01:10 22 февраля

В Сирии "Шилки" модернизировали до "сверхзащищенности"

Военнослужащие сирийских правительственных войск продолжают совершенствовать полученные еще от СССР зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". В Сети появилось первое изображение недавно модернизированной машины.

Бортовые и задние проекции самоходки укреплены так называемой "уголковой защитой". Эта поначалу неоднозначно встреченная сирийская разработка впервые была применена на танках Т-72М1 и продемонстрировала высокую стойкость даже к попаданиям противотанковых ракет.

В Сирии "Шилки" модернизировали до "сверхзащищенности"



В марте прошлого года такая защита впервые была замечена на "Шилках". Улучшенные ЗСУ также неплохо показали себя в боях. Их даже прозвали "сверхзащищенными".

По сравнению с первыми версиями, модернизация машины на фото выполнена более тщательно, с настоящим заводским качеством.

Предприняты меры по усилению лобовой части. Здесь установлен своеобразный таран, а люк механика-водителя усилен дополнительной броней. Башня тоже укрыта решетчатыми экранами.

Еще одно новшество: в дополнение к четырем 23-мм пушкам 2А7 смонтированы направляющие для запуска неуправляемых ракетных снарядов. По мнению военных экспертов, применение такого оружия значительно усилит огневую мощь "Шилки" и сделает ее настоящей боевой машиной огневой поддержки, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 17

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  1. 210окв Вчера, 13:29
    У самой "Шилки" защита никакая.Вот и приходится навешивать подобные приблуды.Хотя сама машина замечательная в смысле мощности залпа.
    210окв
    1. Piramidon Вчера, 13:39
      Цитата: 210окв
      У самой "Шилки" защита никакая.Вот и приходится навешивать подобные приблуды.Хотя сама машина замечательная в смысле мощности залпа.

      Так "Шилка" создавалась как средство ПВО и по задумке не должна находиться в наступающих цепях, а сирийцы её используют, в качестве своеобразного "танка".
      Piramidon
      1. Romka47 Вчера, 14:03
        Шилка задумывалась как средство ПВО да, но не стационарное, она должна была прикрывать танки на марше. так что броня какая-никакая должна была там быть, по поводу ракет интересно, только знать бы какие там ракеты установлены, хотя скорее всего НУРСы 82 мм, как на "крокодиле" Такие экраны граник может и выдержат (без тандема) а вот ПТУР, ни в жизнь, на танках может в определенных проэкциях и держит, ну так извините меня у танка и своя броня имеется.
        Romka47
        1. poquello Вчера, 18:13
          Цитата: Romka47
          Такие экраны граник может и выдержат (без тандема) а вот ПТУР, ни в жизнь

          и как? кумулятивная струя выбрасывается в точку касания
          poquello
      2. Brylevsky Вчера, 14:31
        "Шайтан-арба" wink Душманы эту машину не любили: из-за большого угла возвышения блока стволов самоходка была способна обстреливать цели, расположенные у вершин гор. Такая "фича" оказалась недоступна танкам, потому что танк рассчитан на стрельбу прямой наводкой, с небольшим углом возвышения ствола...А "пенсионерка" ЗСУ-57-2 вообще, получается, "огонь-машина".
        Brylevsky
    2. alavrin Вчера, 13:40
      Так они ее используют в городских боях, а не как средство ПВО
      alavrin
    3. poquello Вчера, 13:42
      Цитата: 210окв
      У самой "Шилки" защита никакая.Вот и приходится навешивать подобные приблуды.Хотя сама машина замечательная в смысле мощности залпа.

      интересна вся эта история с решетками, получается эта фигня нивелирует одиночные ПТУРы, рулить будут 30мм болванки очередями
      poquello
  2. частное лицо Вчера, 13:38
    По мнению военных экспертов, применение такого оружия значительно усилит огневую мощь "Шилки" и сделает ее настоящей боевой машиной огневой поддержки,
    Вот автора статьи посадить во внутрь вместе с экспертами и посмотреть что у них усилится . Просто брони на "Шилки" нет а жить то хочется посмотреть бы на эту защиту после прямого попадания РПГ.
    частное лицо
    1. Piramidon Вчера, 14:28
      Цитата: частное лицо
      Просто брони на "Шилки" нет а жить то хочется посмотреть бы на эту защиту после прямого попадания РПГ.

      А как они там воюют на простых пикапах с ЗУшками?
      Piramidon
      1. частное лицо Вчера, 14:36
        А вы в "Шилку" залезали? Это же братская могила.
        частное лицо
        1. Brylevsky Вчера, 15:28
          Дружище, любая бронетехника, это "братская могила". БМП как солдаты "ласково" называют? Весь вопрос в стоимости средства поражения и рыночной цене того, кто будет его применять...Если отбросить в сторону нормы человеческой морали, то весь вопрос сведётся именно к конечной цене "результата"...
          Brylevsky
    2. котовский Вчера, 14:34
      Здесь главное что не сидят сложа руки,так глядишь стряхнут грязь
      котовский
    3. Brylevsky Вчера, 14:37
      Полагаю, машину испытывали на боевую устойчивость против таких средств поражения, как РПГ. Иначе, какой смысл в подобных модификациях? Тандемную БЧ она, конечно, не выдержит...ну а обычную, почему бы и нет?
      Brylevsky
      1. Svarog51 Вчера, 18:00
        Вот такая получила от РПГ, правда, не очень понятно, что дальше.
        Svarog51
        1. Brylevsky Вчера, 18:12
          Но детонации топливных баков нет? Уже успех...
          Brylevsky
          1. Svarog51 Вчера, 19:10
            Согласен, да и БК такого малого калибра труднее сдетонировать. Вопрос - что с экипажем? Видео ответа не даёт. request
            Svarog51
  3. Стас Снежин Вчера, 18:00
    Что бы ни говорили, но с какой-никакой бронёй всё же лучше,
    чем вообще без брони..

    ps Да и смотрится, как с магазина. )
    Стас Снежин
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