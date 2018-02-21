01:08 22 февраля

Корпорация "МИГ" готова приступить к выполнению заказа Минобороны на МиГ-35

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" рассчитывает в этом году приступить к выполнению заказа на МиГ-35 для ВКС РФ, сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на заявление гендиректор компании Ильи Тарасенко.

В прошлом году мы успешно завершили его (МиГ-35) заводские испытания, полностью провели реконструкцию нашего производства и готовы выполнять те объемы, которые потребуются Минобороны. Думаю, что уже с этого года предприятие начнет выполнять новый заказ
- сказал журналистам Тарасенко.

Корпорация "МИГ" готова приступить к выполнению заказа Минобороны на МиГ-35



В среду Тарасенко и председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев посетили Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал РСК "МИГ").

Завод своевременно выполнил задание на 2017 год. Нет сомнений, что и в 2018 году будет исполнено то, что запланировано на этот период
- отметил Бондарев.

Все прекрасно понимают, что МиГ-35 - это наше будущее. Это прекрасная машина, она должна быть в строю и должна защищать небо нашей Родины
- подчеркнул он.

Бондарев ознакомился с производственными площадками предприятия и провел рабочее совещание с руководством РСК по выполнению заводом программ модернизации перехватчика МиГ-31 и запуска в производство агрегатов для нового многоцелевого истребителя МиГ-35.

Использованы фотографии: РСК "МиГ"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Rotmistr Вчера, 16:28
    Это хорошая новость
    Дай то Бог
    Rotmistr
    1. 210окв Вчера, 16:49
      Эту "марку"надо сохранить любыми средствами.Я имею в виду не просто бренд.
      Цитата: Rotmistr
      Это хорошая новость
      Дай то Бог
      210окв
    2. Маз Вчера, 21:07
      В добрый путь, на зависть недругам и партнёрам
      Маз
  2. Radikal Вчера, 16:34
    А он что -двухместный, или это "спарка" на фото? winked
    Radikal
    1. Piramidon Вчера, 18:24
      Цитата: Radikal
      А он что -двухместный, или это "спарка" на фото? winked

      Вообще то он двухместный, но может в полевых условиях быть переоборудован в одноместный с установкой дополнительного бака. Дальность полета увеличивается на 500-600 км.
      Piramidon
    2. НЕКСУС Вчера, 22:15
      Цитата: Radikal
      А он что -двухместный, или это "спарка" на фото? winked

      Одноместный -МИГ-35,"спарка" МИГ-35Д. Судя по всему наше МО будет закупать одноместную версию изначально. Либо комбинировано.
      НЕКСУС
  3. предки с Дона Вчера, 16:41
    Смотрю на МИГи, действительно красивая птица и летает красиво.
    предки с Дона
  4. IMH Вчера, 16:41
    Хорошая машина. Нужное дело.
    IMH
    1. okko077 Вчера, 19:18
      Это не боевой самолёт , это голубь мира , пилотажный самолёт для развлечений....
      Боевой самолёт это средство доставки оружия ( бомб , ракет......).
      То , что он двухместный и " марку " надо сохранить - это понятно.А вот Дальность полета увеличивается на 500-600 км. - это означает, что боевой радиус увеличиться на 170 -200 км по сравнению с МИГ 29 - это критически мало?!Недаром малый радиус МИГ -29 это единственный , но критический недостаток самолёта и его недаром называли: истребитель завоевания превосходства над ближним приводом...
      Может это ошибка? Наверное нет! Недаром во всех открытых источниках нет информации о боевом радиусе МИГ-35....и эта сказка про бак вместо второго пилота...
      А теперь прозревайте, данные из разных открытых источников о МИГ-35:
      - вес пустого - 11000 кг ;
      - вес снаряженного 17500 кг ;
      - нормальный взлётный вес 17500 кг ;
      - боевой радиус при нормальном взлётном весе 1000 км ;
      - вес топлива во внутренних баках - 5350 кг...
      Значит нормальный валётный вес это даже почти без ракет, получается что вес снаряженного и нормальный валётный вес это одно и тоже ??? Так не бывает, господа шулеры....
      Такой голубь мира или слишком "чистый" истребитель даже нам не нужен... Использовать его как ударный или корабельные невозможно....Недаром в ВВС СССР говорили, что это козни миговских евреев и они сделали это специально, а сейчас как?...
      okko077
      1. НЕКСУС Вчера, 21:26
        Цитата: okko077
        Это не боевой самолёт , это голубь мира , пилотажный самолёт для развлечений....

        Да ладно...че,серьезно?
        Цитата: okko077
        То , что он двухместный и " марку " надо сохранить - это понятно.А вот Дальность полета увеличивается на 500-600 км. - это означает, что боевой радиус увеличиться на 170 -200 км по сравнению с МИГ 29 - это критически мало?!

        Вы чего там курите?Смотрим и внимательно читаем..
        У МИГ-35-Радиус действия с нормальной боевой нагрузкой: 1000 км
        Дальность полёта без дозаправки: с ПТБ 3500 км
        У МИГ-29-со 100 % топлива: 1430 км(то есть радиус порядка 800 км)
        с 2 ПТБ: 2100 км
        Теперь по массе...
        У МИГ-35-пустого: 11000 кг
        нормальная взлётная масса: 17500 кг
        максимальная взлётная масса: 29700 кг
        У МИГ-29-
        пустого: 10900 кг
        нормальная взлётная масса: 15180 кг
        максимальная взлётная масса: 18480 кг
        Далее,по скоростям..
        У МИГ-35-
        Максимальная скорость:
        на высоте: 2560 км/ч
        у земли: 1450 км/ч
        У МИГ-29-
        Максимальная скорость:
        у земли: 1500 км/ч (М=1,26)
        на высоте: 2450 км/ч (М=2,3)
        Крейсерская скорость: 850 км/ч (М=0,8)
        Это все при том,что 35-й хорошо тяжелее 29-го.
        Цитата: okko077
        Использовать его как ударный или корабельные невозможно....

        То есть то что это многоцелевик в расчет не берем и то ,что арсенал у него как по земле,так и по воздуху имеется?
        НЕКСУС
        1. okko077 Вчера, 22:02
          НЕКСУС , слабо! К пустому прибавьте вес топлива во внутренних баках: 11000+ 5350= 16350; вы теперь понимаете, что 17500 это пустой самолёт без оружия и у него боевой радиус всего 1000 км.....
          okko077
          1. НЕКСУС Вчера, 22:24
            Цитата: okko077
            НЕКСУС , слабо! К пустому прибавьте вес топлива во внутренних баках: 11000+ 5350= 16350; вы теперь понимаете, что 17500 это пустой самолёт без оружия и у него боевой радиус всего 1000 км.....

            Читать умеем?
            У МИГ-35-Радиус действия с нормальной боевой нагрузкой: 1000 км

            БОЕВОЙ НАГРУЗКИ ,КАРЛ! То есть вооруженного.
            Какой к дьяволу он пустой? fool
            Пустой,он имеет массу-У МИГ-35-пустого: 11000 кг
            Вы о чем вообще,уважаемый?
            И кстати...
            Данные по радиусу боевого применения МиГ-35 разработчиком не раскрываются, указывается только, что он увеличен на 50% по сравнению с предшественником (МиГ-29М/М2), об этом говорил генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков во время официальной презентации самолёта 27 января 2017 года в Луховицах. По официальным данным РСК "МиГ" перегоночная дальность истребителя МиГ-29М составляет 1800-2000 км, у МиГ-29М2 - 1600-1700 км. Поэтому, даже если за исходную величину взять минимальную дальность полёта МиГ-29М2 в 1600 км, то у МиГ-35 дальность полёта составит 2400 км.
            Унифицированная головная часть самолёта позволяет в кратчайшие сроки переоборудовать кабину второго пилота под установку дополнительного топливного бака, что ещё больше расширяет возможности самолёта (может использоваться в качестве топливозаправщика) и увеличивает дальность полёта до 3000 км.

            И это спарки,то есть МИГ-35Д.
            НЕКСУС
          2. НЕКСУС Вчера, 22:53
            Цитата: okko077
            что 17500 это пустой самолёт без оружия и у него боевой радиус всего 1000 км.....

            Как может быть самолет без оружия,при этом вы говорите о БОЕВОМ РАДИУСЕ?м
            Теперь читаем что такое Максимальная или перегонная дальность...
            Максимальная или перегоночная — это наибольшее расстояние, которое может пройти летательный аппарат в одном направлении, на наивыгоднейшей скорости и при максимально заполненных топливных баках (в том числе и подвесных).
            Тактический радиус - максимальное расстояние, на котором самолет (вертолет), авиационная часть может решить поставленную задачу при установленной заправке топлива, заданных режиме и профиле полета . Обычно тактический радиус действия составляет 0,35-0,4 дальности полета. Это и маневры,уклонения,огибание рельефа,если надо...вообщем не по прямой.
            То есть,если мы говорим о боевом радиусе,то надо говорить и о массе того же МИГ-35Д не в 17500кг,или пустого в 11000 кг,а в полной боевой нагрузке,-29700 кг. И тогда мы получим примерно 1000-1200 км-РАДИУС БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. А в одноместном варианте он будет на 200-300 км больше.
            НЕКСУС
            1. okko077 Сегодня, 00:37
              Вы слабо разбираетесь в авиации и не имеете представления о чём говорите... Если у МИГ-35 заправить полностью внутренние баки заправить все газы и жидкости , снарядить тормозным парашютом ... и не заряжать пушки и не подвешивать бомбы и ракеты и отправить с лётчиками в полёт по маршруту ,то он сможет работать в радиусе до 1000 км ..При полной боевой нагрузке и взлётном весе 29700 этот радиус будет значительно меньше или придётся вместо бомб и ракет вешать подвесные баки, при этом вес боеприпасов значительно уменьшится, а радиус будет всё равно около 1000 км.
              Так что в ударном варианте при работе по земле радиус будет меньше... Я с вами не спорю, я вам объясняю...И вообще даже без боеприпасов при переменном полёте с маневрированием по высоте и манёврами на форсаже, с учётом аварийного остатка при посадке, не рассматривая возможный уход на запасной аэродром, боевой радиус( в данном случае просто радиус полёта) - 1000 км рекламная цифра...
              okko077
              1. НЕКСУС Сегодня, 01:02
                Цитата: okko077
                Вы слабо разбираетесь в авиации и не имеете представления о чём говорите... Если у МИГ-35 заправить полностью внутренние баки заправить все газы и жидкости , снарядить тормозным парашютом ... и не заряжать пушки и не подвешивать бомбы и ракеты и отправить с лётчиками в полёт по маршруту ,то он сможет работать в радиусе до 1000 км

                Это я слабо разбираюсь? Вы сидите тут чушь откровенную пишите,а после с умным лицом знатока чего-то пытаетесь выдавить?
                Какой к дьяволу БОЕВОЙ РАДИУС ,если истребитель будет заправлен горючкой,при этом не оснащен арсеналом?Куда он полетит в этот боевой радиус? Таранить противника? fool Полнейшую чушь городите и даже не стыдитесь этого.
                Цитата: okko077
                При полной боевой нагрузке и взлётном весе 29700 этот радиус будет значительно меньше

                Для тех кто в танке ,конструктор ясно сказал,что дальность,а так же радиус у МИГ-35 увеличен в сравнении с последней модификацией 29-го на 50%.Что непонятно то? Чего вы горбатого лепите то?
                Цитата: okko077
                боевой радиус( в данном случае просто радиус полёта) - 1000 км рекламная цифра...

                Занавес. wassat Теперь это уже реклама. laughing Внимательно прочитайте слова конструктора и не пишите этой чуши больше.
                НЕКСУС
      2. NN52 Вчера, 21:30
        okko077

        Ну ты достал, своей некомпетентностью и старостью...
        А дозаправка в воздухе тебе не о чём не говорит?
        Хватит бред нести...
        Ещё и евреев приплёл///
        NN52
        1. okko077 Вчера, 21:57
          Кроме эмоций, больше ничего!!! Не надо так нервничать, вас никто не доставал.....
          okko077
  5. Одиссей Вчера, 16:51
    На мой взгляд логичнее было модернизировать Нижний для производства Су-57 параллельно с Комсомольским.
    Мелкосерийное же производство Миг-35 (для продвижение на экспорт) оставить в Луховицах.
    Одиссей
    1. Tektor Вчера, 17:24
      Там надо тяжёлый ударный ДРОН делать на базе МиГ-35 и выпускать массовым тиражём. Вместо пилотов с кабиной - топливные баки для увеличения скорости/дальности.
      Tektor
      1. Одиссей Вчера, 22:32
        Цитата: Tektor
        Там надо тяжёлый ударный ДРОН делать на базе МиГ-35 и выпускать массовым тиражём.

        Насчет необходимости ударных беспилотников-согласен. Миг вполне может ими заняться. Но вот на базе Миг-35,имхо,это не реально. Никто ударных БПЛА на базе истребителей еще не делал,да и одно из главных требований к БПЛА это низкий ЭПР.
        Одиссей
    2. dauria Вчера, 21:25
      На мой взгляд логичнее было модернизировать Нижний...


      Хоть чем-то завод займут. В былое время МиГ-31 по 17 штук в месяц "пекли" , да плюс 21"бис " индусам. А у Сушки ведь технология изготовления планера сильно отличается, может и смысла нет ставить новые линии и производства , если с серией и Комсомольск справляется ( да наверняка не напрягаясь, судя по количеству )
      dauria
      1. Одиссей Вчера, 22:37
        Цитата: dauria
        Хоть чем-то завод займут

        В этом контексте -не поспоришь. Но лучше чтобы они занимали завод чем-то реально полезным ВВС.
        Цитата: dauria
        А у Сушки ведь технология изготовления планера сильно отличается, может и смысла нет ставить новые линии и производства

        Отличается,переход к Су-57 потребует большой модернизации.
        Цитата: dauria
        Комсомольск справляется ( да наверняка не напрягаясь, судя по количеству

        Ну пока количества нет вообще,но если Су-57 будут производить в том же темпе ,что Су-35 сейчас -по 10 в год,тогда да,справиться.
        Вот только,имхо,темпы эти неудовлетворительны.Если же для ВВС заказать хотя бы 300 бортов тогда 2 завод будет необходим.
        Одиссей
    3. НЕКСУС Вчера, 21:32
      Цитата: Одиссей
      Мелкосерийное же производство Миг-35 (для продвижение на экспорт) оставить в Луховицах.

      А парк 29-х на что менять будем?м. Или ограничимся мелкой серией в 12 бортов 35-х на смену 200 МИГ-29 разных модификаций?
      У нас сильный перекос количества тяжелых истребителей к легким.А должно быть наоборот.На один тяж,два легких истребителя. А у нас только СУ-30 около 120 штук и порядка 60-СУ-35...про СУ-27 промолчу.
      НЕКСУС
      1. Одиссей Вчера, 23:01
        Цитата: НЕКСУС
        А парк 29-х на что менять будем?м. Или ограничимся мелкой серией в 12 бортов 35-х на смену 200 МИГ-29 разных модификаций?

        На то на что меняем сейчас -на Су-30 СМ.Никаких же 200 Миг-29, увы, уже нет. 9-12 и 9-13 все,остались летные борта только в Эребуни и немного в Морозовске.Более того уже Курский полк ( с СМТ) меняют на Су-30.
        Производство же Миг-35 ,разумно,только с точки зрения продвижения на экспорт. Особенно с ЩАР.А первые серийные борта будут именно с ним.
        Цитата: НЕКСУС
        А у нас только СУ-30 около 120 штук и порядка 60-СУ-35...про СУ-27 промолчу.

        Су-27 П -летных нет,Су-27 С еще остались ,но уже через 2-3 года все. Остались только 60 СМ и 14 СМ3 .Причем СМ тоже долго не проживут -борта старые. Поэтому ,кстати,для поддержания штанов и в Комсомольске опять стали самые свежие из Советских бортов в СМ3 переделывать.
        Типов у нас много,а самолетов у нас мало.
        Цитата: НЕКСУС
        У нас сильный перекос количества тяжелых истребителей к легким.А должно быть наоборот.На один тяж,два легких истребителя.

        Я большой поклонник Миг-29,но объективно время для его модернизаций, увы, упущено.
        К тому же он изначально был специфическим самолетом рассчитанным на глобальную войну с НАТО на европейском ТВД.Для такой войны в 80-е он был очень хорош,хотя дальности даже тогда ему не хватало.
        Но в реалиях когда нужно малым количеством самолетов прикрывать большие просторы России и нужны многоцелевые самолеты-он не нужен.Но если в начале 90-х Миг-29М еще могли как-нибудь пристроить,то сейчас ВВС,например, вообще не очень понимает ,что делать с 16 новопостроенными бортами СМТ (сделанных для поддержания завода).
        Возможно если бы серия бы бортов на 300-400 и с АФАР (как у китайцев с J-10) тогда смысл и был бы.Но этого явно не будет.
        Разумнее увеличить число бортов для актуальной и нужной программы-Су-57 чем тратить силы и ресурсы на небольшое кол-во самолетов Миг-35.
        Одиссей
        1. НЕКСУС Сегодня, 00:56
          Цитата: Одиссей
          На то на что меняем сейчас -на Су-30 СМ.

          Вас не смущает то,что ЛФИ меняем на тяжелые МФИ?Нет?
          Цитата: Одиссей
          Никаких же 200 Миг-29,

          Их было около 200 единиц и этот парк надо чем-то заполнять. И уж точно не тяжелыми МФИ ,которые априори дороже.
          Цитата: Одиссей
          Производство же Миг-35 ,разумно,только с точки зрения продвижения на экспорт.

          Производство МИГ-35 разумно,как в свое время разумно было ставить серию СУ-30,тк надо было быстро обновить парк тяжелых истребителей,которые тупо старели и уже не отвечали требованиям новых угроз и задач. Именно поэтому их сейчас у нас более 100 штук. Но появился СУ-35,который лучше,маневренней,ну и дороже,тк серия пока еще не сравнима с 30ми...через лет 5,СУ-30 будет идти больше на экспорт ,чем в наши ВКС,а СУ-35 займет нишу основного тяжелого МФИ на ближайшие 10 лет,пока СУ-57 будут доводить до ума с учетом войскового использования.
          А ниша легких истребителей у нас пуста,тк 29-е стареют и нуждаются в обновлении на равноценный истребитель,а не на тяжелый МФИ.
          Цитата: Одиссей
          Я большой поклонник Миг-29,но объективно время для его модернизаций, увы, упущено.

          Ошибаетесь.МИГ-35 -это не совсем модернизация 29-го,а полная его переделка,включая и планер,который усилен и в нем больше композитов и учтены некоторые требования к малозаметности. То есть по сути,35-й -это новый истребитель,с родственными корнями 29-го.
          А теперь вам вопрос-СУ-35 обьективно устарел? Ведь СУ-27 уже в строю около 40 лет. При этом,и в СУ-35 переделан был даже планер,это видно невооруженным глазом.
          Цитата: Одиссей
          К тому же он изначально был специфическим самолетом рассчитанным на глобальную войну с НАТО на европейском ТВД.Для такой войны в 80-е он был очень хорош,хотя дальности даже тогда ему не хватало.

          Дальность ,как заявил конструктор у МИГ-35 приближена к тяжелым МФИ. И с увеличением серии и цена оптимизируется.

          Цитата: Одиссей
          Возможно если бы серия бы бортов на 300-400 и с АФАР (как у китайцев с J-10) тогда смысл и был бы.Но этого явно не будет.

          С чего бы это?Что такое МИГ-35 ведь ясно и понятно. Он повторяет все то же самое,что и СУ-35,пока СУ-57 обкатывают и доводят до ума. КБ МИГ разрабатывает легкий истребитель 5 поколения,но на чем все технологии и узлы то обкатывать? Правильно,на МИГ-35,как в свое время для СУ-57 испытывалось и внедрялось многое в СУ-35.
          Цитата: Одиссей
          Разумнее увеличить число бортов для актуальной и нужной программы-Су-57

          Не разумнее...как с экономической точки зрения,так с тактической так и с любой другой. СУ-57-истребитель дорогой,и его в ближайшие лет 10,а то и больше не будут закупать большими партиями(закупка будет малыми партиями). Гонять тяжелый МФИ,будь то СУ-35 или СУ-30 или тот же СУ-57 на задания,с которыми способен справиться легкий истребитель,накладно,не дальновидно и просто глупо.
          Повторюсь-нам необходим легкий истребитель и в данном случае,у нас тупо выбора нет,кроме как пустить в серию МИГ-35,чтоб потом появился ЛФИ поколения 5.
          НЕКСУС
  6. Berkut24 Вчера, 20:54
    После заводских испытаний должны проходить государственные. Которые идут намного дольше и в совершенно других условиях. Так что немного рановато откупоривать бутылку.
    Berkut24
  7. Radikal Вчера, 22:52
    Цитата: IMH
    Хорошая машина. Нужное дело.

    На спарринг с вашими? wassat
    Radikal
  8. Лексус Сегодня, 00:46
    Корпорация "МИГ" готова приступить к выполнению заказа Минобороны на МиГ-35

    Хороший самолёт, но опоздал на двадцатилетие.
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