13:01 21 февраля

Госдеп: США выступают за единую Сирию без образования новых автономий

Соединенные Штаты выступают за единую Сирию в нынешних границах без каких-либо новых автономных регионов, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах. Мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы,
сказал Науэрт на очередном брифинге.


Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва обеспокоена попытками расчленить Сирию, и «такие опасения возникают из-за действий Соединенных Штатов». Он отметил также, что заверения Вашингтона о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) и сохранении территориальной целостности республики, «нуждаются в подтверждении конкретными делами».

При этом представитель Госдепа заметила, что «некоторые страны распространяют неправду и дезинформацию» о позиции США, однако не уточнила, какие именно государства она имеет в виду.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 11:43
    Говорят одно, делают другое, думают .... а вообще думают? fool
    Охотовед 2
    1. svp67 Сегодня, 11:44
      Цитата: Охотовед 2
      Говорят одно, делают другое, думают .... а вообще думают?

      Конечно. Так как тут
      Госдеп: США выступают за единую Сирию без образования новых автономий

      они не досказали
      БЕЗ АССАДА
      svp67
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:01
        Цитата: svp67
        БЕЗ АССАДА
        - А вот без Ассада Сирия точно рассыпется как карточный домик! Так что не вижу логики в американских уверениях.
        oldseaman1957
        1. svp67 Сегодня, 12:01
          Цитата: oldseaman1957
          - А вот без Ассада Сирии точно кирдык!

          Ну он же не бессмертный, когда то же и он уйдет...
          svp67
      2. anjey Сегодня, 12:02
        и без России и Ирана....
        anjey
        1. svp67 Сегодня, 12:03
          Цитата: anjey
          и без России и Ирана....

          Но с США
          svp67
      3. Anarchist Сегодня, 12:03
        Цитата: svp67
        БЕЗ АССАДА

        БЕ ЗАССАДА!
        Если с ответом на вопрос, кто виноват, определились, то что делать не знаем... Но что-то нужно.
        Anarchist
      4. тол100в Сегодня, 12:13
        Цитата: svp67
        Цитата: Охотовед 2
        Говорят одно, делают другое, думают .... а вообще думают?
        Конечно. Так как тут
        Госдеп: США выступают за единую Сирию без образования новых автономий
        они не досказали
        БЕЗ АССАДА

        А если быть точнее, то под прямым управлением СГА!
        тол100в
    2. Балу Сегодня, 12:02
      Цитата: Охотовед 2
      Говорят одно, делают другое, думают .... а вообще думают? fool

      Госдеп врет как обычно. Ин не нужна независимая Сирия ни с Асадом, ни без него. Неоколониальный передел сфер влияния. Как бы Эрдоган не дергался, может и отхватит кусочек, Россию будут выдаливать и те и другие. Многоуголные пока выжидают, но свои права предъявят, скорее всего на побережье. Так решили американские ученые:
      Балу
    3. сибиралт Сегодня, 12:08
      В США одна рука не ведает, что делает другая. Они еще ответку от Вагнера не получили. Будем ждать. winked
      сибиралт
      1. тол100в Сегодня, 12:16
        Цитата: сибиралт
        Будем ждать.

        Месть - блюдо холодное! Сгоряча можно и напортачить!
        тол100в
  2. друг зверей Сегодня, 11:43
    Независимая Сирия. Прямо анекдот из 2-х слов. laughing
    друг зверей
  3. DEZINTO Сегодня, 11:43
    Значит сша планируют сделать ровно наоборот, и создать автономию......
    DEZINTO
    1. Лелёк Сегодня, 11:59
      Цитата: DEZINTO
      Значит сша планируют сделать ровно наоборот, и создать автономию.

      hi
      Кстати, они уже приступили к созданию на территории, контролируемой ими, параллельного дамасскому правительства. Повторение афганского, иракского, египетского и югославского вариантов. Поверить америкосу - выстрелить себе в голову.
      Лелёк
      1. DEZINTO Сегодня, 12:03
        Поверить америкосу - выстрелить себе в голову.


        Совершенно верно! Вот я когда это прочитал - автоматически мысль возникла - "звездёшь"! И значит хотят сделать именно наоборот.
        Потому как известно - в политике американское правительство - врёт как дышит!

        hi
        DEZINTO
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    Соединенные Штаты выступают за единую Сирию в нынешних границах
    Хотя бы себе не врали, а то потом, как обычно, сами в это поверят при этом делая по своему. Уж, что-что, а единая Сирия Сша явно не нужна.
    rotmistr60
  5. Дормидонт Сегодня, 11:51
    Представители госдепа соврут - недорого возьмут
    Дормидонт
  6. Alex-a832 Сегодня, 11:55
    США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах. Мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы,


    Но...только со своей марионеточной властью!
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 12:07
      Конгресс чего другого наговорит, мож даж закон состряпать, пентагон чего другого заявит, так что говорящая голова из белого дома эт ни о чём!
      rocket757
  7. g1washntwn Сегодня, 12:06
    США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах

    И ведь не врут, ИГ (запрещен в РФ) собственно заявляет о том же, только название поменять хочет. Правда, рога ему обломали и пришлось самим срочно менять названия. Но смысл что у США, что у ИГ одинаковый - хотим не крохи а все целиком и сразу. Надеюсь, на этот раз раззявить пасть по-змеиному не выйдет, порвутся до самой ж.
    g1washntwn
  8. Zubr Сегодня, 12:20
    Где то я уже это слышал..=)) свежо придание, да верится с трудом. Очередная пыль в глаза от госдепартамента, "демократичным мира сего".
    Zubr
  9. Пленник Сегодня, 12:24
    Вот и курдов слили. what И хохлов сольют, и всех скопом тоже. П-и-н-д-осы, сэр.
    Пленник
  10. Монархист Сегодня, 12:31
    А курдов значит бортонули? Курды сейчас репу чешут и" жутко кроют Голливуд": Ираке ничего не отломилось, помните как они самые" жирные куски" хотели "прихватизировать". Заокенские дяди и тети курдов по голове погладил и сказали: у Асад " комнату отожмем"а теперь и тут облом?
    Чтой- то мне" сумлительно",что этим дело кончится: американцы всегда были хитропопе и сейчас могут говорить одно, делать второе,а думать третье
    Монархист
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