудку ходить строем или бабки тянуть с США вот он и выбрали.
          MoJloT
      2. oldseaman1957 Вчера, 15:01
        Цитата: MoJloT
        Просто они не прочь, чтобы их держали.
        - Ну, если с головой не шибко дружат... В этом случае Северная Корея морально может себя считать полностью правой. А за "правое дело" дров можно ох как много наломать...
        oldseaman1957
    2. Zoldat_A Вчера, 15:01
      Цитата: Чёрный
      Даааа...крепко американцы ЮК за причинное место держат.

      Zoldat_A
      1. ul_vitalii Вчера, 15:11
        А держат за причинное место голой рукой или в перчатке? Просто если голой, то доверяют, а в перчатке брезгуют. feel
        ul_vitalii
        1. Zoldat_A Вчера, 15:18
          Цитата: ul_vitalii
          А держат за причинное место голой рукой или в перчатке? Просто если голой, то доверяют, а в перчатке брезгуют. feel

          Пассатижами..
          Zoldat_A
    3. Romka47 Вчера, 15:17
      видать очень крепко держат, ну есть же в ЮК умные люди, понимают ведь что в случае чего Америка их спасти может тупо не успеть, а все ровно такое вытворяют себе в убыток.
      Romka47
  2. LPD17 Вчера, 14:59
    о как, надо поучиться так держать за фаберже вассала-"союзника"!!!, чтобы и десятилетия спустя после "Освобождения" начанали пляску от одного только взгляда Хозяина!
    LPD17
    1. alexddd Вчера, 16:16
      а чего там учиться, оккупируешь страну как мерикатосы , ставишь 5-6 военных баз, вооруженных до зубов, местную армию позволяешь иметь в размере одного батальона и вуаля!
      alexddd
  3. alexddd Вчера, 16:01
    Внутренним силам в ЮК нужно освободить страну от амерских прихвостней устроив ночь длинных ножей и объединиться с кндр в течение недели. Вот визгу будет от амеров и япошек. А страна то с ядреной дубиной , т.е. демократизации не подлежит. Вот и приехали. Промышленный потенциал ЮК помноженный на бесстрашность и ядреные палки КНДР. Странища будет загляденье. Но как отмечают многие форумчане фаберже ЮК чем то держатся в США. Генетическая память рабская наверное. А жаль. Очень жаль.
    alexddd
  4. Лексус Вчера, 16:47
    Скорее всего, для американцев и других любителей "подёргать" выйдет, как в анекдоте
    Так как "соска" у меня одна, потому будете "дёргать" (censored) по очереди!
    Лексус
  5. словак Вчера, 18:30
    За усы не получится, отродясь не росли. Разве что за трусы. Результат непредсказуем, кого- то кто- то поимеет... Первым, при попытке залезть в трусы Ыну, задохнулся Доня, а у него опыта поболее, чем у всего Сеула...
    словак
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