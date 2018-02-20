На Украине предложили сделать 26 февраля «Днём сопротивления Крыма российской оккупации»

Мы считаем, что этот день (26 февраля) должен быть официально Днём сопротивления Крыма российской оккупации

Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова убеждена, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днём сопротивления Крыма оккупации Российской Федерацией, передаёт Интерфакс-Украина- заявила Джапарова на пресс-конференции во вторник в Киеве.Она отметила, что документ с соответствующей инициативой в прошлом году был передан в администрацию президента Украины.По мнению Джапаровой, ввести официально День сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации необходимо в противовес российской пропаганде.- пояснила первый замминистра.26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг, в ходе которого русскоязычные жители Крыма выразили протест против новой власти на Украине.Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.