"Здесь господарь украинец!" Поляка назначили вице-президентом украинской госкомпании
«Памьятай, чужинец – здесь господарь украинец». Это лозунг на Украине вновь заиграл особыми красками – после того, как в состав руководства компании Укртрансгаз был введён гражданин Польши Павел Юзеф Станчак. Его на заседании совета директоров украинского транзитного регулятора избрали не только в члены правления, но и сделали вице-президентом. Об этом сообщают в пресс-службе самой компании.
Особое внимание обращает на себя этот факт в связи с тем, что Укртрансгаз – государственная компания. Основная задача Укртрансгаза – осуществление транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европы.
Избрание поляка на должность вице-президента госкомпании Украины выдаёт попытки спасти украинский транзит российского «голубого топлива», контракт по которому истекает у Киева с Москвой в 2019 году.
Павел Станчак прокомментировал своё избрание:
Из заявления пресс-службы Укртрансгаза:
Для справки: Станчак окончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт Польши и получил степень MBA в университете Брэдфорда. Работал в польской PGNiG, отвечая за создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
Особое внимание обращает на себя этот факт в связи с тем, что Укртрансгаз – государственная компания. Основная задача Укртрансгаза – осуществление транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европы.
Избрание поляка на должность вице-президента госкомпании Украины выдаёт попытки спасти украинский транзит российского «голубого топлива», контракт по которому истекает у Киева с Москвой в 2019 году.
Павел Станчак прокомментировал своё избрание:
Для меня честь и удовольствие присоединиться к такому профессионального и успешному коллективу компании, который всегда справлялся с самыми сложными вызовами и обеспечивал стабильность транспортировки газа для внутренних и европейских потребителей. Надеюсь, что мои знания и практический опыт по проведению анбандлинга (разукрупнения) газотранспортной системы Польши будут полезными, и вместе нам удастся реализовать устойчивое функционирование оператора ГТС Украины.
Из заявления пресс-службы Укртрансгаза:
На него (Станчака) возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции Укртрансгаза в европейское энергетическое пространство, поиску международных партнёров, координации подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организации и контролю за их выполнением, оформлению соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.
Для справки: Станчак окончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт Польши и получил степень MBA в университете Брэдфорда. Работал в польской PGNiG, отвечая за создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
Использованы фотографии: utg.ua
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