13:03 21 февраля

Госдолг Украины превысил 2 трлн гривен

Государственный долг Украины преодолел отметку два триллиона гривен, передает РИА Новости сообщение главы Государственной казначейской службы республики Татьяны Слюз.



Государственный гарантированный долг, на самом деле, уже достигает триллионов. На сегодня, а именно по состоянию на первое января 2018 года, он составил немногим больше двух триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен (около 79 миллиардов долларов),
сказал Слюз во время ежегодного публичного отчета.


По ее словам, в январе прошлого года госдолг составлял 1,6 трлн гривен.

Надо отметить, что в конце 2017 года экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга «неприкрытой ложью».

Он заявил, что при оценке суммы госдолга «не учитывается множество финансовых показателей», например, таких как выплаты «после реструктуризации еврооблигаций».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Тралл Сегодня, 10:33
    Петю раскулачить и рассчитаться - всего делов-то smile
    Тралл
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:38
      Гривну они напечатают еще, поэтому и инфляция бьет рекорды. А вот с валютой проблема, ЕС и США не хотят давать больше. А МВФ в ноябре не дали 2 млрд. долларов.

      Меня обвиняют, что я однобоко освещаю события о войне на Украине. Посмотрите видео спикера АТО, особенно обращаю внимание на последние секунды. За сутки 1 погиб, 7 ранено.
      Владыка Ситх
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:44
        Госдолг Украины превысил 2 трлн гривен
        догнать и перегнать америку?
        андрей юрьевич
        1. Anarchist Сегодня, 10:53
          Кто же им столько займёт? Даже сумасшедший скажет – бомжу займу, а этим - нет, ищи дураков...
          Anarchist
          1. антивирус Сегодня, 11:58
            дураков много и они сами родятся
            антивирус
      2. svp67 Сегодня, 11:47
        Цитата: Владыка Ситх
        А вот с валютой проблема, ЕС и США не хотят давать больше. А МВФ в ноябре не дали 2 млрд. долларов.

        И Россия не как на свою шею брать не хочет - БЯДА
        svp67
      3. svp67 Сегодня, 11:50
        Цитата: Владыка Ситх
        За сутки 1 погиб, 7 ранено.

        Как то не очень понятно...
        1 - погиб, 5 - были ранены и 2 - получили боевые травмы?????? Это вот последнее КАК или КУДА?
        svp67
  2. bazzbazz Сегодня, 10:37
    Все выше и выше и выше! верной дорогой идут НЕ товарищи! Я так понимаю же в 20ку стран с самым большим гос долгом вошли)
    Хотя если по честному в этом списке выше есть и США и Япония, Бельгия и Франция.... Но эти страны как то справятся я думаю! А вот Украина....
    bazzbazz
    1. volodya Сегодня, 10:45
      Похоже нетолько внукам придётся расчитыватся, а также правнукам и так до седьмого колена!
      volodya
      1. Dashout Сегодня, 10:48
        Да, вы правы.. Только когда побьются головой о стены, не дай Бог к нам опять со своими долгами... умерла так умерла...
        Dashout
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    два триллиона гривен
    Всего-то? У хозяина 21 триллион и зеленными, а равняются на него. Так, что еще все впереди. Власть сбежит, а расхлебывать сегодняшним украинцам и их детям.
    rotmistr60
  4. Alex-a832 Сегодня, 10:46
    Странно показывать внешний долларовый госдолг в гривнах - это типа:"А в попугаях - длиннее!"? Дол будет дальше ускоряться. Значительная часть работоспособногт населения на заработках за бугром. Собственное производство Украины в упадке и продолжает разрушаться. Укровласти делают всё, чтобы убить сбыт для технологичных производств, что работали на Российский рынок и т.д. и т.п. Идёт скрытый геноцид украинского народа, но кастрюлеголовым это не осознать.
    Alex-a832
  5. verner1967 Сегодня, 10:50
    Он заявил, что при оценке суммы госдолга «не учитывается множество финансовых показателей», например, таких как выплаты «после реструктуризации еврооблигаций».
    .
    Как не считай, а долг всё-равно есть. Прям как в анекдоте про блондинку, которая взяв в долг 100 рублей у дружка, пошла в магазин и потеряла их там, но заняв у подруги ещё 50 руб купила себе два чупа чупса по 10 руб., оставшиеся 30 руб отдала дружку. А теперь бьётся над неразрешимой загадкой, если она должна 70 руб дружбану, 50 руб - подруге, а всего 120 руб. и два чупа чупса по 10 руб на руках, всего 20 руб., то куда ещё 10 рублей пропало?
    verner1967
  6. холодильник Сегодня, 10:54
    Украина окончательно загнала себя в кабалу, из которой не выбраться, похоже, даже правнукам тех, кто весело и непринужденно уничтожал эту, пусть не самую богатую, но финансово состоятельную страну на "майдане". Кредитные обязательства "нэзалэжной" давно превысили все разумные пределы, а попытки избежать дефолта требуют все новых заимствований. Желаю спросить у свыней: Как еввроотсосация?))) Упаси Господь, чтоб свыней опять когда либо Русский Царь, Генсек, Президент приютил и обеспечивал за счет сотен народов России. Время дало ответ на все вопросы, свиньи вороваты, продажны, лживы, злобны ибо всегда были по сути никем. Как это так, говорить на Русском языке и ненавидеть Русское? Это могут только свыньи, Европа и америкосы это уловили быстро и используют это стадо в своих интересах. Сколько стоит кг голубей на окраине?)) Для кого то может и братцкий народец, а для меня уже нет.
    холодильник
    1. Alexkorzun Сегодня, 11:05
      Для кого то может и братцкий народец, а для меня уже нет.

      этот народ показал себя во всей красе : продажный, склочный, подлючий, хитровы...ный, наглый... Надеюсь, наша власть сделает выводы, потому что народ уже сделал.
      Alexkorzun
      1. Антарес Сегодня, 12:20
        Цитата: Alexkorzun
        этот народ показал себя во всей красе : продажный, склочный, подлючий, хитровы...ный, наглый..

        народы лишь пешки в руках правителей.
        Антарес
        1. LASVEGAS Сегодня, 13:00
          Чёрная пешка никогда не станет белой,., в лесах эти "пешки" до каких годов прятались и ладили ? Мне они не братья, соседи -да, сейчас хреновые соседи, может быть их жизнь чуток поправить и станут приемлемыми соседями, но не более. Не могут братья всю свою историю предавать, причём предают всех :) Не братья они нам, не братья !
          LASVEGAS
  7. Керенский Сегодня, 11:09
    А что такого страшного в дефолте? Сейчас на планете денег раз в шесть больше, чем стоит вся планета, включая пингвинов и оленей....
    Керенский
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:30
      Дефолт ничего хорошего Украине не принесет, это еще больше ослабит национальную валюту и лишит возможностей занимать деньги для финансирования дефицита бюджета (Кто же даст в долг тому, кто не отдает? Никто)... Придется просто сокращать траты, а это приведет к уменьшению и ВВП, то есть к сокращению производства, рабочих мест, поступлению налогов в бюджет, отчислений в ПФ и ФМС и т.п...
      В общем дефолт, это как падение в яму, из которой придется выбираться... Но будут и некоторые положительные моменты, например - сильно подешевеет рабочая сила, что даст какое-то преимущество производству на Украине, но опять же требование поднять цены на ресурсы (электричество, газ, воду и т.п.) до мировых, может нивелировать этот плюс... Кроме того на Украине практически отсутствует современное производство остатки промышленности - Антонов, КРАЗ и ХТЗ могут просто не перенести этого удара, так как большая часть компонентов производится за границей...
      Думаю на это и расчет в ЕС, они не хотят развития Украины, они просто хотят, чтобы население Украины переехало жить и работать в ЕС, конечно не все, а только самые трудоспособные, то есть уже готовые специалисты и рабочие... Вот поэтому они и не позволяют гражданам Украины жить на Украине, а работать в ЕС по трудовым визам, то есть зарабатывать в ЕС, а тратить на Украине, ЕС интересует только схема переезжай в ЕС - работай на ЕС - живи и трать в ЕС...
      Ratmir_Ryazan
      1. Керенский Сегодня, 11:46
        лишит возможностей занимать деньги для финансирования дефицита бюджета

        Вот! А я о чём глаголю?
        "Вы в положении мадам? Найдите выход! Какой-нибудь надёжный и простой.... " (С)
        Бюджет должен сходится.
        Воруют гады? А зачем тогда траты на борцов с преступностью?! Всех на сдельщину. Поймал жулика, - иди в финчасть. Не можешь поймать, - иди лови бычков и на Привозе ими торгуй.
        Чую, - всё равно Украину нам выкупать придётся...
        Керенский
      2. частное лицо Сегодня, 12:16
        Через какое то время хохлы приползут за помощью к России. И Россия, а вернее её руководство придумают очередную сказку для своего народа что они же "братья наши" или что то в этом роде с распростёртыми объятьями примет на содержание ( будет выплачивать долги). История повторяется , а жаль .
        частное лицо
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:22
    79 млрд. долларов на 45 млн. населения это 1775 долларов долга на каждого жителя Украины... Это было бы не критично, но у Украины отрицательный торговый баланс торговли на международном рынке, если не учитывать как раз газовый транзит России... Вот почему они так истерят, зная что скоро он существенно сократится или Россия вообще откажется от услуг Украины...
    Ratmir_Ryazan
    1. volodya Сегодня, 12:43
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      45 млн. населения

      Это было в 2013 году, сейчас уже не больше 25 млн!
      volodya
  9. DEZINTO Сегодня, 11:59
    Ну а когда всё пойдет в разнос, Петя - уже будет на отдельном острове в Индийском Океане, или где-нибудь по соседству с Яценюком в Маями.......а простой скачущий народ украины в очередной раз скажет- "ну воооот опять известно кто виноваты"
    DEZINTO
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 12:20
    Если это государство должно 79 лярдов, то эти деньги должны где-то быть? Вопрос - где?
    (Гуссары, молчать!!!! laughing )
    Тут даже спрашивать не приходится "отдадут или нет". Не отдадут однозначно.
    Но и у западных кредиторов нет такого вопроса(отдадут-неотдадут), им важно, что бы постоянно капали проценты по долговым обязательствам. То есть, что бы клиент мог обслуживать свой кредит, а долговые деньги дают не для того, что бы их возвращать.
    Собственно, это мы и видим. Дали денег, а теперь будут доить. Желательно вечно. Ну или пока "корова не сдохнет".
    КОТ БАЮН
  11. мыслитель Сегодня, 12:34
    Цитата: антивирус
    дураков много и они сами родятся

    Фото в статье это и подтверждает -
    Сторонники украинского оппозиционера и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собирают деньги во время митинга в Киеве, Украина, 4 февраля 2018 года.
    fool
    мыслитель
  12. CooL_SnipeR Сегодня, 12:39
    Нада быть как штаты - даешь долг 20 триллионов гривен к 20 году!
    CooL_SnipeR
  13. Metallurg_2 Сегодня, 12:46
    Це перемога однозначно, главное что скинули москальское иго laughing
    Metallurg_2
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