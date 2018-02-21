Корпорация "МИГ" готова приступить к выполнению заказа Минобороны на МиГ-35
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" рассчитывает в этом году приступить к выполнению заказа на МиГ-35 для ВКС РФ, сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на заявление гендиректор компании Ильи Тарасенко.
В среду Тарасенко и председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев посетили Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал РСК "МИГ").
Бондарев ознакомился с производственными площадками предприятия и провел рабочее совещание с руководством РСК по выполнению заводом программ модернизации перехватчика МиГ-31 и запуска в производство агрегатов для нового многоцелевого истребителя МиГ-35.
В прошлом году мы успешно завершили его (МиГ-35) заводские испытания, полностью провели реконструкцию нашего производства и готовы выполнять те объемы, которые потребуются Минобороны. Думаю, что уже с этого года предприятие начнет выполнять новый заказ- сказал журналистам Тарасенко.
В среду Тарасенко и председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев посетили Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал РСК "МИГ").
Завод своевременно выполнил задание на 2017 год. Нет сомнений, что и в 2018 году будет исполнено то, что запланировано на этот период- отметил Бондарев.
Все прекрасно понимают, что МиГ-35 - это наше будущее. Это прекрасная машина, она должна быть в строю и должна защищать небо нашей Родины- подчеркнул он.
Бондарев ознакомился с производственными площадками предприятия и провел рабочее совещание с руководством РСК по выполнению заводом программ модернизации перехватчика МиГ-31 и запуска в производство агрегатов для нового многоцелевого истребителя МиГ-35.
Использованы фотографии: РСК "МиГ"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти