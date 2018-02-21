01:12 22 февраля

Япония намерена увеличить закупки истребителей F-35A

Японское правительство намерено увеличить количество закупаемых в США многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».

Япония намерена увеличить закупки истребителей F-35A


По данным агентства, «в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 42 самолетов».


Стоимость каждого истребителя обойдется японским налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Токио рассматривает также возможность приобретения истребителей с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B. Данная сделка планируется в рамках технической модернизации воздушных сил страны. Правительство рассчитывает ввести новые самолеты в эксплуатацию к 2026 году.

В конце января ВВС Сил самообороны Японии начали развертывание многоцелевых истребителей F-35А на военной базе Мисава в префектуре Аомори. В текущем году на базе должны быть размещены 10 таких самолетов.

Использованы фотографии: www.wantchinatimes.com
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Комментарии 20

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  1. yehat Вчера, 15:06
    у страны катастрофически растет госдолг, правда за счет внутрених займов,
    а она срочно закупает дорогущее вооружение, которое регулярно лажает на испытаниях.
    где логика???
    yehat
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 15:09
      Важен не размер долга, а затраты на его обслуживание. Тут и логика.
      Евгений Гончаров (smoogg)
    2. KonoGon Вчера, 15:37
      Цитата: yehat
      вооружение, которое регулярно лажает на испытаниях.

      Ой Ой Ой. Опять японцы лоханулись, такой пилохой самалёт купили. Савсем плохой. Как летать будет? И крутить совсем не умеет, да?
      KonoGon
      1. yehat Вчера, 15:40
        а при чем тут самолет?
        Япония сейчас заключает контракты на поставки целого спектра вооружений, к которым есть не решенные вопросы.
        yehat
  2. iliitchitch Вчера, 15:26
    Это не "япония намерена увеличить" , а японии намерены впарить , трампа на гешефты пробило реально . "Мужик , купи кирпич..." называется .
    Мне вот интересно , что тов.трамп дальше будет делать , когда у него такие вот пассажиры кончатся ?
    iliitchitch
    1. Korax71 Вчера, 15:42
      Вы тоже считаете японцев,израильтян,англичан,короче пол мира тупенькими?если б он был такое амно,как многие об этом вешают,никто его бы и не взял.однако спрос на него стабилен.вот вам ,например,много могут на рынке впарить продукции в качестве которой вы сомневаетесь?
      Korax71
      1. iliitchitch Вчера, 16:02
        Цитата: Korax71
        вот вам ,например,много могут на рынке впарить продукции в качестве которой вы сомневаетесь?

        Ну зачем же передёргивать ? О каком рынке вообще можно говорить в данном случае ? Человекам просто руки выкручивают , и не говорите мне , что за этим пингвином в галошах очередь выстроилась . Кроме мифической незаметности - хрень какая-то , а не самолёт , судя по заявленным характеристикам .
        iliitchitch
        1. Korax71 Вчера, 19:53
          Просто для примера привел.ну вы ведь никогда не купите дрянь ни на рынке,ни в магазине,как бы вам ее не впаривали.вы все взвесить,почитаите отзывы.с чего вообще у вас убежденность,что кому то там руки выкручивают?и чем вам так не нравятся его характеристики?отсутствие сверх маневренности?так ему вроде не на авиашоу финты выделывать.что так вас в нем смущает?нормально летает да и аварийность не хуже чем у других.
          Korax71
    2. Железякин Вчера, 15:44
      Ну ему и этих "пассажиров" (Обамкой не оприходованных) пока хватит))). Он в первую очередь - бизнесмен, а уже потом президент!
      Железякин
    3. stone Вчера, 15:44
      А мне вот интересно, когда такие вот пассажиры кончатся, которые думают что такой стране как Япония можно что-то впарить.
      stone
      1. Korax71 Вчера, 19:55
        Никогда.тут люди верят рен тв,телеканалу звезда и Россия 24.что то объяснять,ткать носом в тот бред что вещают с экранов тоже бесполезно.
        Korax71
  3. IMH Вчера, 15:27
    На мой взгляд- абсолютно безмысленная покупка для японцев.
    IMH
    1. Касым Вчера, 17:10
      Японцы разрабатывали свой истребитель 5-го поколения. Х-2 Митсубиси Синсин. Был даже первый полет в 2016г.. Начали его разрабатывать, когда штаты отказались продавать Ф-22. Пентагон наверное навязал свой Ф-35. hi
      Касым
      1. yehat Вчера, 17:49
        Япония не помню уже почему отказалась продолжать свой проект.
        поэтому покупка ф-35 - единственный источник получить истребитель 5 поколения
        хотя не понимаю, что мешает им вступить в проект FGFA
        yehat
        1. Донской Вчера, 18:41
          Цитата: yehat
          хотя не понимаю, что мешает им вступить в проект FGFA

          Потому что им не нужен неимеющийаналоговвмире звездолет через хрендесяток лет, когда в США начнут поступать на вооружение самолеты следующего поколения взамен Ф-22. Им СЕГОДНЯ нужен неплохой самолет пятого поколения для противодействия Китаю и СК.
          Донской
          1. iliitchitch Вчера, 22:08
            Цитата: Донской
            когда в США начнут поступать на вооружение самолеты следующего поколения взамен Ф-22.

            Собственно , а ЧТО начнёт поступать , не просветите ли архистратига диванного ?
            iliitchitch
            1. Донской Вчера, 22:41
              Вы, мил человек, всерьез думаете, что первоклассные специалисты Боинг, разработавшие Ф-22 еще в далеком 1998 году, 20 лет сидели, семечки щелкали? Считаю, что в начале 2020-х годов матрасы покажут всему миру нечто такое, на которое будут равняться все остальные авиационные державы до середины текущего века. Т.е. наш Су-57 можно будет считать устаревшим уже на момент принятия ее на вооружение.
              Донской
  4. кипеж Вчера, 15:31
    Не бедно живут
    Час полета - 30 штук (баксов)
    кипеж
  5. Topotun Вчера, 16:15
    Зачем чужие деньги считать? Ну покупают и флаг им в руки и барабан на шею! Это их денежка все-таки. Если считают, что им это надо - пусть берут. В чем новость? Кто-то всерьез думал что они приобретут российские самолеты? Да хрен им позволят! Даже если бы хотели. А что лучше, что хуже - время покажет и реальные боестолкновения (не дай Бог)....
    Topotun
    1. yehat Вчера, 17:52
      Кто-то всерьез думал что они приобретут российские самолеты?

      далеко не каждый японец знает, где вообще есть Россия, не то что ее самолеты )))\
      зато все знают где англия и германия
      yehat
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