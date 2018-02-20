Сбились со счёта. Порошенко снова пообещал вернуть Крым и Донбасс
Президент Украины Пётр Порошенко сделал очередное заявление, в котором высказался о том, что «Украина освободит все свои территории». При учёте того, что Украина в последнее время действительно «освобождает территории» - например, от работоспособных граждан, вынужденных искать работу за рубежом, - слова Порошенко прозвучали двусмысленно.
Порошенко на презентации проекта мемориала так называемой «небесной сотне» в Киеве:
Далее Порошенко заявил, что за прошедшие 4 года на Украине «очень много сделано». При этом Порошенко не конкретизировал, сколько в действительности «небесных сотен» появилось из-за гражданской войны, которую Киев активно поддерживает по указанию «старших коллег» из-за океана. По словам Порошенко, Украина потеряла 2348 военнослужащих и 7000 гражданских лиц. А сколько Украину покинули из-за безумства майданных властей, сколько не родилось из-за того, что Украина предпочитает социальной защите заезженную пластинку о том, что в бедах страны виноваты все, кроме её руководства?
Порошенко:
Это уже как минимум 4-е заявление подобного характера от Порошенко, ведь аналогичные обещания он раздавал и в три предыдущих годовщины безумства на майдане.
Порошенко на презентации проекта мемориала так называемой «небесной сотне» в Киеве:
Прошло уже четыре года с момента трагических событий 18-20 февраля 2014 года, когда Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей – героев «небесной сотни», которые отдали свои жизни за то, чтобы остановить беспредел, за то, чтобы победить. Победить в борьбе за Украину. Трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть и какие преступные приказы будут отданы для того, чтобы «Беркут» открыл огонь по ребятам без оружия, которые хотели только одного – жить в нормальной стране, которая бы двигалась, а точнее, вернулась в семью европейских народов.
Далее Порошенко заявил, что за прошедшие 4 года на Украине «очень много сделано». При этом Порошенко не конкретизировал, сколько в действительности «небесных сотен» появилось из-за гражданской войны, которую Киев активно поддерживает по указанию «старших коллег» из-за океана. По словам Порошенко, Украина потеряла 2348 военнослужащих и 7000 гражданских лиц. А сколько Украину покинули из-за безумства майданных властей, сколько не родилось из-за того, что Украина предпочитает социальной защите заезженную пластинку о том, что в бедах страны виноваты все, кроме её руководства?
Порошенко:
Этим мемориалом, этим музеем мы должны окончательно отойти от Советского Союза, от советских традиций.
Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединённой и объединённая Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму.
Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединённой и объединённая Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму.
Это уже как минимум 4-е заявление подобного характера от Порошенко, ведь аналогичные обещания он раздавал и в три предыдущих годовщины безумства на майдане.
Использованы фотографии: www.president.gov.ua
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