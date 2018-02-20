Сбились со счёта. Порошенко снова пообещал вернуть Крым и Донбасс

Прошло уже четыре года с момента трагических событий 18-20 февраля 2014 года, когда Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей – героев «небесной сотни», которые отдали свои жизни за то, чтобы остановить беспредел, за то, чтобы победить. Победить в борьбе за Украину. Трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть и какие преступные приказы будут отданы для того, чтобы «Беркут» открыл огонь по ребятам без оружия, которые хотели только одного – жить в нормальной стране, которая бы двигалась, а точнее, вернулась в семью европейских народов.

Этим мемориалом, этим музеем мы должны окончательно отойти от Советского Союза, от советских традиций.

Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединённой и объединённая Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму.