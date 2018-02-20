01:03 21 февраля

На Украине предложили сделать 26 февраля «Днём сопротивления Крыма российской оккупации»

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова убеждена, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днём сопротивления Крыма оккупации Российской Федерацией, передаёт Интерфакс-Украина

Мы считаем, что этот день (26 февраля) должен быть официально Днём сопротивления Крыма российской оккупации
- заявила Джапарова на пресс-конференции во вторник в Киеве.

На Украине предложили сделать 26 февраля «Днём сопротивления Крыма российской оккупации»



Она отметила, что документ с соответствующей инициативой в прошлом году был передан в администрацию президента Украины.

По мнению Джапаровой, ввести официально День сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации необходимо в противовес российской пропаганде.

Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски
- пояснила первый замминистра.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг, в ходе которого русскоязычные жители Крыма выразили протест против новой власти на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com/
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Комментарии 29

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  1. Azazelo Вчера, 15:43
    Ну нормально ребята вышли с Российскими флагами и сопротивлялись как могли...
    Azazelo
    1. Anarchist Вчера, 15:46
      До сих пор сопротивляются! Конечно же лучше жить в нищей, кострюлеголовой Украине...
      А крымчане знают чему сопротивляются?
      Azazelo Новый
      Сегодня, 15:43
      Ну нормально ребята вышли с Российскими флагами и сопротивлялись как могли

      Ага, когда бандеровцев встречали... На вокзале... С "вилами" в руках!
      Anarchist
      1. cniza Вчера, 15:55
        Да пусть резвятся , уже не знают какой ещё день придумать , для даты сопротивления против России.
        cniza
        1. ДЕДПИХТО Вчера, 16:05
          Цитата: cniza
          Да пусть резвятся , уже не знают какой ещё день придумать

          И когда тут работать??? request
          ДЕДПИХТО
        2. 79807420129 Вчера, 16:23
          Уже не знают что выдумать, а работать не пробовали?
          79807420129
        3. электроОлег Вчера, 23:22
          Предлагаю бесплатно: пусть примут закон о празднике "сопротивления российской оккупации в интернете" laughing Всеукраинская номинация "Длинное Помело Тысячелетия" laughing
          электроОлег
    2. Scoun Вчера, 15:48
      Цитата: Azazelo
      Ну нормально ребята вышли с Российскими флагами и сопротивлялись как могли...

      Судя по всему, хотели сопротивляться представители сексменьшинств, но их незаметили, втт они и решили таким образом себе праздник под прикрытием организовать.
      Scoun
      1. ul_vitalii Вчера, 15:59
        "Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски" Молодец, как было так и написала, правда немного укропом сдобрила, а так ничего.
        ul_vitalii
        1. антивирус Вчера, 18:22
          а еще --"и останутся как в сказке...штурмовые ночи Дебальцева,Иловайские дни.."
          к очередному приходу к власти донбасовских как раз праздник приживется и будут "всенародно" отмечать
          антивирус
    3. gurzuf Вчера, 18:54
      Лучшего сопротивления в моей жизни не было! Вспоминаем эти дни с женой как самое счастливое сопротивление! drinks
      gurzuf
  2. orm Вчера, 15:48
    а что так кисло? всего лишь день сопротивления оккупации, может сразу день снятия назначить?? заранее...шумеры же им логика не писана....
    orm
    1. Rusland Вчера, 15:53
      Курочка по зёрнышку, а то вдруг по сопелке сразу зарядят!
      Rusland
  3. Romka47 Вчера, 15:50
    И вот на этот бред ведь будут выделятся деньги..
    Romka47
  4. Rusland Вчера, 15:50
    Аналог Северных территорий, придется ещё одну дивизию под Армянском разместить.
    Rusland
  5. Дормидонт Вчера, 15:51
    Слишком много внимания хрюканью свидомитов
    Дормидонт
  6. HAM Вчера, 15:52
    Маловато праздников на Украине,как и истории,приходится выдумывать самим..
    День ночной рубахи-вышиванки есть,а почему дня народных кальсон-шароваров ещё нет?Непорядок,однако.
    HAM
  7. изя топ Вчера, 15:53
    ох,сопротивление было мама,держите меня семеро
    изя топ
  8. ioan-e Вчера, 15:54
    Если учесть итог этого сопротивления, поостереглись бы так праздник называть, а то другие регионы могут на Крым посмотреть и повторить такое же сопротивление. laughing
    ioan-e
  9. Alex-a832 Вчера, 15:57
    Ну тогда уже и "День сопроьивления строительству Крымского моста". Наверняка где-нибудь и когда-нибудь какие-нибудь недоделки собрались в компанию больше трёх и выступали против его строительства.
    На Украине конуентрация сказочных идиётов во власти просто зашкаливает, может это вирусное?!
    Alex-a832
  10. Романенко Вчера, 16:03
    Очередной праздник придумали.
    Как-то давно еще прочитал в одной умной книге, что когда у государства дела плохи, внешним проявлением этого является появление бесчисленного количества уличных лотерей и бессмысленных праздников.
    В украине похоже дела идут неважно.
    Романенко
  11. Не служил Вчера, 16:13
    Пусть уж сразу на полгода объявляют праздник День терпилова от России)))))
    Не служил
  12. Комментарий был удален.
  13. taiga2018 Вчера, 16:23
    а ведь у них поди и ветераны есть этих событий...
    taiga2018
  14. Волька Вчера, 16:40
    laughing очередной перл тупости и невежества...
    Волька
  15. behemot Вчера, 17:14
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешалось )))
    Убогие.
    behemot
  16. Иеремия Вчера, 18:10
    Каждый пытается напомнить о своей значимости самым дурацким способом. Наверное правильно поняли западную доктрину "О полезных идиотах"
    Иеремия
  17. словак Вчера, 18:25
    Да вообще все 365 дней в году можно сделать праздничными, выходными и посвещянными чему либо. Фантазии у Пети хватит, он на выдумки мастак
    словак
  18. Borik Вчера, 19:07
    Цитата: Scoun
    Цитата: Azazelo
    Ну нормально ребята вышли с Российскими флагами и сопротивлялись как могли...

    Судя по всему, хотели сопротивляться представители сексменьшинств, но их незаметили, втт они и решили таким образом себе праздник под прикрытием организовать.

    И сколько они сопротивлялись? Поди сразу в позу пьющего оленя встали.
    И до сих пор сопротивляются забыв штаны подтянуть.
    Borik
  19. gsev Вчера, 21:56
    Был в Крыму на наладочных работах. Все и украинцы и русские и армяне молятся на Путина, что он спас их от геноцида. Познакомился там с крымским татарином. Он сразу после возвращения Крыма был на Украине, рассказывал, что украинцы больше всего переживали, что при Путине, крымские татары могут притеснять славян. Когда узнали что межнациональные конфликты в Крыму пресекаются, угостили крымчан горилкой. Скорее всего шутники в администрации Порошенко тоже решили отпраздновать возвращение Крыма в 2014году. Апраздник просто назвали по-другому чтобы не злить ЦРУшников.
    gsev
  20. Кот_Кузя Сегодня, 00:04
    Пусть еще 19 сентября назначат праздничным днем в память об "освобождении Куева от мо...кальской оккупации доблестными цеевропейскими нацистами" wassat . А ведь могут так сделать. Они и так 9 мая сделали днем траура.
    Кот_Кузя
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