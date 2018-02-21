Япония намерена увеличить закупки истребителей F-35A
Японское правительство намерено увеличить количество закупаемых в США многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».
По данным агентства, «в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 42 самолетов».
Стоимость каждого истребителя обойдется японским налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Токио рассматривает также возможность приобретения истребителей с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B. Данная сделка планируется в рамках технической модернизации воздушных сил страны. Правительство рассчитывает ввести новые самолеты в эксплуатацию к 2026 году.
В конце января ВВС Сил самообороны Японии начали развертывание многоцелевых истребителей F-35А на военной базе Мисава в префектуре Аомори. В текущем году на базе должны быть размещены 10 таких самолетов.
По данным агентства, «в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 42 самолетов».
Стоимость каждого истребителя обойдется японским налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Токио рассматривает также возможность приобретения истребителей с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B. Данная сделка планируется в рамках технической модернизации воздушных сил страны. Правительство рассчитывает ввести новые самолеты в эксплуатацию к 2026 году.
В конце января ВВС Сил самообороны Японии начали развертывание многоцелевых истребителей F-35А на военной базе Мисава в префектуре Аомори. В текущем году на базе должны быть размещены 10 таких самолетов.
Использованы фотографии: www.wantchinatimes.com
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