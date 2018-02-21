Госдолг Украины превысил 2 трлн гривен

Государственный гарантированный долг, на самом деле, уже достигает триллионов. На сегодня, а именно по состоянию на первое января 2018 года, он составил немногим больше двух триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен (около 79 миллиардов долларов),

Государственный долг Украины преодолел отметку два триллиона гривен, передает РИА Новости сообщение главы Государственной казначейской службы республики Татьяны Слюз.сказал Слюз во время ежегодного публичного отчета.По ее словам, в январе прошлого года госдолг составлял 1,6 трлн гривен.Надо отметить, что в конце 2017 года экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга «неприкрытой ложью».Он заявил, что при оценке суммы госдолга «не учитывается множество финансовых показателей», например, таких как выплаты «после реструктуризации еврооблигаций».