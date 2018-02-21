Минобороны Бельгии изучает предложения по поставке новых истребителей
Уполномоченные структуры Британии и США совместно с компаниями-производителями представили военному ведомству Бельгии окончательные предложения в рамках тендера на закупку новых истребителей, сообщает ЦАМТО.
Новые истребители должны заменить в бельгийских ВВС 54 состоящие на вооружении F-16, срок эксплуатации которых истекает в период с 2023-го 2028 год.
Минобороны Великобритании объявило, что представило совместно с BAE Systems окончательное предложение по поставке истребителей «Тайфун», а Объединенное управление программы F-35 совместно с корпорацией Lockheed Martin представило итоговое предложение по поставке F-35A «Лайтнинг-2».
В настоящее время бельгийское командование приступило к процедуре оценки предложений.
«В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами. Предложения будут оцениваться на основе ранее определенных критериев, в число которых входят: общая стоимость продажи, боевые возможности, сотрудничество и взаимодействие в военной сфере, защита основных интересов в сфере безопасности, возможности дальнейшего развития, простота применения и развертывания, оперативная и техническая поддержка», – говорится в публикации.
Проведение оценки возложено на группу из 33 экспертов, разделенную на 7 подгрупп, каждая из которых будет оценивать один критерий.
Новые истребители должны заменить в бельгийских ВВС 54 состоящие на вооружении F-16, срок эксплуатации которых истекает в период с 2023-го 2028 год.
Минобороны Великобритании объявило, что представило совместно с BAE Systems окончательное предложение по поставке истребителей «Тайфун», а Объединенное управление программы F-35 совместно с корпорацией Lockheed Martin представило итоговое предложение по поставке F-35A «Лайтнинг-2».
В настоящее время бельгийское командование приступило к процедуре оценки предложений.
«В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами. Предложения будут оцениваться на основе ранее определенных критериев, в число которых входят: общая стоимость продажи, боевые возможности, сотрудничество и взаимодействие в военной сфере, защита основных интересов в сфере безопасности, возможности дальнейшего развития, простота применения и развертывания, оперативная и техническая поддержка», – говорится в публикации.
Проведение оценки возложено на группу из 33 экспертов, разделенную на 7 подгрупп, каждая из которых будет оценивать один критерий.
Использованы фотографии: baesystems.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти