Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек

В Тверской области экипажи Ил-76МД военно-транспортной авиации отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание на полигоне. Таким образом, летчики ВТА имитируют сброс дневных и ночных осветительных авиационных бомб для обозначения точки прицеливания и последующего десантирования. Помимо этого экипажи Воздушно-космических сил отработали стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, которые обозначали легкобронированную и автомобильную технику условного противника

В полетах принял участие летный состав из авиационных частей ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Ростовской, Оренбургской областях, в том числе и молодые летчики. Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76МД

Экипажи военно-траспортной авиации (ВТА) отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям на полигоне в Тверской области, сообщили в Минобороны.- сообщили в военном ведомстве.В Минобороны рассказали, что полеты проходили на высоте от 400 до 600 метров и на скорости свыше 500 км/ч в условиях низких температур.- добавили в МинобороныИл-76 – транспортный самолет, созданный для перевозки десанта и грузов, в том числе военной техники. На самолет возможна подвеска различных свободнопадающих бомб, калибра до 500 килограммов или радиомаяков на четыре балочных держателя УБД-3ДА. Бомбометание может выполняться как в автоматическом режиме от системы «Купол», так и от НКБП-7.Оборонительное вооружение состоит из кормовой установки с двумя пушками ГШ-23