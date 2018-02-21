01:06 22 февраля

Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек

Экипажи военно-траспортной авиации (ВТА) отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям на полигоне в Тверской области, сообщили в Минобороны.

Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек


В Тверской области экипажи Ил-76МД военно-транспортной авиации отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание на полигоне. Таким образом, летчики ВТА имитируют сброс дневных и ночных осветительных авиационных бомб для обозначения точки прицеливания и последующего десантирования. Помимо этого экипажи Воздушно-космических сил отработали стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, которые обозначали легкобронированную и автомобильную технику условного противника
- сообщили в военном ведомстве.


В Минобороны рассказали, что полеты проходили на высоте от 400 до 600 метров и на скорости свыше 500 км/ч в условиях низких температур.

В полетах принял участие летный состав из авиационных частей ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Ростовской, Оренбургской областях, в том числе и молодые летчики. Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76МД
- добавили в Минобороны

Ил-76 – транспортный самолет, созданный для перевозки десанта и грузов, в том числе военной техники. На самолет возможна подвеска различных свободнопадающих бомб, калибра до 500 килограммов или радиомаяков на четыре балочных держателя УБД-3ДА. Бомбометание может выполняться как в автоматическом режиме от системы «Купол», так и от НКБП-7.

Оборонительное вооружение состоит из кормовой установки с двумя пушками ГШ-23



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Morglenn Вчера, 13:41
    Вот это интересно!А бомбы я так понимаю у ИЛа на внешней подвеске?
    Morglenn
    1. НасРать Вчера, 14:10
      Цитата: Morglenn
      Вот это интересно!А бомбы я так понимаю у ИЛа на внешней подвеске?


      5 февр. 2016 г.
      НасРать
    2. фигвам Вчера, 15:07
      Цитата: Morglenn
      Вот это интересно!А бомбы я так понимаю у ИЛа на внешней подвеске?

      фигвам
    3. АнтиFREEZ Вчера, 15:11
      Цитата: Morglenn
      бомбы я так понимаю у ИЛа на внешней подвеске?

      Ну могут наверняка и внутри быть, как на Ан-12
      АнтиFREEZ
      1. seregatara1969 Вчера, 16:37
        а сколько внутри поместится по 50 кг ? и какую площадь кроет ?
        seregatara1969
        1. Туркестанец Вчера, 17:16
          Минимальный калибр укладываемых бомб 100 кг , максимальный 500кг включая морские мины на ТГ-12 МВ укладывается 72 шт 100 кг бомб. На самолёт АН-12 БК. загружается общим весом до 10 тон бомб. За 15 секунд в режиме СЕРИЯ накрывается 2х километровый участок. Фактически производится ковровое бомбометание
          Туркестанец
  2. Лексус Вчера, 13:47
    Пусть будут и такие навыки у наших лётчиков. Авось будет и у нас свой "ганшип" над саванной "работать", чтобы "матрасы" в стада не сбивались.
    Лексус
    1. IMH Вчера, 15:28
      Пока что наоборот.
      IMH
  3. Topotun Вчера, 14:48
    Мда... Этими самолетами только партизан бомбить, по площадям и с высоты.... Все-таки как бомбардировщик их использовать...... Впрочем жизнь иногда и не такие фортели заставляет выкидывать....
    Topotun
    1. Туркестанец Вчера, 17:29
      Как то пришлось участвовать на учениях где Самолёт АН-12 БК производил бомбометание сначала одиночными бомбами потом серией а также наблюдать стрельбу с кормовых установок с пушек АМ-23, причем по наземным целях по которым нужно было стрелять ВОЗДУШНЫЕ СТРЕЛКИ не знали. Каково было удивления руководителей ученья, что все цели как в бомбометании так и стрельба с кормовых установок были уничтожены с первого захода.
      Туркестанец
  4. groks Вчера, 16:02
    Замечательно. только по кому это может применяться? С такой высоты. По партизанам, вооружённым только стрелковкой. К чему готовится правительство?
    groks
  5. Туркестанец Вчера, 17:33
    Цитата: Туркестанец
    Минимальный калибр укладываемых бомб 100 кг , максимальный 500кг включая морские мины. На ТГ-12 МВ укладывается 72 шт 100 кг бомб. На самолёт АН-12 БК. загружается общим весом до 10 тон бомб. За 15 секунд в режиме СЕРИЯ накрывается 2х километровый участок. Фактически производится ковровое бомбометание
    Туркестанец
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