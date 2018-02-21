В Сирии "Шилки" модернизировали до "сверхзащищенности"

Военнослужащие сирийских правительственных войск продолжают совершенствовать полученные еще от СССР зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". В Сети появилось первое изображение недавно модернизированной машины.Бортовые и задние проекции самоходки укреплены так называемой "уголковой защитой". Эта поначалу неоднозначно встреченная сирийская разработка впервые была применена на танках Т-72М1 и продемонстрировала высокую стойкость даже к попаданиям противотанковых ракет.В марте прошлого года такая защита впервые была замечена на "Шилках". Улучшенные ЗСУ также неплохо показали себя в боях. Их даже прозвали "сверхзащищенными".По сравнению с первыми версиями, модернизация машины на фото выполнена более тщательно, с настоящим заводским качеством.Предприняты меры по усилению лобовой части. Здесь установлен своеобразный таран, а люк механика-водителя усилен дополнительной броней. Башня тоже укрыта решетчатыми экранами.Еще одно новшество: в дополнение к четырем 23-мм пушкам 2А7 смонтированы направляющие для запуска неуправляемых ракетных снарядов. По мнению военных экспертов, применение такого оружия значительно усилит огневую мощь "Шилки" и сделает ее настоящей боевой машиной огневой поддержки, передает РГ-Сила