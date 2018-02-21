Госдеп: США выступают за единую Сирию без образования новых автономий

США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах. Мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы,

Соединенные Штаты выступают за единую Сирию в нынешних границах без каких-либо новых автономных регионов, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.сказал Науэрт на очередном брифинге.Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва обеспокоена попытками расчленить Сирию, и «такие опасения возникают из-за действий Соединенных Штатов». Он отметил также, что заверения Вашингтона о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) и сохранении территориальной целостности республики, «нуждаются в подтверждении конкретными делами».При этом представитель Госдепа заметила, что «некоторые страны распространяют неправду и дезинформацию» о позиции США, однако не уточнила, какие именно государства она имеет в виду.