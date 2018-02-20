01:01 21 февраля

Сбились со счёта. Порошенко снова пообещал вернуть Крым и Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко сделал очередное заявление, в котором высказался о том, что «Украина освободит все свои территории». При учёте того, что Украина в последнее время действительно «освобождает территории» - например, от работоспособных граждан, вынужденных искать работу за рубежом, - слова Порошенко прозвучали двусмысленно.

Порошенко на презентации проекта мемориала так называемой «небесной сотне» в Киеве:
Прошло уже четыре года с момента трагических событий 18-20 февраля 2014 года, когда Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей – героев «небесной сотни», которые отдали свои жизни за то, чтобы остановить беспредел, за то, чтобы победить. Победить в борьбе за Украину. Трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть и какие преступные приказы будут отданы для того, чтобы «Беркут» открыл огонь по ребятам без оружия, которые хотели только одного – жить в нормальной стране, которая бы двигалась, а точнее, вернулась в семью европейских народов.





Далее Порошенко заявил, что за прошедшие 4 года на Украине «очень много сделано». При этом Порошенко не конкретизировал, сколько в действительности «небесных сотен» появилось из-за гражданской войны, которую Киев активно поддерживает по указанию «старших коллег» из-за океана. По словам Порошенко, Украина потеряла 2348 военнослужащих и 7000 гражданских лиц. А сколько Украину покинули из-за безумства майданных властей, сколько не родилось из-за того, что Украина предпочитает социальной защите заезженную пластинку о том, что в бедах страны виноваты все, кроме её руководства?

Порошенко:
Этим мемориалом, этим музеем мы должны окончательно отойти от Советского Союза, от советских традиций.
Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединённой и объединённая Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму.


Это уже как минимум 4-е заявление подобного характера от Порошенко, ведь аналогичные обещания он раздавал и в три предыдущих годовщины безумства на майдане.

Использованы фотографии: www.president.gov.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Hammerlock Вчера, 15:57
    его настойчивости можно позавидовать
    Hammerlock
    1. maxim947 Вчера, 16:07
      Кто такое идиотское название придумал - небесная сотня??))) падшие ангелы что ли?)) или религиозные пропагандисты веры?))
      maxim947
      1. Anarchist Вчера, 16:09
        Хочется оставить утренний комментарий... Всё одно к одному.
        Anarchist
        1. 79807420129 Вчера, 16:14
          Цитата: Anarchist
          Всё одно к одному.

          Вот Саня и продолжение. drinks hi fellow
          79807420129
          1. cniza Вчера, 16:20
            Это похоже самый безобидный анекдот про этого персонажа. drinks hi
            cniza
    2. BerBer Вчера, 16:07
      Даа, знатный дятел.
      BerBer
      1. BerBer Вчера, 16:08
        Или клоун, петрушка.
        BerBer
    3. Ратник с пулеметом Вчера, 16:18
      "обещанного два срока ждут" - украинская президентская поговорка))(где сроки не уточняют)
      Ратник с пулеметом
  2. polpot Вчера, 15:58
    Клоуну пора выучить новую программу старые репризы уже давно не смешат
    polpot
    1. Соломон Кейн Вчера, 16:12
      Дядя Петя! Что курил?
      Соломон Кейн
      1. Anarchist Вчера, 16:15
        Костя, привет!
        Он ещё и на "синьку" курить вздумал... Может ещё и не то прочесть!
        Anarchist
        1. Соломон Кейн Вчера, 16:31
          Саня, Салют! Не, ну чем дальше, тем у Пети мысли врастопырку...
          Таки хочется посоветовать, иди, ума купи....
          Соломон Кейн
  3. Дормидонт Вчера, 15:59
    Вещему Олегу пора сбираться отмстить неразумным хазарам
    Дормидонт
    1. Hammerlock Вчера, 16:01
      Цитата: Дормидонт
      Вещему Олегу пора сбираться отмстить неразумным хазарам

      Хазары. Бери выше - ШУМЕРЫ!
      Hammerlock
    2. 30 вис Вчера, 16:21
      Пора поднимать Вещего Олега ! Да и Иосифа Виссарионыча поднять не помешает . wink А если серьёзно пора дать хороших пилюлей этой хазарской украине !
      30 вис
  4. 3officer Вчера, 16:05
    Трудно найти,легко потерять и невозможно забыть!
    3officer
  5. Романенко Вчера, 16:05
    Ну теперь держитесь сепаратисты! Петя лично сам, без ансамбля... Кааааак все это вернет!!!
    Кто-то поверил???
    Романенко
  6. citlstar Вчера, 16:06
    Петушку кукарекать не запретишь
    citlstar
  7. Romka47 Вчера, 16:11
    На майдане были настоящие герои-Беркут!
    Romka47
  8. Ivan.A Вчера, 16:11
    Фото к статье какое-то не правильное. Вместо герба на трибуне должна висеть его белочка с выпученными глазами и орать: Боже, уберите его, я больше не могу!!!
    Ivan.A
  9. Горный стрелок Вчера, 16:14
    Будет, будет... Всех вылечим...
    Горный стрелок
  10. Не служил Вчера, 16:16
    Странно, Путина не вспомнил и Россию агрессором не назвал.
    Не служил
  11. taiga2018 Вчера, 16:17
    кто-нибудь может мне объяснить,как получилось так,что рядом с нами появилась целая страна населённая не очень умными,совсем не гордыми людьми,которые терпят откровенную ложь,цинизм и издевательство...ведь по сравнению с этим персонажем,Янукович это просто образец главы государства...
    taiga2018
    1. cniza Вчера, 16:24
      Я бы Вам ответил так - " есть друг с ним все понятно , есть враг с ним тоже все понятно , а есть равнодушный человек , который только "до сэбэ" " - вот так и получилось.
      cniza
    2. Bosch Вчера, 17:25
      Есть денежные интересы, а еще есть государственные интересы. Так вот у отдельных товарищей из России и Украины первые всегда стояли перед вторыми. Результат налицо.
      Bosch
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 16:20
    Пётр Порошенко сделал очередное заявление, в котором высказался о том, что «Украина освободит все свои территории».
    Ну и что? В ДНР кое-кто скока раз грозился освободить Мариуполь и где?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  13. ioan-e Вчера, 16:25
    Тетенька возле свина симпатичная feel
    ioan-e
    1. Комментарий был удален.
    2. Bosch Вчера, 17:20
      Усталая та тетенька, як и вся нэнька.
      Bosch
  14. Волька Вчера, 16:43
    этот попрошайка и обещайка уже надоел, даже своим хозяевам янки
    Волька
  15. Bosch Вчера, 17:20
    Вальцман мастер языком воевать.
    Bosch
  16. Metallurg_2 Вчера, 17:25
    АТО будет длиться часы - это раз.
    Каждый солдат в зоне АТО будет получать по 1000 гривен в день - это два.
    Их жизни будут застрахованы на 1 миллион гривен - это три.
    А еще я всех на#$ал - это четыре.
    Metallurg_2
  17. mavrus Вчера, 17:39
    Цитата: maxim947
    Кто такое идиотское название придумал - небесная сотня??))) падшие ангелы что ли?)) или религиозные пропагандисты веры?))

    А может это от того, что при жизни они были БЕСАМИ, после того как их свои же замочили, они уже стали "НЕ БЕСАМИ" и сотня стала НЕ БЕСНАЯ"... Из разряда - "велика и могуча телячья мова".
    mavrus
  18. ПалБор Вчера, 17:54
    Освободит он...
    Сидит мужик в сортире.Ему стучат:"Эй,вы скоро там?" - "Сейчас,сейчас,освобожу!"
    ПалБор
  19. словак Вчера, 18:23
    А я ему верю. Украина освободит свои территории. Они отойдут Польше, Венгрии, Румынии, России.
    словак
  20. Ретвизан 8 Вчера, 19:29
    Петя всё трепется и трепется, а народ на Украине всё хватает и хавает!
    Ретвизан 8
  21. Lesorub Вчера, 19:37
    Президент Украины Пётр Порошенко сделал очередное заявление

    Страна в полу-разваленном состоянии, донорство от МВФ - удивляюсь , что он хоть что то выдумал.
    Lesorub
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