01:02 21 февраля

В Чехии появится центр спутниковой разведки НАТО

Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО будет создан в Чехии. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова.

В Чехии появится центр спутниковой разведки НАТО


Центр будет создан к 1 июля [текущего года]
- подчеркнула она. -
Он будет обрабатывать полученные со спутников снимки, в частности, для нужд спасателей во время стихийных бедствий



Центр, по ее словам, будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. Речь, в частности, идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса, передает ТАСС.

На максимальный рабочий уровень, согласно требованиям НАТО, центр будет выведен к концу 2019 года. До этого времени он будет действовать в тестовом режиме и осуществлять прием специалистов.

Финансирование создания центра осуществляется министерством обороны Чехии. Предполагается, что на эти цели, согласно местным СМИ, будут выделены сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов).

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 38

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  1. Anarchist Вчера, 19:27
    Эх славяне, давно ли туркам детей в янычары отдавали? Теперь владыка другой, но правила всё тебе, кровь та же...
    Anarchist
    1. Геркулесыч Вчера, 19:30
      Александр hi !-сша прикажет, они и религию сменят! "Браточки "б/у своего ничего кроме гонору!
      Геркулесыч
      1. злой партизан Вчера, 19:35
        Цитата: Геркулесыч
        сша прикажет, они и религию сменят!

        И даже самообрежутся. yes
        Привет, эпический! drinks
        злой партизан
        1. Геркулесыч Вчера, 19:45
          Наилучшим героям битвы с супостатом hi мой пламенный привет! !! hi
          Геркулесыч
        2. Терский Вчера, 19:54
          Цитата: злой партизан
          И даже самообрежутся.

          Причем по самые плечи, yes Привет рыбоед! Ну за встречу drinks !
          Терский
          1. злой партизан Вчера, 21:06
            Цитата: Терский
            у за встречу

            belay
            А как же Пост???
            stop
            Ещё раз привет, дорогой! drinks
            злой партизан
            1. Терский Вчера, 21:13
              Цитата: злой партизан
              А как же Пост???

              belay Так мы всегда на посту!!! soldier
              Терский
              1. злой партизан Вчера, 21:20
                Цитата: Терский
                Так мы всегда на посту!

                А Вы, батенька, ещё тот...преферансист... feel
                злой партизан
      2. АнтиFREEZ Вчера, 19:36
        Цитата: Anarchist
        Эх славяне

        А что плохого? Ну собирают информацию, и фиг с ними.
        Опять же, глядишь, по старой памяти может и поделятся, по неофициальным каналам, так сказать. bully drinks
        АнтиFREEZ
        1. злой партизан Вчера, 19:51
          Цитата: АнтиFREEZ
          Опять же, глядишь, по старой памяти может и поделятся,

          Щаззззззззззз. В этом центре из чешского будет разве что грязь на линолиуме. yes Всё остальное будет американское.
          злой партизан
          1. Терский Вчера, 20:33
            Цитата: злой партизан
            Щаззззззззззз. В этом центре из чешского будет разве что грязь на линолиуме.

            Хорошо если только грязь... feel ., достаточно вспомнить как жители латвийского города Вентспилс, были в шоке от поведения натовцев в местных барах
            . "Будучи пьяными, они мочились в общественных местах и на витрины, их рвало, они распивали алкогольные напитки в общественных местах "
            Так что грязь это цветочки ... laughing
            Терский
            1. злой партизан Вчера, 21:05
              Цитата: Терский
              Так что грязь это цветочки .

              what
              Ну это токо у вас там на Кавказе грязь это цветочки. У нас на Урале ромашки вполне себе на грязь не похожи! wink
              Привет, щуколюб! drinks
              злой партизан
              1. Терский Вчера, 21:16
                Цитата: злой партизан
                У нас на Урале ромашки

                winked Вот эти что ли?
                Терский
                1. злой партизан Вчера, 21:23
                  Цитата: Терский
                  Вот эти что ли?

                  Эх...М-да...Конечно не эти!! stop А вот ЭТИ:

                  А мы ещё крестиком вышивать, пардон - чугуний отливать!, можем! feel
                  злой партизан
                  1. Терский Вчера, 22:09
                    Цитата: злой партизан
                    А мы ещё крестиком вышивать, пардон - чугуний отливать!

                    Видел ваше творчество yes , Касли один из городов Урала неоднократно мной посещенный good
                    Терский
        2. Терский Вчера, 20:00
          Цитата: АнтиFREEZ
          , по старой памяти может и поделятся

          Ага yes , обязательно поделятся, yes Память она такая, winked Как например поделились танками "Шкода" которыми было оснащено несколько немецких дивизий, напавших на СССР в 1941 году.
          Терский
          1. злой партизан Вчера, 21:18
            Цитата: Терский
            Как например поделились танками "Шкода"

            Танки Т-35 и Т-38 наши достаточно успешно уничтожали даже в самом начале войны. На самом деле чешские танки в вермахте - это так, цветочки. wink Самоходки! - вот, что действительно доставило массу проблем нашим во второй половине ВОВ.
            САУ "Хетцер" (по нашей классификации "Оса" , если мне память не изменяет...)


            Я уже про Ме-262, которые собирали в Братиславе, и не говорю...
            злой партизан
            1. Терский Вчера, 21:35
              Цитата: злой партизан
              На самом деле чешские танки в вермахте - это так, цветочки.

              Это точно , пройди по ссылке, ягодки будут -Чешское вооружение на службе III рейха Кстати, там и за САУ "Хетцер" есть инфа.
              Терский
            2. Paranoid50 Вчера, 21:50
              Цитата: злой партизан
              Танки Т-35 и Т-38 наши достаточно успешно уничтожали даже в самом начале войны.

              Pz38 из 22-й ТД в конце 1942-го весьма по вкусу пришлись приволжским мышам.wassat Погрызли полёвки гансам электропроводку. yes Ибо нефиг было в поле в стогах шхериться.
              Paranoid50
      3. Anarchist Вчера, 19:43
        Цитата: Геркулесыч
        сша прикажет, они и религию сменят!

        И ориентацию. Если уже не сменили.
        Привет, Витальевич! hi
        Anarchist
        1. Геркулесыч Вчера, 19:46
          Рад приветствовать и тебя Александр hi ! drinks
          Геркулесыч
      4. тол100в Вчера, 19:51
        [quote=Геркулесыч]-сша прикажет, они и религию сменят! [/quote Можно подумать ,что Чехия ведущая мировая космическая держава, и никто, кроме нее расшифровывать снимки из космоса не умеет! Это больше похоже на медленную оккупацию, ведь в Германии уже места нет под военные базы СГА!
        тол100в
    2. taiga2018 Вчера, 19:32
      Цитата: Anarchist
      Эх славяне, давно ли туркам детей в янычары отдавали?

      эти "славяне" и гитлера танками обеспечивали...
      taiga2018
  2. К-50 Вчера, 19:42
    Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО

    Там чешского только место расположения, да электроэнергия. Ну может ещё уборщицы будут.
    К-50
    1. БВС Вчера, 19:55
      А что за сабантуй такой по поводу создания армейского центра обработки спутниковой инфы одной из стран НАТО? Таких центров по миру тысячи, десятки их есть и в России. В чем новизна и оригинальность данной новости? В одном только МЧС РФ их есть полтора десятка, правда разной уникальности.
      БВС
      1. NKT Вчера, 19:58
        Так опять надо «выделять» пару ОТРК и корректировать планы.
        NKT
      2. Терский Вчера, 20:03
        Цитата: БВС
        А что за сабантуй такой по поводу создания армейского центра обработки спутниковой инфы одной из стран НАТО? Таких центров по миру тысячи

        Ну так сами же и ответили
        Цитата: БВС
        десятки их есть и в России

        В том то вся и соль , что в России, а не за её пределами как в этом случае
        Терский
        1. БВС Вчера, 20:08
          В этом случаи - в Чехии создается центр чешской армейской разведки и НАТО. Ибо Чехия входит в состав НАТО. Можно сказать что аналогичный центр России и ОДКБ развернут где-то в Крыму или под Алматой. Какая разница.
          БВС
          1. Терский Вчера, 20:21
            Цитата: БВС
            развернут где-то в Крыму или под Алматой. Какая разница.

            Крым, уважаемый , это Российская Федерация, запомните это на всю оставшеюся жизнь. Что касается остальных баз и центров то все они расположены по периметру границ РФ в целях обороны границ России и государств где они находятся. Теперь назовите хотя бы один подобный центр принадлежащий ВС России на территории Мексики, Венесуэлы или Кубы. Не путайте Божий дар с яичницей.
            Терский
            1. БВС Вчера, 23:24
              Я их немножко знаю, некоторые расположены за 2000 км от границ РФ. Я уже писал - "или под Алматой", это пример. А точно и под Душанбе.
              Хотя, для технической верности, расположение центра обработки спутниковой информации не играет никакой роли. Вы их хоть в Гренландии или Японии или Калифорнии расположите, все равно. Они же принимают инфу со спутника, а не слушают через пограничный забор.
              Учите мануалы, и будете в теме.
              БВС
            2. БВС Вчера, 23:36
              Центр Чехия развернет на своей территории, на расстоянии 1000 км от границ РФ, в чем проблема?
              БВС
    2. Геркулесыч Вчера, 19:56
      Еще и пиво с козлом на этикетке wassat чтобы янки знали что о них думают!
      Геркулесыч
  3. loginovich Вчера, 20:18
    Надо и из Украины чухать .Срочно переносить центр спутникового наблюдения на Донбасс.
    loginovich
  4. Ясен Пинь Вчера, 20:43
    надеюсь на спутниковых снимках будет не плохая мишень?))
    Ясен Пинь
  5. Комментарий был удален.
  6. Приговор Вчера, 21:57
    Можно поздравить чехов. Они спешат попасть в список первоочерёдных целей для наших ракет. Дураки жаловались, что у них якобы не было свободы при СССР..;)) Так вот именно сейчас они ничего не решают в собственной стране.
    Приговор
    1. БВС Вчера, 23:30
      На темах угроз для различных объектов в Европе от российских ракет, дислоцированных в Калининградской области, уже можно написать сотни томов.
      Правда возникает вопрос, а где же их столько набрать. К тому же и стартовых машин для запуска ОТР "Искандер" там всего с десяток. Ведь до второго залпа дело то не дойдет.
      БВС
  7. Anchonsha Вчера, 22:11
    Эвропа, Эвропа, в кого вас превратили мериканы? Лизоблюды, не имеющие своего даже мнения,а не то, что действий. Твари, пока не почувствуете военную гарь ничего не захотите ни понимать , ни слышать Россию.
    Anchonsha
  8. федоров Вчера, 23:30
    Короче свой народ правителям Чехии не жалко. Им пофиг что туда прилетит - то ли Искандер, или что-то с названием ХА_...ну там дальше номерок.. крылатое такое. wink Ну а "Калибр" - все съежились быстро и по домам...ройте бомбоубежище товарищи ! Раком однако . Перед нАТО.
    А типа Славяне - позор ! sad
    федоров
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