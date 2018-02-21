01:08 22 февраля

"Здесь господарь украинец!" Поляка назначили вице-президентом украинской госкомпании

«Памьятай, чужинец – здесь господарь украинец». Это лозунг на Украине вновь заиграл особыми красками – после того, как в состав руководства компании Укртрансгаз был введён гражданин Польши Павел Юзеф Станчак. Его на заседании совета директоров украинского транзитного регулятора избрали не только в члены правления, но и сделали вице-президентом. Об этом сообщают в пресс-службе самой компании.

Особое внимание обращает на себя этот факт в связи с тем, что Укртрансгаз – государственная компания. Основная задача Укртрансгаза – осуществление транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европы.

Избрание поляка на должность вице-президента госкомпании Украины выдаёт попытки спасти украинский транзит российского «голубого топлива», контракт по которому истекает у Киева с Москвой в 2019 году.


Павел Станчак прокомментировал своё избрание:
Для меня честь и удовольствие присоединиться к такому профессионального и успешному коллективу компании, который всегда справлялся с самыми сложными вызовами и обеспечивал стабильность транспортировки газа для внутренних и европейских потребителей. Надеюсь, что мои знания и практический опыт по проведению анбандлинга (разукрупнения) газотранспортной системы Польши будут полезными, и вместе нам удастся реализовать устойчивое функционирование оператора ГТС Украины.




Из заявления пресс-службы Укртрансгаза:
На него (Станчака) возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции Укртрансгаза в европейское энергетическое пространство, поиску международных партнёров, координации подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организации и контролю за их выполнением, оформлению соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.


Для справки: Станчак окончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт Польши и получил степень MBA в университете Брэдфорда. Работал в польской PGNiG, отвечая за создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

Использованы фотографии: utg.ua
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Комментарии 33

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  1. Spartanez300 Вчера, 16:01
    Надеюсь этот транзит через Укропию в ближайшем будущем прекратит свое существование , что бы они обломились воровать российский газ .
    Spartanez300
    1. marlin1203 Вчера, 16:03
      Независимыый газовый оператор Польши... независимый от газа что-ли?
      marlin1203
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 16:11
        да не,на местном это называется-"помэняти гуся на порося",и не более того.
        Ратник с пулеметом
        1. Metallurg_2 Вчера, 20:27
          Порося поменяют только в 2019 году и не факт, что на гуся wink
          Metallurg_2
      2. Подрезчик Вчера, 16:12
        интеграции Укртрансгаза в европейское энергетическое пространство

        Какая интеграция? Половина морского пути Южного потока (2-х ниток) уже проложена, думаю вторая нитка Северного потока не сегодня-завтра тоже будет укладываться... belay
        Если только интеграция в смысле качать "дешевый" реверсный газ из Европы назло России... recourse
        Подрезчик
        1. Комментарий был удален.
          1. Чёрный Вчера, 22:09
            "Здесь господарь украинец!"
            Реальность такова, что украинец "господарь" только в польском общественном сортире.
            Чёрный
      3. 210окв Вчера, 16:46
        Ничего удивительного.А у нас амерзцы были генеральными.Даже в производстве ядерных компонентов,в частности графита.
        Цитата: marlin1203
        Независимыый газовый оператор Польши... независимый от газа что-ли?
        210окв
    2. Zoldat_A Вчера, 16:04
      Цитата: Spartanez300
      Надеюсь этот транзит через Укропию в ближайшем будущем прекратит свое существование , что бы они обломились воровать российский газ .

      А должность останется - незалежный украинский воздух в Еуропу гнать будут...
      Zoldat_A
    3. Венд Вчера, 16:29
      Ничего нового, это уже было в прошлом.
      Венд
    4. Владыка Ситх Вчера, 16:35
      А точнее прекратит весной 2019.
      Владыка Ситх
  2. Дормидонт Вчера, 16:07
    Свидомитам даже воровать не доверяют
    Дормидонт
  3. Теренин Вчера, 16:07
    Избрание поляка на должность вице-президента госкомпании Украины выдаёт попытки спасти украинский транзит российского «голубого топлива», контракт по которому истекает у Киева с Москвой в 2019 году. Чудаки все таки они wink Да спасти украинский транзит... fool поможет только избрание почётным вице-президентом госкомпании Украины... -Путина В.В. good
    Теренин
  4. taiga2018 Вчера, 16:08
    всё логично,украинцы,как холопская нация для поляков, едут туда мыть туалеты,а поляки,как господская нация для украинцев,едут к холопам пановать...
    taiga2018
  5. orm Вчера, 16:14
    шумеры они такие загадочные, будут после 19 года наверняка транзитом с Польши сжиженный газ по своей трубе получать... lol
    orm
    1. Ren Вчера, 19:04
      Цитата: orm
      19 года наверняка транзитом с Польши сжиженный газ по своей трубе получать...

      Давайте по-польски не сжиженный, а 'спжизженный' или набздезженный! wassat
      Ren
  6. ul_vitalii Вчера, 16:16
    Внешнее управление по польски(идея американцев, тело поляка). Будут выкручивать нам руки, чтобы сохранить украинский транзит после 2019г., похоже всё это увяжут с Северным потоком-2.
    ul_vitalii
  7. Alex-a832 Вчера, 16:21
    Ключевая фраза в этом красноречии - это руководитель с опытом работы по разукрупнению польской ГТС. Вероятно, украинскую ГТС планиоуют также дробить на подобьекты, чтобы их продавать по частям. Готовится расплата за "халявное" кредитование. Входной билет в ЕС для Украины может стать настолько дорог, что на еду уже денег не останется, но зато попрыгать можно будет от души...
    Alex-a832
    1. Камчатский Вчера, 17:26
      Ну что, помогут им теперь ляхи?
      Камчатский
      1. Alex-a832 Вчера, 19:16
        Ежели добро бывшее советское пилить, то помогут, не сомневайтесь... laughing Помните, как Папандопола делил добро в фильме "Свадьба в Малиновке", так тут ЕС и США в роли Папандополы, но руками ляхов... laughing
        Alex-a832
  8. BAI Вчера, 16:41
    Основная задача Укртрансгаза – осуществление транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европы.

    Это что - у Нафтогаза отняли?
    BAI
  9. Dart2027 Вчера, 16:42
    Всё новое - это хорошо забытое старое.
    Dart2027
  10. Rusland Вчера, 16:44
    Пойдет торг, Северный поток-2 в обмен на сохранение украинского транзита, вот Украина и сливает газопровод.
    Rusland
  11. Егоза Вчера, 16:46
    Так вот оно че! Босс поменялся! А нам лапшу на уши вешают "в связи с тех.проблемами ГТС, мы вам квитанцию за январь м-ц не высылаем, но если вдруг бумажная квитанция от (перечисляются все ГТС областные) то вы нам в центр сообщите. Ну и заплатите, сколько сможете или сделайте расчет самостоятельно" А я уж думала нам РФ газ совсем отключила после принятия указа вчерашнего про "Донбасс и страна-агрессор"
    Егоза
    1. мыслитель Вчера, 17:09
      Только босс, вроде как ещё не совсем босс.
      По данным ZN.ua, СБУ не давала окончательного ответа относительно допуска польского специалиста, не гражданина Украины, к руководству ПАО "Укртрансгаз" – стратегическим предприятием по транспортировке и хранению газа. Его руководители должны получить допуск к материалам, которые касаются безопасности государства.

      https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/21/63
      4300/
      мыслитель
      1. zadorin1974 Вчера, 17:38
        мыслитель -это не проблема.Звонок из райкома и ему принесут все бумаги с его уже готовой подписью)))).Мое мнение-бундасам надоели понты и проблемы с украдигазом.Они скорей всего хотят на последнем отрезке до 19 года и запуска второй ветки пожить без проблем.Ни чего личного-только дешевый российский газ!!!!
        zadorin1974
  12. Alexey RA Вчера, 17:35
    «Памьятай, чужинец – здесь господарь украинец». Это лозунг на Украине вновь заиграл особыми красками – после того, как в состав руководства компании Укртрансгаз был введён гражданин Польши Павел Юзеф Станчак.

    В состав руководства - это мелко. Надо было поставить поляка сразу главой компании - как до этого в «Укрзализнице» (до сентября 2017 г. ей руководил Войцех Балчун).
    Alexey RA
  13. Черный Джо Вчера, 19:11
    Сто раз в 90-е можно было экономически прибрать к рукам жадненьких хохлов, повязать их экономически.
    А сейчас смотрим и радуемся полонизации - как нашу бывшую республику прибирают к рукам какие-то поляки
    Сами тем временем интересуемся какой-то африной-хериной и прочей восточной дребеденью
    Черный Джо
  14. APASUS Вчера, 19:22
    А сколько граждан Грузии ,Латвии ,США управляли и управляют страной, при чем тут украинец ?
    APASUS
  15. КОТ БАЮН Вчера, 19:23
    Для Юкрейн ничего удивительного, наверное и нет.
    Втискивали же они госсекретаря полосатых собак в кресло президента... А тут.. Всего то укртрансгаз...
    Я к тому, что надежды на перемены у них как-то странно выглядят...
    КОТ БАЮН
  16. Alexkorzun Вчера, 20:21
    Цитата: Камчатский
    Ну что, помогут им теперь ляхи?

    Ляхи им уже по мусалам стали накидывать, Бандеру опустили, на границе унижают... Может это просто надзиратель ?
    Alexkorzun
  17. Metallurg_2 Вчера, 20:29
    Один пшек уже рулил "Укрзализницей". Ну и много он там нареформировал?

    "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами"...
    Metallurg_2
  18. orm Вчера, 23:31
    Цитата: Ren
    набздезженный!

    пердячий, вполне возможный вариант.... lol
    orm
  19. Лексус Сегодня, 00:55
    Поляка назначили вице-президентом украинской госкомпании

    Ей-богу, нашли что обсуждать... У нас каждый второй "в системе" (чиновники, депутаты, топ-менеджмент, телеведущие, артисты и проч.) - "талмудоизбранный", да других "пришельцев" пруд пруди, которые в "привате" Россию открыто охаивают и народ быдлом считают.
    Лексус
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