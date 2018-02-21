01:16 22 февраля

В Италии заложили новый вертолетоносец

В 2022 году ВМС Италии могут получить новый вертолётоносец. Как сообщает портал navyrecognition.com, на верфи Fincantieri, расположенной в городе Кастелламмаре-ди-Стабия (регион Кампания), прошла торжественная церемония закладки киля нового боевого корабля.

Поскольку ВМС Италии не разглашают название нового вертолётоносца, на верфи его называют LHD (Landing Helicopter Dock).

В Италии заложили новый вертолетоносец



Корабль будет иметь около 200 м в длину и сможет развивать скорость до 25 узлов. Он будет оснащён дизель-газотурбинной установкой и сможет разместить на борту свыше 1000 человек, из которых более 700 будут десантом. Основное предназначение корабля — транспортировка людей, транспортных средств и грузов
— сообщила пресс-служба компании Fincantieri.

Изначально планировалась постройка корабля длиной до 190 м полным водоизмещением до 20 000 т, но в ходе проектных работ его габариты существенно увеличились. На закладной доске указано, что длина корабля составит 240 м, водоизмещение — почти 26 000 т. Планируется, что таким образом итальянской военный флот получит замену лёгкому авианосцу (авианесущему крейсеру) Giuseppe Garibaldi, несущему службу с 1985 года.

Трюм корабля сможет принимать технику массой до 60 т, а затапливаемая палуба вместит в себя четыре десантных катера типа LCU или один десантный катер на воздушной подушке американского типа LCAC. Авиакрыло вертолётоносца будет состоять из 12 вертолётов типа AW101 или NH90. По неофициальным данным, новый корабль также сможет нести истребители F-35B, передает "Warspot"


Использованы фотографии: fincantieri.com
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Комментарии 4

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  1. voyaka uh Вчера, 14:42
    А самолеты для него итальянцы собирают у себя на заводе. Все удобства.
    voyaka uh
  2. yehat Вчера, 15:16
    а я -то думал почитать, что какому-то барыге за долги правительство вертолетоносец заложило )))
    yehat
  3. Magic Archer Вчера, 15:58
    Гарибальди был самым маленьким авианосцем.И при этом нёс больше самолётов чем Инвинсбл.Так что думаю это будет полноценный авианосец а не вертолётоносец как сейчас заявлено
    Magic Archer
  4. Oleg7700 Вчера, 16:14
    Когда лет через десять (как всегда с опозданием именно на 10 лет...) военно-политическое руководство Израиля, обозрев окружающие морские просторы и прозрев, вдруг обнаружит, что министр Штайниц и его единомышленники правы и нужен свой grand fleet, то первый авианесущий заказывать только на Fincantieri, под свои требования, естественно. Подлодки продолжать в Германии... smile
    Oleg7700
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