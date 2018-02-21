01:10 22 февраля

Минобороны Бельгии изучает предложения по поставке новых истребителей

Уполномоченные структуры Британии и США совместно с компаниями-производителями представили военному ведомству Бельгии окончательные предложения в рамках тендера на закупку новых истребителей, сообщает ЦАМТО.

Минобороны Бельгии изучает предложения по поставке новых истребителей


Новые истребители должны заменить в бельгийских ВВС 54 состоящие на вооружении F-16, срок эксплуатации которых истекает в период с 2023-го 2028 год.


Минобороны Великобритании объявило, что представило совместно с BAE Systems окончательное предложение по поставке истребителей «Тайфун», а Объединенное управление программы F-35 совместно с корпорацией Lockheed Martin представило итоговое предложение по поставке F-35A «Лайтнинг-2».

В настоящее время бельгийское командование приступило к процедуре оценки предложений.

«В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами. Предложения будут оцениваться на основе ранее определенных критериев, в число которых входят: общая стоимость продажи, боевые возможности, сотрудничество и взаимодействие в военной сфере, защита основных интересов в сфере безопасности, возможности дальнейшего развития, простота применения и развертывания, оперативная и техническая поддержка», – говорится в публикации.

Проведение оценки возложено на группу из 33 экспертов, разделенную на 7 подгрупп, каждая из которых будет оценивать один критерий.

Использованы фотографии: baesystems.com
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Комментарии 9

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  1. Horst78 Вчера, 13:55
    А F-16 продадут "союзникам" из Румынии, Болгарии и др. "развитых" стран NATO lol
    Horst78
  2. AlexVas44 Вчера, 14:03
    Это что, выбора у Бельгии нет? Или "Тайфун" или F-35A?
    AlexVas44
    1. Сергей39 Вчера, 14:09
      Ну почему? Можно предложить СУ 35 или МИГ 35
      Сергей39
      1. павлентий Вчера, 14:13
        Это у Вас сарказм?
        павлентий
      2. Romka47 Вчера, 14:19
        да вы что, оружие у агрессора? они скорее Ме109 купят.
        Romka47
  3. Topotun Вчера, 14:50
    По моему проще было провести модернизацию тех же F-16-х. И не парить себе мозги с приобретением дорогих в содержании игрушек. Тем более Бельгии. Впрочем у богатых свои причуды.
    Topotun
  4. АнтиFREEZ Вчера, 15:22
    В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами.

    Жестко у них там. И это в таких делах,ИМХО, правильно. У нас бы так с госзакупками recourse
    АнтиFREEZ
    1. dogens Вчера, 20:26
      Цитата: АнтиFREEZ
      В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами.

      Жестко у них там. И это в таких делах,ИМХО, правильно. У нас бы так с госзакупками recourse

      У нас тоже запрещены. Так что не удивили.
      dogens
  5. Pete Mitchell Вчера, 18:06
    К гадалке не ходи: при плюс минус одинаковой цене Typhoon самолет 4го поколения, F-35 пятого.
    Ну и американцы по головке погладят - выбор очевиден
    Pete Mitchell
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