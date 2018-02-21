"Здесь господарь украинец!" Поляка назначили вице-президентом украинской госкомпании

Для меня честь и удовольствие присоединиться к такому профессионального и успешному коллективу компании, который всегда справлялся с самыми сложными вызовами и обеспечивал стабильность транспортировки газа для внутренних и европейских потребителей. Надеюсь, что мои знания и практический опыт по проведению анбандлинга (разукрупнения) газотранспортной системы Польши будут полезными, и вместе нам удастся реализовать устойчивое функционирование оператора ГТС Украины.

На него (Станчака) возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции Укртрансгаза в европейское энергетическое пространство, поиску международных партнёров, координации подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организации и контролю за их выполнением, оформлению соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.